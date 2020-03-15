Додано: Пон 16 бер, 2020 11:09

lapay написав: Я вже тут колись пропонував визначити критерії "правих", наприклад: відношення до УПА, до викладання російською мовою, візовий режим з РФ, заборона проросійский партій, вдношення до ЛГБТ, обмеження мігрантів, і так далі. А потім подивитись, який відсоток підтримує ці тези, згідно опитуванням. І виявиться, що таких не 2%, а до половини населення України.

От тільки рашопрагандисти і ватани цей факт вперто заперечують чи не розуміють, вперто пропихуючи тезу, що це влада Пороха погана, а народ то "наш". Зараз при владі "жидо-бандерівець", тому пхають дещо іншу тезу - 2% радикалів не дають "нашому" Презу зробити капітуляцію. Я вже тут колись пропонував визначити критерії "правих", наприклад: відношення до УПА, до викладання російською мовою, візовий режим з РФ, заборона проросійский партій, вдношення до ЛГБТ, обмеження мігрантів, і так далі. А потім подивитись, який відсоток підтримує ці тези, згідно опитуванням. І виявиться, що таких не 2%, а до половини населення України.От тільки рашопрагандисти і ватани цей факт вперто заперечують чи не розуміють, вперто пропихуючи тезу, що це влада Пороха погана, а народ то "наш". Зараз при владі "жидо-бандерівець", тому пхають дещо іншу тезу - 2% радикалів не дають "нашому" Презу зробити капітуляцію.

Та с этой "капитуляцией" порохоботы вообще превзошли во лжи и глупости сами себя - всего один маааленький вопросик рушит их надуманную пропагандонскую конструкцию: зачем президенту независимой страны сливать ее тому, кто у себя же на родине расправился со всеми политическими конкурентами, и вообще известен как главный мировой плут и агрессор?У Зеленского здесь полнота власти и абсолютный политический иммунитет на 4 года вперед. Нет, скучно это все - нужно слиться путену, ведь пример Микласа, гнившего 5 лет в нацистских конлагерях, никого ничему не научил, правда?Ахахахахаха. Абсурдно это для всех, кроме 2%. Что, собственно, и требовалось доказать.А вообще я не против голосовалки по твоим говно-вопросам - договаривайся с модераторами и выноси. Поглядим. Сразу только предупреждаю что, что отношение к геям будет негативно у большинства не из-за правых взглядов, а из-за религиозной дремучести. А насчет остального - обучение на русском поддержат не менее 1/3, позитивное/нейтральное отношение к эмигрантам выскажут не менее 1/2, визовый режим с РФ и героизацию УПА не поддержит 4/5 населения.PS: запрет "пророссийских" партий - это слишком глупый опрос, чтобы его проводить, пока нет общепринятой квалификации, что это такое. Боюсь, что пониманием одного тернопольского радикала тут не обойтись