Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%.
Те що для промоскалика-деструктивна Для Українця - конструктивна А суспільство вперед рухала і менше ніж 2% активна кількість...
Тому русо+совко+ті кого не бажано згадувати-філи звичайно переживають ,що їх луплять всі і на всіх фронтах То саудити нафту опустять ,то яничари ятаган в спину встромлять ,то українці -Зеленському здати Державу не дають....
Вот ты и показал лицом тот самый деструктивный ущерб от 2% экстремистов, позволяющих себе навязывать волю всем остальным, перечеркивать их законный выбор путем уличных бунтов, клеймить их предателями, физически устранять несогласных и приватизировать любовь к Родине!
Согласиться с тобой можно только в одном - эти 2%, действительно, двигают Украину, но только двигают не вперед, а вниз!
Результат их деятельности - это безвозвратная потеря 10 млн украинцев, уничтожение науки, промышленности и медицины, вражда по национальному признаку, языку и вероисповеданию!
zРадио написав:Уже сотню раз обсуждалась проблема. Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%.
Примерно эти же 2% плюс минус существуют и в других странах как к востоку, так и к западу от нас. Украинцы ни чем не более склонны к фашизму, как утверждают запоребриковые пропагандисты и сами наши 2%е фашисты, взявшие зв привычку вещать от имени всех украинцев. А весь резонанс их деятельности происходит от того, что с 14 года они толерируются и по-сути крышуются властями. Им в определенных рамках разрешается безнаказанно нарушать закон, чем они с удовольствием пользуются. Причем после смены власти в прошлом году в этом плане мало что изменилось.
Если бы за каждым таким нарушением, включая буллинг, срыв публичных мероприятий и т.п. следовало адекватное наказание, как в других странах, эта деятельность бы быстро сошла на нет: никому не хочется сидеть, получить судимость или платить драконовские штрафы.
Tegularius написав:Примерно эти же 2% плюс минус существуют и в других странах как к востоку, так и к западу от нас. Украинцы ни чем не более склонны к фашизму, как утверждают запоребриковые пропагандисты и сами наши 2%е фашисты, взявшие зв привычку вещать от имени всех украинцев. А весь резонанс их деятельности происходит от того, что с 14 года они толерируются и по-сути крышуются властями. Им в определенных рамках разрешается безнаказанно нарушать закон, чем они с удовольствием пользуются. Причем после смены власти в прошлом году в этом плане мало что изменилось.
Если бы за каждым таким нарушением, включая буллинг, срыв публичных мероприятий и т.п. следовало адекватное наказание, как в других странах, эта деятельность бы быстро сошла на нет: никому не хочется сидеть, получить судимость или платить драконовские штрафы.
Я вже тут колись пропонував визначити критерії "правих", наприклад: відношення до УПА, до викладання російською мовою, візовий режим з РФ, заборона проросійский партій, вдношення до ЛГБТ, обмеження мігрантів, і так далі. А потім подивитись, який відсоток підтримує ці тези, згідно опитуванням. І виявиться, що таких не 2%, а до половини населення України. От тільки рашопрагандисти і ватани цей факт вперто заперечують чи не розуміють, вперто пропихуючи тезу, що це влада Пороха погана, а народ то "наш". Зараз при владі "жидо-бандерівець", тому пхають дещо іншу тезу - 2% радикалів не дають "нашому" Презу зробити капітуляцію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Я вже тут колись пропонував визначити критерії "правих", наприклад: відношення до УПА, до викладання російською мовою, візовий режим з РФ, заборона проросійский партій, вдношення до ЛГБТ, обмеження мігрантів, і так далі. А потім подивитись, який відсоток підтримує ці тези, згідно опитуванням. І виявиться, що таких не 2%, а до половини населення України. От тільки рашопрагандисти і ватани цей факт вперто заперечують чи не розуміють, вперто пропихуючи тезу, що це влада Пороха погана, а народ то "наш". Зараз при владі "жидо-бандерівець", тому пхають дещо іншу тезу - 2% радикалів не дають "нашому" Презу зробити капітуляцію.
Та с этой "капитуляцией" порохоботы вообще превзошли во лжи и глупости сами себя - всего один маааленький вопросик рушит их надуманную пропагандонскую конструкцию: зачем президенту независимой страны сливать ее тому, кто у себя же на родине расправился со всеми политическими конкурентами, и вообще известен как главный мировой плут и агрессор?
