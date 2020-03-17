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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5788578957905791> Додано: Сер 18 бер, 2020 21:12 detroytred написав: Не фантазируй о моих признаниях.

За себя объясняйся.



И ты что уже напрямую прочитал??????!!!!!!!!!!

Волевой чудак!))

Держи силу воли...



Так почему так прорвало-то?

Да ещё так высокоуровнево))

Переведи, что означает у тебя *трындишь*. Не фантазируй о моих признаниях.За себя объясняйся.И ты что уже напрямую прочитал??????!!!!!!!!!!Волевой чудак!))Держи силу воли...Так почему так прорвало-то?Да ещё так высокоуровнево))Переведи, что означает у тебя *трындишь*.

Узнаю военного, которому в ж*** засунули аргументы.



Освещения не было, тебе не нравилось

Освещение появилось, тебе опять не нравится Узнаю военного, которому в ж*** засунули аргументы.Освещения не было, тебе не нравилосьОсвещение появилось, тебе опять не нравится "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4131 З нами з: 31.08.09 Подякував: 296 раз. Подякували: 871 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 21:14 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Так почему так прорвало-то? Так почему так прорвало-то? Мене не прориває,але коли військовий пенсіонер розводить соплі про економіку...

1 Якщо є економічний процес.який може дати плюсом 1 млн.... то

а - дурнем буде той чиновник ,який візьме менше 0,1 млн

б - втрати не можуть дорівнювати всій сумі...по тій простій причині, що чиновник максимум що може -це створити умови по яким недоотримає Бюджет

2 Бюджет стандартно отримує близько 30% від суми( в середньому по всім країнам від 30 до 60%)

3 Чиновник , який навіть отримає 0,1 млн за те що Бюджет недоотримає 0,3 млн - свої гроші все одно вкладає тут



Таким чином

1 Те що зробить підприємство/підприємець - не може зникнути

2 Якщо бюджет недоотримає - то рівно стільки ж отримає той хто не доплатив,а значить сума створеного буде дорівнювати 1 що у варіанті повної сплати ,що у варіанті повної не сплати

3 Існують варіанти ,коли порушуються екологічні норми...але у випадку збереження цих норм - товар взагалі не може випуститись легально

Приклад - бурштин

Технологія - зрізати рослинний шар ,заскладувати ,провести видобування бурштину,рекультивувати розслинний шар до початкового рівня.сплатити податки... - на виході неефективне виробництво. Мене не прориває,але коли військовий пенсіонер розводить соплі про економіку...1 Якщо є економічний процес.який може дати плюсом 1 млн.... тоа - дурнем буде той чиновник ,який візьме менше 0,1 млнб - втрати не можуть дорівнювати всій сумі...по тій простій причині, що чиновник максимум що може -це створити умови по яким недоотримає Бюджет2 Бюджет стандартно отримує близько 30% від суми( в середньому по всім країнам від 30 до 60%)3 Чиновник , який навіть отримає 0,1 млн за те що Бюджет недоотримає 0,3 млн - свої гроші все одно вкладає тутТаким чином1 Те що зробить підприємство/підприємець - не може зникнути2 Якщо бюджет недоотримає - то рівно стільки ж отримає той хто не доплатив,а значить сума створеного буде дорівнювати 1 що у варіанті повної сплати ,що у варіанті повної не сплати3 Існують варіанти ,коли порушуються екологічні норми...але у випадку збереження цих норм - товар взагалі не може випуститись легальноПриклад - бурштинТехнологія - зрізати рослинний шар ,заскладувати ,провести видобування бурштину,рекультивувати розслинний шар до початкового рівня.сплатити податки... - на виході неефективне виробництво. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22338 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 21:20 pesikot написав: detroytred написав: Не фантазируй о моих признаниях.

За себя объясняйся.



И ты что уже напрямую прочитал??????!!!!!!!!!!

Волевой чудак!))

Держи силу воли...



Так почему так прорвало-то?

Да ещё так высокоуровнево))

Переведи, что означает у тебя *трындишь*. Не фантазируй о моих признаниях.За себя объясняйся.И ты что уже напрямую прочитал??????!!!!!!!!!!Волевой чудак!))Держи силу воли...Так почему так прорвало-то?Да ещё так высокоуровнево))Переведи, что означает у тебя *трындишь*.

Узнаю военного, которому в ж*** засунули аргументы.



Освещения не было, тебе не нравилось

Освещение появилось, тебе опять не нравится Узнаю военного, которому в ж*** засунули аргументы.Освещения не было, тебе не нравилосьОсвещение появилось, тебе опять не нравится

Причём тут военного?



Не бреши.

Ты просто врешь - что мне не нравилось, что не было освещения. Ты это взял с потолка и сбрехал.

К тому же освещение было. Достаточное.

И пошевели шубами, прочитай -- мой упрек к новым столбам был в том, что их просто абсолютно необоснованно (глупо даже!!!) влупили аж 4 штуки на три подъезда. Занадто много.



Не буду спрашивать зачем врешь-то, спрошу более простое -- так чего прорвало-то? Причём тут военного?Не бреши.Ты просто врешь - что мне не нравилось, что не было освещения. Ты это взял с потолка и сбрехал.К тому же освещение было. Достаточное.И пошевели шубами, прочитай -- мой упрек к новым столбам был в том, что их просто абсолютно необоснованно (глупо даже!!!) влупили аж 4 штуки на три подъезда. Занадто много.Не буду спрашивать зачем врешь-то, спрошу более простое -- так чего прорвало-то? detroytred

Повідомлень: 23192 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 21:23 budivelnik написав: detroytred написав: Так почему так прорвало-то? Так почему так прорвало-то? Мене не прориває,але коли військовий пенсіонер розводить соплі про економіку.... Мене не прориває,але коли військовий пенсіонер розводить соплі про економіку....

Та йому просто не подобається, що світло провели в його дворі. Тому що, в Україні Та йому просто не подобається, що світло провели в його дворі. Тому що, в Україні "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4131 З нами з: 31.08.09 Подякував: 296 раз. Подякували: 871 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 21:28 budivelnik написав: detroytred написав: Так почему так прорвало-то? Так почему так прорвало-то? Мене не прориває,але коли військовий пенсіонер розводить соплі про економіку...

1 Якщо є економічний процес.який може дати плюсом 1 млн.... то

а - дурнем буде той чиновник ,який візьме менше 0,1 млн

б - втрати не можуть дорівнювати всій сумі...по тій простій причині, що чиновник максимум що може -це створити умови по яким недоотримає Бюджет

2 Бюджет стандартно отримує близько 30% від суми( в середньому по всім країнам від 30 до 60%)

3 Чиновник , який навіть отримає 0,1 млн за те що Бюджет недоотримає 0,3 млн - свої гроші все одно вкладає тут



Таким чином

1 Те що зробить підприємство/підприємець - не може зникнути

2 Якщо бюджет недоотримає - то рівно стільки ж отримає той хто не доплатив,а значить сума створеного буде дорівнювати 1 що у варіанті повної сплати ,що у варіанті повної не сплати

3 Існують варіанти ,коли порушуються екологічні норми...але у випадку збереження цих норм - товар взагалі не може випуститись легально

Приклад - бурштин

Технологія - зрізати рослинний шар ,заскладувати ,провести видобування бурштину,рекультивувати розслинний шар до початкового рівня.сплатити податки... - на виході неефективне виробництво. Мене не прориває,але коли військовий пенсіонер розводить соплі про економіку...1 Якщо є економічний процес.який може дати плюсом 1 млн.... тоа - дурнем буде той чиновник ,який візьме менше 0,1 млнб - втрати не можуть дорівнювати всій сумі...по тій простій причині, що чиновник максимум що може -це створити умови по яким недоотримає Бюджет2 Бюджет стандартно отримує близько 30% від суми( в середньому по всім країнам від 30 до 60%)3 Чиновник , який навіть отримає 0,1 млн за те що Бюджет недоотримає 0,3 млн - свої гроші все одно вкладає тутТаким чином1 Те що зробить підприємство/підприємець - не може зникнути2 Якщо бюджет недоотримає - то рівно стільки ж отримає той хто не доплатив,а значить сума створеного буде дорівнювати 1 що у варіанті повної сплати ,що у варіанті повної не сплати3 Існують варіанти ,коли порушуються екологічні норми...але у випадку збереження цих норм - товар взагалі не може випуститись легальноПриклад - бурштинТехнологія - зрізати рослинний шар ,заскладувати ,провести видобування бурштину,рекультивувати розслинний шар до початкового рівня.сплатити податки... - на виході неефективне виробництво.

Нет, Вас именно тоже пориваэ.



Поривайте *ж..*, как выражается песикот, друг другу сами.

Размазывайте друг другу.



Ваш уровень...

Сельского бухгалтера и продавца горилки -- работников экономики)) Нет, Вас именно тоже пориваэ.Поривайте *ж..*, как выражается песикот, друг другу сами.Размазывайте друг другу.Ваш уровень...Сельского бухгалтера и продавца горилки -- работников экономики)) detroytred

Повідомлень: 23192 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 21:31 pesikot написав: budivelnik написав: detroytred написав: Так почему так прорвало-то? Так почему так прорвало-то? Мене не прориває,але коли військовий пенсіонер розводить соплі про економіку.... Мене не прориває,але коли військовий пенсіонер розводить соплі про економіку....

Та йому просто не подобається, що світло провели в його дворі. Тому що, в Україні Та йому просто не подобається, що світло провели в його дворі. Тому що, в Україні

Не пиши лживых домыслов.

Очередных.

Лучше ответь на пару моих вопросов выше. За себя. Не пиши лживых домыслов.Очередных.Лучше ответь на пару моих вопросов выше. За себя. detroytred

Повідомлень: 23192 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 21:34 detroytred написав: Ваш уровень...

Сельского бухгалтера и продавца горилки -- работников экономики)) Ваш уровень...Сельского бухгалтера и продавца горилки -- работников экономики)) Давай по порядку

З одного боку-вічний бюджетник-військовий

З другого боку - продавець горілки,який наповнює бюджет

Хто з них краще розбирається в економіці?

Той хто створює чи той хто витрачає?



Ти тому й совок по суті-що вмієш тільки витрачати і ні бельмеса не знаєш як створювати.на відміну від продавцяякий повинен

а - створити для своїх працівників

б - створити для себе

в - щось віддати з створеного - бюджетнику,при чому останньому скільки не дай - завжди не так і мало. Давай по порядкуЗ одного боку-вічний бюджетник-військовийЗ другого боку - продавець горілки,який наповнює бюджетХто з них краще розбирається в економіці?Той хто створює чи той хто витрачає?Ти тому й совок по суті-що вмієш тільки витрачати і ні бельмеса не знаєш як створювати.на відміну від продавцяякий повинена - створити для своїх працівниківб - створити для себев - щось віддати з створеного - бюджетнику,при чому останньому скільки не дай - завжди не так і мало. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22338 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 21:43 budivelnik написав: detroytred написав: Ваш уровень...

Сельского бухгалтера и продавца горилки -- работников экономики)) Ваш уровень...Сельского бухгалтера и продавца горилки -- работников экономики)) Давай по порядку

З одного боку-вічний бюджетник-військовий

З другого боку - продавець горілки,який наповнює бюджет

Хто з них краще розбирається в економіці?

Той хто створює чи той хто витрачає?



Ти тому й совок по суті-що вмієш тільки витрачати і ні бельмеса не знаєш як створювати. Давай по порядкуЗ одного боку-вічний бюджетник-військовийЗ другого боку - продавець горілки,який наповнює бюджетХто з них краще розбирається в економіці?Той хто створює чи той хто витрачає?Ти тому й совок по суті-що вмієш тільки витрачати і ні бельмеса не знаєш як створювати.

Эту мысль, что он только получает из бюджета и не знает, откуда всё это берётся, повторяю ему много раз. Но воно ж тупе



И я, как Сельский Бухгалтер, знаю, откуда бюджет наполняется.

Я сам бюджет наполняю Эту мысль, что он только получает из бюджета и не знает, откуда всё это берётся, повторяю ему много раз. Но воно ж тупеИ я, как Сельский Бухгалтер, знаю, откуда бюджет наполняется.Я сам бюджет наполняю "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4131 З нами з: 31.08.09 Подякував: 296 раз. Подякували: 871 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 21:49 budivelnik написав: detroytred написав: Ваш уровень...

Сельского бухгалтера и продавца горилки -- работников экономики)) Ваш уровень...Сельского бухгалтера и продавца горилки -- работников экономики)) Давай по порядку

З одного боку-вічний бюджетник-військовий

З другого боку - продавець горілки,який наповнює бюджет

Хто з них краще розбирається в економіці?

