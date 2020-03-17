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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5783578457855786 Додано: Сер 18 бер, 2020 11:37 НАБУ сообщило о подозрении двум бывшим депутатам Яскрава демонстрація

1 Бюджет НАБУ - 880 млн грн в рік

Для того ,щоб просто окупити себе - потрібно кожен рік розслідувати і виграти в суді-1500 подібних справ...+не забуваємо що НАБУ просто розслідує ,далі передає справу в суд,де підключається прокуратура і суд...

Висновок - для того щоб просто окупити своє існування,кожного року повинно розслідуватись і виграватись від 5000 справ розміром в 0,5 млн і вище..

2 Для крикунів і погано рахуючих....

Спробуйте порахувати скільки потрібно таких справ розслідувати/виграти - щоб наприклад пенсіонери замість середньої пенсії в 2500 грн - отримали середню пенсію в 3000 грн...

12 млн пенсіонерів*500 грн*12місяців=72 млрд грн

Тепер далі

Але цих 0,5 млн набрались за 3 роки, тобто в рік по версії НАБУ депутати крали по 0,17 млн , таким чином

72 млрд / 0,17 млн =423 530 справ в рік по крадіжці чиновником 0,17 млн грн/рік...

Ви хоч розумієте всю маразматичність ситуації?

Для довідки - у нас всього 200 000 чиновників, з яких 150 000 не приймають рішень а виписують різного роду папірчики ціною в 0-100 грн....



Висновок

Поки населенню буде втовкмачуватись в голову думка,що за рахунок зменшення крадіжок - можна покращити життя населення більше ніж на 5%... - до того часу населення буде бідне/дурне/голодне. Яскрава демонстрація1 Бюджет НАБУ - 880 млн грн в рікДля того ,щоб просто окупити себе - потрібно кожен рік розслідувати і виграти в суді-1500 подібних справ...+не забуваємо що НАБУ просто розслідує ,далі передає справу в суд,де підключається прокуратура і суд...Висновок - для того щоб просто окупити своє існування,кожного року повинно розслідуватись і виграватись від 5000 справ розміром в 0,5 млн і вище..2 Для крикунів і погано рахуючих....Спробуйте порахувати скільки потрібно таких справ розслідувати/виграти - щоб наприклад пенсіонери замість середньої пенсії в 2500 грн - отримали середню пенсію в 3000 грн...12 млн пенсіонерів*500 грн*12місяців=72 млрд грнТепер даліАле цих 0,5 млн набрались за 3 роки, тобто в рік по версії НАБУ депутати крали по 0,17 млн , таким чином72 млрд / 0,17 млн =423 530 справ в рік по крадіжці чиновником 0,17 млн грн/рік...Ви хоч розумієте всю маразматичність ситуації?Для довідки - у нас всього 200 000 чиновників, з яких 150 000 не приймають рішень а виписують різного роду папірчики ціною в 0-100 грн....ВисновокПоки населенню буде втовкмачуватись в голову думка,що за рахунок зменшення крадіжок - можна покращити життя населення більше ніж на 5%... - до того часу населення буде бідне/дурне/голодне. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22330 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 11:55 budivelnik

От у Вас же буйні фантазії на арифметичні теми ...

З одного боку - Ви рахуєте правильно , але з іншого - абсолюно ні .

Правильно - в плані абсолютно недієвої роботи всіх силових відомств по реальній корупції .

А висновки - направильні - функція держави - яку ми всі їй делегували - слідкувати за дотриманням навіть не законів - справедливості . Якщо такого немає - то функції не виконуються . НАБУ можна закривати і розпускати взагалі ... Немає значення конкретно доведена сума - важливо щоб майже кожен корупціонер був виявлений та засуджений з конфіскацією бажано ... Puente Повідомлень: 2652 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 329 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 12:07 Puente написав: budivelnik

От у Вас же буйні фантазії на арифметичні теми ...

З одного боку - Ви рахуєте правильно , але з іншого - абсолюно ні .

Правильно - в плані абсолютно недієвої роботи всіх силових відомств по реальній корупції .

