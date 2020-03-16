Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Украинские граждане, у которых размер пенсии составляет менее 5 тысяч гривень, должны получить доплату в размере 1 тысячи гривень.
То есть, на проведение индексации денег нет, а это примерно, в среднем, прибавка к пенсии 340 гривен. А вот на доплату в 1000 гривен большинству пенсионеров деньги типа есть Брехливый кловун Проведите индексацию пенсий.
PS. Кстати. Бубочка с 13.03 вообще выпал из информационного пространства, ни встреч, ни совещаний. И это на фоне происходящего
И только сегодня оно запилило и выпустило видосик. По сценарию, с дублями Вместо того, чтобы собрать журналистов и выразить свою позицию
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Украинские граждане, у которых размер пенсии составляет менее 5 тысяч гривень, должны получить доплату в размере 1 тысячи гривень.
То есть, на проведение индексации денег нет, а это примерно, в среднем, прибавка к пенсии 340 гривен. А вот на доплату в 1000 гривен большинству пенсионеров деньги типа есть
Был бы порох президентом, сейчас вместо надбавки к пенсии ввёл бы новый налог - эпидемический сбор на додачу к военному.
Были бы у бабушки яйца, была бы дедушкой.
А применительно к пенсии, при Порошенко было 2 полноценных пересчета пенсий, в привязке к средней ЗП по стране. Чего при Бубочке ещё не было выполнено, мартовский пересчёт успещно похерен. А теперь всё будут списывать на кризис и эпидемию коронавируса
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав: Да сама фраза "у рідному Бахмуті" - это танец на костях! С 1924-го по 2016-й город назывался Артемовск, поэтому для парня, появившегося на свет в 1992-м и трагически погибшего в 2014-м родным городом никак не мог быть Бахмут, получивший это название спустя 2 года после его смерти в рамках декоммунизации. Его родным городом был Артемовск. Цинизму разжигателей нет предела - они даже покойных готовы использовать в своей пропаганде...
Не пиши чушь, топ-менеджер По-твоему, родившийся в Ворошиловграде не считает родным городом Луганск?
Топ-менеджер ольгінської фабрики троллів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
pesikot написав:Были бы у бабушки яйца, была бы дедушкой.
А применительно к пенсии, при Порошенко было 2 полноценных пересчета пенсий, в привязке к средней ЗП по стране. Чего при Бубочке ещё не было выполнено, мартовский пересчёт успещно похерен. А теперь всё будут списывать на кризис и эпидемию коронавируса
Ты как называешь предыдущих президентов Украины? Если тебе ещё не рассказали предлагаю варианты - шоколадная ж***, трутень из улея,... Рассказывать как шоколадный "осчастливил" пенсионеров может только человек с амнезией в расчёте на чужую амнезию