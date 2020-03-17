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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:33
detroytred написав: budivelnik написав:
Мені цікаво
Як ви могли викладати у військовому училищі щось складніше крім цегли?
У вас же повністю відсутній аналітичний підхід.
Ви взагалі коли щось прочитали - хоч на три секунди задумуєтесь - що прочитали?
1 Я стверджував і буду стверджувати що політики обіцяли і будуть обіцяти надалі
..
2 Я стверджував,що Зеленський пообіцявши всім і все-сам себе загнав у пастку, адже створив ілюзію у своїх симпатиків-що їм(симпатикам) нічого робити не треба...От вони нічого й не роблять..
А так як симпатиків-більшість - от і вийшло більшість сидять і нічого не роблячи чекають манну небесну від лідера..який
а - сам нічого не робить
б - сам нічого й не збирався робити ,бо здурі думав що головне-виграти , а там далі аплодисменти-повага....
3 Я стверджував,що в майбутньому,політики проаналізують цю помилку Зеленського(пообіцяти все-всім ,чим залишити себе без робочих бджілок) - і далі перейдуть до обіцянок своїм групам виборців, а виконувати ці обіцянки спробують за рахунок тих ,хто за них не голосував.
Висновок
Перемога Зеленського з результатом 73% ЗА - це Пірова перемога, яка приведе до програшу.
От якби за нього проголосувало 73% і всі ці відсотки не чекали б а хотіли самі щось зробити - це був би прорив.
У Вас уровень знаний, да и статус не те, чтобы оценивать меня...
Так что свой интерес и оценки держите при себе, а то как-то прям неудобно мне.
Тільки дурень надуває щоки і меле про статус
Розумний не боїться бути контроверсійним і викладає свої думки відкрито і для всіх.
Тому
З моєї точки зору - ваш статус=викладачу цегли у виші
Ваш рівень знань=знання протирача штанів(військовий пенсіонер)
detroytred написав:
Я же Вам указал, что никто за президента, депутата, генпрокурора, главы СБУ и т.д. их функции (их работу) не выполнит. И не должен выполнять.
Для мене-ви ніхто і звуть вас ніяк...тому вказувати можете собі... та й то в обмеженному колі питань
Тепер по роботі
Жодне обмежене коло осіб не зможе кардинально щось зробити в країні без підтримки громадян цієї країни
Тому можна привезти генпрокурора з Англії,голову СБУ з Німеччини - а в підїздах як срали так і будуть срати...
А можна по іншому
Батьки дома дітям - що не гарно красти
Вчителі в школах - що треба вчитись
Викладачі у ВУЗах - ....
Комбайнери на комбайнах . токарі коло станків...і дивишся не потрібно ні генпрокуроа вишинського ні голову МГБ берії з Гулагом і голодомором...
detroytred написав:
Все и так без Ваших гениальных высновкив щось роблять (то, что хотят, и то, что считают нужным) хоть для себя, хоть для кого-то, хоть для государства.
Особенно для себя каждый старается.
Сказки о Емелях на печи рассказывайте не в Украине!!!!!!
Тут трошки проблема.
Система то не однорівнева(все для себе) а
Дворівнева (спочатку для себе ,але щоб при цьому - не робити гірше іншим)
detroytred написав:
Кроме того, политики для победы, как всеми способами пытались охватить наибольшую массу, так и будут.
Не охопити найбільшу масу - а зацікавити найбільшу масу...прр цьому
Зеленський зацікавив максимум - але виграш від цього не отримав...сидить без підтримки і розуміння що робити далі..
В той час коли та ж Свобода - ніколи й не пробувала отримати 30% голосів...їй вистарчало і 5%
detroytred написав:
Вы регулярно делаете ошибку в фундаменте, а потом на ней выстраиваете свои заключения.
В итоге --- ералаш...
Мені не потрібен марксизм/ленінізм у вигляді фундаменту.Це було необхідно викладачу політінформацій в льотному училищі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:09
budivelnik
Вам безразлично моё мнение, так не я, а тот же п-к Хоттаб Вам очень влучно указал.
Другой форумчанин на Ералаш.
Зачем Вы переходите на личности-то?!
Ведь постоянно глупо выглядите со своими этими оценками, умозаключениями, домыслами с потолка.
Они неуместны.
Попробуйте без этого...
Впрочем дна у Вас, к сожалению, нет.
Вы их генерите и генерите. То ли уровень знаний не позволяет, то ли комплексы куска...
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 17 бер, 2020 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:22
detroytred написав:
Ведь постоянно глупо выглядите со своими этими оценками, умозаключениями, домыслами с потолка.
А примініть но цю фразу до себе...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:24
Мені вона теж не сподобалась - дуже хитра морда. Такі на подлянках живуть і просуваються по кар'єрі.
Зеля ще не зрозумів, що МВФ просто так грошей не дає, і тут не тільки земля чи банк, а й те, чи посадять, по беспрєделу, Пороха.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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