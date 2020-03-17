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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5781578257835784 Додано: Вів 17 бер, 2020 17:05 Tegularius написав: pesikot написав: А применительно к пенсии, при Порошенко было 2 полноценных пересчета пенсий, в привязке к средней ЗП по стране. А применительно к пенсии, при Порошенко было 2 полноценных пересчета пенсий, в привязке к средней ЗП по стране.

Доллар при Винни-Пухе вырос в 3,5 раза, цены соответственно, газ раз в 10, а пенсии на сколько подняли?



Чего при Бубочке ещё не было выполнено, мартовский пересчёт успещно похерен.

А теперь всё будут списывать на кризис и эпидемию коронавируса

А что, на самом деле их нет? Экономика работает в штатном режиме? Доллар при Винни-Пухе вырос в 3,5 раза, цены соответственно, газ раз в 10, а пенсии на сколько подняли?А что, на самом деле их нет? Экономика работает в штатном режиме?



Порох по стандартам ООН тупо объявил геноцид украинскому населению старше 60 лет. Порог нищеты по стандартам ООН 5 долларов в день - не считая коммуналку. Например для стран Африки , там не особо платят за отопление, живут практически на открытом воздухе. Боливия, Гондурас - Бангладеш и тп. На счет индексации это было изощренное издевательство. АЖ 25 долларов ндексации ? Ну тем у кого геноцидная - минималка - индексация 2 доллара была в месяц. А это подавляющее большинство 3 миллиона человек. Особо изощренное издевательство мародера, который отнял от их пенсий 70 долларов Януковича, оставив им только 30 доллар на голодование !!! Остальное запихал себе в карман. А потом добавил таки 2 доллара в месяц ! Что бы был информационный повод гавкать по ТВ о повышении пенсий ?! при этом ограбляя пенсов ? Вы спецом Пороха позорите ?

Если зе повысит минимальную пенсию на 1000 начну неувернно его уважать. Пока повода вообще не было. Вместо Зе был Порох №2, Порох по стандартам ООН тупо объявил геноцид украинскому населению старше 60 лет. Порог нищеты по стандартам ООН 5 долларов в день - не считая коммуналку. Например для стран Африки , там не особо платят за отопление, живут практически на открытом воздухе. Боливия, Гондурас - Бангладеш и тп. На счет индексации это было изощренное издевательство. АЖ 25 долларов ндексации ? Ну тем у кого геноцидная - минималка - индексация 2 доллара была в месяц. А это подавляющее большинство 3 миллиона человек. Особо изощренное издевательство мародера, который отнял от их пенсий 70 долларов Януковича, оставив им только 30 доллар на голодование !!! Остальное запихал себе в карман. А потом добавил таки 2 доллара в месяц ! Что бы был информационный повод гавкать по ТВ о повышении пенсий ?! при этом ограбляя пенсов ? Вы спецом Пороха позорите ?Если зе повысит минимальную пенсию на 1000 начну неувернно его уважать. Пока повода вообще не было. Вместо Зе был Порох №2, kalinavalera1

Повідомлень: 4974 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 509 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 17:26 Re: Політичні дискусії Волгарь написав: Прошу просветить по нескольким вопросам, чтобы понимать к чему готовиться. Прошу просветить по нескольким вопросам, чтобы понимать к чему готовиться.

Оффсайт Кабмина, полный перечень принятых мер на

опубліковано 17 березня 2020 року о 00:12

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-prijn ... O31Z8BiI94 Оффсайт Кабмина, полный перечень принятых мер на yanyura Повідомлень: 5402 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1779 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 17:35 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Оно-то вроде и так, но ведь главное -- сам Зеленский по сути сделан при Порошенко.

То есть ни при ком ином до этого даже малейшая возможность появления во власти подобного ЗЕ априори не рассматривалась.

Кроме того, все составляющие пофигизма власти заложены при По. Оно-то вроде и так, но ведь главное -- сам Зеленский по сути сделан при Порошенко.То есть ни при ком ином до этого даже малейшая возможность появления во власти подобного ЗЕ априори не рассматривалась.Кроме того, все составляющие пофигизма власти заложены при По. Хто всрався-невістка

Так її ж немає - а он її кофточка висить...

А по суті

1 Зеленський це дуже хороша прививка від популізму для.....політиків

2 Раніше було як

Кожен з політиків вибирав свою фокусну группу і їй все обіцяв.а потім за рахунок інших груп пробував так/сяк виконати обіцянки для своєї фокусної.

3 Зеленський пообіцяв всім і все...

Всі почули і стали чекати колиж їм все піднесуть...

Але ,що для того щоб принесли треба щоб хтось зробив - Зеленський не сказав.

4 Пройшов рік...

Ті хто чекав ,починає висловлювати занепокоєння

Де те що їм обіцяли......



Висновок

Наступний політик ,який буде балотуватись на Президента ,змушений буде опиратись на тих ,кому не треба нічого обіцяти..вони й так згодні щось робити,їм просто головне чітко сказати куди йти і не заважати по дорозі...



Ви багато знаєте українських політиків крім

Порошенко-Турчинов-Яценюк - які б знали куди йти і мали підтримку активної частини суспільства?

Тимошенко - сільські пенсіонери..ці підтримати можуть ,працювати вже ні

Бойко - жителі БамБаса... тим росіяни продукти підвезти повинні

Ляшко? -Рабінович??? - Медведчук????



так що Думайте-якщо є чим. Хто всрався-невісткаТак її ж немає - а он її кофточка висить...А по суті1 Зеленський це дуже хороша прививка від популізму для.....політиків2 Раніше було якКожен з політиків вибирав свою фокусну группу і їй все обіцяв.а потім за рахунок інших груп пробував так/сяк виконати обіцянки для своєї фокусної.3 Зеленський пообіцяв всім і все...Всі почули і стали чекати колиж їм все піднесуть...Але ,що для того щоб принесли треба щоб хтось зробив - Зеленський не сказав.4 Пройшов рік...Ті хто чекав ,починає висловлювати занепокоєнняДе те що їм обіцяли......ВисновокНаступний політик ,який буде балотуватись на Президента ,змушений буде опиратись на тих ,кому не треба нічого обіцяти..вони й так згодні щось робити,їм просто головне чітко сказати куди йти і не заважати по дорозі...Ви багато знаєте українських політиків крімПорошенко-Турчинов-Яценюк - які б знали куди йти і мали підтримку активної частини суспільства?Тимошенко - сільські пенсіонери..ці підтримати можуть ,працювати вже ніБойко - жителі БамБаса... тим росіяни продукти підвезти повинніЛяшко? -Рабінович??? - Медведчук????так що Думайте-якщо є чим. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22323 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5781578257835784 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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