Tegularius написав:
Доллар при Винни-Пухе вырос в 3,5 раза, цены соответственно, газ раз в 10, а пенсии на сколько подняли?Чего при Бубочке ещё не было выполнено, мартовский пересчёт успещно похерен.
А теперь всё будут списывать на кризис и эпидемию коронавируса
А что, на самом деле их нет? Экономика работает в штатном режиме?
Порох по стандартам ООН тупо объявил геноцид украинскому населению старше 60 лет. Порог нищеты по стандартам ООН 5 долларов в день - не считая коммуналку. Например для стран Африки , там не особо платят за отопление, живут практически на открытом воздухе. Боливия, Гондурас - Бангладеш и тп. На счет индексации это было изощренное издевательство. АЖ 25 долларов ндексации ? Ну тем у кого геноцидная - минималка - индексация 2 доллара была в месяц. А это подавляющее большинство 3 миллиона человек. Особо изощренное издевательство мародера, который отнял от их пенсий 70 долларов Януковича, оставив им только 30 доллар на голодование !!! Остальное запихал себе в карман. А потом добавил таки 2 доллара в месяц ! Что бы был информационный повод гавкать по ТВ о повышении пенсий ?! при этом ограбляя пенсов ? Вы спецом Пороха позорите ?
Если зе повысит минимальную пенсию на 1000 начну неувернно его уважать. Пока повода вообще не было. Вместо Зе был Порох №2,