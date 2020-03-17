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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5788578957905791
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:56

  Frant написав: Київська влада планує запускати метро. Тому що лікарні залишились без медперсоналу
https://censor.net.ua/news/3182525/vlas ... kievsoveta

Надеюсь, что и в Харькове эту дурость отменят.
И восстановят пригородное сообщение.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:58

  pesikot написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ваш уровень...
Сельского бухгалтера и продавца горилки -- работников экономики))
Давай по порядку
З одного боку-вічний бюджетник-військовий
З другого боку - продавець горілки,який наповнює бюджет
Хто з них краще розбирається в економіці?
Той хто створює чи той хто витрачає?

Ти тому й совок по суті-що вмієш тільки витрачати і ні бельмеса не знаєш як створювати.

Эту мысль, что он только получает из бюджета и не знает, откуда всё это берётся, повторяю ему много раз. Но воно ж тупе

И я, как Сельский Бухгалтер, знаю, откуда бюджет наполняется.
Я сам бюджет наполняю

Да-да, кроме сельских бухгалтеров и продавцов горилкы, никому не доступны знания о наполнении бюджета))

Что ещё прибре-думаете?

Не тупи.
Бюджетникам ты платишь не за просто так, а за выполнение ими работы -- оказание услуги по лечению, обучению, поддержания уровня боеспособности.
Как платишь, так и получаешь...

Точнее не ты платишь, а государство.
Ты платишь налоги государству.
Вот когда будешь платить лично бюджетнику, то тогда с него и спрашивай.
А так генерируй претензии к государству. Которому платишь.
К чиновникам государства...


Я тебе и подобным га это и указываю. Что спрашивать нужно не с солдата, учителя, врача и т.п., а с тех,у кого в обязанностях ...
Они должны выполнить свои обязанности, функции по обеспечению уровня медицины, образования, обороны.
Естественно, с учётом того, сколько ты заплатил в систему.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 бер, 2020 21:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:59

  pesikot написав:
  kalinavalera1 написав: Я далекий от войны человек. Поясните мне - - мы теряем в год по 30 млрд на военные расходы.
Не теряем, а тратим на оборону своей страны.
Кто не кормит свою армию, кормит чужую. Ты хочешь кормить чужую армию ?

Его интересует только пенсия.
Типичный "уставший от войны".
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:03

  detroytred написав:Что спрашивать нужно не с солдата, учителя, врача и т.п., а с тех,у кого в обязанностях ...
Естественно, с учётом того, сколько ты заплатил в систему.
Браво
Ти настільки тупий,що і не помітив,як повторив моє твердження сто сторінок назад
Я писав - з людини можна спитати виключно настільки наскільки вона отримала...

Тобто
Якщо я сплатив в Бюджет 1000 грн в день - то й вимагати від бюджета я можу тільки на 1000 грн в день,але чиновник(солдат ,лікар і так далі),який отримав 1000 грн за робочий день - також каже- що він буде відповідати тільки на цю тисячу.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:03

  Starikan написав:
  pesikot написав:
  kalinavalera1 написав: Я далекий от войны человек. Поясните мне - - мы теряем в год по 30 млрд на военные расходы.
Не теряем, а тратим на оборону своей страны.
Кто не кормит свою армию, кормит чужую. Ты хочешь кормить чужую армию ?

Его интересует только пенсия.
Типичный "уставший от войны".

Уставший от войны, не сползая с дивана
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:17

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Разбирается лучше тот, кто лучше имнеазобрался в экономике.
А який резон військовому розбиратись що і звідки?
Його завдання просте - закрити грудьми Батьківщину...
При чому - складна розумова організація - тільки шкодить
Є розум - зявляться питання
А питання в присутності вищого командування= кінець карєрі...
Тому всі ці постійні повторювання - це те саме що примірка окулярів-мавпою
Толку з того що знаєш прізвища кількох економістів-якщо далі військового статуту-нічого не вчив.
Тепер по Бальцеровичу
1 Він ніколи не був військовим пенсіонером
2 Створювати в економіці - це не тільки виконувати економічні закони і створювати матеріальні цінності
Це і писати економічні закони
Який з еконгомічних законів написав військовий?
так що сидіть на своїй гілочці - і не висовуйтесь з марксизмом/ленінізмом-це вчення спромоглось тільки зупинити на 70 років цілу Державу( а в кінці і розвалити її)

Не манипулируйте.
Я не указывал на резон военному разбираться в экономике.

