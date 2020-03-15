pesikot написав:
Ты и твои приятели ЛАД & zRadio не перестаёте клеветать, что в Украине сильны нацизм, антисемитизм и ксенофобия.
И при этом сам же подтверждаешь, что партии националистического, а не нацисткого, толка, не имеют поддержки у избирателей.
Что ты там про ум и мозги говорил ? У тебя их нет. Одна тупая пропаганда. Ты даже из многочисленных банов не делаешь никаких выводов.
И тащишь сюда отъявленного украинофоба Шария.
1) Партии на самом деле вполне нацистские если с них снять тонкий налет цивилизованности.
И он скоро слетит из-за стремительно обостряющегося экономического, санитарно-эпидемиологического и пр.кризисов в Украине и выхода этой братии опять на площади
2) Ты каждый день тащишь сюда свои политинфу с униана вместо того чтобы дать просто ссылку, шмидт с казаком такое же гов..о с помоечных сайтов типа цензор.нет или канала кривой и я не говорю вам что меня от них тошнит.
А вы почему-то уверены что ваши источники кому-то кроме вас интересны и еще и единственно правильные. Я тебя разочарую - это, мягко говоря,не так.
3) Ты как и твои многочисленные здешние коллеги-"патриоты" неоднократно лажались по самым разнообразным вопросам что явно свидетеьствует не только об отсутствии мозгов, но и элементарного образования.
Более того, вам с лапаем даже стыдно признаться где вы живете и чем занимаетесь кроме пачкотни на этой ветке.
4) Мои баны свидетельствуют только о одном - некорректной модерации при которой одним разрешается безнаказанно оскорблять и оппонентов, и целые народы, а других банят когда видят что их подопечные в очередной раз обосрались