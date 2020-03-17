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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5781578257835784
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:05

  Tegularius написав:
  pesikot написав:А применительно к пенсии, при Порошенко было 2 полноценных пересчета пенсий, в привязке к средней ЗП по стране.

Доллар при Винни-Пухе вырос в 3,5 раза, цены соответственно, газ раз в 10, а пенсии на сколько подняли?

Чего при Бубочке ещё не было выполнено, мартовский пересчёт успещно похерен.
А теперь всё будут списывать на кризис и эпидемию коронавируса

А что, на самом деле их нет? Экономика работает в штатном режиме?


Порох по стандартам ООН тупо объявил геноцид украинскому населению старше 60 лет. Порог нищеты по стандартам ООН 5 долларов в день - не считая коммуналку. Например для стран Африки , там не особо платят за отопление, живут практически на открытом воздухе. Боливия, Гондурас - Бангладеш и тп. На счет индексации это было изощренное издевательство. АЖ 25 долларов ндексации ? Ну тем у кого геноцидная - минималка - индексация 2 доллара была в месяц. А это подавляющее большинство 3 миллиона человек. Особо изощренное издевательство мародера, который отнял от их пенсий 70 долларов Януковича, оставив им только 30 доллар на голодование !!! Остальное запихал себе в карман. А потом добавил таки 2 доллара в месяц ! Что бы был информационный повод гавкать по ТВ о повышении пенсий ?! при этом ограбляя пенсов ? Вы спецом Пороха позорите ?
Если зе повысит минимальную пенсию на 1000 начну неувернно его уважать. Пока повода вообще не было. Вместо Зе был Порох №2,
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:26

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Прошу просветить по нескольким вопросам, чтобы понимать к чему готовиться.

Оффсайт Кабмина, полный перечень принятых мер на
опубліковано 17 березня 2020 року о 00:12

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-prijn ... O31Z8BiI94
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:35

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Оно-то вроде и так, но ведь главное -- сам Зеленский по сути сделан при Порошенко.
То есть ни при ком ином до этого даже малейшая возможность появления во власти подобного ЗЕ априори не рассматривалась.
Кроме того, все составляющие пофигизма власти заложены при По.
Хто всрався-невістка
Так її ж немає - а он її кофточка висить...
А по суті
1 Зеленський це дуже хороша прививка від популізму для.....політиків
2 Раніше було як
Кожен з політиків вибирав свою фокусну группу і їй все обіцяв.а потім за рахунок інших груп пробував так/сяк виконати обіцянки для своєї фокусної.
3 Зеленський пообіцяв всім і все...
Всі почули і стали чекати колиж їм все піднесуть...
Але ,що для того щоб принесли треба щоб хтось зробив - Зеленський не сказав.
4 Пройшов рік...
Ті хто чекав ,починає висловлювати занепокоєння
Де те що їм обіцяли......

Висновок
Наступний політик ,який буде балотуватись на Президента ,змушений буде опиратись на тих ,кому не треба нічого обіцяти..вони й так згодні щось робити,їм просто головне чітко сказати куди йти і не заважати по дорозі...

Ви багато знаєте українських політиків крім
Порошенко-Турчинов-Яценюк - які б знали куди йти і мали підтримку активної частини суспільства?
Тимошенко - сільські пенсіонери..ці підтримати можуть ,працювати вже ні
Бойко - жителі БамБаса... тим росіяни продукти підвезти повинні
Ляшко? -Рабінович??? - Медведчук????

так що Думайте-якщо є чим.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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