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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5783578457855786 Додано: Сер 18 бер, 2020 11:37 НАБУ сообщило о подозрении двум бывшим депутатам Яскрава демонстрація

1 Бюджет НАБУ - 880 млн грн в рік

Для того ,щоб просто окупити себе - потрібно кожен рік розслідувати і виграти в суді-1500 подібних справ...+не забуваємо що НАБУ просто розслідує ,далі передає справу в суд,де підключається прокуратура і суд...

Висновок - для того щоб просто окупити своє існування,кожного року повинно розслідуватись і виграватись від 5000 справ розміром в 0,5 млн і вище..

2 Для крикунів і погано рахуючих....

Спробуйте порахувати скільки потрібно таких справ розслідувати/виграти - щоб наприклад пенсіонери замість середньої пенсії в 2500 грн - отримали середню пенсію в 3000 грн...

12 млн пенсіонерів*500 грн*12місяців=72 млрд грн

Тепер далі

Але цих 0,5 млн набрались за 3 роки, тобто в рік по версії НАБУ депутати крали по 0,17 млн , таким чином

72 млрд / 0,17 млн =423 530 справ в рік по крадіжці чиновником 0,17 млн грн/рік...

Ви хоч розумієте всю маразматичність ситуації?

Для довідки - у нас всього 200 000 чиновників, з яких 150 000 не приймають рішень а виписують різного роду папірчики ціною в 0-100 грн....



Висновок

Поки населенню буде втовкмачуватись в голову думка,що за рахунок зменшення крадіжок - можна покращити життя населення більше ніж на 5%... - до того часу населення буде бідне/дурне/голодне. Яскрава демонстрація1 Бюджет НАБУ - 880 млн грн в рікДля того ,щоб просто окупити себе - потрібно кожен рік розслідувати і виграти в суді-1500 подібних справ...+не забуваємо що НАБУ просто розслідує ,далі передає справу в суд,де підключається прокуратура і суд...Висновок - для того щоб просто окупити своє існування,кожного року повинно розслідуватись і виграватись від 5000 справ розміром в 0,5 млн і вище..2 Для крикунів і погано рахуючих....Спробуйте порахувати скільки потрібно таких справ розслідувати/виграти - щоб наприклад пенсіонери замість середньої пенсії в 2500 грн - отримали середню пенсію в 3000 грн...12 млн пенсіонерів*500 грн*12місяців=72 млрд грнТепер даліАле цих 0,5 млн набрались за 3 роки, тобто в рік по версії НАБУ депутати крали по 0,17 млн , таким чином72 млрд / 0,17 млн =423 530 справ в рік по крадіжці чиновником 0,17 млн грн/рік...Ви хоч розумієте всю маразматичність ситуації?Для довідки - у нас всього 200 000 чиновників, з яких 150 000 не приймають рішень а виписують різного роду папірчики ціною в 0-100 грн....ВисновокПоки населенню буде втовкмачуватись в голову думка,що за рахунок зменшення крадіжок - можна покращити життя населення більше ніж на 5%... - до того часу населення буде бідне/дурне/голодне. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22328 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 11:55 budivelnik

От у Вас же буйні фантазії на арифметичні теми ...

З одного боку - Ви рахуєте правильно , але з іншого - абсолюно ні .

Правильно - в плані абсолютно недієвої роботи всіх силових відомств по реальній корупції .

А висновки - направильні - функція держави - яку ми всі їй делегували - слідкувати за дотриманням навіть не законів - справедливості . Якщо такого немає - то функції не виконуються . НАБУ можна закривати і розпускати взагалі ... Немає значення конкретно доведена сума - важливо щоб майже кожен корупціонер був виявлений та засуджений з конфіскацією бажано ... Puente Повідомлень: 2648 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 329 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5783578457855786 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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