А висновки - направильні - функція держави - яку ми всі їй делегували - слідкувати за дотриманням навіть не законів - справедливості . Якщо такого немає - то функції не виконуються . НАБУ можна закривати і розпускати взагалі ... Немає значення конкретно доведена сума - важливо щоб майже кожен корупціонер був виявлений та засуджений з конфіскацією бажано ... От у Вас же буйні фантазії на арифметичні теми ...З одного боку - Ви рахуєте правильно , але з іншого - абсолюно ні .Правильно - в плані абсолютно недієвої роботи всіх силових відомств по реальній корупції .А висновки - направильні - функція держави - яку ми всі їй делегували - слідкувати за дотриманням навіть не законів - справедливості . Якщо такого немає - то функції не виконуються . НАБУ можна закривати і розпускати взагалі ... Немає значення конкретно доведена сума - важливо щоб майже кожен корупціонер був виявлений та засуджений з конфіскацією бажано ...

Кроме того, это ошибка - свести всю коррупцию до прямых крадiжок. Упрощение.



Стоит *Джон Дир* с него украли одну деталь на 100 грн.

А ущерб ...



Взял депутат в конверте 3 тыс. у.е. и проголосовал за Закон, полностью останавливающий развитие отрасли, и т.п. А то и вовсе убивающий оную.

Взял чиновник взятку в 100 у.е. и разрешение ... с ущербом на миллион.

Халатно работающий управленец, чтобы его не сняли, отстегнул наверх и остался дальше *керувати*. С итогом -- в сторону развала.



В итоге не развивается вся экономика Украины, не развивается культура, спорт и т.д. Кроме того, это ошибка - свести всю коррупцию до прямых крадiжок. Упрощение.Стоит *Джон Дир* с него украли одну деталь на 100 грн.А ущерб ...Взял депутат в конверте 3 тыс. у.е. и проголосовал за Закон, полностью останавливающий развитие отрасли, и т.п. А то и вовсе убивающий оную.Взял чиновник взятку в 100 у.е. и разрешение ... с ущербом на миллион.Халатно работающий управленец, чтобы его не сняли, отстегнул наверх и остался дальше *керувати*. С итогом -- в сторону развала.В итоге не развивается вся экономика Украины, не развивается культура, спорт и т.д. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 бер, 2020 12:08, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23180 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 12:08 Puente написав: budivelnik

От у Вас же буйні фантазії на арифметичні теми ...

З одного боку - Ви рахуєте правильно , але з іншого - абсолюно ні .

Правильно - в плані абсолютно недієвої роботи всіх силових відомств по реальній корупції .

А висновки - направильні - функція держави - яку ми всі їй делегували - слідкувати за дотриманням навіть не законів - справедливості . Якщо такого немає - то функції не виконуються . НАБУ можна закривати і розпускати взагалі ... Немає значення конкретно доведена сума - важливо щоб майже кожен корупціонер був виявлений та засуджений з конфіскацією бажано ... От у Вас же буйні фантазії на арифметичні теми ...З одного боку - Ви рахуєте правильно , але з іншого - абсолюно ні .Правильно - в плані абсолютно недієвої роботи всіх силових відомств по реальній корупції .А висновки - направильні - функція держави - яку ми всі їй делегували - слідкувати за дотриманням навіть не законів - справедливості . Якщо такого немає - то функції не виконуються . НАБУ можна закривати і розпускати взагалі ... Немає значення конкретно доведена сума - важливо щоб майже кожен корупціонер був виявлений та засуджений з конфіскацією бажано ... Я практично все життя працюю в реальній сфері, де

краще-ворог хорошого....

Завжди можна зробити краще,після того як вже щось зробив...

Якщо постійно переживати про те що міг зробити краще і не зробив - зійдеш з розуму..

Тому з часом була викристалізувана в голові концепція

Якщо те що зробив -дало плюс,значить вже все добре,не зважаючи на те що можна було отримати два плюса...при цьому ,якщо колись будеш робити щось подібне-то завжди врахуєш помилки попереднього( але як правило ,таке врахування приводить по появи інших,не прогнозованих і не відомих помилок)..

