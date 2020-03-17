Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Shram написав:Круто. И в каких из них проявился Петин полководческий гений? Или всё это было отвоёвано добробатами, которых потом Петя в стойло загнал. Что там после того как добробаты под Генштаб и МВД нагнули было отвоевано?
Ты уже признал, что города были отвоёваны. Ты исправляешься.
Далее, в каких добробатах были СУ-25 или вертолёты ? А это уже армия, в которой Порошенко - главнокомандующий
Мой тебе совет, лучше сиди в своей Уфе и скупай доллары
Да ты прочитанное не понимаешь. Изначально у секты порохофилов был упрек к Зеленскому - за год правления дескать "не отвоевал". Итак, ещё раз - что отвоевал Петя? Ну вот с 2016 по 2019? За три года например, много отвоевал? Или как те предательские Минские подписал, а добровольцев частично разогнал, а частично под себя положил, то и отвоевывать ничего не нужно стало?
ЗЫ Кстати Петя порохоботам всё ещё платит, или вы идейные сейчас?
За що московити ненавидять українців? Ну і всіх інших - фіннів, американців, англійців, шведів?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Shram написав:Да ты прочитанное не понимаешь. Изначально у секты порохофилов был упрек к Зеленскому - за год правления дескать "не отвоевал".
"Порохофилы" говорили, что Зеленский сдаёт территории, вместо того, чтобы держать статус-кво
И что сдал? Какие города и поселки были просраны в 2019-20 годах?
Я далекий от войны человек. Поясните мне - - мы теряем в год по 30 млрд на военные расходы. Что мы имеем за эти деньги ? Надежды Зе продать земли Луганска Донбаса, если удастся их захватить ? Но почему за это платим мы все ? Я не претендую продавать те земли. Выгода Зе -ему в карман пойдет его покровителям. Расстановка сил на войне практически не меняется. Если это война с РФ из идейных соображений - то у РФ имеется нейтронное и атомное оружие. При желании они могут. При такой расстановке сил - победить их не возможно - это ясно даже очень далеким от войны людям. За пять лет отнято и угроблено более 150 миллиардов из карманов украинцев на войну. Цель - победа над вооруженной нейтронными и атомными бомбами РФ ? И еще напомните - когда Украина была не зависимой за много веков ? такое было когда-нибудь ? Когда украинцы умели и стремились жить в нищете и питаться идеями - вместо товаров народного потребления. Это не возможно. Независимости на сколько я в курсе Украина никогда не могла достигнуть. И даже поддерживать не смогла экономически при самых благоприятных условиях - подаренную ей независимость вести обычную хозяйственную деятельность. Почему вдруг война с атомной державой ? Если не способны даже на простую не зависимую сытую жизнь при всех условиях для этого ? Почему именно сейчас ? Никогда Украина не могла достигнуть свободы за много веком. Кроме этого эпизода , что свобода была подарена Украине РФ в 1991 , вместе с металлургическими комбинатами, электростанциями, больницами, школами, театрами железной дорогой и тп. И то Украина не смогла просто и мирно вести не убыточную экономическую деятельность.