Додано: Пон 16 бер, 2020 22:41

на ICTV сейчас Бубочка вещает в программе "Свобода слова"



Только Бубочка, только ведущий, никаких журналистов, никаких зрителей в студии

Такая вот "свобода слова" по Бубочке



Сцыкло он

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой