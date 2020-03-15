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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5779578057815782 Додано: Нед 15 бер, 2020 20:05 pesikot написав: shapo написав: 2) Шарий - лидер партии набравшей больше чем все нацистские партии вместе взятые - сволота, правый и пр. сектора 2) Шарий - лидер партии набравшей больше чем все нацистские партии вместе взятые - сволота, правый и пр. сектора

Ты и твои приятели ЛАД & zRadio не перестаёте клеветать, что в Украине сильны нацизм, антисемитизм и ксенофобия.



И при этом сам же подтверждаешь, что партии националистического, а не нацисткого, толка, не имеют поддержки у избирателей.



Что ты там про ум и мозги говорил ? У тебя их нет. Одна тупая пропаганда. Ты даже из многочисленных банов не делаешь никаких выводов.



И тащишь сюда отъявленного украинофоба Шария. Ты и твои приятелине перестаёте клеветать, что в Украине сильны нацизм, антисемитизм и ксенофобия.И при этом сам же подтверждаешь, что партии националистического, а не нацисткого, толка, не имеют поддержки у избирателей.Что ты там про ум и мозги говорил ? У тебя их нет. Одна тупая пропаганда. Ты даже из многочисленных банов не делаешь никаких выводов.И тащишь сюда отъявленного украинофоба Шария.



1) Партии на самом деле вполне нацистские если с них снять тонкий налет цивилизованности.

И он скоро слетит из-за стремительно обостряющегося экономического, санитарно-эпидемиологического и пр.кризисов в Украине и выхода этой братии опять на площади

2) Ты каждый день тащишь сюда свои политинфу с униана вместо того чтобы дать просто ссылку, шмидт с казаком такое же гов..о с помоечных сайтов типа цензор.нет или канала кривой и я не говорю вам что меня от них тошнит.

А вы почему-то уверены что ваши источники кому-то кроме вас интересны и еще и единственно правильные. Я тебя разочарую - это, мягко говоря,не так.

3) Ты как и твои многочисленные здешние коллеги-"патриоты" неоднократно лажались по самым разнообразным вопросам что явно свидетеьствует не только об отсутствии мозгов, но и элементарного образования.

Более того, вам с лапаем даже стыдно признаться где вы живете и чем занимаетесь кроме пачкотни на этой ветке.

4) Мои баны свидетельствуют только о одном - некорректной модерации при которой одним разрешается безнаказанно оскорблять и оппонентов, и целые народы, а других банят когда видят что их подопечные в очередной раз обосрались 1) Партии на самом деле вполне нацистские если с них снять тонкий налет цивилизованности.И он скоро слетит из-за стремительно обостряющегося экономического, санитарно-эпидемиологического и пр.кризисов в Украине и выхода этой братии опять на площади2) Ты каждый день тащишь сюда свои политинфу с униана вместо того чтобы дать просто ссылку, шмидт с казаком такое же гов..о с помоечных сайтов типа цензор.нет или канала кривой и я не говорю вам что меня от них тошнит.А вы почему-то уверены что ваши источники кому-то кроме вас интересны и еще и единственно правильные. Я тебя разочарую - это, мягко говоря,не так.3) Ты как и твои многочисленные здешние коллеги-"патриоты" неоднократно лажались по самым разнообразным вопросам что явно свидетеьствует не только об отсутствии мозгов, но и элементарного образования.Более того, вам с лапаем даже стыдно признаться где вы живете и чем занимаетесь кроме пачкотни на этой ветке.4) Мои баны свидетельствуют только о одном - некорректной модерации при которой одним разрешается безнаказанно оскорблять и оппонентов, и целые народы, а других банят когда видят что их подопечные в очередной раз обосрались Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3045 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 578 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 20:09 Козак-характерник написав: Ми – єдина країна, яка віддала свою ядерну зброю, хоча мала третій за розміром арсенал у світі. , хоча мала третій за розміром арсенал у світі.



Ты где это г.. в очередной раз откопал?

Помимо Украины после распада СССР ядерное оружие отвезли в Россию еще и Белоруссия с Казахстаном Ты где это г.. в очередной раз откопал?Помимо Украины после распада СССР ядерное оружие отвезли в Россию еще и Белоруссия с Казахстаном Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3045 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 578 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 20:39 shapo написав: Козак-характерник написав: Ми – єдина країна, яка віддала свою ядерну зброю, хоча мала третій за розміром арсенал у світі. , хоча мала третій за розміром арсенал у світі. Ты где это г.. в очередной раз откопал?

Помимо Украины после распада СССР ядерное оружие отвезли в Россию еще и Белоруссия с Казахстаном Ты где это г.. в очередной раз откопал?Помимо Украины после распада СССР ядерное оружие отвезли в Россию еще и Белоруссия с Казахстаном Дурень як щось не знає - то обовязково збреше

1 Можливо в Білорусії і в Казахстані щось і було ,але це щось було точно менше ніж було в Україні

2 Станом на момент розпаду союзу в Україні було

176 міжконтинентальних балістичних ракет у складі 43-ї ракетної армії: 130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна) в ШПУ.

стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43).

ядерні боєзаряди стратегічної зброї[en]: від 1514 до 2156.

тактичні ядерні боєзаряди[ru]: від 2800 до 4200.



