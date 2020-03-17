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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5784578557865787 Додано: Сер 18 бер, 2020 16:00 Frant написав: На відміну від Порошенка

1) Зеленські, Шмигалі та інші сивухи планують подати воду в окупований росіянами Крим На відміну від Порошенка1) Зеленські, Шмигалі та інші сивухи планують подати воду в окупований росіянами Крим



Почему рошеновские конфетки продавать в Крым и Россию это "приток валюты", а воду это "нельзя" и зрада.



Frant написав: 2) Зеленський реально бореться з українськими добровольцями, заводить проти них на порожньому місці кримінальні справи і т.д. 2) Зеленський реально бореться з українськими добровольцями, заводить проти них на порожньому місці кримінальні справи і т.д.



Порошок точно так же боролся с "добровольцами", к тому же ведь у нас есть реформированный Порошком суд который не даст посадить невиновных. Не так ли?



Frant написав: 3) Зеленський тайно відпочивав в Омані, коли туди прилітав такий собі Патрушев, права рука Путіна. Зустрічались чи ні? 3) Зеленський тайно відпочивав в Омані, коли туди прилітав такий собі Патрушев, права рука Путіна. Зустрічались чи ні?



Порошок под камеры улыбался и ручку жал самому Путину, а не его шестеркам.



Frant написав: 4) Зеленський здає українську територію, тоді як Порошенко її відвойовував 4) Зеленський здає українську територію, тоді як Порошенко її відвойовував



Так отвоёвывал, что ничего не отвоевал, да ещё и Минские подписал, по -котрым сейчас и приходится делить страну.



Frant написав: 5) Зеленська партія планує ревізіонувати мовний закон 5) Зеленська партія планує ревізіонувати мовний закон



ЕС и венецианская комиссия говорят, что закон резко нетолерантный к нац.меньшинствам.



Frant написав: 6) на зовнішньополітичній арені Зеленський - ну просто убогий клоун, посміховисько.

Чого варта лише його розмова з Трампом. 6) на зовнішньополітичній арені Зеленський - ну просто убогий клоун, посміховисько.Чого варта лише його розмова з Трампом.



Помнится как Байден со смехом рассказывал, как напрямую приказывал Порошку в течении суток снять прокурора. И тот снял.



Frant написав: ну, можна багато чого писати.

ну, можна багато чого писати.



Пишите, у вас отлично выходят комедийные скетчи. Почему рошеновские конфетки продавать в Крым и Россию это "приток валюты", а воду это "нельзя" и зрада.Порошок точно так же боролся с "добровольцами", к тому же ведь у нас есть реформированный Порошком суд который не даст посадить невиновных. Не так ли?Порошок под камеры улыбался и ручку жал самому Путину, а не его шестеркам.Так отвоёвывал, что ничего не отвоевал, да ещё и Минские подписал, по -котрым сейчас и приходится делить страну.ЕС и венецианская комиссия говорят, что закон резко нетолерантный к нац.меньшинствам.Помнится как Байден со смехом рассказывал, как напрямую приказывал Порошку в течении суток снять прокурора. И тот снял.Пишите, у вас отлично выходят комедийные скетчи. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2960 З нами з: 26.03.16 Подякував: 152 раз. Подякували: 915 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 16:25 detroytred написав: Ещё один глупо выглящий манипулятор ----- любитель аргументирования переходами на личность.

Со своим уровнем знаний представления о воинской службе.

Фахiвець))

Якicно обеспечивавший ЗСУ. Ещё один глупо выглящий манипулятор ----- любитель аргументирования переходами на личность.Со своим уровнем знаний представления о воинской службе.Фахiвець))Якicно обеспечивавший ЗСУ.



А откуда это пошло, про военного пенсионера?



Ведь такой "диагноз" увы, явно не в пользу.

Это как штамп на всю оставшуюся.

Исключения разумеется есть, но не встречал.



Но самое плохое, что бывшие военные, которые наверняка были хорошими специалистами в своем деле ранее, зачастую совершенно неспособны изменить мышление.

(я сужу по коллеге. Разумеется это вообще никакой не критерий)



Но вполне возможно, что это касается всех нас.

Со временем А откуда это пошло, про военного пенсионера?Ведь такой "диагноз" увы, явно не в пользу.Это как штамп на всю оставшуюся.Исключения разумеется есть, но не встречал.Но самое плохое, что бывшие военные, которые наверняка были хорошими специалистами в своем деле ранее, зачастую совершенно неспособны изменить мышление.(я сужу по коллеге. Разумеется это вообще никакой не критерий)Но вполне возможно, что это касается всех нас.Со временем justit Повідомлень: 4962 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1486 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 16:30 detroytred написав: Взял депутат в конверте 3 тыс. у.е. и проголосовал за Закон, полностью останавливающий развитие отрасли, и т.п. А то и вовсе убивающий оную.

Взял чиновник взятку в 100 у.е. и разрешение ... с ущербом на миллион.

Халатно работающий управленец, чтобы его не сняли, отстегнул наверх и остался дальше *керувати*. С итогом -- в сторону развала.



В итоге не развивается вся экономика Украины, не развивается культура, спорт и т.д. Взял депутат в конверте 3 тыс. у.е. и проголосовал за Закон, полностью останавливающий развитие отрасли, и т.п. А то и вовсе убивающий оную.Взял чиновник взятку в 100 у.е. и разрешение ... с ущербом на миллион.Халатно работающий управленец, чтобы его не сняли, отстегнул наверх и остался дальше *керувати*. С итогом -- в сторону развала.В итоге не развивается вся экономика Украины, не развивается культура, спорт и т.д.



+500



Но, что делать-то?



ИМХО тут в силу вступает Здесь так принято

И нет выхода... +500Но, что делать-то?ИМХО тут в силу вступаетИ нет выхода... justit Повідомлень: 4962 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1486 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5784578557865787 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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