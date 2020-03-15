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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5780578157825783 Додано: Пон 16 бер, 2020 14:07 zРадио написав:

Да пожалуйста:

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/20/7198776/ Да пожалуйста:

Краще подивись, хто за кого голосує:

http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ ... raine.html

На Заході спостерігається позитивне ставлення до постатей-українців – Грушевський, Мазепа, Бандера та Петлюра, тоді як на Сході виражене позитивне ставлення до історичних постатей-росіян – Петро І, Ленін та Сталін.



Чим вищий рівень освіти респондентів, тим більш виражене їх позитивне ставлення до Грушевського, Мазепи, Петлюри та Рейгана. Натомість, чим нижчий рівень освіти респондентів, тим більш виражене їх позитивне ставлення до Леніна та Сталіна.

Серед тих, хто проживає у селі, більш позитивно оцінюють Грушевського та Бандеру і більш негативно Петра І, Кастро, Леніна та Сталіна.



Прихильники партії Свобода найкраще ставляться до Грушевського, Мазепи та Бандери, прихильники БПП позитивно оцінюють Грушевського, Мазепу, Бандеру та Петлюру. Серед тих, хто підтримує Самопоміч, позитивною оцінкою виділили Грушевського, Мазепу та Бандеру. Прихильники партії Опозиційний блок найбільш позитивно оцінили Петра І, Леніна та Сталіна.



Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2.2%. Терміни проведення: 4-11 листопада 2016 р.



Як то кажуть - без коментарів - відразу видно хто є ху.



И какова судьба иска? Не, лучше спрошу - какова судьба этих истцов?

Не заборонили, бо ватанам треба за когось голосувати, замість комуністів. Тільки суть і партій цих, і їх виборців не змінилась. (див. вище). Краще подивись, хто за кого голосує:Як то кажуть - без коментарів - відразу видно хто є ху.Не заборонили, бо ватанам треба за когось голосувати, замість комуністів. Тільки суть і партій цих, і їх виборців не змінилась. (див. вище). Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10231 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1121 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 14:34 hxbbgaf написав: Вот скоты! Антибеневый закон принимать так и не думают. В такой ситуации наше правительство преднамеренно лишает страну помощи от МВФ из-за одного ворюги, который wanted во всем мире. Чего это нам будет стоить как экономике так и всей стране вцелом, остается только догадываться. Долго все это еще терпеть будем? Вот скоты! Антибеневый закон принимать так и не думают. В такой ситуации наше правительство преднамеренно лишает страну помощи от МВФ из-за одного ворюги, который wanted во всем мире. Чего это нам будет стоить как экономике так и всей стране вцелом, остается только догадываться. Долго все это еще терпеть будем?





вас развели как лохов с зеленью. Надо было за пороха голосовать! МВФ бы дал сейчас 7млрд вас развели как лохов с зеленью. Надо было за пороха голосовать! МВФ бы дал сейчас 7млрд

http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть! Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑhttp://goo.gl/XOrCSnUkreximbank или смерть! proftpd66

Повідомлень: 2244 З нами з: 22.12.16 Подякував: 169 раз. Подякували: 123 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 14:44 Starikan написав: zРадио написав:

Да сама фраза "у рідному Бахмуті" - это танец на костях!

С 1924-го по 2016-й город назывался Артемовск, поэтому для парня, появившегося на свет в 1992-м и трагически погибшего в 2014-м родным городом никак не мог быть Бахмут, получивший это название спустя 2 года после его смерти в рамках декоммунизации. Его родным городом был Артемовск. Цинизму разжигателей нет предела - они даже покойных готовы использовать в своей пропаганде... Да сама фраза "у рідному Бахмуті" - это танец на костях!С 1924-го по 2016-й город назывался Артемовск, поэтому для парня, появившегося на свет в 1992-м и трагически погибшего в 2014-м родным городом никак не мог быть Бахмут, получивший это название спустя 2 года после его смерти в рамках декоммунизации. Его родным городом был Артемовск. Цинизму разжигателей нет предела - они даже покойных готовы использовать в своей пропаганде...

Не пиши чушь, топ-менеджер

По-твоему, родившийся в Ворошиловграде не считает родным городом Луганск? Не пиши чушь, топ-менеджерПо-твоему, родившийся в Ворошиловграде не считает родным городом Луганск?







По сути - с Луганском пример ни к селу, ни к городу! Он был переименован из Ворошиловграда в 1990-м. А Бахмут - в 2016-м. Речь шла не о дате рождения, а о годах жизни! Погибший парень ни одного дня своей жизни не жил в Бахмуте. Он родился позже (на 68 лет позже), чем Бахмут был переименован в Артемовск и умер раньше (на 2 года), чем Артемовск был переименован в Бахмут. Поэтому родным для него Бахмут никак не мог быть! Просто пропагандоны не могли поднять на флаги "патриота из Артемовска" - это ж моветон для них. В этом и есть мерзость. И ты еще смеешь оправдывать ее... По сути - с Луганском пример ни к селу, ни к городу! Он был переименован из Ворошиловграда в 1990-м. А Бахмут - в 2016-м. Речь шла не о дате рождения, а о годах жизни! Погибший парень ни одного дня своей жизни не жил в Бахмуте. Он родился позже (на 68 лет позже), чем Бахмут был переименован в Артемовск и умер раньше (на 2 года), чем Артемовск был переименован в Бахмут. Поэтому родным для него Бахмут никак не мог быть! Просто пропагандоны не могли поднять на флаги "патриота из Артемовска" - это ж моветон для них. В этом и есть мерзость. И ты еще смеешь оправдывать ее... zРадио

Повідомлень: 5210 З нами з: 02.05.18 Подякував: 952 раз. Подякували: 2107 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 15:21 Tegularius написав: zРадио написав: Уже сотню раз обсуждалась проблема. Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%.

Уже сотню раз обсуждалась проблема. Эти 2% - самая агрессивная и идеологически-деятельная часть общества (что немудрено, если вспомнить об их убеждениях), поэтому резонанса и ущерба от их деструктивной деятельности больше, чем от остальных 98%.

Примерно эти же 2% плюс минус существуют и в других странах как к востоку, так и к западу от нас. Украинцы ни чем не более склонны к фашизму, как утверждают запоребриковые пропагандисты и сами наши 2%е фашисты, взявшие зв привычку вещать от имени всех украинцев.

А весь резонанс их деятельности происходит от того, что с 14 года они толерируются и по-сути крышуются властями. Им в определенных рамках разрешается безнаказанно нарушать закон, чем они с удовольствием пользуются. Причем после смены власти в прошлом году в этом плане мало что изменилось.



Если бы за каждым таким нарушением, включая буллинг, срыв публичных мероприятий и т.п. следовало адекватное наказание, как в других странах, эта деятельность бы быстро сошла на нет: никому не хочется сидеть, получить судимость или платить драконовские штрафы. Примерно эти же 2% плюс минус существуют и в других странах как к востоку, так и к западу от нас. Украинцы ни чем не более склонны к фашизму, как утверждают запоребриковые пропагандисты и сами наши 2%е фашисты, взявшие зв привычку вещать от имени всех украинцев.А весь резонанс их деятельности происходит от того, что с 14 года они толерируются и по-сути крышуются властями. Им в определенных рамках разрешается безнаказанно нарушать закон, чем они с удовольствием пользуются. Причем после смены власти в прошлом году в этом плане мало что изменилось.Если бы за каждым таким нарушением, включая буллинг, срыв публичных мероприятий и т.п. следовало адекватное наказание, как в других странах, эта деятельность бы быстро сошла на нет: никому не хочется сидеть, получить судимость или платить драконовские штрафы.



1.Увы все еще хуже. Хулиганство ?! В Украине не сажают в тюрьму не только за терроризм, но и за коррупцию , вымогательство, грабежи, убийства. Криминальная среда - источник сбора дани для правоохранительных органов. Вернее правоохранительные органы стали неотъемлемой частью криминальной системы (!!!) Украины. Правоохранительных органов в Украине нет. Они стали частью криминалитета и права и законы не охраняют. Туда никто даже не обращается.



Если вы имеете ввиду случай с Сивохо - то организованная группа лиц, демонстративно НА КАМЕРЫ ТВ запугивает политического деятеля - умышленно транслируя акт террора на всю страну, что бы запугать все население. Назвать это хулиганством очень не верно.



2. Зашел, что бы задать вопрос специалистам по политике Украины про торговлю Украины зерном. До 2014 года - вывоз зерна на экспорт - был одним из источником наполнения в первую очередь карманов брокеров, которые за дешево скупали его у населения, и во-вторую очередь - значительно наполнялся бюджет Украины от торговли зерном. Сегодня не слышу об этом. Договор с Ес нам запрещает продавать зерно ? Селяне перестали выращивать пшеницу ? Из-за того, что у них вымогали требовал продавать зерно по дешевке ? Что случилось ?



