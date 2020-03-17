Яскрава демонстрація
1 Бюджет НАБУ - 880 млн грн в рік
Для того ,щоб просто окупити себе - потрібно кожен рік розслідувати і виграти в суді-1500 подібних справ...+не забуваємо що НАБУ просто розслідує ,далі передає справу в суд,де підключається прокуратура і суд...
Висновок - для того щоб просто окупити своє існування,кожного року повинно розслідуватись і виграватись від 5000 справ розміром в 0,5 млн і вище..
2 Для крикунів і погано рахуючих....
Спробуйте порахувати скільки потрібно таких справ розслідувати/виграти - щоб наприклад пенсіонери замість середньої пенсії в 2500 грн - отримали середню пенсію в 3000 грн...
12 млн пенсіонерів*500 грн*12місяців=72 млрд грн
Тепер далі
Але цих 0,5 млн набрались за 3 роки, тобто в рік по версії НАБУ депутати крали по 0,17 млн , таким чином
72 млрд / 0,17 млн =423 530 справ в рік по крадіжці чиновником 0,17 млн грн/рік...
Ви хоч розумієте всю маразматичність ситуації?
Для довідки - у нас всього 200 000 чиновників, з яких 150 000 не приймають рішень а виписують різного роду папірчики ціною в 0-100 грн....
Висновок
Поки населенню буде втовкмачуватись в голову думка,що за рахунок зменшення крадіжок - можна покращити життя населення більше ніж на 5%... - до того часу населення буде бідне/дурне/голодне.