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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5780578157825783
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:00

Ітогі подвєдьом. 2020-03-16

Ітогі подвєдьом. 2020-03-16

1) Зеленский призвал Кабмин закрыть метро и прекратить междугородние перевозки (видео)
«Призываю Министерство инфраструктуры с 12:00 18 марта запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение, автобусные перевозки; работу метрополитенов...» - отметил он.

Киев можно закрывать и повесить большой амбарный замок

2) С понедельника в Одессе будут работать только продуктовые магазины и аптеки

Кроме продуктовых, аптек и заправок: во Львове завтра закроют все заведения торговли

В Киеве закроют все заведения торговли и питания, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС

Будут работать только аптеки и продуктовые: в Ивано-Франковске усилили карантинные ограничения

Ужгород, Запорожье, Тернополь, Николаев закрывают ТРЦ, рынки и другие развлекательные заведения (фото, видео)

С завтрашнего дня на Полтавщине будут работать только больницы, аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и почта

Экстренное распоряжение: в Чернигове ужесточают карантинные мероприятия
Це капэць ...

3) Зеленский просит Минфин начать переговоры с МВФ о помощи в связи с коронавирусом
Хотят и деньги получить, и законы не принять. Вряд ли получится.

4) Ибупрофен при коронавирусе принимать нельзя - Минздрав Франции

5) "Вредит национальным интересам". Нардепы из Слуги народа просят уволить Сивохо

6) Эксперт успокаивает: дефолта Украины и существенного обвала гривни не будет
Ну да, ну да ...

7) Украинцы с пенсией менее 5 тысяч гривень должны получить доплату – Зеленский
Украинские граждане, у которых размер пенсии составляет менее 5 тысяч гривень, должны получить доплату в размере 1 тысячи гривень.

То есть, на проведение индексации денег нет, а это примерно, в среднем, прибавка к пенсии 340 гривен.
А вот на доплату в 1000 гривен большинству пенсионеров деньги типа есть
Брехливый кловун
Проведите индексацию пенсий.

PS. Кстати. Бубочка с 13.03 вообще выпал из информационного пространства, ни встреч, ни совещаний. И это на фоне происходящего

И только сегодня оно запилило и выпустило видосик. По сценарию, с дублями
Вместо того, чтобы собрать журналистов и выразить свою позицию
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:41

Re: Політичні дискусії

на ICTV сейчас Бубочка вещает в программе "Свобода слова"

Только Бубочка, только ведущий, никаких журналистов, никаких зрителей в студии
Такая вот "свобода слова" по Бубочке

Сцыкло он
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 06:29

  Tegularius написав:
  pesikot написав:
Украинские граждане, у которых размер пенсии составляет менее 5 тысяч гривень, должны получить доплату в размере 1 тысячи гривень.

То есть, на проведение индексации денег нет, а это примерно, в среднем, прибавка к пенсии 340 гривен.
А вот на доплату в 1000 гривен большинству пенсионеров деньги типа есть

Был бы порох президентом, сейчас вместо надбавки к пенсии ввёл бы новый налог - эпидемический сбор на додачу к военному.

Были бы у бабушки яйца, была бы дедушкой.

А применительно к пенсии, при Порошенко было 2 полноценных пересчета пенсий, в привязке к средней ЗП по стране.
Чего при Бубочке ещё не было выполнено, мартовский пересчёт успещно похерен.
А теперь всё будут списывать на кризис и эпидемию коронавируса
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 07:12

  pesikot написав:А применительно к пенсии, при Порошенко было 2 полноценных пересчета пенсий, в привязке к средней ЗП по стране.

Доллар при Винни-Пухе вырос в 3,5 раза, цены соответственно, газ раз в 10, а пенсии на сколько подняли?

Чего при Бубочке ещё не было выполнено, мартовский пересчёт успещно похерен.
А теперь всё будут списывать на кризис и эпидемию коронавируса

А что, на самом деле их нет? Экономика работает в штатном режиме?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:31

  pesikot написав:на ICTV сейчас Бубочка вещает в программе "Свобода слова"

Только Бубочка, только ведущий, никаких журналистов, никаких зрителей в студии
Такая вот "свобода слова" по Бубочке

Сцыкло он

Тупий кріворіжський ватний сцикун. Він боїться питань, тому що бувший трієшник, клоун-КВНщик

Не виключено, що внаслідок його неправильних управлінських дій і колапса економіки, народ збереться на Майдані і викине геть цього кіношного хероя. Йому варто подумати про Ростов!
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:21

  kalinavalera1 написав:Партия "Свобода" не имеет особо высокообразованных людей
А "партія" Шарія?
А "Опазиційний блок" - справжні інтелехтуали?
Рабінович - чи не сидів у тюрьмі в радянські часи за кримінальні злочини?

А наш ватний зеДент - який має рівень освіти, як вільно володіє державною та англійською мовами? :mrgreen:
Чи здатен читати з словником?

Політичний мародер, для якого влада - над усе!((( :mrgreen:
https://uainfo.org/blognews/1584423339- ... -dlya.html
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:08

  Tegularius написав:
  pesikot написав:А применительно к пенсии, при Порошенко было 2 полноценных пересчета пенсий, в привязке к средней ЗП по стране.

Доллар при Винни-Пухе вырос в 3,5 раза, цены соответственно, газ раз в 10, а пенсии на сколько подняли?

Чего при Бубочке ещё не было выполнено, мартовский пересчёт успещно похерен.
А теперь всё будут списывать на кризис и эпидемию коронавируса

А что, на самом деле их нет? Экономика работает в штатном режиме?


Зеленский живет сейчас за счет того, что сделано при Порохе! 9 месяцев у власти - коллапс! Еще Украина экономически не почувствовала влияния вируса!
А с Землю как распродадут? Что вы петь здесь будете? Ведь Зе со своими слугами до сих пор не издал ни одного нормального закона!
Весна прийшла кого саджаты? Двух телок ,которые высмеяли по пьяни Зе? Суд века, блиин
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