3. Партия "Свобода" не имеет особо высокообразованных людей. Не заметил там академиков. даже профессоров. Общение с их "адептами" в плане "образованности" удручает. У всех поголовно - отсутствует логическое мышление. Взывать к х ЛОГИКЕ - бессмысленно. Коммунизм - придумали не Ленин , и не Сталин. Не знаю кто сегодня их особо вспоминает , тем более стремится жить по их программам. Думаю это ложь. Создатели модели коммунизма скорее уж Маркс и Энгельс. И во многих странах мира и сегодня есть компартии. Не знаю про всех исторических персон Украины детально, которых вы назвали, но думаю по ряду причин их роль в истории имеет типичную роль по не зависящим от них причинам. Изучил только Мазепу. С детства присягал польскому королю и учился при польском дворе. Со временем был оттуда изгнан с позором за многократные лживые доносы на своих близких друзей детства и непристойно распутное поведение. Поехал в Украину. Втерся в доверие к Гетьману Украины Дорошенко , кажется он был первым или вторым ? короче писал Мазепа по очереди доносы на двух Гетьманов Петру 1, и занимал их места - то есть быть Гетьманом в тот период - означало пойти на службу Петру и собирать с украинцев дань для Петра 1. Мазепа отличался особо жестокими поборам и большую часть отнятого у украинцев добра оставлял себе. Накопил огромные богатства. Поэтому и стал известен. А так же многочисленными предательствами. Был инициатором и исполнителем жестокой казни 100 казаков ( или 120) украинских, которые не достаточно подчинялись Петру1. Накануне битвы под Полтавой - написал письмо шведам- что будет встречать их - дорогих гостей, очеень рад шведской оккупации. Можно было бы расценить это как военную хитрость. Но он обещал войску Петра поддержку своего отряда, так как служил ему, но предал его. Мазепа не воевал не за шведов , не за русских, а просто бежал с награбленных у украинцев богатствами. Знакомый алгоритм ? Лазоренко ? Янукович и тп ? Мазепа всех предавал. В том числе и украинский народ тоже. Драл с нарда три шкуры, и набивал свои сундуки Петра 1.



Любой адекватный человек понимает. что Россия огромная богатая могучая страна и воевать с ней - бессмысленно. И пока никто ее не смог победить. Даже такие могущественные страны как Франция и Германия - в расцвете сил, помните Наполеона и Гитлера. Поэтому выход единственный - с точки зрения пользы для Украины - договариваться. Нужна эта бессмысленная война тем, кто наживается на войне - и сам в это время находится в США , Монако или Швейцарии, им эта война нужна, что бы опять таки грабить украинцев. Ибо мы оплачиваем эту войну - которая бесперспективна. Я не касаюсь вопроса,кто плохой - кто хороший, кто кому что должен . Когда нападает более сильный агрессор - только идиот обсуждает с ним вопросы права и справедливости. Ну если реально есть опасный агрессор - как такое возможно? Агрессор ничего не станет обсуждать. Тут только один путь - спасаться и договариваться до той поры - когда военная мощь Украины станет равной мощи агрессора - нужно терпеть. По другому никак. А вот мародерам - война - которую не возможно выиграть - самое то, что бы продолжалась война. Будут мародерствовать дальше.



