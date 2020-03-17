Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Ещё один глупо выглящий манипулятор ----- любитель аргументирования переходами на личность. Со своим уровнем знаний представления о воинской службе. Фахiвець)) Якicно обеспечивавший ЗСУ.
А откуда это пошло, про военного пенсионера?
Ведь такой "диагноз" увы, явно не в пользу. Это как штамп на всю оставшуюся. Исключения разумеется есть, но не встречал.
Но самое плохое, что бывшие военные, которые наверняка были хорошими специалистами в своем деле ранее, зачастую совершенно неспособны изменить мышление. (я сужу по коллеге. Разумеется это вообще никакой не критерий)
Но вполне возможно, что это касается всех нас. Со временем
detroytred написав:Взял депутат в конверте 3 тыс. у.е. и проголосовал за Закон, полностью останавливающий развитие отрасли, и т.п. А то и вовсе убивающий оную. Взял чиновник взятку в 100 у.е. и разрешение ... с ущербом на миллион. Халатно работающий управленец, чтобы его не сняли, отстегнул наверх и остался дальше *керувати*. С итогом -- в сторону развала.
В итоге не развивается вся экономика Украины, не развивается культура, спорт и т.д.