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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5779578057815782
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:52

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%.
Те що для промоскалика-деструктивна
Для Українця - конструктивна
А суспільство вперед рухала і менше ніж 2% активна кількість...

Тому русо+совко+ті кого не бажано згадувати-філи звичайно переживають ,що їх луплять всі і на всіх фронтах
То саудити нафту опустять ,то яничари ятаган в спину встромлять ,то українці -Зеленському здати Державу не дають....


Вот ты и показал лицом тот самый деструктивный ущерб от 2% экстремистов, позволяющих себе навязывать волю всем остальным, перечеркивать их законный выбор путем уличных бунтов, клеймить их предателями, физически устранять несогласных и приватизировать любовь к Родине!

Согласиться с тобой можно только в одном - эти 2%, действительно, двигают Украину, но только двигают не вперед, а вниз!

Результат их деятельности - это безвозвратная потеря 10 млн украинцев, уничтожение науки, промышленности и медицины, вражда по национальному признаку, языку и вероисповеданию!
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 06:56

  zРадио написав:Уже сотню раз обсуждалась проблема. Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%.

Примерно эти же 2% плюс минус существуют и в других странах как к востоку, так и к западу от нас. Украинцы ни чем не более склонны к фашизму, как утверждают запоребриковые пропагандисты и сами наши 2%е фашисты, взявшие зв привычку вещать от имени всех украинцев.
А весь резонанс их деятельности происходит от того, что с 14 года они толерируются и по-сути крышуются властями. Им в определенных рамках разрешается безнаказанно нарушать закон, чем они с удовольствием пользуются. Причем после смены власти в прошлом году в этом плане мало что изменилось.

Если бы за каждым таким нарушением, включая буллинг, срыв публичных мероприятий и т.п. следовало адекватное наказание, как в других странах, эта деятельность бы быстро сошла на нет: никому не хочется сидеть, получить судимость или платить драконовские штрафы.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 07:36

Зе- і зекоманда.

Що таке Єрмак і куди він веде Україну.

https://uainfo.org/blognews/1584300829- ... yskiy.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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