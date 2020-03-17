Узнаю военного, которому в ж*** засунули аргументы.
Освещения не было, тебе не нравилось
Освещение появилось, тебе опять не нравится
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:12
Узнаю военного, которому в ж*** засунули аргументы.
Освещения не было, тебе не нравилось
Освещение появилось, тебе опять не нравится
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:14
Re: Політичні дискусії
Мене не прориває,але коли військовий пенсіонер розводить соплі про економіку...
1 Якщо є економічний процес.який може дати плюсом 1 млн.... то
а - дурнем буде той чиновник ,який візьме менше 0,1 млн
б - втрати не можуть дорівнювати всій сумі...по тій простій причині, що чиновник максимум що може -це створити умови по яким недоотримає Бюджет
2 Бюджет стандартно отримує близько 30% від суми( в середньому по всім країнам від 30 до 60%)
3 Чиновник , який навіть отримає 0,1 млн за те що Бюджет недоотримає 0,3 млн - свої гроші все одно вкладає тут
Таким чином
1 Те що зробить підприємство/підприємець - не може зникнути
2 Якщо бюджет недоотримає - то рівно стільки ж отримає той хто не доплатив,а значить сума створеного буде дорівнювати 1 що у варіанті повної сплати ,що у варіанті повної не сплати
3 Існують варіанти ,коли порушуються екологічні норми...але у випадку збереження цих норм - товар взагалі не може випуститись легально
Приклад - бурштин
Технологія - зрізати рослинний шар ,заскладувати ,провести видобування бурштину,рекультивувати розслинний шар до початкового рівня.сплатити податки... - на виході неефективне виробництво.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:20
Причём тут военного?
Не бреши.
Ты просто врешь - что мне не нравилось, что не было освещения. Ты это взял с потолка и сбрехал.
К тому же освещение было. Достаточное.
И пошевели шубами, прочитай -- мой упрек к новым столбам был в том, что их просто абсолютно необоснованно (глупо даже!!!) влупили аж 4 штуки на три подъезда. Занадто много.
Не буду спрашивать зачем врешь-то, спрошу более простое -- так чего прорвало-то?
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:23
Та йому просто не подобається, що світло провели в його дворі. Тому що, в Україні
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:28
Нет, Вас именно тоже пориваэ.
Поривайте *ж..*, как выражается песикот, друг другу сами.
Размазывайте друг другу.
Ваш уровень...
Сельского бухгалтера и продавца горилки -- работников экономики))
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:31
Не пиши лживых домыслов.
Очередных.
Лучше ответь на пару моих вопросов выше. За себя.
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:34
Давай по порядку
З одного боку-вічний бюджетник-військовий
З другого боку - продавець горілки,який наповнює бюджет
Хто з них краще розбирається в економіці?
Той хто створює чи той хто витрачає?
Ти тому й совок по суті-що вмієш тільки витрачати і ні бельмеса не знаєш як створювати.на відміну від продавцяякий повинен
а - створити для своїх працівників
б - створити для себе
в - щось віддати з створеного - бюджетнику,при чому останньому скільки не дай - завжди не так і мало.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:43
Эту мысль, что он только получает из бюджета и не знает, откуда всё это берётся, повторяю ему много раз. Но воно ж тупе
И я, как Сельский Бухгалтер, знаю, откуда бюджет наполняется.
Я сам бюджет наполняю
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:49
Вы глупы...
Ералаш.
Разбирается лучше тот, кто лучше изучил, разобрался в экономике.
А точнее -- оценивать уместно по конкретному каждому поднятому вопросу экономике.
Можно понять один момент и не разобраться, не знать другой.
Ваши дилетанские обобщения неуместны.
Так же как и критерий -- хто створив не строрив, больше меньше створив - для оценки правильности понимания экономики.
Для сворювача поясню примером --- Лех Бальцерович и пр. вообще ничего не сворив, а только витрачав...
Лень смотреть Смита, Рикардо, Кейнса и т.д.
Вы лепите свои примитивные Вашего уровня критерии, как Вам удобно))
Получаются ералашики...
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:56
А який резон військовому розбиратись що і звідки?
Його завдання просте - закрити грудьми Батьківщину...
При чому - складна розумова організація - тільки шкодить
Є розум - зявляться питання
А питання в присутності вищого командування= кінець карєрі...
Тому всі ці постійні повторювання - це те саме що примірка окулярів-мавпою
Толку з того що знаєш прізвища кількох економістів-якщо далі військового статуту-нічого не вчив.
Тепер по Бальцеровичу
1 Він ніколи не був військовим пенсіонером
2 Створювати в економіці - це не тільки виконувати економічні закони і створювати матеріальні цінності
Це і писати економічні закони
Який з еконгомічних законів написав військовий?
так що сидіть на своїй гілочці - і не висовуйтесь з марксизмом/ленінізмом-це вчення спромоглось тільки зупинити на 70 років цілу Державу( а в кінці і розвалити її)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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