Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5785578657875788 Додано: Сер 18 бер, 2020 18:47 Shram написав: pesikot написав: Shram написав: Круто.

И в каких из них проявился Петин полководческий гений?

Или всё это было отвоёвано добробатами, которых потом Петя в стойло загнал.

Что там после того как добробаты под Генштаб и МВД нагнули было отвоевано? Круто.И в каких из них проявился Петин полководческий гений?Или всё это было отвоёвано добробатами, которых потом Петя в стойло загнал.Что там после того как добробаты под Генштаб и МВД нагнули было отвоевано?

Ты уже признал, что города были отвоёваны.

Ты исправляешься.



Далее, в каких добробатах были СУ-25 или вертолёты ?

А это уже армия, в которой Порошенко - главнокомандующий



Мой тебе совет, лучше сиди в своей Уфе и скупай доллары Ты уже признал, что города были отвоёваны.Ты исправляешься.Далее, в каких добробатах были СУ-25 или вертолёты ?А это уже армия, в которой Порошенко - главнокомандующийМой тебе совет, лучше сиди в своей Уфе и скупай доллары



Да ты прочитанное не понимаешь.

Изначально у секты порохофилов был упрек к Зеленскому - за год правления дескать "не отвоевал".

Итак, ещё раз - что отвоевал Петя?

Ну вот с 2016 по 2019? За три года например, много отвоевал?

Или как те предательские Минские подписал, а добровольцев частично разогнал, а частично под себя положил, то и отвоевывать ничего не нужно стало?



ЗЫ Кстати Петя порохоботам всё ещё платит, или вы идейные сейчас? Да ты прочитанное не понимаешь.Изначально у секты порохофилов был упрек к Зеленскому - за год правления дескать "не отвоевал".Итак, ещё раз - что отвоевал Петя?Ну вот с 2016 по 2019? За три года например, много отвоевал?Или как те предательские Минские подписал, а добровольцев частично разогнал, а частично под себя положил, то и отвоевывать ничего не нужно стало?ЗЫ Кстати Петя порохоботам всё ещё платит, или вы идейные сейчас?

За що московити ненавидять українців? Ну і всіх інших - фіннів, американців, англійців, шведів? За що московити ненавидять українців? Ну і всіх інших - фіннів, американців, англійців, шведів? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21122 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1174 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 18:51 Shram написав: Да ты прочитанное не понимаешь.

Изначально у секты порохофилов был упрек к Зеленскому - за год правления дескать "не отвоевал". Да ты прочитанное не понимаешь.Изначально у секты порохофилов был упрек к Зеленскому - за год правления дескать "не отвоевал".

Всё-таки идиотизм - это духовная скрепа россиян.



"Порохофилы" говорили, что Зеленский сдаёт территории, вместо того, чтобы держать статус-кво



О проплаченности, так тебе виднее, идейный ты и за деньги пишешь дурь.

Если идейный, то всё у тебя печально, если за деньги, так будешь только штрафы получать Всё-таки идиотизм - это духовная скрепа россиян."Порохофилы" говорили, что Зеленский сдаёт территории, вместо того, чтобы держать статус-квоО проплаченности, так тебе виднее, идейный ты и за деньги пишешь дурь.Если идейный, то всё у тебя печально, если за деньги, так будешь только штрафы получать "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4112 З нами з: 31.08.09 Подякував: 296 раз. Подякували: 865 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 18:55 Frant написав: Київська влада планує запускати метро. Тому що лікарні залишились без медперсоналу

https://censor.net.ua/news/3182525/vlas ... kievsoveta Київська влада планує запускати метро. Тому що лікарні залишились без медперсоналу

Останавливая метро они думали, что работники на свои места, попадают с помощью телепортации. И ударились об железную ж*** действительности



пане Frant, нам с вами на ветке по недвиге ещё и возражали, мол, фигня, останов метро к проблемам не приведет Останавливая метро они думали, что работники на свои места, попадают с помощью телепортации. И ударились об железную ж*** действительностипане, нам с вами на ветке по недвиге ещё и возражали, мол, фигня, останов метро к проблемам не приведет "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4112 З нами з: 31.08.09 Подякував: 296 раз. Подякували: 865 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 18:57 pesikot написав: Shram написав: Да ты прочитанное не понимаешь.

Изначально у секты порохофилов был упрек к Зеленскому - за год правления дескать "не отвоевал". Да ты прочитанное не понимаешь.Изначально у секты порохофилов был упрек к Зеленскому - за год правления дескать "не отвоевал".



"Порохофилы" говорили, что Зеленский сдаёт территории, вместо того, чтобы держать статус-кво

"Порохофилы" говорили, что Зеленский сдаёт территории, вместо того, чтобы держать статус-кво



И что сдал?

