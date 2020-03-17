Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Ваш уровень... Сельского бухгалтера и продавца горилки -- работников экономики))
Давай по порядку З одного боку-вічний бюджетник-військовий З другого боку - продавець горілки,який наповнює бюджет Хто з них краще розбирається в економіці? Той хто створює чи той хто витрачає?
Ти тому й совок по суті-що вмієш тільки витрачати і ні бельмеса не знаєш як створювати.
Эту мысль, что он только получает из бюджета и не знает, откуда всё это берётся, повторяю ему много раз. Но воно ж тупе
И я, как Сельский Бухгалтер, знаю, откуда бюджет наполняется. Я сам бюджет наполняю
Да-да, кроме сельских бухгалтеров и продавцов горилкы, никому не доступны знания о наполнении бюджета))
Что ещё прибре-думаете?
Не тупи. Бюджетникам ты платишь не за просто так, а за выполнение ими работы -- оказание услуги по лечению, обучению, поддержания уровня боеспособности. Как платишь, так и получаешь...
Точнее не ты платишь, а государство. Ты платишь налоги государству. Вот когда будешь платить лично бюджетнику, то тогда с него и спрашивай. А так генерируй претензии к государству. Которому платишь. К чиновникам государства...
Я тебе и подобным га это и указываю. Что спрашивать нужно не с солдата, учителя, врача и т.п., а с тех,у кого в обязанностях ... Они должны выполнить свои обязанности, функции по обеспечению уровня медицины, образования, обороны. Естественно, с учётом того, сколько ты заплатил в систему.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 бер, 2020 21:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Что спрашивать нужно не с солдата, учителя, врача и т.п., а с тех,у кого в обязанностях ... Естественно, с учётом того, сколько ты заплатил в систему.
Браво Ти настільки тупий,що і не помітив,як повторив моє твердження сто сторінок назад Я писав - з людини можна спитати виключно настільки наскільки вона отримала...
Тобто Якщо я сплатив в Бюджет 1000 грн в день - то й вимагати від бюджета я можу тільки на 1000 грн в день,але чиновник(солдат ,лікар і так далі),який отримав 1000 грн за робочий день - також каже- що він буде відповідати тільки на цю тисячу.
detroytred написав:Разбирается лучше тот, кто лучше имнеазобрался в экономике.
А який резон військовому розбиратись що і звідки? Його завдання просте - закрити грудьми Батьківщину... При чому - складна розумова організація - тільки шкодить Є розум - зявляться питання А питання в присутності вищого командування= кінець карєрі... Тому всі ці постійні повторювання - це те саме що примірка окулярів-мавпою Толку з того що знаєш прізвища кількох економістів-якщо далі військового статуту-нічого не вчив. Тепер по Бальцеровичу 1 Він ніколи не був військовим пенсіонером 2 Створювати в економіці - це не тільки виконувати економічні закони і створювати матеріальні цінності Це і писати економічні закони Який з еконгомічних законів написав військовий? так що сидіть на своїй гілочці - і не висовуйтесь з марксизмом/ленінізмом-це вчення спромоглось тільки зупинити на 70 років цілу Державу( а в кінці і розвалити її)
Не манипулируйте. Я не указывал на резон военному разбираться в экономике.
Не тупите насчёт вреда военному иметь *складну розумову организацию*.
Раскройте лаза: бывшие военные вполне способны освоить экономику. Даже такой ералашный бывший вийськовый)), как Вы, стал предпринимателем.
Но Вы опять лепите не те критерии...
На роль писателя экономических законов я не претендую)) Но уж разобраться с азами способен. То есть увидеть и указать на Ваши ошибки. Конкретные.
Я аргументирую по вопросам экономики не своими перлами-выдумками отсебятинными, КАК ВЫ, а утверждениями ведущих экономистов.
Очередное глупое обобщение-приплетение марксизма и тем более ленинизма неуместно. Абы приткнуть.
detroytred написав:Что спрашивать нужно не с солдата, учителя, врача и т.п., а с тех,у кого в обязанностях ... Естественно, с учётом того, сколько ты заплатил в систему.
Браво Ти настільки тупий,що і не помітив,як повторив моє твердження сто сторінок назад Я писав - з людини можна спитати виключно настільки наскільки вона отримала...
Тобто Якщо я сплатив в Бюджет 1000 грн в день - то й вимагати від бюджета я можу тільки на 1000 грн в день,але чиновник(солдат ,лікар і так далі),який отримав 1000 грн за робочий день - також каже- що він буде відповідати тільки на цю тисячу.
Прорвало?))
Не тупите, я не отрицал взагалi Вашего утверждения насчёт спросить столько сколько заплатил. Тем более, что в данном случае речь была больше не о зарплате лицу, а об обеспечении структуры.
Поэтому и указываю Вам, что если есть негативная претензия, то приводите мою цитату, утверждение.
Кроме того, напрягите память и вспомните о двух моделях, о которых я говорил. Принципиально разных.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 бер, 2020 22:28, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:бывшие военные вполне способны освоить экономику. Даже такой ералашный бывший вийськовый)), как Вы, стал предпринимателем.
Труси-хрестик Я був військовим - 7 років Підприємцем на загальній системі оподаткування - 23 роки Той хто був військовим - 25 років Військовим пенсіонером - 5 років...тільки й може вивчити пару фраз з книжки при цьому залишаючись повним профаном в економіці. Це хоч ясно?
ПС А впертість військового ,яка зформувалась з найголовнішого військового принципу я начальник - ти дурак У вас залишилась...але ж розуму то це не добавило.
detroytred написав:Не тупите, я не отрицал Вашего утверждения насчёт спросить столько сколько заплатил.
Серьозно Значить не будете заперечувати що чиновники , які отримали 1% від ВВП - так само на цей 1% і несуть відповідальність Олігархи ,які отримали 3% від ВВП - тільки на 3% несуть відповідальність А ті хто отримав 96% від ВВП - також несуть 96% відповідальності за це ВВП
ПС Економіка і логіка - це не ваше,признайте і заспокойтесь.Бо в подальшому постійно будете потрапляти в ями які самі собі викопаєте.
detroytred написав:бывшие военные вполне способны освоить экономику. Даже такой ералашный бывший вийськовый)), как Вы, стал предпринимателем.
Труси-хрестик Я був військовим - 7 років Підприємцем на загальній системі оподаткування - 23 роки Той хто був військовим - 25 років Військовим пенсіонером - 5 років...тільки й може вивчити пару фраз з книжки при цьому залишаючись повним профаном в економіці. Це хоч ясно?
ПС А впертість військового ,яка зформувалась з найголовнішого військового принципу я начальник - ти дурак У вас залишилась...але ж розуму то це не добавило.
Ваш единственный критерий -- время -- глуп. Это очередной ералашик.
Освоение материала не определяется только им.
Вам банально не хватает знаний понять это.
Тем более, что даже одновременно служащих и занимающихся предпринимательством военнослужащих полно! С оборотами на порядок больше Вашего. Разобрались в экономике)) Это даже при Вашем ералашном критерии))