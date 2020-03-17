RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5784578557865787
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:00

  Frant написав:На відміну від Порошенка
1) Зеленські, Шмигалі та інші сивухи планують подати воду в окупований росіянами Крим


Почему рошеновские конфетки продавать в Крым и Россию это "приток валюты", а воду это "нельзя" и зрада.

  Frant написав:2) Зеленський реально бореться з українськими добровольцями, заводить проти них на порожньому місці кримінальні справи і т.д.


Порошок точно так же боролся с "добровольцами", к тому же ведь у нас есть реформированный Порошком суд который не даст посадить невиновных. Не так ли?

  Frant написав:3) Зеленський тайно відпочивав в Омані, коли туди прилітав такий собі Патрушев, права рука Путіна. Зустрічались чи ні?


Порошок под камеры улыбался и ручку жал самому Путину, а не его шестеркам.

  Frant написав:4) Зеленський здає українську територію, тоді як Порошенко її відвойовував


Так отвоёвывал, что ничего не отвоевал, да ещё и Минские подписал, по -котрым сейчас и приходится делить страну.

  Frant написав:5) Зеленська партія планує ревізіонувати мовний закон


ЕС и венецианская комиссия говорят, что закон резко нетолерантный к нац.меньшинствам.

  Frant написав:6) на зовнішньополітичній арені Зеленський - ну просто убогий клоун, посміховисько.
Чого варта лише його розмова з Трампом. :mrgreen:


Помнится как Байден со смехом рассказывал, как напрямую приказывал Порошку в течении суток снять прокурора. И тот снял.

  Frant написав:ну, можна багато чого писати.


Пишите, у вас отлично выходят комедийные скетчи.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2961
З нами з: 26.03.16
Подякував: 152 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:25

  detroytred написав:Ещё один глупо выглящий манипулятор ----- любитель аргументирования переходами на личность.
Со своим уровнем знаний представления о воинской службе.
Фахiвець))
Якicно обеспечивавший ЗСУ.


А откуда это пошло, про военного пенсионера?

Ведь такой "диагноз" увы, явно не в пользу.
Это как штамп на всю оставшуюся.
Исключения разумеется есть, но не встречал.

Но самое плохое, что бывшие военные, которые наверняка были хорошими специалистами в своем деле ранее, зачастую совершенно неспособны изменить мышление.
(я сужу по коллеге. Разумеется это вообще никакой не критерий)

Но вполне возможно, что это касается всех нас.
Со временем :(
justit
 
Повідомлень: 4962
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1486 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:30

  detroytred написав:Взял депутат в конверте 3 тыс. у.е. и проголосовал за Закон, полностью останавливающий развитие отрасли, и т.п. А то и вовсе убивающий оную.
Взял чиновник взятку в 100 у.е. и разрешение ... с ущербом на миллион.
Халатно работающий управленец, чтобы его не сняли, отстегнул наверх и остался дальше *керувати*. С итогом -- в сторону развала.

В итоге не развивается вся экономика Украины, не развивается культура, спорт и т.д.


+500

Но, что делать-то?

ИМХО тут в силу вступает Здесь так принято
И нет выхода...
justit
 
Повідомлень: 4962
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1486 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:40

Re: Політичні дискусії

  Shram написав:Так отвоёвывал, что ничего не отвоевал


Уфимскому волгарю (кстати, как там ржубль? укрепил свое падение до 78?) просто напомню про Славянск.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 4970
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:53

  Shram написав:Так отвоёвывал, что ничего не отвоевал, да ещё и Минские подписал, по -котрым сейчас и приходится делить страну.

  • Славянск
  • Краматорск
  • Дружковка
  • Константиновка
  • Северодонецк
  • Лисичанск
  • Мариуполь
Вот неполный список освобожденных городов от террористов, уфимец. Обтекай
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4105
З нами з: 31.08.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 5784578557865787
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.