Какие города и поселки были просраны в 2019-20 годах? И что сдал?Какие города и поселки были просраны в 2019-20 годах? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2965 З нами з: 26.03.16 Подякував: 153 раз. Подякували: 917 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 19:06



При бажанні колір та девіз можна змінити на 'порохофільський". Комусь накипіло, старалися:При бажанні колір та девіз можна змінити на 'порохофільський". “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1071 З нами з: 07.10.09 Подякував: 263 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 19:18 Shram написав: pesikot написав: Shram написав: Да ты прочитанное не понимаешь.

Изначально у секты порохофилов был упрек к Зеленскому - за год правления дескать "не отвоевал". Да ты прочитанное не понимаешь.Изначально у секты порохофилов был упрек к Зеленскому - за год правления дескать "не отвоевал".



"Порохофилы" говорили, что Зеленский сдаёт территории, вместо того, чтобы держать статус-кво

"Порохофилы" говорили, что Зеленский сдаёт территории, вместо того, чтобы держать статус-кво



И что сдал?

Какие города и поселки были просраны в 2019-20 годах? И что сдал?Какие города и поселки были просраны в 2019-20 годах?



Я далекий от войны человек. Поясните мне - - мы теряем в год по 30 млрд на военные расходы. Что мы имеем за эти деньги ? Надежды Зе продать земли Луганска Донбаса, если удастся их захватить ? Но почему за это платим мы все ? Я не претендую продавать те земли. Выгода Зе -ему в карман пойдет его покровителям. Расстановка сил на войне практически не меняется. Если это война с РФ из идейных соображений - то у РФ имеется нейтронное и атомное оружие. При желании они могут. При такой расстановке сил - победить их не возможно - это ясно даже очень далеким от войны людям. За пять лет отнято и угроблено более 150 миллиардов из карманов украинцев на войну. Цель - победа над вооруженной нейтронными и атомными бомбами РФ ? И еще напомните - когда Украина была не зависимой за много веков ? такое было когда-нибудь ? Когда украинцы умели и стремились жить в нищете и питаться идеями - вместо товаров народного потребления. Это не возможно. Независимости на сколько я в курсе Украина никогда не могла достигнуть. И даже поддерживать не смогла экономически при самых благоприятных условиях - подаренную ей независимость вести обычную хозяйственную деятельность. Почему вдруг война с атомной державой ? Если не способны даже на простую не зависимую сытую жизнь при всех условиях для этого ? Почему именно сейчас ? Никогда Украина не могла достигнуть свободы за много веком. Кроме этого эпизода , что свобода была подарена Украине РФ в 1991 , вместе с металлургическими комбинатами, электростанциями, больницами, школами, театрами железной дорогой и тп. И то Украина не смогла просто и мирно вести не убыточную экономическую деятельность. Я далекий от войны человек. Поясните мне - - мы теряем в год по 30 млрд на военные расходы. Что мы имеем за эти деньги ? Надежды Зе продать земли Луганска Донбаса, если удастся их захватить ? Но почему за это платим мы все ? Я не претендую продавать те земли. Выгода Зе -ему в карман пойдет его покровителям. Расстановка сил на войне практически не меняется. Если это война с РФ из идейных соображений - то у РФ имеется нейтронное и атомное оружие. При желании они могут. При такой расстановке сил - победить их не возможно - это ясно даже очень далеким от войны людям. За пять лет отнято и угроблено более 150 миллиардов из карманов украинцев на войну. Цель - победа над вооруженной нейтронными и атомными бомбами РФ ?И еще напомните - когда Украина была не зависимой за много веков ? такое было когда-нибудь ? Когда украинцы умели и стремились жить в нищете и питаться идеями - вместо товаров народного потребления. Это не возможно. Независимости на сколько я в курсе Украина никогда не могла достигнуть. И даже поддерживать не смогла экономически при самых благоприятных условиях - подаренную ей независимость вести обычную хозяйственную деятельность. Почему вдруг война с атомной державой ? Если не способны даже на простую не зависимую сытую жизнь при всех условиях для этого ? Почему именно сейчас ? Никогда Украина не могла достигнуть свободы за много веком. Кроме этого эпизода , что свобода была подарена Украине РФ в 1991 , вместе с металлургическими комбинатами, электростанциями, больницами, школами, театрами железной дорогой и тп. И то Украина не смогла просто и мирно вести не убыточную экономическую деятельность. kalinavalera1

Повідомлень: 4979 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 509 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 19:30 kalinavalera1 написав: Я далекий от войны человек. Поясните мне - - мы теряем в год по 30 млрд на военные расходы. Я далекий от войны человек. Поясните мне - - мы теряем в год по 30 млрд на военные расходы.

Не теряем, а тратим на оборону своей страны.



Кто не кормит свою армию, кормит чужую. Ты хочешь кормить чужую армию ? Не теряем, а тратим на оборону своей страны.Кто не кормит свою армию, кормит чужую. Ты хочешь кормить чужую армию ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4112 З нами з: 31.08.09 Подякував: 296 раз. Подякували: 865 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5785578657875788 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм