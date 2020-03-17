Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Мені цікаво Як ви могли викладати у військовому училищі щось складніше крім цегли? У вас же повністю відсутній аналітичний підхід. Ви взагалі коли щось прочитали - хоч на три секунди задумуєтесь - що прочитали? 1 Я стверджував і буду стверджувати що політики обіцяли і будуть обіцяти надалі.. 2 Я стверджував,що Зеленський пообіцявши всім і все-сам себе загнав у пастку, адже створив ілюзію у своїх симпатиків-що їм(симпатикам) нічого робити не треба...От вони нічого й не роблять.. А так як симпатиків-більшість - от і вийшло більшість сидять і нічого не роблячи чекають манну небесну від лідера..який а - сам нічого не робить б - сам нічого й не збирався робити ,бо здурі думав що головне-виграти , а там далі аплодисменти-повага.... 3 Я стверджував,що в майбутньому,політики проаналізують цю помилку Зеленського(пообіцяти все-всім ,чим залишити себе без робочих бджілок) - і далі перейдуть до обіцянок своїм групам виборців, а виконувати ці обіцянки спробують за рахунок тих ,хто за них не голосував.
Висновок Перемога Зеленського з результатом 73% ЗА - це Пірова перемога, яка приведе до програшу. От якби за нього проголосувало 73% і всі ці відсотки не чекали б а хотіли самі щось зробити - це був би прорив.
У Вас уровень знаний, да и статус не те, чтобы оценивать меня... Так что свой интерес и оценки держите при себе, а то как-то прям неудобно мне.
Тільки дурень надуває щоки і меле про статус Розумний не боїться бути контроверсійним і викладає свої думки відкрито і для всіх. Тому З моєї точки зору - ваш статус=викладачу цегли у виші Ваш рівень знань=знання протирача штанів(військовий пенсіонер)
detroytred написав:Я же Вам указал, что никто за президента, депутата, генпрокурора, главы СБУ и т.д. их функции (их работу) не выполнит. И не должен выполнять.
Для мене-ви ніхто і звуть вас ніяк...тому вказувати можете собі... та й то в обмеженному колі питань Тепер по роботі Жодне обмежене коло осіб не зможе кардинально щось зробити в країні без підтримки громадян цієї країни Тому можна привезти генпрокурора з Англії,голову СБУ з Німеччини - а в підїздах як срали так і будуть срати... А можна по іншому Батьки дома дітям - що не гарно красти Вчителі в школах - що треба вчитись Викладачі у ВУЗах - .... Комбайнери на комбайнах . токарі коло станків...і дивишся не потрібно ні генпрокуроа вишинського ні голову МГБ берії з Гулагом і голодомором...
detroytred написав:Все и так без Ваших гениальных высновкив щось роблять (то, что хотят, и то, что считают нужным) хоть для себя, хоть для кого-то, хоть для государства. Особенно для себя каждый старается. Сказки о Емелях на печи рассказывайте не в Украине!!!!!!
Тут трошки проблема. Система то не однорівнева(все для себе) а Дворівнева (спочатку для себе ,але щоб при цьому - не робити гірше іншим)
detroytred написав:Кроме того, политики для победы, как всеми способами пытались охватить наибольшую массу, так и будут.
Не охопити найбільшу масу - а зацікавити найбільшу масу...прр цьому Зеленський зацікавив максимум - але виграш від цього не отримав...сидить без підтримки і розуміння що робити далі.. В той час коли та ж Свобода - ніколи й не пробувала отримати 30% голосів...їй вистарчало і 5%
detroytred написав:Вы регулярно делаете ошибку в фундаменте, а потом на ней выстраиваете свои заключения. В итоге --- ералаш...
Мені не потрібен марксизм/ленінізм у вигляді фундаменту.Це було необхідно викладачу політінформацій в льотному училищі.
budivelnik Вам безразлично моё мнение, так не я, а тот же п-к Хоттаб Вам очень влучно указал. Другой форумчанин на Ералаш.
