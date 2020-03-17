Оффсайт Кабмина, полный перечень принятых мер на
опубліковано 17 березня 2020 року о 00:12
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:26
Re: Політичні дискусії
Оффсайт Кабмина, полный перечень принятых мер на
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:35
Re: Політичні дискусії
Хто всрався-невістка
Так її ж немає - а он її кофточка висить...
А по суті
1 Зеленський це дуже хороша прививка від популізму для.....політиків
2 Раніше було як
Кожен з політиків вибирав свою фокусну группу і їй все обіцяв.а потім за рахунок інших груп пробував так/сяк виконати обіцянки для своєї фокусної.
3 Зеленський пообіцяв всім і все...
Всі почули і стали чекати колиж їм все піднесуть...
Але ,що для того щоб принесли треба щоб хтось зробив - Зеленський не сказав.
4 Пройшов рік...
Ті хто чекав ,починає висловлювати занепокоєння
Де те що їм обіцяли......
Висновок
Наступний політик ,який буде балотуватись на Президента ,змушений буде опиратись на тих ,кому не треба нічого обіцяти..вони й так згодні щось робити,їм просто головне чітко сказати куди йти і не заважати по дорозі...
Ви багато знаєте українських політиків крім
Порошенко-Турчинов-Яценюк - які б знали куди йти і мали підтримку активної частини суспільства?
Тимошенко - сільські пенсіонери..ці підтримати можуть ,працювати вже ні
Бойко - жителі БамБаса... тим росіяни продукти підвезти повинні
Ляшко? -Рабінович??? - Медведчук????
так що Думайте-якщо є чим.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:59
Не 16-го, а 2-го. Не 1992-го года, а 1996-года. Хотя месяц угадали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 17 бер, 2020 18:03
Это не повышение минимальной пенсии на 1000 гривен, это единоразовая доплата в 1000 гривен.
При это ежегодный перерасчет пенсий ещё не выполнен.
Если брать в расчёт
И мой вам совет, вместо того, чтобы вам писать длинные и малосвязаные тексты, научитесь читать других
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 17 бер, 2020 18:29
Ітогі подвєдьом. 2020-03-17
Ітогі подвєдьом. 2020-03-17
1)
2)
Це буде торба
3)
Борьба с олигархами ...
Ой, дуураак ...
Злые языки говорят, что по итогам встречи, Бабушка бросил Бубочке:- будешь должен
4)
Мне она не нравится. Она никакая, взгляд пустой, такая любое подозрение подпишет, пусть даже и незаконное
5)
Скорее всего, карантин будет продлён
6)
Лучше бы, они вообще никуда не лезли. Супермаркеты сами справляются с доставкой продуктов.
7)
Слуги Народа, на хайпе короновируса, пытались получить денег. Но не получат.
К тому же, рынок земли стоит на втором месте требований МВФ, на первом - антиколомойский закон.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 17 бер, 2020 18:45
Вывод с потолка...
Политики, как опирались на обещающих, так и будут опираться на обещания. Так было, есть и будет. Так устроена система демократических выборов. Так устроено общество, где обывателей всех мастей (от пенсионеров и до простых работяг) большинство.
Ни Ваши, ни комми мантры о вдруг появлении вот-вот большинства *гарных* граждан --- лишь мантры.
Эти активные и которым не нужно обещать не смогли обеспечить Порошенко-Турчинову-Яценюку возможность удержаться во власти. Пролетели с треском ... артисту-юмористу.
Это результат не только халатности работы, но и самого умения работать. Точнее реальных целей работы данных власть имущих.
Повторюсь: саму возможность, условия для прихода во власть имущие зелёных создал Порошенко и Ко.
И никто иной.
А народ - тот же самый. Что выбирал такого гарного Порошенко-Турчинова и пр.
З.Ы. Насчёт обещаний...
Космического никто, в том числе и сам Порошенко, не обещал.
По сути все обещали выполнять свои обязанности должным образом. Чем и обеспечить результат.
Но не выполняют...
Так что не нужно фантазий об ожидании, что кто-то за кого-то должен сделать и кому-то дать.
От избираемых ожидают выполнения ими своих функций.
Которые никто за них (за президента, депутата и т.д.) не сделает.
Кроме самого президента, депутата, назначаемых ими министров, чиновников.
Додано: Вів 17 бер, 2020 18:56
Мені цікаво
Як ви могли викладати у військовому училищі щось складніше крім цегли?
У вас же повністю відсутній аналітичний підхід.
Ви взагалі коли щось прочитали - хоч на три секунди задумуєтесь - що прочитали?
1 Я стверджував і буду стверджувати що політики обіцяли і будуть обіцяти надалі..
2 Я стверджував,що Зеленський пообіцявши всім і все-сам себе загнав у пастку, адже створив ілюзію у своїх симпатиків-що їм(симпатикам) нічого робити не треба...От вони нічого й не роблять..
А так як симпатиків-більшість - от і вийшло більшість сидять і нічого не роблячи чекають манну небесну від лідера..який
а - сам нічого не робить
б - сам нічого й не збирався робити ,бо здурі думав що головне-виграти , а там далі аплодисменти-повага....
3 Я стверджував,що в майбутньому,політики проаналізують цю помилку Зеленського(пообіцяти все-всім ,чим залишити себе без робочих бджілок) - і далі перейдуть до обіцянок своїм групам виборців, а виконувати ці обіцянки спробують за рахунок тих ,хто за них не голосував.
Висновок
Перемога Зеленського з результатом 73% ЗА - це Пірова перемога, яка приведе до програшу.
От якби за нього проголосувало 73% і всі ці відсотки не чекали б а хотіли самі щось зробити - це був би прорив.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:02
С годом протупил, признаю Какое-то затмение нашло
Но на дате 16-е настаиваю. Со 2 по 16 гривну развозили по банкам по всей Украине, официально ввели в оборот с 16, я тогда в банке работал и точно помню - смена баланса на новую валюту была именно 16-го.
Собственно, основное в моем сообщении было про курс гривна-доллар, на тот момент.
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:06
В третьем и четвертом кварталах какой кризис был, что экономика Украины сжималась ?
Какой кризис уменьшил сборы в бюджет января и февраля 2020 года ?
При "барыге" пенсии пересчитывали, при честном Бубочке такого пересчета не произошло
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
|