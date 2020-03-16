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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5780578157825783
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:41

Re: Політичні дискусії

на ICTV сейчас Бубочка вещает в программе "Свобода слова"

Только Бубочка, только ведущий, никаких журналистов, никаких зрителей в студии
Такая вот "свобода слова" по Бубочке

Сцыкло он
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 06:29

  Tegularius написав:
  pesikot написав:
Украинские граждане, у которых размер пенсии составляет менее 5 тысяч гривень, должны получить доплату в размере 1 тысячи гривень.

То есть, на проведение индексации денег нет, а это примерно, в среднем, прибавка к пенсии 340 гривен.
А вот на доплату в 1000 гривен большинству пенсионеров деньги типа есть

Был бы порох президентом, сейчас вместо надбавки к пенсии ввёл бы новый налог - эпидемический сбор на додачу к военному.

Были бы у бабушки яйца, была бы дедушкой.

А применительно к пенсии, при Порошенко было 2 полноценных пересчета пенсий, в привязке к средней ЗП по стране.
Чего при Бубочке ещё не было выполнено, мартовский пересчёт успещно похерен.
А теперь всё будут списывать на кризис и эпидемию коронавируса
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 07:12

  pesikot написав:А применительно к пенсии, при Порошенко было 2 полноценных пересчета пенсий, в привязке к средней ЗП по стране.

Доллар при Винни-Пухе вырос в 3,5 раза, цены соответственно, газ раз в 10, а пенсии на сколько подняли?

Чего при Бубочке ещё не было выполнено, мартовский пересчёт успещно похерен.
А теперь всё будут списывать на кризис и эпидемию коронавируса

А что, на самом деле их нет? Экономика работает в штатном режиме?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:08

  Tegularius написав:
  pesikot написав:А применительно к пенсии, при Порошенко было 2 полноценных пересчета пенсий, в привязке к средней ЗП по стране.

Доллар при Винни-Пухе вырос в 3,5 раза, цены соответственно, газ раз в 10, а пенсии на сколько подняли?

Чего при Бубочке ещё не было выполнено, мартовский пересчёт успещно похерен.
А теперь всё будут списывать на кризис и эпидемию коронавируса

А что, на самом деле их нет? Экономика работает в штатном режиме?


Зеленский живет сейчас за счет того, что сделано при Порохе! 9 месяцев у власти - коллапс! Еще Украина экономически не почувствовала влияния вируса!
А с Землю как распродадут? Что вы петь здесь будете? Ведь Зе со своими слугами до сих пор не издал ни одного нормального закона!
Весна прийшла кого саджаты? Двух телок ,которые высмеяли по пьяни Зе? Суд века, блиин
Renee
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:25

Панове, добрый день.
если он добрый, конечно. Все мы сталкиваемся лицом с кризисом, с которым человечество в последние лет 70 точно не сталкивалось - опыта нет.
Судя по принимаемым карантинным мерам, Украина идет на несколько дней впереди РФ - у нас многое еще впереди. Пока в России не ввели часть ограничений, хотелось бы понять, как работает экономика.
Прошу просветить по нескольким вопросам, чтобы понимать к чему готовиться.
- Как работает общественный транспорт в крупных городах.
- В каком режиме работают негосударственные предприятия и офисы, каков режим для их сотрудников
- Как осуществляется доставка товаров, требуются ли особые разрешения для транспортных предприятий, и как они выдаются.
- работают ли крупные ТЦ, где количество посетителей превышает установленный максимум.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:15

  Волгарь написав:Панове, добрый день.
если он добрый, конечно. Все мы сталкиваемся лицом с кризисом, с которым человечество в последние лет 70 точно не сталкивалось - опыта нет.
Судя по принимаемым карантинным мерам, Украина идет на несколько дней впереди РФ - у нас многое еще впереди. Пока в России не ввели часть ограничений, хотелось бы понять, как работает экономика.
Прошу просветить по нескольким вопросам, чтобы понимать к чему готовиться.
- Как работает общественный транспорт в крупных городах.
- В каком режиме работают негосударственные предприятия и офисы, каков режим для их сотрудников
- Как осуществляется доставка товаров, требуются ли особые разрешения для транспортных предприятий, и как они выдаются.
- работают ли крупные ТЦ, где количество посетителей превышает установленный максимум.