Памятаю якось сидів на кресленнями нової супер/пупер(в моєму розумінні) опалубки...Сидів два тижні,накреслив.обдумав...порахував економічний ефект і жахнувся

Проект - 2 млн

Економічний виграш від нової опалубки - 2000

Менінгіти не відомі...

Витрати часу - 2 тижні( при моєму доході на той момент в 100 грн - треба було собі за цих два тижні заплатити 10 000 грн)



Таким чином

Треба дати можливість населенню усвідомити ,що вони виграють від абсолютної справедливості - мої цифри в межах 1-5%

І що вони програють від очікування наведення абсолютної справедливості - мої цифри 10-20%



А далі нехай кожен приймає самостійне рішення

Хто хоче чекати - нехай чекає

Хто вирішить боротись самостійно - велкам в коло

підприємців/профі найнятих/профі золоті руки..... Я практично все життя працюю в реальній сфері, декраще-ворог хорошого....Завжди можна зробити краще,після того як вже щось зробив...Якщо постійно переживати про те що міг зробити краще і не зробив - зійдеш з розуму..Тому з часом була викристалізувана в голові концепціяЯкщо те що зробив -дало плюс,значить вже все добре,не зважаючи на те що можна було отримати два плюса...при цьому ,якщо колись будеш робити щось подібне-то завжди врахуєш помилки попереднього( але як правило ,таке врахування приводить по появи інших,не прогнозованих і не відомих помилок)..Памятаю якось сидів на кресленнями нової супер/пупер(в моєму розумінні) опалубки...Сидів два тижні,накреслив.обдумав...порахував економічний ефект і жахнувсяПроект - 2 млнЕкономічний виграш від нової опалубки - 2000Менінгіти не відомі...Витрати часу - 2 тижні( при моєму доході на той момент в 100 грн - треба було собі за цих два тижні заплатити 10 000 грн)Таким чиномТреба дати можливість населенню усвідомити ,що вони виграють від абсолютної справедливості - мої цифри в межах 1-5%І що вони програють від очікування наведення абсолютної справедливості - мої цифри 10-20%А далі нехай кожен приймає самостійне рішенняХто хоче чекати - нехай чекаєХто вирішить боротись самостійно - велкам в колопідприємців/профі найнятих/профі золоті руки..... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22330 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 12:14 detroytred написав: Взял чиновник взятку в 100 у.е. и разрешение ... с ущербом на миллион. Взял чиновник взятку в 100 у.е. и разрешение ... с ущербом на миллион. Це фантазія людини - яка просто не розуміє,як працює економіка...

В економіці.якщо один чиновник взяв 100 доларів... то завжди існує другий який за 150 перебє рішення першого...тим більше що є альтернативний розвиток який може дати + 1 000 000

Тому

Якщо якийсь економічний процес є вірним - чиновник може його підтормозити...але не може зупинити.

До речі

Яскравий приклад

Розвал СРСР - де ПолітБюро було монополістом на прийняття всіх економічних рішень...але при цьому економічна модель СРСР програла економічній моделі Капіталізму...

І при цьому ,капіталізм довів,що може втягнути в себе хороші риси соціалізму-приклад Швеції

А от комунізм нічого корисного так втягнути і не зміг... а все тому що там був один чиновник(генсек) дії якого визначали майбутнє Держави.



Назвіть мені в сьогоднішній ієрархії України чиновника(олігарха) вплив якого становить хоча б 10% від впливу Генсека в СРСР... Це фантазія людини - яка просто не розуміє,як працює економіка...В економіці.якщо один чиновник взяв 100 доларів... то завжди існує другий який за 150 перебє рішення першого...тим більше що є альтернативний розвиток який може дати + 1 000 000ТомуЯкщо якийсь економічний процес є вірним - чиновник може його підтормозити...але не може зупинити.До речіЯскравий прикладРозвал СРСР - де ПолітБюро було монополістом на прийняття всіх економічних рішень...але при цьому економічна модель СРСР програла економічній моделі Капіталізму...І при цьому ,капіталізм довів,що може втягнути в себе хороші риси соціалізму-приклад ШвеціїА от комунізм нічого корисного так втягнути і не зміг... а все тому що там був один чиновник(генсек) дії якого визначали майбутнє Держави.Назвіть мені в сьогоднішній ієрархії України чиновника(олігарха) вплив якого становить хоча б 10% від впливу Генсека в СРСР... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22330 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 12:35 budivelnik написав: detroytred написав: Взял чиновник взятку в 100 у.е. и разрешение ... с ущербом на миллион. Взял чиновник взятку в 100 у.е. и разрешение ... с ущербом на миллион. Це фантазія людини - яка просто не розуміє,як працює економіка...

В економіці.якщо один чиновник взяв 100 доларів... то завжди існує другий який за 150 перебє рішення першого...тим більше що є альтернативний розвиток який може дати + 1 000 000

Тому

Якщо якийсь економічний процес є вірним - чиновник може його підтормозити...але не може зупинити.

До речі

Яскравий приклад

Розвал СРСР - де ПолітБюро було монополістом на прийняття всіх економічних рішень...але при цьому економічна модель СРСР програла економічній моделі Капіталізму...

І при цьому ,капіталізм довів,що може втягнути в себе хороші риси соціалізму-приклад Швеції

А от комунізм нічого корисного так втягнути і не зміг... а все тому що там був один чиновник(генсек) дії якого визначали майбутнє Держави.



Назвіть мені в сьогоднішній ієрархії України чиновника(олігарха) вплив якого становить хоча б 10% від впливу Генсека в СРСР... Це фантазія людини - яка просто не розуміє,як працює економіка...В економіці.якщо один чиновник взяв 100 доларів... то завжди існує другий який за 150 перебє рішення першого...тим більше що є альтернативний розвиток який може дати + 1 000 000ТомуЯкщо якийсь економічний процес є вірним - чиновник може його підтормозити...але не може зупинити.До речіЯскравий прикладРозвал СРСР - де ПолітБюро було монополістом на прийняття всіх економічних рішень...але при цьому економічна модель СРСР програла економічній моделі Капіталізму...І при цьому ,капіталізм довів,що може втягнути в себе хороші риси соціалізму-приклад ШвеціїА от комунізм нічого корисного так втягнути і не зміг... а все тому що там був один чиновник(генсек) дії якого визначали майбутнє Держави.Назвіть мені в сьогоднішній ієрархії України чиновника(олігарха) вплив якого становить хоча б 10% від впливу Генсека в СРСР...

Это сказки человека, который даже работая в экономике, не в силах осилить элементарные ее основы.

Чиновник за 150 конечно существует, только система взаимосвязей чиновников устроена так, что к этому за 150 или не обращаются, или обращение уже не изменит (т.к. время).

Чиновники редко конкурируют между собой по коррупционным вопросам...

Такая уж пирамида.

Вся коррупция распределена.



О пiдтормозити и речь.

Этого приторможения более чем достаточно.



Генсек, совок ... вообще не к месту.

--------------------

Да никто не чекаэ.



Принимать действия для того, чтобы родители - в семье, учителя - в школе, викладач ... и т.д. --- должны соответствующие посадовцi в обществе, государстве.

Для этого они наделены правами, возможностями.



И Вы ограничены в знаниях, раз видите только меры принуждения (берий и пр.).

Мер Нью-Йорка стеклил окна...

Есть множество способов влияния.

Применять их -- задача можновладцiв.

Да даже вот эти Ваши мантры есть разница кто их оглашает в обществе --- Вы на форуме или президент и Ко.





Украинцы -- нормальный предприимчивый и главное работящий народ.

Они не Емели ждуны на печах. Это сказки человека, который даже работая в экономике, не в силах осилить элементарные ее основы.Чиновник за 150 конечно существует, только система взаимосвязей чиновников устроена так, что к этому за 150 или не обращаются, или обращение уже не изменит (т.к. время).Чиновники редко конкурируют между собой по коррупционным вопросам...Такая уж пирамида.Вся коррупция распределена.О пiдтормозити и речь.Этого приторможения более чем достаточно.Генсек, совок ... вообще не к месту.--------------------Да никто не чекаэ.Принимать действия для того, чтобы родители - в семье, учителя - в школе, викладач ... и т.д. --- должны соответствующие посадовцi в обществе, государстве.Для этого они наделены правами, возможностями.И Вы ограничены в знаниях, раз видите только меры принуждения (берий и пр.).Мер Нью-Йорка стеклил окна...Есть множество способов влияния.Применять их -- задача можновладцiв.Да даже вот эти Ваши мантры есть разница кто их оглашает в обществе --- Вы на форуме или президент и Ко.Украинцы -- нормальный предприимчивый и главное работящий народ.Они не Емели ждуны на печах. detroytred

