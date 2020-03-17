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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5781578257835784
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:26

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Прошу просветить по нескольким вопросам, чтобы понимать к чему готовиться.

Оффсайт Кабмина, полный перечень принятых мер на
опубліковано 17 березня 2020 року о 00:12

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-prijn ... O31Z8BiI94
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:35

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Оно-то вроде и так, но ведь главное -- сам Зеленский по сути сделан при Порошенко.
То есть ни при ком ином до этого даже малейшая возможность появления во власти подобного ЗЕ априори не рассматривалась.
Кроме того, все составляющие пофигизма власти заложены при По.
Хто всрався-невістка
Так її ж немає - а он її кофточка висить...
А по суті
1 Зеленський це дуже хороша прививка від популізму для.....політиків
2 Раніше було як
Кожен з політиків вибирав свою фокусну группу і їй все обіцяв.а потім за рахунок інших груп пробував так/сяк виконати обіцянки для своєї фокусної.
3 Зеленський пообіцяв всім і все...
Всі почули і стали чекати колиж їм все піднесуть...
Але ,що для того щоб принесли треба щоб хтось зробив - Зеленський не сказав.
4 Пройшов рік...
Ті хто чекав ,починає висловлювати занепокоєння
Де те що їм обіцяли......

Висновок
Наступний політик ,який буде балотуватись на Президента ,змушений буде опиратись на тих ,кому не треба нічого обіцяти..вони й так згодні щось робити,їм просто головне чітко сказати куди йти і не заважати по дорозі...

Ви багато знаєте українських політиків крім
Порошенко-Турчинов-Яценюк - які б знали куди йти і мали підтримку активної частини суспільства?
Тимошенко - сільські пенсіонери..ці підтримати можуть ,працювати вже ні
Бойко - жителі БамБаса... тим росіяни продукти підвезти повинні
Ляшко? -Рабінович??? - Медведчук????

так що Думайте-якщо є чим.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:59

  AlexxK написав:
  kalinavalera1 написав: А гривна обесценилась на 650%. Стоила когда-то в начале - за 1 доллар - 4 гривны.

16 сентября 1992 года введена в обращение новая национальная денежная валюта – гривна. Курс, установленный НБУ: 1$ - 1,76 UAH.

Не 16-го, а 2-го. Не 1992-го года, а 1996-года. Хотя месяц угадали :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:03

  kalinavalera1 написав: Это единственное верное решение у Зе. Больше ничего разумного пока не слышу. А когда где он это сказал ? Адекватное решение.

Звернення Глави держави щодо протидії коронавірусу
Крім цього, громадяни, які отримують пенсію менше 5000 гривень, мають одержати доплату в розмірі 1000 гривень.

  kalinavalera1 написав: Если зе повысит минимальную пенсию на 1000 начну неувернно его уважать. Пока повода вообще не было. Вместо Зе был Порох №2,

Это не повышение минимальной пенсии на 1000 гривен, это единоразовая доплата в 1000 гривен.

При это ежегодный перерасчет пенсий ещё не выполнен.
Если брать в расчёт За февраль месяц 2020 года на пенсии направлено 35,9 млрд грн и по формуле пенсии должны проиндексировать на 11,1%,, то в марте у пенсионеров украдено примерно 4 млрд гривен

И мой вам совет, вместо того, чтобы вам писать длинные и малосвязаные тексты, научитесь читать других
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:29

Ітогі подвєдьом. 2020-03-17

Ітогі подвєдьом. 2020-03-17

1) Боевики били на Донбассе из минометов и гранатометов, ранен украинский военный

2) Закрытие развлекательных заведений и запрет массовых собраний: Кабмин утвердил ограничительные меры по Украине

Киев останавливает работу метро до 3 апреля
С 23:00 17 марта киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров.

Це буде торба

В Украине с завтрашнего дня перестают курсировать поезда: что делать с билетами

Украина прекратила регулярное пассажирское сообщение с миром (видео)

3) Ахметов, Коломойский, Косюк. Зеленский собрал крупный бизнес на совещание в ОП
Борьба с олигархами ...

Зеленский рассказал, о чем договорился с большим бизнесом и олигархами
"Мы говорили о деньгах, честно вам скажу. Я сказал, что эта страна долго вас кормила, пора и вам помочь стране. Мы договорились создать отдельный фонд, который сейчас понадобится на лекарства, на разные лекарственные средства. нам понадобится сейчас около 12-13 млрд грн", - сказал глава государства.

Ой, дуураак ...
Злые языки говорят, что по итогам встречи, Бабушка бросил Бубочке:- будешь должен

Ярославский возглавил антикризисный штаб в Харькове

Ярославский дал $3 миллиона на борьбу с коронавирусом: "Это время, когда нужно думать не только о себе"

4) Рада назначила Венедиктову генпрокурором

Венедиктова прокомментировала инициативу по отмене закона об амнистии участников Майдана
Мне она не нравится. Она никакая, взгляд пустой, такая любое подозрение подпишет, пусть даже и незаконное

5) Украинцы на самоизоляции будут получать 50% своей средней зарплаты, независимо от страхового стажа
«Если человек находится на самоизоляции, ему выплачивается 50% средней заработной платы за счет Фонда социального страхования, независимо от страхового стажа», - сказал Гетьманцев.

