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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5779578057815782 Додано: Пон 16 бер, 2020 01:52 budivelnik написав: zРадио написав: Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%. Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%. Те що для промоскалика-деструктивна

Для Українця - конструктивна

А суспільство вперед рухала і менше ніж 2% активна кількість...



Тому русо+совко+ті кого не бажано згадувати-філи звичайно переживають ,що їх луплять всі і на всіх фронтах

То саудити нафту опустять ,то яничари ятаган в спину встромлять ,то українці -Зеленському здати Державу не дають.... Те що для промоскалика-деструктивнаДля Українця - конструктивнаА суспільство вперед рухала і менше ніж 2% активна кількість...Тому русо+совко+ті кого не бажано згадувати-філи звичайно переживають ,що їх луплять всі і на всіх фронтахТо саудити нафту опустять ,то яничари ятаган в спину встромлять ,то українці -Зеленському здати Державу не дають....



Вот ты и показал лицом тот самый деструктивный ущерб от 2% экстремистов, позволяющих себе навязывать волю всем остальным, перечеркивать их законный выбор путем уличных бунтов, клеймить их предателями, физически устранять несогласных и приватизировать любовь к Родине!



Согласиться с тобой можно только в одном - эти 2%, действительно, двигают Украину, но только двигают не вперед, а вниз!



Результат их деятельности - это безвозвратная потеря 10 млн украинцев, уничтожение науки, промышленности и медицины, вражда по национальному признаку, языку и вероисповеданию! Вот ты и показал лицом тот самый деструктивный ущерб от 2% экстремистов, позволяющих себе навязывать волю всем остальным, перечеркивать их законный выбор путем уличных бунтов, клеймить их предателями, физически устранять несогласных и приватизировать любовь к Родине!Согласиться с тобой можно только в одном - эти 2%, действительно, двигают Украину, но только двигают не вперед, а вниз!Результат их деятельности - это безвозвратная потеря 10 млн украинцев, уничтожение науки, промышленности и медицины, вражда по национальному признаку, языку и вероисповеданию! zРадио

Повідомлень: 5205 З нами з: 02.05.18 Подякував: 952 раз. Подякували: 2107 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 06:56 zРадио написав: Уже сотню раз обсуждалась проблема. Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%.

Уже сотню раз обсуждалась проблема. Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%.

Примерно эти же 2% плюс минус существуют и в других странах как к востоку, так и к западу от нас. Украинцы ни чем не более склонны к фашизму, как утверждают запоребриковые пропагандисты и сами наши 2%е фашисты, взявшие зв привычку вещать от имени всех украинцев.

А весь резонанс их деятельности происходит от того, что с 14 года они толерируются и по-сути крышуются властями. Им в определенных рамках разрешается безнаказанно нарушать закон, чем они с удовольствием пользуются. Причем после смены власти в прошлом году в этом плане мало что изменилось.



Если бы за каждым таким нарушением, включая буллинг, срыв публичных мероприятий и т.п. следовало адекватное наказание, как в других странах, эта деятельность бы быстро сошла на нет: никому не хочется сидеть, получить судимость или платить драконовские штрафы. Примерно эти же 2% плюс минус существуют и в других странах как к востоку, так и к западу от нас. Украинцы ни чем не более склонны к фашизму, как утверждают запоребриковые пропагандисты и сами наши 2%е фашисты, взявшие зв привычку вещать от имени всех украинцев.А весь резонанс их деятельности происходит от того, что с 14 года они толерируются и по-сути крышуются властями. Им в определенных рамках разрешается безнаказанно нарушать закон, чем они с удовольствием пользуются. Причем после смены власти в прошлом году в этом плане мало что изменилось.Если бы за каждым таким нарушением, включая буллинг, срыв публичных мероприятий и т.п. следовало адекватное наказание, как в других странах, эта деятельность бы быстро сошла на нет: никому не хочется сидеть, получить судимость или платить драконовские штрафы. Tegularius Повідомлень: 1169 З нами з: 11.02.14 Подякував: 165 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 07:36 Зе- і зекоманда.



https://uainfo.org/blognews/1584300829- ... yskiy.html Що таке Єрмак і куди він веде Україну. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21105 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1173 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5779578057815782 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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