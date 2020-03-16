Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Украинские граждане, у которых размер пенсии составляет менее 5 тысяч гривень, должны получить доплату в размере 1 тысячи гривень.
То есть, на проведение индексации денег нет, а это примерно, в среднем, прибавка к пенсии 340 гривен. А вот на доплату в 1000 гривен большинству пенсионеров деньги типа есть Брехливый кловун Проведите индексацию пенсий.
PS. Кстати. Бубочка с 13.03 вообще выпал из информационного пространства, ни встреч, ни совещаний. И это на фоне происходящего
И только сегодня оно запилило и выпустило видосик. По сценарию, с дублями Вместо того, чтобы собрать журналистов и выразить свою позицию
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Украинские граждане, у которых размер пенсии составляет менее 5 тысяч гривень, должны получить доплату в размере 1 тысячи гривень.
То есть, на проведение индексации денег нет, а это примерно, в среднем, прибавка к пенсии 340 гривен. А вот на доплату в 1000 гривен большинству пенсионеров деньги типа есть
Был бы порох президентом, сейчас вместо надбавки к пенсии ввёл бы новый налог - эпидемический сбор на додачу к военному.
Были бы у бабушки яйца, была бы дедушкой.
А применительно к пенсии, при Порошенко было 2 полноценных пересчета пенсий, в привязке к средней ЗП по стране. Чего при Бубочке ещё не было выполнено, мартовский пересчёт успещно похерен. А теперь всё будут списывать на кризис и эпидемию коронавируса
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:А применительно к пенсии, при Порошенко было 2 полноценных пересчета пенсий, в привязке к средней ЗП по стране.
Доллар при Винни-Пухе вырос в 3,5 раза, цены соответственно, газ раз в 10, а пенсии на сколько подняли?
Чего при Бубочке ещё не было выполнено, мартовский пересчёт успещно похерен. А теперь всё будут списывать на кризис и эпидемию коронавируса
А что, на самом деле их нет? Экономика работает в штатном режиме?
Зеленский живет сейчас за счет того, что сделано при Порохе! 9 месяцев у власти - коллапс! Еще Украина экономически не почувствовала влияния вируса! А с Землю как распродадут? Что вы петь здесь будете? Ведь Зе со своими слугами до сих пор не издал ни одного нормального закона! Весна прийшла кого саджаты? Двух телок ,которые высмеяли по пьяни Зе? Суд века, блиин