У Зеленского здесь полнота власти и абсолютный политический иммунитет на 4 года вперед. Нет, скучно это все - нужно слиться путену, ведь пример Микласа, гнившего 5 лет в нацистских конлагерях, никого ничему не научил, правда?
Ахахахахаха. Абсурдно это для всех, кроме 2%. Что, собственно, и требовалось доказать.
А вообще я не против голосовалки по твоим говно-вопросам - договаривайся с модераторами и выноси. Поглядим. Сразу только предупреждаю что, что отношение к геям будет негативно у большинства не из-за правых взглядов, а из-за религиозной дремучести. А насчет остального - обучение на русском поддержат не менее 1/3, позитивное/нейтральное отношение к эмигрантам выскажут не менее 1/2, визовый режим с РФ и героизацию УПА не поддержит 4/5 населения.
PS: запрет "пророссийских" партий - это слишком глупый опрос, чтобы его проводить, пока нет общепринятой квалификации, что это такое. Боюсь, что пониманием одного тернопольского радикала тут не обойтись
zРадио написав:Та с этой "капитуляцией" порохоботы вообще превзошли во лжи и глупости сами себя - всего один маааленький вопросик рушит их надуманную пропагандонскую конструкцию: зачем президенту независимой страны сливать ее тому, кто у себя же на родине расправился со всеми политическими конкурентами, и вообще известен как главный мировой плут и агрессор?
В Лукашенка спитай, він тобі розповість, по чому він купує енергоносії.
zРадио написав:А вообще я не против голосовалки по твоим говно-вопросам - договаривайся с модераторами и выноси. Поглядим. Сразу только предупреждаю что, что отношение к геям будет негативно у большинства не из-за правых взглядов, а из-за религиозной дремучести. А насчет остального - обучение на русском поддержат не менее 1/3, позитивное/нейтральное отношение к эмигрантам выскажут не менее 1/2, визовый режим с РФ и героизацию УПА не поддержит 4/5 населения.
Кому потрібна місцева голосувалка, якщо є результати соцопитувань? УПА підтримують майже половина опитанних https://zik.ua/news/2017/10/16/ukraints ... ya_1187037 Про заборону проросійських партій: https://day.kyiv.ua/uk/news/110320-tuka ... v-ukrayini Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що в країні необхідно "в терміновому порядку" ухвалювати закон про заборону діяльності проросійських політичних і громадських організацій. "Закон про декомунізацію провели. Жодного інфаркту у комуністів я не бачив, жодного інсульту не трапилося, і навіть діарея нікого не спіткала. А діяльність Комуністична партія припинила. Те ж саме можна зробити й тут", – підкреслив він.
В 2014 Мінюст навіть позов подав, до суду, про таку заборону, тільки соцопитувань підтримки, мабуть, не проводили.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Один сфальсифицированный опрос (иначе почему его не повторяют?)... Ну-ну... Вот тебе посвежее (ноябрь 2018) и периодически обновляемый - Брежнего и Петра I украинцы больше любят, чем Бандеру и Петлюру!!! И это еще не все украинцы высказались - можешь сам представить поддержку националистов на Донбассе и в Крыму... А еще показательна ненависть людей к Горбачеву, развалившему СССР...
lapay написав:Про заборону проросійських партій: https://day.kyiv.ua/uk/news/110320-tuka ... v-ukrayini Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що в країні необхідно "в терміновому порядку" ухвалювати закон про заборону діяльності проросійських політичних і громадських організацій. "Закон про декомунізацію провели. Жодного інфаркту у комуністів я не бачив, жодного інсульту не трапилося, і навіть діарея нікого не спіткала. А діяльність Комуністична партія припинила. Те ж саме можна зробити й тут", – підкреслив він. В 2014 Мінюст навіть позов подав, до суду, про таку заборону, тільки соцопитувань підтримки, мабуть, не проводили.
О чем я и говорю - слишком общее понятие, чтобы это можно было протянуть. Для начала ему необходимо будет дать юридически-выверенное, а не порохобото-пропагандонское определение!
zРадио написав: Да сама фраза "у рідному Бахмуті" - это танец на костях! С 1924-го по 2016-й город назывался Артемовск, поэтому для парня, появившегося на свет в 1992-м и трагически погибшего в 2014-м родным городом никак не мог быть Бахмут, получивший это название спустя 2 года после его смерти в рамках декоммунизации. Его родным городом был Артемовск. Цинизму разжигателей нет предела - они даже покойных готовы использовать в своей пропаганде...
Не пиши чушь, топ-менеджер По-твоему, родившийся в Ворошиловграде не считает родным городом Луганск?