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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5785578657875788
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:47

  Shram написав:
  pesikot написав:
  Shram написав:Круто.
И в каких из них проявился Петин полководческий гений?
Или всё это было отвоёвано добробатами, которых потом Петя в стойло загнал.
Что там после того как добробаты под Генштаб и МВД нагнули было отвоевано?

Ты уже признал, что города были отвоёваны.
Ты исправляешься.

Далее, в каких добробатах были СУ-25 или вертолёты ?
А это уже армия, в которой Порошенко - главнокомандующий

Мой тебе совет, лучше сиди в своей Уфе и скупай доллары


Да ты прочитанное не понимаешь.
Изначально у секты порохофилов был упрек к Зеленскому - за год правления дескать "не отвоевал".
Итак, ещё раз - что отвоевал Петя?
Ну вот с 2016 по 2019? За три года например, много отвоевал?
Или как те предательские Минские подписал, а добровольцев частично разогнал, а частично под себя положил, то и отвоевывать ничего не нужно стало?

ЗЫ Кстати Петя порохоботам всё ещё платит, или вы идейные сейчас?

За що московити ненавидять українців? Ну і всіх інших - фіннів, американців, англійців, шведів?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:51

  Shram написав:Да ты прочитанное не понимаешь.
Изначально у секты порохофилов был упрек к Зеленскому - за год правления дескать "не отвоевал".

Всё-таки идиотизм - это духовная скрепа россиян.

"Порохофилы" говорили, что Зеленский сдаёт территории, вместо того, чтобы держать статус-кво

О проплаченности, так тебе виднее, идейный ты и за деньги пишешь дурь.
Если идейный, то всё у тебя печально, если за деньги, так будешь только штрафы получать :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:55

  Frant написав:Київська влада планує запускати метро. Тому що лікарні залишились без медперсоналу
https://censor.net.ua/news/3182525/vlas ... kievsoveta

Останавливая метро они думали, что работники на свои места, попадают с помощью телепортации. И ударились об железную ж*** действительности

пане Frant, нам с вами на ветке по недвиге ещё и возражали, мол, фигня, останов метро к проблемам не приведет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:57

  pesikot написав:
  Shram написав:Да ты прочитанное не понимаешь.
Изначально у секты порохофилов был упрек к Зеленскому - за год правления дескать "не отвоевал".


"Порохофилы" говорили, что Зеленский сдаёт территории, вместо того, чтобы держать статус-кво


И что сдал?
Какие города и поселки были просраны в 2019-20 годах?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:06

Комусь накипіло, старалися:
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При бажанні колір та девіз можна змінити на 'порохофільський".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:18

  Shram написав:
  pesikot написав:
  Shram написав:Да ты прочитанное не понимаешь.
Изначально у секты порохофилов был упрек к Зеленскому - за год правления дескать "не отвоевал".


"Порохофилы" говорили, что Зеленский сдаёт территории, вместо того, чтобы держать статус-кво


И что сдал?
Какие города и поселки были просраны в 2019-20 годах?


Я далекий от войны человек. Поясните мне - - мы теряем в год по 30 млрд на военные расходы. Что мы имеем за эти деньги ? Надежды Зе продать земли Луганска Донбаса, если удастся их захватить ? Но почему за это платим мы все ? Я не претендую продавать те земли. Выгода Зе -ему в карман пойдет его покровителям. Расстановка сил на войне практически не меняется. Если это война с РФ из идейных соображений - то у РФ имеется нейтронное и атомное оружие. При желании они могут. При такой расстановке сил - победить их не возможно - это ясно даже очень далеким от войны людям. За пять лет отнято и угроблено более 150 миллиардов из карманов украинцев на войну. Цель - победа над вооруженной нейтронными и атомными бомбами РФ ? :shock: И еще напомните - когда Украина была не зависимой за много веков ? такое было когда-нибудь ? Когда украинцы умели и стремились жить в нищете и питаться идеями - вместо товаров народного потребления. Это не возможно. Независимости на сколько я в курсе Украина никогда не могла достигнуть. И даже поддерживать не смогла экономически при самых благоприятных условиях - подаренную ей независимость вести обычную хозяйственную деятельность. Почему вдруг война с атомной державой ? Если не способны даже на простую не зависимую сытую жизнь при всех условиях для этого ? Почему именно сейчас ? Никогда Украина не могла достигнуть свободы за много веком. Кроме этого эпизода , что свобода была подарена Украине РФ в 1991 , вместе с металлургическими комбинатами, электростанциями, больницами, школами, театрами железной дорогой и тп. И то Украина не смогла просто и мирно вести не убыточную экономическую деятельность.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:30

  kalinavalera1 написав:Я далекий от войны человек. Поясните мне - - мы теряем в год по 30 млрд на военные расходы.

Не теряем, а тратим на оборону своей страны.

Кто не кормит свою армию, кормит чужую. Ты хочешь кормить чужую армию ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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