Минздрав не исключает, что карантин в Украине могут продлить
Скорее всего, карантин будет продлён

6) Минэкономики будет следить за наличием продуктов в магазинах и ценами
Лучше бы, они вообще никуда не лезли. Супермаркеты сами справляются с доставкой продуктов.

7) Ждали гарантий денег от МВФ. Рада отложила голосование за рынок земли
Слуги Народа, на хайпе короновируса, пытались получить денег. Но не получат.
К тому же, рынок земли стоит на втором месте требований МВФ, на первом - антиколомойский закон.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:45

  budivelnik написав:
Висновок
Наступний політик ,який буде балотуватись на Президента ,змушений буде опиратись на тих ,кому не треба нічого обіцяти..вони й так згодні щось робити,їм просто головне чітко сказати куди йти і не заважати по дорозі...

так що Думайте-якщо є чим.

Вывод с потолка...

Политики, как опирались на обещающих, так и будут опираться на обещания. Так было, есть и будет. Так устроена система демократических выборов. Так устроено общество, где обывателей всех мастей (от пенсионеров и до простых работяг) большинство.
Ни Ваши, ни комми мантры о вдруг появлении вот-вот большинства *гарных* граждан --- лишь мантры.

Эти активные и которым не нужно обещать не смогли обеспечить Порошенко-Турчинову-Яценюку возможность удержаться во власти. Пролетели с треском ... артисту-юмористу.
Это результат не только халатности работы, но и самого умения работать. Точнее реальных целей работы данных власть имущих.


Повторюсь: саму возможность, условия для прихода во власть имущие зелёных создал Порошенко и Ко.
И никто иной.
А народ - тот же самый. Что выбирал такого гарного Порошенко-Турчинова и пр.


З.Ы. Насчёт обещаний...
Космического никто, в том числе и сам Порошенко, не обещал.
По сути все обещали выполнять свои обязанности должным образом. Чем и обеспечить результат.
Но не выполняют...

Так что не нужно фантазий об ожидании, что кто-то за кого-то должен сделать и кому-то дать.
От избираемых ожидают выполнения ими своих функций.
Которые никто за них (за президента, депутата и т.д.) не сделает.
Кроме самого президента, депутата, назначаемых ими министров, чиновников.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:56

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Висновок
Наступний політик ,який буде балотуватись на Президента ,змушений буде опиратись на тих ,кому не треба нічого обіцяти..вони й так згодні щось робити,їм просто головне чітко сказати куди йти і не заважати по дорозі...
так що Думайте-якщо є чим.
Вывод с потолка...
Мені цікаво
Як ви могли викладати у військовому училищі щось складніше крім цегли?
У вас же повністю відсутній аналітичний підхід.
Ви взагалі коли щось прочитали - хоч на три секунди задумуєтесь - що прочитали?
1 Я стверджував і буду стверджувати що політики обіцяли і будуть обіцяти надалі..
2 Я стверджував,що Зеленський пообіцявши всім і все-сам себе загнав у пастку, адже створив ілюзію у своїх симпатиків-що їм(симпатикам) нічого робити не треба...От вони нічого й не роблять..
А так як симпатиків-більшість - от і вийшло більшість сидять і нічого не роблячи чекають манну небесну від лідера..який
а - сам нічого не робить
б - сам нічого й не збирався робити ,бо здурі думав що головне-виграти , а там далі аплодисменти-повага....
3 Я стверджував,що в майбутньому,політики проаналізують цю помилку Зеленського(пообіцяти все-всім ,чим залишити себе без робочих бджілок) - і далі перейдуть до обіцянок своїм групам виборців, а виконувати ці обіцянки спробують за рахунок тих ,хто за них не голосував.

Висновок
Перемога Зеленського з результатом 73% ЗА - це Пірова перемога, яка приведе до програшу.
От якби за нього проголосувало 73% і всі ці відсотки не чекали б а хотіли самі щось зробити - це був би прорив.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:02

  pesikot написав:
  AlexxK написав:
  kalinavalera1 написав: А гривна обесценилась на 650%. Стоила когда-то в начале - за 1 доллар - 4 гривны.

16 сентября 1992 года введена в обращение новая национальная денежная валюта – гривна. Курс, установленный НБУ: 1$ - 1,76 UAH.

Не 16-го, а 2-го. Не 1992-го года, а 1996-года. Хотя месяц угадали :)

С годом протупил, признаю :D Какое-то затмение нашло :oops:
Но на дате 16-е настаиваю. Со 2 по 16 гривну развозили по банкам по всей Украине, официально ввели в оборот с 16, я тогда в банке работал и точно помню - смена баланса на новую валюту была именно 16-го.
Собственно, основное в моем сообщении было про курс гривна-доллар, на тот момент.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:06

  Tegularius написав:
  pesikot написав:А применительно к пенсии, при Порошенко было 2 полноценных пересчета пенсий, в привязке к средней ЗП по стране.

Доллар при Винни-Пухе вырос в 3,5 раза, цены соответственно, газ раз в 10, а пенсии на сколько подняли?

Чего при Бубочке ещё не было выполнено, мартовский пересчёт успещно похерен.
А теперь всё будут списывать на кризис и эпидемию коронавируса

А что, на самом деле их нет? Экономика работает в штатном режиме?

В третьем и четвертом кварталах какой кризис был, что экономика Украины сжималась ?
Какой кризис уменьшил сборы в бюджет января и февраля 2020 года ?

При "барыге" пенсии пересчитывали, при честном Бубочке такого пересчета не произошло
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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