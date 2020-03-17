Додано: Вів 17 бер, 2020 18:45

budivelnik написав:

Висновок

Наступний політик ,який буде балотуватись на Президента ,змушений буде опиратись на тих ,кому не треба нічого обіцяти..вони й так згодні щось робити,їм просто головне чітко сказати куди йти і не заважати по дорозі...



так що Думайте-якщо є чим. ВисновокНаступний політик ,який буде балотуватись на Президента ,змушений буде опиратись на тих ,кому не треба нічого обіцяти..вони й так згодні щось робити,їм просто головне чітко сказати куди йти і не заважати по дорозі...так що Думайте-якщо є чим.

Вывод с потолка...Политики, как опирались на обещающих, так и будут опираться на обещания. Так было, есть и будет. Так устроена система демократических выборов. Так устроено общество, где обывателей всех мастей (от пенсионеров и до простых работяг) большинство.Ни Ваши, ни комми мантры о вдруг появлении вот-вот большинства *гарных* граждан --- лишь мантры.Эти активные и которым не нужно обещать не смогли обеспечить Порошенко-Турчинову-Яценюку возможность удержаться во власти. Пролетели с треском ... артисту-юмористу.Это результат не только халатности работы, но и самого умения работать. Точнее реальных целей работы данных власть имущих.Повторюсь: саму возможность, условия для прихода во власть имущие зелёных создал Порошенко и Ко.И никто иной.А народ - тот же самый. Что выбирал такого гарного Порошенко-Турчинова и пр.З.Ы. Насчёт обещаний...Космического никто, в том числе и сам Порошенко, не обещал.По сути все обещали выполнять свои обязанности должным образом. Чем и обеспечить результат.Но не выполняют...Так что не нужно фантазий об ожидании, что кто-то за кого-то должен сделать и кому-то дать.От избираемых ожидают выполнения ими своих функций.Которые никто за них (за президента, депутата и т.д.) не сделает.Кроме самого президента, депутата, назначаемых ими министров, чиновников.