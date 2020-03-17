Додано: Вів 17 бер, 2020 19:33

detroytred написав: budivelnik написав: Мені цікаво

Як ви могли викладати у військовому училищі щось складніше крім цегли?

У вас же повністю відсутній аналітичний підхід.

Ви взагалі коли щось прочитали - хоч на три секунди задумуєтесь - що прочитали?

1 Я стверджував і буду стверджувати що політики обіцяли і будуть обіцяти надалі..

2 Я стверджував,що Зеленський пообіцявши всім і все-сам себе загнав у пастку, адже створив ілюзію у своїх симпатиків-що їм(симпатикам) нічого робити не треба...От вони нічого й не роблять..

А так як симпатиків-більшість - от і вийшло більшість сидять і нічого не роблячи чекають манну небесну від лідера..який

а - сам нічого не робить

б - сам нічого й не збирався робити ,бо здурі думав що головне-виграти , а там далі аплодисменти-повага....

3 Я стверджував,що в майбутньому,політики проаналізують цю помилку Зеленського(пообіцяти все-всім ,чим залишити себе без робочих бджілок) - і далі перейдуть до обіцянок своїм групам виборців, а виконувати ці обіцянки спробують за рахунок тих ,хто за них не голосував.



Висновок

Перемога Зеленського з результатом 73% ЗА - це Пірова перемога, яка приведе до програшу.

От якби за нього проголосувало 73% і всі ці відсотки не чекали б а хотіли самі щось зробити - це був би прорив. Мені цікавоЯк ви могли викладати у військовому училищі щось складніше крім цегли?У вас же повністю відсутній аналітичний підхід.Ви взагалі коли щось прочитали - хоч на три секунди задумуєтесь - що прочитали?1 Я стверджував і буду стверджувати що..2 Я стверджував,що Зеленський пообіцявши всім і все-сам себе загнав у пастку, адже створив ілюзію у своїх симпатиків-що їм(симпатикам) нічого робити не треба...От вони нічого й не роблять..А так як симпатиків-більшість - от і вийшло більшість сидять і нічого не роблячи чекають манну небесну від лідера..якийа - сам нічого не робитьб - сам нічого й не збирався робити ,бо здурі думав що головне-виграти , а там далі аплодисменти-повага....3 Я стверджував,що в майбутньому,політики проаналізують цю помилку Зеленського(пообіцяти все-всім ,чим залишити себе без робочих бджілок) - і далі перейдуть до обіцянок своїм групам виборців, а виконувати ці обіцянки спробують за рахунок тих ,хто за них не голосував.ВисновокПеремога Зеленського з результатом 73% ЗА - це Пірова перемога, яка приведе до програшу.От якби за нього проголосувало 73% і всі ці відсотки не чекали б а хотіли самі щось зробити - це був би прорив. У Вас уровень знаний, да и статус не те, чтобы оценивать меня...

Так что свой интерес и оценки держите при себе, а то как-то прям неудобно мне. У Вас уровень знаний, да и статус не те, чтобы оценивать меня...Так что свой интерес и оценки держите при себе, а то как-то прям неудобно мне.

detroytred написав: Я же Вам указал, что никто за президента, депутата, генпрокурора, главы СБУ и т.д. их функции (их работу) не выполнит. И не должен выполнять. Я же Вам указал, что никто за президента, депутата, генпрокурора, главы СБУ и т.д. их функции (их работу) не выполнит. И не должен выполнять.

detroytred написав: Все и так без Ваших гениальных высновкив щось роблять (то, что хотят, и то, что считают нужным) хоть для себя, хоть для кого-то, хоть для государства.

Особенно для себя каждый старается.

Сказки о Емелях на печи рассказывайте не в Украине!!!!!! Все и так без Ваших гениальных высновкив щось роблять (то, что хотят, и то, что считают нужным) хоть для себя, хоть для кого-то, хоть для государства.Особенно для себя каждый старается.Сказки о Емелях на печи рассказывайте не в Украине!!!!!!

detroytred написав: Кроме того, политики для победы, как всеми способами пытались охватить наибольшую массу, так и будут. Кроме того, политики для победы, как всеми способами пытались охватить наибольшую массу, так и будут.

detroytred написав: Вы регулярно делаете ошибку в фундаменте, а потом на ней выстраиваете свои заключения.

В итоге --- ералаш... Вы регулярно делаете ошибку в фундаменте, а потом на ней выстраиваете свои заключения.В итоге --- ералаш...

Тільки дурень надуває щоки і меле про статусРозумний не боїться бути контроверсійним і викладає свої думки відкрито і для всіх.ТомуЗ моєї точки зору - ваш статус=викладачу цегли у вишіВаш рівень знань=знання протирача штанів(військовий пенсіонер)Для мене-ви ніхто і звуть вас ніяк...тому вказувати можете собі... та й то в обмеженному колі питаньТепер по роботіЖодне обмежене коло осіб не зможе кардинально щось зробити в країні без підтримки громадян цієї країниТому можна привезти генпрокурора з Англії,голову СБУ з Німеччини - а в підїздах як срали так і будуть срати...А можна по іншомуБатьки дома дітям - що не гарно крастиВчителі в школах - що треба вчитисьВикладачі у ВУЗах - ....Комбайнери на комбайнах . токарі коло станків...і дивишся не потрібно ні генпрокуроа вишинського ні голову МГБ берії з Гулагом і голодомором...Тут трошки проблема.Система то не однорівнева(все для себе) аДворівнева (спочатку для себе ,але щоб при цьому - не робити гірше іншим)Не охопити найбільшу масу - а зацікавити найбільшу масу...прр цьомуЗеленський зацікавив максимум - але виграш від цього не отримав...сидить без підтримки і розуміння що робити далі..В той час коли та ж Свобода - ніколи й не пробувала отримати 30% голосів...їй вистарчало і 5%Мені не потрібен марксизм/ленінізм у вигляді фундаменту.Це було необхідно викладачу політінформацій в льотному училищі.