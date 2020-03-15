|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 16 бер, 2020 01:52
budivelnik написав: zРадио написав:
Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%.
Те що для промоскалика-деструктивна
Для Українця - конструктивна
А суспільство вперед рухала і менше ніж 2% активна кількість...
Тому русо+совко+ті кого не бажано згадувати-філи звичайно переживають ,що їх луплять всі і на всіх фронтах
То саудити нафту опустять ,то яничари ятаган в спину встромлять ,то українці -Зеленському здати Державу не дають....
Вот ты и показал лицом тот самый деструктивный ущерб от 2% экстремистов, позволяющих себе навязывать волю всем остальным, перечеркивать их законный выбор путем уличных бунтов, клеймить их предателями, физически устранять несогласных и приватизировать любовь к Родине!
Согласиться с тобой можно только в одном - эти 2%, действительно, двигают Украину, но только двигают не вперед, а вниз!
Результат их деятельности - это безвозвратная потеря 10 млн украинцев, уничтожение науки, промышленности и медицины, вражда по национальному признаку, языку и вероисповеданию!
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5205
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 952 раз.
- Подякували: 2107 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Пон 16 бер, 2020 06:56
zРадио написав:
Уже сотню раз обсуждалась проблема. Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%.
Примерно эти же 2% плюс минус существуют и в других странах как к востоку, так и к западу от нас. Украинцы ни чем не более склонны к фашизму, как утверждают запоребриковые пропагандисты и сами наши 2%е фашисты, взявшие зв привычку вещать от имени всех украинцев.
А весь резонанс их деятельности происходит от того, что с 14 года они толерируются и по-сути крышуются властями. Им в определенных рамках разрешается безнаказанно нарушать закон, чем они с удовольствием пользуются. Причем после смены власти в прошлом году в этом плане мало что изменилось.
Если бы за каждым таким нарушением, включая буллинг, срыв публичных мероприятий и т.п. следовало адекватное наказание, как в других странах, эта деятельность бы быстро сошла на нет: никому не хочется сидеть, получить судимость или платить драконовские штрафы.
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 1169
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 07:36
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21105
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1173 раз.
- Подякували: 2170 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|