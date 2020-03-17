RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5783578457855786
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:37

Яскрава демонстрація
1 Бюджет НАБУ - 880 млн грн в рік
Для того ,щоб просто окупити себе - потрібно кожен рік розслідувати і виграти в суді-1500 подібних справ...+не забуваємо що НАБУ просто розслідує ,далі передає справу в суд,де підключається прокуратура і суд...
Висновок - для того щоб просто окупити своє існування,кожного року повинно розслідуватись і виграватись від 5000 справ розміром в 0,5 млн і вище..
2 Для крикунів і погано рахуючих....
Спробуйте порахувати скільки потрібно таких справ розслідувати/виграти - щоб наприклад пенсіонери замість середньої пенсії в 2500 грн - отримали середню пенсію в 3000 грн...
12 млн пенсіонерів*500 грн*12місяців=72 млрд грн
Тепер далі
Але цих 0,5 млн набрались за 3 роки, тобто в рік по версії НАБУ депутати крали по 0,17 млн , таким чином
72 млрд / 0,17 млн =423 530 справ в рік по крадіжці чиновником 0,17 млн грн/рік...
Ви хоч розумієте всю маразматичність ситуації?
Для довідки - у нас всього 200 000 чиновників, з яких 150 000 не приймають рішень а виписують різного роду папірчики ціною в 0-100 грн....

Висновок
Поки населенню буде втовкмачуватись в голову думка,що за рахунок зменшення крадіжок - можна покращити життя населення більше ніж на 5%... - до того часу населення буде бідне/дурне/голодне.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22328
З нами з: 15.01.09
Подякував: 164 раз.
Подякували: 2273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:55

budivelnik
От у Вас же буйні фантазії на арифметичні теми ...
З одного боку - Ви рахуєте правильно , але з іншого - абсолюно ні .
Правильно - в плані абсолютно недієвої роботи всіх силових відомств по реальній корупції .
А висновки - направильні - функція держави - яку ми всі їй делегували - слідкувати за дотриманням навіть не законів - справедливості . Якщо такого немає - то функції не виконуються . НАБУ можна закривати і розпускати взагалі ... Немає значення конкретно доведена сума - важливо щоб майже кожен корупціонер був виявлений та засуджений з конфіскацією бажано ...
Puente
 
Повідомлень: 2648
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5783578457855786
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Puente і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9212)
18.03.2020 11:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.