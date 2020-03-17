Додано: Сер 18 бер, 2020 16:00

Frant написав: На відміну від Порошенка

1) Зеленські, Шмигалі та інші сивухи планують подати воду в окупований росіянами Крим На відміну від Порошенка1) Зеленські, Шмигалі та інші сивухи планують подати воду в окупований росіянами Крим

Frant написав: 2) Зеленський реально бореться з українськими добровольцями, заводить проти них на порожньому місці кримінальні справи і т.д. 2) Зеленський реально бореться з українськими добровольцями, заводить проти них на порожньому місці кримінальні справи і т.д.

Frant написав: 3) Зеленський тайно відпочивав в Омані, коли туди прилітав такий собі Патрушев, права рука Путіна. Зустрічались чи ні? 3) Зеленський тайно відпочивав в Омані, коли туди прилітав такий собі Патрушев, права рука Путіна. Зустрічались чи ні?

Frant написав: 4) Зеленський здає українську територію, тоді як Порошенко її відвойовував 4) Зеленський здає українську територію, тоді як Порошенко її відвойовував

Frant написав: 5) Зеленська партія планує ревізіонувати мовний закон 5) Зеленська партія планує ревізіонувати мовний закон

Frant написав: 6) на зовнішньополітичній арені Зеленський - ну просто убогий клоун, посміховисько.

Чого варта лише його розмова з Трампом. 6) на зовнішньополітичній арені Зеленський - ну просто убогий клоун, посміховисько.Чого варта лише його розмова з Трампом.

Frant написав: ну, можна багато чого писати.

ну, можна багато чого писати.

Почему рошеновские конфетки продавать в Крым и Россию это "приток валюты", а воду это "нельзя" и зрада.Порошок точно так же боролся с "добровольцами", к тому же ведь у нас есть реформированный Порошком суд который не даст посадить невиновных. Не так ли?Порошок под камеры улыбался и ручку жал самому Путину, а не его шестеркам.Так отвоёвывал, что ничего не отвоевал, да ещё и Минские подписал, по -котрым сейчас и приходится делить страну.ЕС и венецианская комиссия говорят, что закон резко нетолерантный к нац.меньшинствам.Помнится как Байден со смехом рассказывал, как напрямую приказывал Порошку в течении суток снять прокурора. И тот снял.Пишите, у вас отлично выходят комедийные скетчи.