Не тупите насчёт вреда военному иметь *складну розумову организацию*.

Раскройте лаза: бывшие военные вполне способны освоить экономику. Даже такой ералашный бывший вийськовый)), как Вы, стал предпринимателем.

Но Вы опять лепите не те критерии...

На роль писателя экономических законов я не претендую))
Но уж разобраться с азами способен. То есть увидеть и указать на Ваши ошибки. Конкретные.

Я аргументирую по вопросам экономики не своими перлами-выдумками отсебятинными, КАК ВЫ, а утверждениями ведущих экономистов.

Очередное глупое обобщение-приплетение марксизма и тем более ленинизма неуместно.
Абы приткнуть.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:24

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Что спрашивать нужно не с солдата, учителя, врача и т.п., а с тех,у кого в обязанностях ...
Естественно, с учётом того, сколько ты заплатил в систему.
Браво
Ти настільки тупий,що і не помітив,як повторив моє твердження сто сторінок назад
Я писав - з людини можна спитати виключно настільки наскільки вона отримала...

Тобто
Якщо я сплатив в Бюджет 1000 грн в день - то й вимагати від бюджета я можу тільки на 1000 грн в день,але чиновник(солдат ,лікар і так далі),який отримав 1000 грн за робочий день - також каже- що він буде відповідати тільки на цю тисячу.

Прорвало?))

Не тупите, я не отрицал взагалi Вашего утверждения насчёт спросить столько сколько заплатил.
Тем более, что в данном случае речь была больше не о зарплате лицу, а об обеспечении структуры.

Поэтому и указываю Вам, что если есть негативная претензия, то приводите мою цитату, утверждение.

Кроме того, напрягите память и вспомните о двух моделях, о которых я говорил. Принципиально разных.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 бер, 2020 22:28, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:27

  detroytred написав:бывшие военные вполне способны освоить экономику. Даже такой ералашный бывший вийськовый)), как Вы, стал предпринимателем.
Труси-хрестик
Я був військовим - 7 років
Підприємцем на загальній системі оподаткування - 23 роки
Той хто був військовим - 25 років
Військовим пенсіонером - 5 років...тільки й може вивчити пару фраз з книжки при цьому залишаючись повним профаном в економіці.
Це хоч ясно?

ПС
А впертість військового ,яка зформувалась з найголовнішого військового принципу
я начальник - ти дурак
У вас залишилась...але ж розуму то це не добавило.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:31

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Не тупите, я не отрицал Вашего утверждения насчёт спросить столько сколько заплатил.
Серьозно
Значить не будете заперечувати що чиновники , які отримали 1% від ВВП - так само на цей 1% і несуть відповідальність
Олігархи ,які отримали 3% від ВВП - тільки на 3% несуть відповідальність
А ті хто отримав 96% від ВВП - також несуть 96% відповідальності за це ВВП

ПС
Економіка і логіка - це не ваше,признайте і заспокойтесь.Бо в подальшому постійно будете потрапляти в ями які самі собі викопаєте.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:35

  budivelnik написав:
  detroytred написав:бывшие военные вполне способны освоить экономику. Даже такой ералашный бывший вийськовый)), как Вы, стал предпринимателем.
Труси-хрестик
Я був військовим - 7 років
Підприємцем на загальній системі оподаткування - 23 роки
Той хто був військовим - 25 років
Військовим пенсіонером - 5 років...тільки й може вивчити пару фраз з книжки при цьому залишаючись повним профаном в економіці.
Це хоч ясно?

ПС
А впертість військового ,яка зформувалась з найголовнішого військового принципу
я начальник - ти дурак
У вас залишилась...але ж розуму то це не добавило.

Ваш единственный критерий -- время -- глуп. Это очередной ералашик.

Освоение материала не определяется только им.

Вам банально не хватает знаний понять это.

Тем более, что даже одновременно служащих и занимающихся предпринимательством военнослужащих полно! С оборотами на порядок больше Вашего. Разобрались в экономике))
Это даже при Вашем ералашном критерии))
detroytred
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