Додано: Сер 18 бер, 2020 20:24

Shram столбы и трубы несовместимы. Под столбы в Ресах есть инвест программы , средства на которые идут с тарифа. Там мегасуммы, которых хватает на столбы, модные счетчики да и попилить есть. А труба? дело труба.