Зачем Вы переходите на личности-то?! Ведь постоянно глупо выглядите со своими этими оценками, умозаключениями, домыслами с потолка. Они неуместны. Попробуйте без этого... Впрочем дна у Вас, к сожалению, нет. Вы их генерите и генерите. То ли уровень знаний не позволяет, то ли комплексы куска...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 17 бер, 2020 20:22, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ведь постоянно глупо выглядите со своими этими оценками, умозаключениями, домыслами с потолка.
А примініть но цю фразу до себе...
Вы вырезали предложение сверху - * Зачем Вы переходите на личности-то?!*
Поэтому я-то запросто могу применить эту фразу к себе. В отличие от Вас. Ведь я не генерю глупые домыслы с потолка, оценки, умозаключения в личный адрес о цегле, политинформациях, постах за грошi, списках агентов и т.д., и т.п. Это Вы постоянно начинаете переход на личности ... для усиления своей аргументации. Уровня знаний обойтись без этого Вам не хватает. Порядочность отсутствует.
Вы это понимаете. Поэтому *Алаверди* убрали. Но побороть себя никак не можете. Приходится Вам указывать. Но я как-то привык ... указывать таким.
detroytred написав:Ведь постоянно глупо выглядите со своими этими оценками, умозаключениями, домыслами с потолка.
А примініть но цю фразу до себе...
Та не буде в нього такого.
У нього ж такий рівень знань, такий рівень ... рівень інфантільного військового пенсіонера. Усі знання, житло - в ДОС/гуртожиток, їжа - в офіцерській їдальні, гроші - видают, 25 років десь прослужив - пенсія
Звідки все це береться - взагалі за межами розуміння
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
detroytred написав:Ведь постоянно глупо выглядите со своими этими оценками, умозаключениями, домыслами с потолка.
А примініть но цю фразу до себе...
Та не буде в нього такого.
У нього ж такий рівень знань, такий рівень ... рівень інфантільного військового пенсіонера. Усі знання, житло - в ДОС/гуртожиток, їжа - в офіцерській їдальні, гроші - видают, 25 років десь прослужив - пенсія
Звідки все це береться - взагалі за межами розуміння
Ещё один глупо выглящий манипулятор ----- любитель аргументирования переходами на личность. Со своим уровнем знаний представления о воинской службе. Фахiвець)) Якicно обеспечивавший ЗСУ.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 17 бер, 2020 21:14, всього редагувалось 1 раз.
AlexxK написав:С годом протупил, признаю Какое-то затмение нашло Но на дате 16-е настаиваю. Со 2 по 16 гривну развозили по банкам по всей Украине, официально ввели в оборот с 16, я тогда в банке работал и точно помню - смена баланса на новую валюту была именно 16-го. Собственно, основное в моем сообщении было про курс гривна-доллар, на тот момент.
По моему, дело было так, ввели гривну со 2-го сентября, дальше еще можно было поменять в банках, а с 16-го купоны перестали полностью принимать и менять. Так в памяти отложилось.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:По моему, дело было так, ввели гривну со 2-го сентября, дальше еще можно было поменять в банках, а с 16-го купоны перестали полностью принимать и менять. Так в памяти отложилось.
Реформа была проведена за 2 недели: со 2-го по 16-е сентября 1996 года... ...В соответствии с проведенной реформой со 2 сентября 1996 года в банках выдавались только гривны. До 16 сентября повсеместно к платежу принимались как карбованцы, так и гривны. С 16 сентября 1996 года обмен можно было произвести только в банках. При этом все банкноты, выведенные из обращения в ходе проведения реформы, хоть и изымались из обращения, тем не менее оставались (являлись) законным платёжным средством. Процедура обмена продолжалась до 1998 года.
По данным следствия, один из экс-нардепов получил неправомерную выгоду для себя в виде права пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Киев", на что из бюджета, предусмотренного на обеспечение деятельности парламента, потрачено 543,9 тыс. грн с декабря 2014 по декабрь 2017 года. Второй получил непосредственно компенсацию в виде денежных средств - в размере 542,78 тыс. грн, которые перечисляли на его карточный счет в течение февраля 2016 - ноября 2018 года.
Как сообщил нардеп Игорь Мосийчук, речь идет о бывших депутатах ВР Андрее Левусе из "Народного фронта" и Александре Черненко из БПП.
pesikot написав:Борьба с олигархами ... Лучше бы, они вообще никуда не лезли.