І це був третій ядерний потенціал у світі. Дурень як щось не знає - то обовязково збреше1 Можливо в Білорусії і в Казахстані щось і було ,але це щось було точно менше ніж було в Україні2 Станом на момент розпаду союзу в Україні булоІ це був третій ядерний потенціал у світі. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22327 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 20:45 shapo написав: Мои баны свидетельствуют только о одном - некорректной модерации Мои баны свидетельствуют только о одном - некорректной модерации Твої бани свідчать

1 Про твою заангажованість

2 Не вміння вести дискусію

3 Постійну маніпуляція фактами

Останнє твоє повідомлення

Націоналістичні партії=фашиські=мають менше 1,5% підтримки

І в той самий час

Україна розсадник ксенофобії.фашизму.націоналізму.антисемітизму



Тут очевидно

Або труси,або хрестик... Твої бани свідчать1 Про твою заангажованість2 Не вміння вести дискусію3 Постійну маніпуляція фактамиОстаннє твоє повідомленняНаціоналістичні партії=фашиські=мають менше 1,5% підтримкиІ в той самий часУкраїна розсадник ксенофобії.фашизму.націоналізму.антисемітизмуТут очевидноАбо труси,або хрестик... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22327 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 22:30 Весела пісня Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28008 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 00:23 pesikot написав: shapo написав: 2) Шарий - лидер партии набравшей больше чем все нацистские партии вместе взятые - сволота, правый и пр. сектора 2) Шарий - лидер партии набравшей больше чем все нацистские партии вместе взятые - сволота, правый и пр. сектора

Ты и твои приятели ЛАД & zRadio не перестаёте клеветать, что в Украине сильны нацизм, антисемитизм и ксенофобия.



И при этом сам же подтверждаешь, что партии националистического, а не нацисткого, толка, не имеют поддержки у избирателей.



Ты и твои приятелине перестаёте клеветать, что в Украине сильны нацизм, антисемитизм и ксенофобия.И при этом сам же подтверждаешь, что партии националистического, а не нацисткого, толка, не имеют поддержки у избирателей.



Уже сотню раз обсуждалась проблема. Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%.



Для торжества зла необходимо всего одно условие — чтобы хорошие люди ничего не делали (с) Поэтому я, ЛАД, shapo и некоторые другие форумчане не могут молчать... Уже сотню раз обсуждалась проблема. Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%.Для торжества зла необходимо всего одно условие — чтобы хорошие люди ничего не делали (с) Поэтому я,и некоторые другие форумчане не могут молчать... zРадио

Повідомлень: 5205 З нами з: 02.05.18 Подякував: 952 раз. Подякували: 2107 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 01:13 zРадио написав: Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%. Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%. Те що для промоскалика-деструктивна

Для Українця - конструктивна

А суспільство вперед рухала і менше ніж 2% активна кількість...



Тому русо+совко+ті кого не бажано згадувати-філи звичайно переживають ,що їх луплять всі і на всіх фронтах

То саудити нафту опустять ,то яничари ятаган в спину встромлять ,то українці -Зеленському здати Державу не дають.... Те що для промоскалика-деструктивнаДля Українця - конструктивнаА суспільство вперед рухала і менше ніж 2% активна кількість...Тому русо+совко+ті кого не бажано згадувати-філи звичайно переживають ,що їх луплять всі і на всіх фронтахТо саудити нафту опустять ,то яничари ятаган в спину встромлять ,то українці -Зеленському здати Державу не дають.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22327 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 01:52 budivelnik написав: zРадио написав: Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%. Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%. Те що для промоскалика-деструктивна

Для Українця - конструктивна

А суспільство вперед рухала і менше ніж 2% активна кількість...



Тому русо+совко+ті кого не бажано згадувати-філи звичайно переживають ,що їх луплять всі і на всіх фронтах

То саудити нафту опустять ,то яничари ятаган в спину встромлять ,то українці -Зеленському здати Державу не дають.... Те що для промоскалика-деструктивнаДля Українця - конструктивнаА суспільство вперед рухала і менше ніж 2% активна кількість...Тому русо+совко+ті кого не бажано згадувати-філи звичайно переживають ,що їх луплять всі і на всіх фронтахТо саудити нафту опустять ,то яничари ятаган в спину встромлять ,то українці -Зеленському здати Державу не дають....



Вот ты и показал лицом тот самый деструктивный ущерб от 2% экстремистов, позволяющих себе навязывать волю всем остальным, перечеркивать их законный выбор путем уличных бунтов, клеймить их предателями, физически устранять несогласных и приватизировать любовь к Родине!



Согласиться с тобой можно только в одном - эти 2%, действительно, двигают Украину, но только двигают не вперед, а вниз!



Результат их деятельности - это безвозвратная потеря 10 млн украинцев, уничтожение науки, промышленности и медицины, вражда по национальному признаку, языку и вероисповеданию! Вот ты и показал лицом тот самый деструктивный ущерб от 2% экстремистов, позволяющих себе навязывать волю всем остальным, перечеркивать их законный выбор путем уличных бунтов, клеймить их предателями, физически устранять несогласных и приватизировать любовь к Родине!Согласиться с тобой можно только в одном - эти 2%, действительно, двигают Украину, но только двигают не вперед, а вниз!Результат их деятельности - это безвозвратная потеря 10 млн украинцев, уничтожение науки, промышленности и медицины, вражда по национальному признаку, языку и вероисповеданию! zРадио

Повідомлень: 5205 З нами з: 02.05.18 Подякував: 952 раз. Подякували: 2107 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5779578057815782 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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