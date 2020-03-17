Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Взял депутат в конверте 3 тыс. у.е. и проголосовал за Закон, полностью останавливающий развитие отрасли, и т.п. А то и вовсе убивающий оную. Взял чиновник взятку в 100 у.е. и разрешение ... с ущербом на миллион. Халатно работающий управленец, чтобы его не сняли, отстегнул наверх и остался дальше *керувати*. С итогом -- в сторону развала.
В итоге не развивается вся экономика Украины, не развивается культура, спорт и т.д.
Отвечу за себя. Ответ на вопрос *Что делать?* я тут не ищу. Есть лбы, умы, специалисты мирового уровня. И вот все они все свои рекомендации насчёт что нужно делать адресуют .... МОЖНОВЛАДЦЯМ. Именно им, как группе, имеющим для этого ресурсы, рычаги, права и т.д. Функции возложены именно на них.
Проблема не отсутствии рекомендаций что делать, а в желании можновладцям, управленцам их выполнять, в желании получить результат.
Как там Мортимер говаривал -- разве что нам захватить власть))
З.Ы. возникло (в силу каких-то причин) у Арсена Борисовича желание-цель закрыть игральные ... и о чудо невозможное --- закрыто напрочь. Естественно, есть исключения, но они уже не системные.
У нас тупо меняют освещение во дворах. Напротив 3-х подъездного дома влупили 4 фонарных столба, ещё и двойных... Потому что выгодно. И деньги нашлись. А вот трубы 50-летние не желают...
detroytred написав: У нас тупо меняют освещение во дворах. Напротив 3-х подъездного дома влупили 4 фонарных столба, ещё и двойных... Потому что выгодно. И деньги нашлись. А вот трубы 50-летние не желают...
Возможно дело в том, что новый столб с освещением видно. На нём и попиарится можно и мэру, и депутату городскому. А трубу в земле не видать, и то что её поменяли каждому встречному в глаза не бросается. Особо не попиаришься.
Shram столбы и трубы несовместимы. Под столбы в Ресах есть инвест программы , средства на которые идут с тарифа. Там мегасуммы, которых хватает на столбы, модные счетчики да и попилить есть. А труба? дело труба.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
detroytred написав: У нас тупо меняют освещение во дворах. Напротив 3-х подъездного дома влупили 4 фонарных столба, ещё и двойных... Потому что выгодно. И деньги нашлись. А вот трубы 50-летние не желают...
Возможно дело в том, что новый столб с освещением видно. На нём и попиарится можно и мэру, и депутату городскому. А трубу в земле не видать, и то что её поменяли каждому встречному в глаза не бросается. Особо не попиаришься.
Именно так. Есть желание (цель, интерес) - тогда делают, работают.
detroytred написав: У нас тупо меняют освещение во дворах. Напротив 3-х подъездного дома влупили 4 фонарных столба, ещё и двойных... Потому что выгодно. И деньги нашлись. А вот трубы 50-летние не желают...
Ты подтвердил свою инфантильность Тебе освещение поменяли во дворе, чтобы было светло, но ты не доволен
Перед этим, я уверен, ты был недоволен, что освещения нет во дворе
Ты, как любой инфантил, хочешь всё и сразу. Вот сразу, чтобы и освещение поменяли, и трубы в доме, и всё в один день. Ты даже не знаешь, затраты на замену фонарей и затраты на замену труб. Скажу тебе сразу, на замену труб затрат гораздо больше
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
detroytred написав: У нас тупо меняют освещение во дворах. Напротив 3-х подъездного дома влупили 4 фонарных столба, ещё и двойных... Потому что выгодно. И деньги нашлись. А вот трубы 50-летние не желают...
Ты подтвердил свою инфантильность Тебе освещение поменяли во дворе, чтобы было светло, но ты не доволен
Перед этим, я уверен, ты был недоволен, что освещения нет во дворе
Ты, как любой инфантил, хочешь всё и сразу. Вот сразу, чтобы и освещение поменяли, и трубы в доме, и всё в один день. Ты даже не знаешь, затраты на замену фонарей и затраты на замену труб. Скажу тебе сразу, на замену труб затрат гораздо больше
Это упрекает волевой чудак, так грозно заявлявший о не читаю!)) Не обращай внимания тогда и в цитатах других.
Чудо ты, к чему твои уверенные домыслы с потолка, что мне не нравилось?! Экстрасенс сельский))
Естественно, что трубы дороже. Но речь была не о том. Да и, кроме столбов, были ещё траты не настолько актуальные, как трубы.
Лучше объясни: почему тебя прорвало-то? Вместо домыслов в сторону других и озвучивания очевидностей (дороговизны труб над столбами).
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 бер, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз.