|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:37
Яскрава демонстрація
1 Бюджет НАБУ - 880 млн грн в рік
Для того ,щоб просто окупити себе - потрібно кожен рік розслідувати і виграти в суді-1500 подібних справ...+не забуваємо що НАБУ просто розслідує ,далі передає справу в суд,де підключається прокуратура і суд...
Висновок - для того щоб просто окупити своє існування,кожного року повинно розслідуватись і виграватись від 5000 справ розміром в 0,5 млн і вище..
2 Для крикунів і погано рахуючих....
Спробуйте порахувати скільки потрібно таких справ розслідувати/виграти - щоб наприклад пенсіонери замість середньої пенсії в 2500 грн - отримали середню пенсію в 3000 грн...
12 млн пенсіонерів*500 грн*12місяців=72 млрд грн
Тепер далі
Але цих 0,5 млн набрались за 3 роки, тобто в рік по версії НАБУ депутати крали по 0,17 млн , таким чином
72 млрд / 0,17 млн =423 530 справ в рік по крадіжці чиновником 0,17 млн грн/рік...
Ви хоч розумієте всю маразматичність ситуації?
Для довідки - у нас всього 200 000 чиновників, з яких 150 000 не приймають рішень а виписують різного роду папірчики ціною в 0-100 грн....
Висновок
Поки населенню буде втовкмачуватись в голову думка,що за рахунок зменшення крадіжок - можна покращити життя населення більше ніж на 5%... - до того часу населення буде бідне/дурне/голодне.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 22330
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 2273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:55
budivelnik
От у Вас же буйні фантазії на арифметичні теми ...
З одного боку - Ви рахуєте правильно , але з іншого - абсолюно ні .
Правильно - в плані абсолютно недієвої роботи всіх силових відомств по реальній корупції .
А висновки - направильні - функція держави - яку ми всі їй делегували - слідкувати за дотриманням навіть не законів - справедливості . Якщо такого немає - то функції не виконуються . НАБУ можна закривати і розпускати взагалі ... Немає значення конкретно доведена сума - важливо щоб майже кожен корупціонер був виявлений та засуджений з конфіскацією бажано ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2653
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:07
Puente написав:budivelnik
От у Вас же буйні фантазії на арифметичні теми ...
З одного боку - Ви рахуєте правильно , але з іншого - абсолюно ні .
Правильно - в плані абсолютно недієвої роботи всіх силових відомств по реальній корупції .
А висновки - направильні - функція держави - яку ми всі їй делегували - слідкувати за дотриманням навіть не законів - справедливості . Якщо такого немає - то функції не виконуються . НАБУ можна закривати і розпускати взагалі ... Немає значення конкретно доведена сума - важливо щоб майже кожен корупціонер був виявлений та засуджений з конфіскацією бажано ...
Кроме того, это ошибка - свести всю коррупцию до прямых крадiжок. Упрощение.
Стоит *Джон Дир* с него украли одну деталь на 100 грн.
А ущерб ...
Взял депутат в конверте 3 тыс. у.е. и проголосовал за Закон, полностью останавливающий развитие отрасли, и т.п. А то и вовсе убивающий оную.
Взял чиновник взятку в 100 у.е. и разрешение ... с ущербом на миллион.
Халатно работающий управленец, чтобы его не сняли, отстегнул наверх и остался дальше *керувати*. С итогом -- в сторону развала.
В итоге не развивается вся экономика Украины, не развивается культура, спорт и т.д.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 18 бер, 2020 12:08, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23180
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1888 раз.
- Подякували: 3237 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:08
Puente написав:budivelnik
От у Вас же буйні фантазії на арифметичні теми ...
З одного боку - Ви рахуєте правильно , але з іншого - абсолюно ні .
Правильно - в плані абсолютно недієвої роботи всіх силових відомств по реальній корупції .
А висновки - направильні - функція держави - яку ми всі їй делегували - слідкувати за дотриманням навіть не законів - справедливості . Якщо такого немає - то функції не виконуються . НАБУ можна закривати і розпускати взагалі ... Немає значення конкретно доведена сума - важливо щоб майже кожен корупціонер був виявлений та засуджений з конфіскацією бажано ...
Я практично все життя працюю в реальній сфері, де
краще-ворог хорошого....
Завжди можна зробити краще,після того як вже щось зробив...
Якщо постійно переживати про те що міг зробити краще і не зробив - зійдеш з розуму..
Тому з часом була викристалізувана в голові концепція
Якщо те що зробив -дало плюс,значить вже все добре,не зважаючи на те що можна було отримати два плюса...при цьому ,якщо колись будеш робити щось подібне-то завжди врахуєш помилки попереднього( але як правило ,таке врахування приводить по появи інших,не прогнозованих і не відомих помилок)..
