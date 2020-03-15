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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5779578057815782
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:05

  pesikot написав:
  shapo написав:2) Шарий - лидер партии набравшей больше чем все нацистские партии вместе взятые - сволота, правый и пр. сектора

Ты и твои приятели ЛАД & zRadio не перестаёте клеветать, что в Украине сильны нацизм, антисемитизм и ксенофобия.

И при этом сам же подтверждаешь, что партии националистического, а не нацисткого, толка, не имеют поддержки у избирателей.

Что ты там про ум и мозги говорил ? У тебя их нет. Одна тупая пропаганда. Ты даже из многочисленных банов не делаешь никаких выводов.

И тащишь сюда отъявленного украинофоба Шария.


1) Партии на самом деле вполне нацистские если с них снять тонкий налет цивилизованности.
И он скоро слетит из-за стремительно обостряющегося экономического, санитарно-эпидемиологического и пр.кризисов в Украине и выхода этой братии опять на площади
2) Ты каждый день тащишь сюда свои политинфу с униана вместо того чтобы дать просто ссылку, шмидт с казаком такое же гов..о с помоечных сайтов типа цензор.нет или канала кривой и я не говорю вам что меня от них тошнит.
А вы почему-то уверены что ваши источники кому-то кроме вас интересны и еще и единственно правильные. Я тебя разочарую - это, мягко говоря,не так.
3) Ты как и твои многочисленные здешние коллеги-"патриоты" неоднократно лажались по самым разнообразным вопросам что явно свидетеьствует не только об отсутствии мозгов, но и элементарного образования.
Более того, вам с лапаем даже стыдно признаться где вы живете и чем занимаетесь кроме пачкотни на этой ветке.
4) Мои баны свидетельствуют только о одном - некорректной модерации при которой одним разрешается безнаказанно оскорблять и оппонентов, и целые народы, а других банят когда видят что их подопечные в очередной раз обосрались
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:09

  Козак-характерник написав: Ми – єдина країна, яка віддала свою ядерну зброю, хоча мала третій за розміром арсенал у світі.


Ты где это г.. в очередной раз откопал?
Помимо Украины после распада СССР ядерное оружие отвезли в Россию еще и Белоруссия с Казахстаном
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:39

  shapo написав:
  Козак-характерник написав: Ми – єдина країна, яка віддала свою ядерну зброю, хоча мала третій за розміром арсенал у світі.
Ты где это г.. в очередной раз откопал?
Помимо Украины после распада СССР ядерное оружие отвезли в Россию еще и Белоруссия с Казахстаном
Дурень як щось не знає - то обовязково збреше
1 Можливо в Білорусії і в Казахстані щось і було ,але це щось було точно менше ніж було в Україні
2 Станом на момент розпаду союзу в Україні було
176 міжконтинентальних балістичних ракет у складі 43-ї ракетної армії: 130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна) в ШПУ.
стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43).
ядерні боєзаряди стратегічної зброї[en]: від 1514 до 2156.
тактичні ядерні боєзаряди[ru]: від 2800 до 4200.

І це був третій ядерний потенціал у світі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:45

  shapo написав:Мои баны свидетельствуют только о одном - некорректной модерации
Твої бани свідчать
1 Про твою заангажованість
2 Не вміння вести дискусію
3 Постійну маніпуляція фактами
Останнє твоє повідомлення
Націоналістичні партії=фашиські=мають менше 1,5% підтримки
І в той самий час
Україна розсадник ксенофобії.фашизму.націоналізму.антисемітизму

Тут очевидно
Або труси,або хрестик...
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:30

Весела пісня

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:23

  pesikot написав:
  shapo написав:2) Шарий - лидер партии набравшей больше чем все нацистские партии вместе взятые - сволота, правый и пр. сектора

Ты и твои приятели ЛАД & zRadio не перестаёте клеветать, что в Украине сильны нацизм, антисемитизм и ксенофобия.

И при этом сам же подтверждаешь, что партии националистического, а не нацисткого, толка, не имеют поддержки у избирателей.



Уже сотню раз обсуждалась проблема. Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%.

Для торжества зла необходимо всего одно условие — чтобы хорошие люди ничего не делали (с) Поэтому я, ЛАД, shapo и некоторые другие форумчане не могут молчать...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:13

  zРадио написав:Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%.
Те що для промоскалика-деструктивна
Для Українця - конструктивна
А суспільство вперед рухала і менше ніж 2% активна кількість...

Тому русо+совко+ті кого не бажано згадувати-філи звичайно переживають ,що їх луплять всі і на всіх фронтах
То саудити нафту опустять ,то яничари ятаган в спину встромлять ,то українці -Зеленському здати Державу не дають....
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:52

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%.
Те що для промоскалика-деструктивна
Для Українця - конструктивна
А суспільство вперед рухала і менше ніж 2% активна кількість...

Тому русо+совко+ті кого не бажано згадувати-філи звичайно переживають ,що їх луплять всі і на всіх фронтах
То саудити нафту опустять ,то яничари ятаган в спину встромлять ,то українці -Зеленському здати Державу не дають....


Вот ты и показал лицом тот самый деструктивный ущерб от 2% экстремистов, позволяющих себе навязывать волю всем остальным, перечеркивать их законный выбор путем уличных бунтов, клеймить их предателями, физически устранять несогласных и приватизировать любовь к Родине!

Согласиться с тобой можно только в одном - эти 2%, действительно, двигают Украину, но только двигают не вперед, а вниз!

Результат их деятельности - это безвозвратная потеря 10 млн украинцев, уничтожение науки, промышленности и медицины, вражда по национальному признаку, языку и вероисповеданию!
zРадио
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  #<1 ... 5779578057815782
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