Доброго дня.
1.Метро закривається,в міському траснпорті має бути не більше 10 пасажирів.
2.Закриваються всі магазини,крім продовольчих і також працюють аптеки.
3.В багатьох містах закриваються ринки,як місця скупчення людей
tea
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:26

  tea написав:
  Волгарь написав:- В каком режиме работают негосударственные предприятия и офисы, каков режим для их сотрудников

Доброго дня.
1.Метро закривається,в міському траснпорті має бути не більше 10 пасажирів.
2.Закриваються всі магазини,крім продовольчих і також працюють аптеки.
3.В багатьох містах закриваються ринки,як місця скупчення людей

4. По негосударственным вряд ли кто-то опишет более-менее полную картину, поскольку все сугубо индивидуально – на усмотрение владельцев.
По государственным – слышал, что предлагают идти в отпуск за свой счет на два-три дня, так сказать, вахтовым методом – сначала одна часть работников, потом другая. :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:30

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:7) Украинцы с пенсией менее 5 тысяч гривень должны получить доплату – ЗеленскийУкраинские граждане, у которых размер пенсии составляет менее 5 тысяч гривень, должны получить доплату в размере 1 тысячи гривень.То есть, на проведение индексации денег нет, а это примерно, в среднем, прибавка к пенсии 340 гривен.А вот на доплату в 1000 гривен большинству пенсионеров деньги типа естьБрехливый кловунПроведите индексацию пенсий.


Это единственное верное решение у Зе. Больше ничего разумного пока не слышу. А когда где он это сказал ? Адекватное решение. Это вопрос жизни и смерти, вопрос выживания 3 миллионов людей. Люди все должны иметь прожиточный минимум, у нас это около 5000 тысяч гривен реально можно не голодать и мыло дешевое покупать и стиральный порошок. НО! У нас 3 млн пенсионеров (из 4 млн) - получают минималку 1600гр. И из них нужно коммуналку платить. Выжить пенсионеры не могут на такие копейки.Даже купить еду, свет оплатить. Это по нормам ООН - геноцид. у них 5 долларов в день - предел бедности. Поэтому все - у кого пенсия 1600 - если им добавят еще 1000гривен - на 2700 все же смогут существовать, не быть убитыми украинскими правительством голодовками. Если при этом пенсы добьются субсидии - при такой пенсии - то смогут выживать. А в дальнейшем - все будут получать минималку по новому закону. В новом законе рост выше минималки предусмотрен если стаж более 35 лет, а кругом безработица. Индексация - это из другой оперы. Она не так остро необходима как возможность не быть пенсам замордованными злыденным правительством до смерти. У нас уже известно 2 случая самосожжения от отчаяния. Кстати - у нас солидарная пенсионная система. Что значит солидарная ? это равенство. В будущем разумно перейти на одинаковые всем выплаты из пенсионного фонда, ведь пенсия - это пособие по нетрудоспособности по возрасту. Люди пользы уже не приносят большей или меньшей. Конечно у всех это должен быть прожиточный минимум реальный. Если бы сохранились пенсионные взносы каждого пенсионера в ПФ за 60 лет и они приносили прибыль - тогда - есть смысл в дифференцированных пенсиях из ПФ. Но ПФ СССР разорен. Рубли погибли. И карбованцы 90 годов - тоже превратились в мусор. А гривна обесценилась на 650%. Стоила когда-то в начале - за 1 доллар - 4 гривны. Это значит, что труд более высокооплачиваемый , который был у тех, у кого пенсии высокие, не был прибыльным и качественным, часто даже не был честным. Вспомните Луценко и пенсию его шофера. Труд наших высокооплачиваемых чиновников привел страну к разорению. Нагло с их стороны требовать себе особые пенсии. Они привели страну к разорению, когда большинство не может выживать вообще. Им не пенсии нужно а в тюрьму. Где и когда было это заявлено ? Приветствую это решение. Мало все равно, но есть возможность выживать пенсам. Это остронужное госдарственное решение. Даже важнее чем вменяемый пересчет коммуналки. Остальное законы - принимается "по заявкам Сороса и олигархов". :mrgreen:
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:00

  Renee написав:
  Tegularius написав:
  pesikot написав:А применительно к пенсии, при Порошенко было 2 полноценных пересчета пенсий, в привязке к средней ЗП по стране.

Доллар при Винни-Пухе вырос в 3,5 раза, цены соответственно, газ раз в 10, а пенсии на сколько подняли?

Чего при Бубочке ещё не было выполнено, мартовский пересчёт успещно похерен.
А теперь всё будут списывать на кризис и эпидемию коронавируса

А что, на самом деле их нет? Экономика работает в штатном режиме?


Зеленский живет сейчас за счет того, что сделано при Порохе! 9 месяцев у власти - коллапс! Еще Украина экономически не почувствовала влияния вируса!
А с Землю как распродадут? Что вы петь здесь будете? Ведь Зе со своими слугами до сих пор не издал ни одного нормального закона!
Весна прийшла кого саджаты? Двух телок ,которые высмеяли по пьяни Зе? Суд века, блиин

Оно-то вроде и так, но ведь главное -- сам Зеленский по сути сделан при Порошенко.

То есть ни при ком ином до этого даже малейшая возможность появления во власти подобного ЗЕ априори не рассматривалась.

Кроме того, все составляющие пофигизма власти заложены при По.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:02

  kalinavalera1 написав: А гривна обесценилась на 650%. Стоила когда-то в начале - за 1 доллар - 4 гривны.

16 сентября 1992 года введена в обращение новая национальная денежная валюта – гривна. Курс, установленный НБУ: 1$ - 1,76 UAH.
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