Памятаю якось сидів на кресленнями нової супер/пупер(в моєму розумінні) опалубки...Сидів два тижні,накреслив.обдумав...порахував економічний ефект і жахнувся
Проект - 2 млн
Економічний виграш від нової опалубки - 2000
Менінгіти не відомі...
Витрати часу - 2 тижні( при моєму доході на той момент в 100 грн - треба було собі за цих два тижні заплатити 10 000 грн)
Таким чином
Треба дати можливість населенню усвідомити ,що вони виграють від абсолютної справедливості - мої цифри в межах 1-5%
І що вони програють від очікування наведення абсолютної справедливості - мої цифри 10-20%
А далі нехай кожен приймає самостійне рішення
Хто хоче чекати - нехай чекає
Хто вирішить боротись самостійно - велкам в коло
підприємців/профі найнятих/профі золоті руки.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 22330
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 2273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:14
detroytred написав:
Взял чиновник взятку в 100 у.е. и разрешение ... с ущербом на миллион.
Це фантазія людини - яка просто не розуміє,як працює економіка...
В економіці.якщо один чиновник взяв 100 доларів... то завжди існує другий який за 150 перебє рішення першого...тим більше що є альтернативний розвиток який може дати + 1 000 000
Тому
Якщо якийсь економічний процес є вірним - чиновник може його підтормозити...але не може зупинити.
До речі
Яскравий приклад
Розвал СРСР - де ПолітБюро було монополістом на прийняття всіх економічних рішень...але при цьому економічна модель СРСР програла економічній моделі Капіталізму...
І при цьому ,капіталізм довів,що може втягнути в себе хороші риси соціалізму-приклад Швеції
А от комунізм нічого корисного так втягнути і не зміг... а все тому що там був один чиновник(генсек) дії якого визначали майбутнє Держави.
Назвіть мені в сьогоднішній ієрархії України чиновника(олігарха) вплив якого становить хоча б 10% від впливу Генсека в СРСР...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 22330
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 2273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:35
budivelnik написав: detroytred написав:
Взял чиновник взятку в 100 у.е. и разрешение ... с ущербом на миллион.
Це фантазія людини - яка просто не розуміє,як працює економіка...
В економіці.якщо один чиновник взяв 100 доларів... то завжди існує другий який за 150 перебє рішення першого...тим більше що є альтернативний розвиток який може дати + 1 000 000
Тому
Якщо якийсь економічний процес є вірним - чиновник може його підтормозити...але не може зупинити.
До речі
Яскравий приклад
Розвал СРСР - де ПолітБюро було монополістом на прийняття всіх економічних рішень...але при цьому економічна модель СРСР програла економічній моделі Капіталізму...
І при цьому ,капіталізм довів,що може втягнути в себе хороші риси соціалізму-приклад Швеції
А от комунізм нічого корисного так втягнути і не зміг... а все тому що там був один чиновник(генсек) дії якого визначали майбутнє Держави.
Назвіть мені в сьогоднішній ієрархії України чиновника(олігарха) вплив якого становить хоча б 10% від впливу Генсека в СРСР...
Это сказки человека, который даже работая в экономике, не в силах осилить элементарные ее основы.
Чиновник за 150 конечно существует, только система взаимосвязей чиновников устроена так, что к этому за 150 или не обращаются, или обращение уже не изменит (т.к. время).
Чиновники редко конкурируют между собой по коррупционным вопросам...
Такая уж пирамида.
Вся коррупция распределена.
О пiдтормозити и речь.
Этого приторможения более чем достаточно.
Генсек, совок ... вообще не к месту.
--------------------
Да никто не чекаэ.
Принимать действия для того, чтобы родители - в семье, учителя - в школе, викладач ... и т.д. --- должны соответствующие посадовцi в обществе, государстве.
Для этого они наделены правами, возможностями.
И Вы ограничены в знаниях, раз видите только меры принуждения (берий и пр.).
Мер Нью-Йорка стеклил окна...
Есть множество способов влияния.
Применять их -- задача можновладцiв.
Да даже вот эти Ваши мантры есть разница кто их оглашает в обществе --- Вы на форуме или президент и Ко.
Украинцы -- нормальный предприимчивый и главное работящий народ.
Они не Емели ждуны на печах.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23180
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1888 раз.
- Подякували: 3237 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:39
detroytred написав: Renee написав:
А применительно к пенсии, при Порошенко было 2 полноценных пересчета пенсий, в привязке к средней ЗП по стране.
Доллар при Винни-Пухе вырос в 3,5 раза, цены соответственно, газ раз в 10, а пенсии на сколько подняли?
Чего при Бубочке ещё не было выполнено, мартовский пересчёт успещно похерен.
