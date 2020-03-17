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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5786578757885789
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:09

  justit написав:
  detroytred написав:Взял депутат в конверте 3 тыс. у.е. и проголосовал за Закон, полностью останавливающий развитие отрасли, и т.п. А то и вовсе убивающий оную.
Взял чиновник взятку в 100 у.е. и разрешение ... с ущербом на миллион.
Халатно работающий управленец, чтобы его не сняли, отстегнул наверх и остался дальше *керувати*. С итогом -- в сторону развала.

В итоге не развивается вся экономика Украины, не развивается культура, спорт и т.д.


+500

Но, что делать-то?

ИМХО тут в силу вступает Здесь так принято
И нет выхода...

Отвечу за себя.
Ответ на вопрос *Что делать?* я тут не ищу.
Есть лбы, умы, специалисты мирового уровня.
И вот все они все свои рекомендации насчёт что нужно делать адресуют .... МОЖНОВЛАДЦЯМ.
Именно им, как группе, имеющим для этого ресурсы, рычаги, права и т.д.
Функции возложены именно на них.

Проблема не отсутствии рекомендаций что делать, а в желании можновладцям, управленцам их выполнять, в желании получить результат.

Как там Мортимер говаривал -- разве что нам захватить власть))

З.Ы. возникло (в силу каких-то причин) у Арсена Борисовича желание-цель закрыть игральные ... и о чудо невозможное --- закрыто напрочь. Естественно, есть исключения, но они уже не системные.

У нас тупо меняют освещение во дворах. Напротив 3-х подъездного дома влупили 4 фонарных столба, ещё и двойных...
Потому что выгодно.
И деньги нашлись.
А вот трубы 50-летние не желают...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:22

  detroytred написав:
У нас тупо меняют освещение во дворах. Напротив 3-х подъездного дома влупили 4 фонарных столба, ещё и двойных...
Потому что выгодно.
И деньги нашлись.
А вот трубы 50-летние не желают...


Возможно дело в том, что новый столб с освещением видно. На нём и попиарится можно и мэру, и депутату городскому.
А трубу в земле не видать, и то что её поменяли каждому встречному в глаза не бросается. Особо не попиаришься.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:22

  kalinavalera1 написав:А не армия РФ.

Вот ты куда трындишь

И не украинские банды, а предатели Украины, которые переметнулись на сторону РФ и которые получают вооружение и боеприпасы от РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:24

Shram столбы и трубы несовместимы. Под столбы в Ресах есть инвест программы , средства на которые идут с тарифа. Там мегасуммы, которых хватает на столбы, модные счетчики да и попилить есть. А труба? дело труба.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:27

  Shram написав:
  detroytred написав:
У нас тупо меняют освещение во дворах. Напротив 3-х подъездного дома влупили 4 фонарных столба, ещё и двойных...
Потому что выгодно.
И деньги нашлись.
А вот трубы 50-летние не желают...


Возможно дело в том, что новый столб с освещением видно. На нём и попиарится можно и мэру, и депутату городскому.
А трубу в земле не видать, и то что её поменяли каждому встречному в глаза не бросается. Особо не попиаришься.

Именно так.
Есть желание (цель, интерес) - тогда делают, работают.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:30

  Shram написав:
  pesikot написав:
  Shram написав:Да ты прочитанное не понимаешь.
Изначально у секты порохофилов был упрек к Зеленскому - за год правления дескать "не отвоевал".


"Порохофилы" говорили, что Зеленский сдаёт территории, вместо того, чтобы держать статус-кво


И что сдал?
Какие города и поселки были просраны в 2019-20 годах?


У вас там в Уфе гугл отключили?

Ищи "разведение войск".

И да, поздравляю с рубежом 80 ржублей за доллар. Так держать!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:36

  detroytred написав:
У нас тупо меняют освещение во дворах. Напротив 3-х подъездного дома влупили 4 фонарных столба, ещё и двойных...
Потому что выгодно.
И деньги нашлись.
А вот трубы 50-летние не желают...

Ты подтвердил свою инфантильность
Тебе освещение поменяли во дворе, чтобы было светло, но ты не доволен

Перед этим, я уверен, ты был недоволен, что освещения нет во дворе

Ты, как любой инфантил, хочешь всё и сразу. Вот сразу, чтобы и освещение поменяли, и трубы в доме, и всё в один день.
Ты даже не знаешь, затраты на замену фонарей и затраты на замену труб. Скажу тебе сразу, на замену труб затрат гораздо больше
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:49

  pesikot написав:
  detroytred написав:
У нас тупо меняют освещение во дворах. Напротив 3-х подъездного дома влупили 4 фонарных столба, ещё и двойных...
Потому что выгодно.
И деньги нашлись.
А вот трубы 50-летние не желают...

Ты подтвердил свою инфантильность
Тебе освещение поменяли во дворе, чтобы было светло, но ты не доволен

Перед этим, я уверен, ты был недоволен, что освещения нет во дворе

Ты, как любой инфантил, хочешь всё и сразу. Вот сразу, чтобы и освещение поменяли, и трубы в доме, и всё в один день.
Ты даже не знаешь, затраты на замену фонарей и затраты на замену труб. Скажу тебе сразу, на замену труб затрат гораздо больше

Это упрекает волевой чудак, так грозно заявлявший о не читаю!))
Не обращай внимания тогда и в цитатах других.

Чудо ты, к чему твои уверенные домыслы с потолка, что мне не нравилось?!
Экстрасенс сельский))

Естественно, что трубы дороже.
Но речь была не о том.
Да и, кроме столбов, были ещё траты не настолько актуальные, как трубы.


Лучше объясни: почему тебя прорвало-то?
Вместо домыслов в сторону других и озвучивания очевидностей (дороговизны труб над столбами).
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 бер, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:53

  detroytred написав:Лучше объясни: почему тебя прорвало-то?

Свой инфантильный трындёж ты признал

теперь вопрос, почему ты постоянно трындишь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:00

  pesikot написав:
  detroytred написав:Лучше объясни: почему тебя прорвало-то?

Свой инфантильный трындёж ты признал

теперь вопрос, почему ты постоянно трындишь ?

Не фантазируй о моих признаниях.
За себя объясняйся.

И ты что уже напрямую прочитал??????!!!!!!!!!!
Волевой чудак!))
Держи силу воли...

Так почему так прорвало-то?
Да ещё так высокоуровнево))
Переведи, что означает у тебя *трындишь*.
detroytred
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