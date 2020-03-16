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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5780578157825783
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:00

Ітогі подвєдьом. 2020-03-16

Ітогі подвєдьом. 2020-03-16

1) Зеленский призвал Кабмин закрыть метро и прекратить междугородние перевозки (видео)
«Призываю Министерство инфраструктуры с 12:00 18 марта запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение, автобусные перевозки; работу метрополитенов...» - отметил он.

Киев можно закрывать и повесить большой амбарный замок

2) С понедельника в Одессе будут работать только продуктовые магазины и аптеки

Кроме продуктовых, аптек и заправок: во Львове завтра закроют все заведения торговли

В Киеве закроют все заведения торговли и питания, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС

Будут работать только аптеки и продуктовые: в Ивано-Франковске усилили карантинные ограничения

Ужгород, Запорожье, Тернополь, Николаев закрывают ТРЦ, рынки и другие развлекательные заведения (фото, видео)

С завтрашнего дня на Полтавщине будут работать только больницы, аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и почта

Экстренное распоряжение: в Чернигове ужесточают карантинные мероприятия
Це капэць ...

3) Зеленский просит Минфин начать переговоры с МВФ о помощи в связи с коронавирусом
Хотят и деньги получить, и законы не принять. Вряд ли получится.

4) Ибупрофен при коронавирусе принимать нельзя - Минздрав Франции

5) "Вредит национальным интересам". Нардепы из Слуги народа просят уволить Сивохо

6) Эксперт успокаивает: дефолта Украины и существенного обвала гривни не будет
Ну да, ну да ...

7) Украинцы с пенсией менее 5 тысяч гривень должны получить доплату – Зеленский
Украинские граждане, у которых размер пенсии составляет менее 5 тысяч гривень, должны получить доплату в размере 1 тысячи гривень.

То есть, на проведение индексации денег нет, а это примерно, в среднем, прибавка к пенсии 340 гривен.
А вот на доплату в 1000 гривен большинству пенсионеров деньги типа есть
Брехливый кловун
Проведите индексацию пенсий.

PS. Кстати. Бубочка с 13.03 вообще выпал из информационного пространства, ни встреч, ни совещаний. И это на фоне происходящего

И только сегодня оно запилило и выпустило видосик. По сценарию, с дублями
Вместо того, чтобы собрать журналистов и выразить свою позицию
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:41

Re: Політичні дискусії

на ICTV сейчас Бубочка вещает в программе "Свобода слова"

Только Бубочка, только ведущий, никаких журналистов, никаких зрителей в студии
Такая вот "свобода слова" по Бубочке

Сцыкло он
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 06:29

  Tegularius написав:
  pesikot написав:
Украинские граждане, у которых размер пенсии составляет менее 5 тысяч гривень, должны получить доплату в размере 1 тысячи гривень.

То есть, на проведение индексации денег нет, а это примерно, в среднем, прибавка к пенсии 340 гривен.
А вот на доплату в 1000 гривен большинству пенсионеров деньги типа есть

Был бы порох президентом, сейчас вместо надбавки к пенсии ввёл бы новый налог - эпидемический сбор на додачу к военному.

Были бы у бабушки яйца, была бы дедушкой.

А применительно к пенсии, при Порошенко было 2 полноценных пересчета пенсий, в привязке к средней ЗП по стране.
Чего при Бубочке ещё не было выполнено, мартовский пересчёт успещно похерен.
А теперь всё будут списывать на кризис и эпидемию коронавируса
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 07:12

  pesikot написав:А применительно к пенсии, при Порошенко было 2 полноценных пересчета пенсий, в привязке к средней ЗП по стране.

Доллар при Винни-Пухе вырос в 3,5 раза, цены соответственно, газ раз в 10, а пенсии на сколько подняли?

Чего при Бубочке ещё не было выполнено, мартовский пересчёт успещно похерен.
А теперь всё будут списывать на кризис и эпидемию коронавируса

А что, на самом деле их нет? Экономика работает в штатном режиме?
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