А теперь всё будут списывать на кризис и эпидемию коронавируса
А что, на самом деле их нет? Экономика работает в штатном режиме?
detroytred написав:
[Зеленский живет сейчас за счет того, что сделано при Порохе! 9 месяцев у власти - коллапс! Еще Украина экономически не почувствовала влияния вируса!
А с Землю как распродадут? Что вы петь здесь будете? Ведь Зе со своими слугами до сих пор не издал ни одного нормального закона!
Весна прийшла кого саджаты? Двух телок ,которые высмеяли по пьяни Зе? Суд века, блиин
[Оно-то вроде и так, но ведь главное -- сам Зеленский по сути сделан при Порошенко.
То есть ни при ком ином до этого даже малейшая возможность появления во власти подобного ЗЕ априори не рассматривалась.
Кроме того, все составляющие пофигизма власти заложены при По.
.[/quote]
А назовите мне ну хотя бы 3 отличия государственной политики при Пе от государственной политики при ЗЕ. Я не вижу ни одного. И Зе это даже и не скрывает. Утка про повышение пенсий - З это сказал . НО! Как обычно у Зе, "обещать - не значит жениться". Оказывается Зе пояснил - повышение пенсий будет когда-то - когда начнут платить налоги. Заметьте ! Совсем не ясно кто станет платить налоги когда-нибудь и почему вдруг станет, если сейчас не платит ? И какой должен быть прирост. И с чего вдруг он начнется при развале экономики. Очередной обман - откровенно так и поданный как обман.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4977
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:21
budivelnik написав: detroytred написав:
Взял чиновник взятку в 100 у.е. и разрешение ... с ущербом на миллион.
Це фантазія людини - яка просто не розуміє,як працює економіка...
В економіці.якщо один чиновник взяв 100 доларів... то завжди існує другий який за 150 перебє рішення першого...тим більше що є альтернативний розвиток який може дати + 1 000 000
Может хватит перестать писать глупости.
Недавно в телевизоре мелькнул случай когда предприниматель дал чинуше взятку, чтобы он "не заметил" как токсичные отходы в речку сливают. В итоге ущерба нанесенного водному объекту на десятки миллионов гривен.
А теперь подскажите кто и кому должен дать 150 долларов, чтобы данный ущерб испарился , и речка вновь стала чистой, и в ней завелась рыба и стало можно воду из неё пить и купаться без опасности здоровью?
Теперь уже точно не вернусь
-
Shram
-
-
- Повідомлень: 2960
- З нами з: 26.03.16
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 915 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:43
kalinavalera1 написав:
А назовите мне ну хотя бы 3 отличия государственной политики при Пе от государственной политики при ЗЕ. Я не вижу ни одного
На відміну від Порошенка
1) Зеленські, Шмигалі та інші сивухи планують подати воду в окупований росіянами Крим
2) Зеленський реально бореться з українськими добровольцями, заводить проти них на порожньому місці кримінальні справи і т.д.
3) Зеленський тайно відпочивав в Омані, коли туди прилітав такий собі Патрушев, права рука Путіна. Зустрічались чи ні?
4) Зеленський здає українську територію, тоді як Порошенко її відвойовував
5) Зеленська партія планує ревізіонувати мовний закон
6) на зовнішньополітичній арені Зеленський - ну просто убогий клоун, посміховисько.
Чого варта лише його розмова з Трампом.
ну, можна багато чого писати.
Факт той, що маємо ватніка-популіста на посаді президента.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21125
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 2170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:54
Frant написав: kalinavalera1 написав:
А назовите мне ну хотя бы 3 отличия государственной политики при Пе от государственной политики при ЗЕ. Я не вижу ни одного
На відміну від Порошенка
1) Зеленські, Шмигалі та інші сивухи планують подати воду в окупований росіянами Крим
2) Зеленський реально бореться з українськими добровольцями, заводить проти них на порожньому місці кримінальні справи і т.д.
3) Зеленський тайно відпочивав в Омані, коли туди прилітав такий собі Патрушев, права рука Путіна. Зустрічались чи ні?
4) Зеленський здає українську територію, тоді як Порошенко її відвойовував
5) Зеленська партія планує ревізіонувати мовний закон
6) на зовнішньополітичній арені Зеленський - ну просто убогий клоун, посміховисько.
Чого варта лише його розмова з Трампом.
ну, можна багато чого писати.
Факт той, що маємо ватніка-популіста на посаді президента.
Ну це Ви загинаєте ... Жодного виконаного пункту з Вашого переліку . Все - тільки можливі ( або неможливі ) . Що Зеленський в чомусь "ватний" - ну так . Але таких у нас в країні десятки мільйонів . Так що типовий представник ... Все інше - розмови .
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2653
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|