Я пишу тут на другую тему - что бы понять тему экспорта зерна - что стало с это статье дохода ? И почему? Но зацепили.... 1.Увы все еще хуже. Хулиганство ?! В Украине не сажают в тюрьму не только за терроризм, но и за коррупцию , вымогательство, грабежи, убийства. Криминальная среда - источник сбора дани для правоохранительных органов. Вернее правоохранительные органы стали неотъемлемой частью криминальной системы (!!!) Украины. Правоохранительных органов в Украине нет. Они стали частью криминалитета и права и законы не охраняют. Туда никто даже не обращается.Если вы имеете ввиду случай с Сивохо - то организованная группа лиц, демонстративно НА КАМЕРЫ ТВ запугивает политического деятеля - умышленно транслируя акт террора на всю страну, что бы запугать все население. Назвать это хулиганством очень не верно.2. Зашел, что бы задать вопрос специалистам по политике Украины про торговлю Украины зерном. До 2014 года - вывоз зерна на экспорт - был одним из источником наполнения в первую очередь карманов брокеров, которые за дешево скупали его у населения, и во-вторую очередь - значительно наполнялся бюджет Украины от торговли зерном. Сегодня не слышу об этом. Договор с Ес нам запрещает продавать зерно ? Селяне перестали выращивать пшеницу ? Из-за того, что у них вымогали требовал продавать зерно по дешевке ? Что случилось ?3. Партия "Свобода" не имеет особо высокообразованных людей. Не заметил там академиков. даже профессоров. Общение с их "адептами" в плане "образованности" удручает. У всех поголовно - отсутствует логическое мышление. Взывать к х ЛОГИКЕ - бессмысленно. Коммунизм - придумали не Ленин , и не Сталин. Не знаю кто сегодня их особо вспоминает , тем более стремится жить по их программам. Думаю это ложь. Создатели модели коммунизма скорее уж Маркс и Энгельс. И во многих странах мира и сегодня есть компартии. Не знаю про всех исторических персон Украины детально, которых вы назвали, но думаю по ряду причин их роль в истории имеет типичную роль по не зависящим от них причинам. Изучил только Мазепу. С детства присягал польскому королю и учился при польском дворе. Со временем был оттуда изгнан с позором за многократные лживые доносы на своих близких друзей детства и непристойно распутное поведение. Поехал в Украину. Втерся в доверие к Гетьману Украины Дорошенко , кажется он был первым или вторым ? короче писал Мазепа по очереди доносы на двух Гетьманов Петру 1, и занимал их места - то есть быть Гетьманом в тот период - означало пойти на службу Петру и собирать с украинцев дань для Петра 1. Мазепа отличался особо жестокими поборам и большую часть отнятого у украинцев добра оставлял себе. Накопил огромные богатства. Поэтому и стал известен. А так же многочисленными предательствами. Был инициатором и исполнителем жестокой казни 100 казаков ( или 120) украинских, которые не достаточно подчинялись Петру1. Накануне битвы под Полтавой - написал письмо шведам- что будет встречать их - дорогих гостей, очеень рад шведской оккупации. Можно было бы расценить это как военную хитрость. Но он обещал войску Петра поддержку своего отряда, так как служил ему, но предал его. Мазепа не воевал не за шведов , не за русских, а просто бежал с награбленных у украинцев богатствами. Знакомый алгоритм ? Лазоренко ? Янукович и тп ? Мазепа всех предавал. В том числе и украинский народ тоже. Драл с нарда три шкуры, и набивал свои сундуки Петра 1.Любой адекватный человек понимает. что Россия огромная богатая могучая страна и воевать с ней - бессмысленно. И пока никто ее не смог победить. Даже такие могущественные страны как Франция и Германия - в расцвете сил, помните Наполеона и Гитлера. Поэтому выход единственный - с точки зрения пользы для Украины - договариваться. Нужна эта бессмысленная война тем, кто наживается на войне - и сам в это время находится в США , Монако или Швейцарии, им эта война нужна, что бы опять таки грабить украинцев. Ибо мы оплачиваем эту войну - которая бесперспективна. Я не касаюсь вопроса,кто плохой - кто хороший, кто кому что должен . Когда нападает более сильный агрессор - только идиот обсуждает с ним вопросы права и справедливости. Ну если реально есть опасный агрессор - как такое возможно? Агрессор ничего не станет обсуждать. Тут только один путь - спасаться и договариваться до той поры - когда военная мощь Украины станет равной мощи агрессора - нужно терпеть. По другому никак. А вот мародерам - война - которую не возможно выиграть - самое то, что бы продолжалась война. Будут мародерствовать дальше.Я пишу тут на другую тему - что бы понять тему экспорта зерна - что стало с это статье дохода ? И почему? Но зацепили.... Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 16 бер, 2020 15:36, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4971 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 509 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 15:35 proftpd66 написав: hxbbgaf написав: Вот скоты! Антибеневый закон принимать так и не думают. В такой ситуации наше правительство преднамеренно лишает страну помощи от МВФ из-за одного ворюги, который wanted во всем мире. Чего это нам будет стоить как экономике так и всей стране вцелом, остается только догадываться. Долго все это еще терпеть будем? Вот скоты! Антибеневый закон принимать так и не думают. В такой ситуации наше правительство преднамеренно лишает страну помощи от МВФ из-за одного ворюги, который wanted во всем мире. Чего это нам будет стоить как экономике так и всей стране вцелом, остается только догадываться. Долго все это еще терпеть будем?





вас развели как лохов с зеленью. Надо было за пороха голосовать! МВФ бы дал сейчас 7млрд вас развели как лохов с зеленью. Надо было за пороха голосовать! МВФ бы дал сейчас 7млрд



Зепіли лише зараз зрозуміли, яку вони зробили помилку.



Проте на місцевих виборах партія Зеленського - пролетить, як фанера! Зепіли лише зараз зрозуміли, яку вони зробили помилку.Проте на місцевих виборах партія Зеленського - пролетить, як фанера! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21106 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1173 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5780578157825783 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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