Той хто створює чи той хто витрачає?



Ти тому й совок по суті-що вмієш тільки витрачати і ні бельмеса не знаєш як створювати.на відміну від продавцяякий повинен

а - створити для своїх працівників

б - створити для себе

в - щось віддати з створеного - бюджетнику,при чому останньому скільки не дай - завжди не так і мало. Давай по порядкуЗ одного боку-вічний бюджетник-військовийЗ другого боку - продавець горілки,який наповнює бюджетХто з них краще розбирається в економіці?Той хто створює чи той хто витрачає?Ти тому й совок по суті-що вмієш тільки витрачати і ні бельмеса не знаєш як створювати.на відміну від продавцяякий повинена - створити для своїх працівниківб - створити для себев - щось віддати з створеного - бюджетнику,при чому останньому скільки не дай - завжди не так і мало.

Вы глупы...

Ералаш.



Разбирается лучше тот, кто лучше изучил, разобрался в экономике.

А точнее -- оценивать уместно по конкретному каждому поднятому вопросу экономике.

Можно понять один момент и не разобраться, не знать другой.



Ваши дилетанские обобщения неуместны.

Так же как и критерий -- хто створив не строрив, больше меньше створив - для оценки правильности понимания экономики.



Для сворювача поясню примером --- Лех Бальцерович и пр. вообще ничего не сворив, а только витрачав...

Лень смотреть Смита, Рикардо, Кейнса и т.д.



Вы лепите свои примитивные Вашего уровня критерии, как Вам удобно))

Получаются ералашики... Вы глупы...Ералаш.Разбирается лучше тот, кто лучше изучил, разобрался в экономике.А точнее -- оценивать уместно по конкретному каждому поднятому вопросу экономике.Можно понять один момент и не разобраться, не знать другой.Ваши дилетанские обобщения неуместны.Так же как и критерий -- хто створив не строрив, больше меньше створив - для оценки правильности понимания экономики.Для сворювача поясню примером --- Лех Бальцерович и пр. вообще ничего не сворив, а только витрачав...Лень смотреть Смита, Рикардо, Кейнса и т.д.Вы лепите свои примитивные Вашего уровня критерии, как Вам удобно))Получаются ералашики... detroytred

Повідомлень: 23192 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 21:56 detroytred написав: Разбирается лучше тот, кто лучше изучил, разобрался в экономике. Разбирается лучше тот, кто лучше изучил, разобрался в экономике. А який резон військовому розбиратись що і звідки?

Його завдання просте - закрити грудьми Батьківщину...

При чому - складна розумова організація - тільки шкодить

Є розум - зявляться питання

А питання в присутності вищого командування= кінець карєрі...

Тому всі ці постійні повторювання - це те саме що примірка окулярів-мавпою

Толку з того що знаєш прізвища кількох економістів-якщо далі військового статуту-нічого не вчив.

Тепер по Бальцеровичу

1 Він ніколи не був військовим пенсіонером

2 Створювати в економіці - це не тільки виконувати економічні закони і створювати матеріальні цінності

Це і писати економічні закони

Який з еконгомічних законів написав військовий?

так що сидіть на своїй гілочці - і не висовуйтесь з марксизмом/ленінізмом-це вчення спромоглось тільки зупинити на 70 років цілу Державу( а в кінці і розвалити її) А який резон військовому розбиратись що і звідки?Його завдання просте - закрити грудьми Батьківщину...При чому - складна розумова організація - тільки шкодитьЄ розум - зявляться питанняА питання в присутності вищого командування= кінець карєрі...Тому всі ці постійні повторювання - це те саме що примірка окулярів-мавпоюТолку з того що знаєш прізвища кількох економістів-якщо далі військового статуту-нічого не вчив.Тепер по Бальцеровичу1 Він ніколи не був військовим пенсіонером2 Створювати в економіці - це не тільки виконувати економічні закони і створювати матеріальні цінностіЦе і писати економічні закониЯкий з еконгомічних законів написав військовий?так що сидіть на своїй гілочці - і не висовуйтесь з марксизмом/ленінізмом-це вчення спромоглось тільки зупинити на 70 років цілу Державу( а в кінці і розвалити її) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22338 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5788578957905791> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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