Повідомлень: 23180 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 14:39 detroytred написав: Renee написав: А применительно к пенсии, при Порошенко было 2 полноценных пересчета пенсий, в привязке к средней ЗП по стране. А применительно к пенсии, при Порошенко было 2 полноценных пересчета пенсий, в привязке к средней ЗП по стране.

Доллар при Винни-Пухе вырос в 3,5 раза, цены соответственно, газ раз в 10, а пенсии на сколько подняли?



Чего при Бубочке ещё не было выполнено, мартовский пересчёт успещно похерен.

А теперь всё будут списывать на кризис и эпидемию коронавируса

А что, на самом деле их нет? Экономика работает в штатном режиме? Доллар при Винни-Пухе вырос в 3,5 раза, цены соответственно, газ раз в 10, а пенсии на сколько подняли?А что, на самом деле их нет? Экономика работает в штатном режиме?



detroytred написав: [Зеленский живет сейчас за счет того, что сделано при Порохе! 9 месяцев у власти - коллапс! Еще Украина экономически не почувствовала влияния вируса!

А с Землю как распродадут? Что вы петь здесь будете? Ведь Зе со своими слугами до сих пор не издал ни одного нормального закона!

Весна прийшла кого саджаты? Двух телок ,которые высмеяли по пьяни Зе? Суд века, блиин

[Оно-то вроде и так, но ведь главное -- сам Зеленский по сути сделан при Порошенко.



То есть ни при ком ином до этого даже малейшая возможность появления во власти подобного ЗЕ априори не рассматривалась.



Кроме того, все составляющие пофигизма власти заложены при По. [Зеленский живет сейчас за счет того, что сделано при Порохе! 9 месяцев у власти - коллапс! Еще Украина экономически не почувствовала влияния вируса!А с Землю как распродадут? Что вы петь здесь будете? Ведь Зе со своими слугами до сих пор не издал ни одного нормального закона!Весна прийшла кого саджаты? Двух телок ,которые высмеяли по пьяни Зе? Суд века, блиин[Оно-то вроде и так, но ведь главное -- сам Зеленский по сути сделан при Порошенко.То есть ни при ком ином до этого даже малейшая возможность появления во власти подобного ЗЕ априори не рассматривалась.Кроме того, все составляющие пофигизма власти заложены при По. .[/quote]





А назовите мне ну хотя бы 3 отличия государственной политики при Пе от государственной политики при ЗЕ. Я не вижу ни одного. И Зе это даже и не скрывает. Утка про повышение пенсий - З это сказал . НО! Как обычно у Зе, "обещать - не значит жениться". Оказывается Зе пояснил - повышение пенсий будет когда-то - когда начнут платить налоги. Заметьте ! Совсем не ясно кто станет платить налоги когда-нибудь и почему вдруг станет, если сейчас не платит ? И какой должен быть прирост. И с чего вдруг он начнется при развале экономики. Очередной обман - откровенно так и поданный как обман. .[/quote]А назовите мне ну хотя бы 3 отличия государственной политики при Пе от государственной политики при ЗЕ. Я не вижу ни одного. И Зе это даже и не скрывает. Утка про повышение пенсий - З это сказал . НО! Как обычно у Зе, "обещать - не значит жениться". Оказывается Зе пояснил - повышение пенсий будет когда-то - когда начнут платить налоги. Заметьте ! Совсем не ясно кто станет платить налоги когда-нибудь и почему вдруг станет, если сейчас не платит ? И какой должен быть прирост. И с чего вдруг он начнется при развале экономики. Очередной обман - откровенно так и поданный как обман. kalinavalera1

Повідомлень: 4976 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 509 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5783578457855786 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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