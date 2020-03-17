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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5788578957905791 Додано: Сер 18 бер, 2020 21:56 Frant написав: Київська влада планує запускати метро. Тому що лікарні залишились без медперсоналу

https://censor.net.ua/news/3182525/vlas ... kievsoveta Київська влада планує запускати метро. Тому що лікарні залишились без медперсоналу

Надеюсь, что и в Харькове эту дурость отменят.

И восстановят пригородное сообщение. Надеюсь, что и в Харькове эту дурость отменят.И восстановят пригородное сообщение. Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16935 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1755 раз. Подякували: 2625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 21:58 pesikot написав: budivelnik написав: detroytred написав: Ваш уровень...

Сельского бухгалтера и продавца горилки -- работников экономики)) Ваш уровень...Сельского бухгалтера и продавца горилки -- работников экономики)) Давай по порядку

З одного боку-вічний бюджетник-військовий

З другого боку - продавець горілки,який наповнює бюджет

Хто з них краще розбирається в економіці?

Той хто створює чи той хто витрачає?



Ти тому й совок по суті-що вмієш тільки витрачати і ні бельмеса не знаєш як створювати. Давай по порядкуЗ одного боку-вічний бюджетник-військовийЗ другого боку - продавець горілки,який наповнює бюджетХто з них краще розбирається в економіці?Той хто створює чи той хто витрачає?Ти тому й совок по суті-що вмієш тільки витрачати і ні бельмеса не знаєш як створювати.

Эту мысль, что он только получает из бюджета и не знает, откуда всё это берётся, повторяю ему много раз. Но воно ж тупе



И я, как Сельский Бухгалтер, знаю, откуда бюджет наполняется.

Я сам бюджет наполняю Эту мысль, что он только получает из бюджета и не знает, откуда всё это берётся, повторяю ему много раз. Но воно ж тупеИ я, как Сельский Бухгалтер, знаю, откуда бюджет наполняется.Я сам бюджет наполняю

Да-да, кроме сельских бухгалтеров и продавцов горилкы, никому не доступны знания о наполнении бюджета))



Что ещё прибре-думаете?



Не тупи.

Бюджетникам ты платишь не за просто так, а за выполнение ими работы -- оказание услуги по лечению, обучению, поддержания уровня боеспособности.

Как платишь, так и получаешь...



Точнее не ты платишь, а государство.

Ты платишь налоги государству.

Вот когда будешь платить лично бюджетнику, то тогда с него и спрашивай.

А так генерируй претензии к государству. Которому платишь.

К чиновникам государства...





Я тебе и подобным га это и указываю. Что спрашивать нужно не с солдата, учителя, врача и т.п., а с тех,у кого в обязанностях ...

Они должны выполнить свои обязанности, функции по обеспечению уровня медицины, образования, обороны.

Естественно, с учётом того, сколько ты заплатил в систему. Да-да, кроме сельских бухгалтеров и продавцов горилкы, никому не доступны знания о наполнении бюджета))Что ещё прибре-думаете?Не тупи.Бюджетникам ты платишь не за просто так, а за выполнение ими работы -- оказание услуги по лечению, обучению, поддержания уровня боеспособности.Как платишь, так и получаешь...Точнее не ты платишь, а государство.Ты платишь налоги государству.Вот когда будешь платить лично бюджетнику, то тогда с него и спрашивай.А так генерируй претензии к государству. Которому платишь.К чиновникам государства...Я тебе и подобным га это и указываю. Что спрашивать нужно не с солдата, учителя, врача и т.п., а с тех,у кого в обязанностях ...Они должны выполнить свои обязанности, функции по обеспечению уровня медицины, образования, обороны.Естественно, с учётом того, сколько ты заплатил в систему. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 бер, 2020 21:59, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23192 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 21:59 pesikot написав: kalinavalera1 написав: Я далекий от войны человек. Поясните мне - - мы теряем в год по 30 млрд на военные расходы. Я далекий от войны человек. Поясните мне - - мы теряем в год по 30 млрд на военные расходы. Не теряем, а тратим на оборону своей страны.

Кто не кормит свою армию, кормит чужую. Ты хочешь кормить чужую армию ? Не теряем, а тратим на оборону своей страны.Кто не кормит свою армию, кормит чужую. Ты хочешь кормить чужую армию ?

Его интересует только пенсия.

Типичный "уставший от войны". Его интересует только пенсия.Типичный "уставший от войны". Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16935 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1755 раз. Подякували: 2625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 22:03 detroytred написав: Что спрашивать нужно не с солдата, учителя, врача и т.п., а с тех,у кого в обязанностях ...

Естественно, с учётом того, сколько ты заплатил в систему. Что спрашивать нужно не с солдата, учителя, врача и т.п., а с тех,у кого в обязанностях ...Естественно, с учётом того, сколько ты заплатил в систему. Браво

Ти настільки тупий,що і не помітив,як повторив моє твердження сто сторінок назад

Я писав - з людини можна спитати виключно настільки наскільки вона отримала...



Тобто

Якщо я сплатив в Бюджет 1000 грн в день - то й вимагати від бюджета я можу тільки на 1000 грн в день,але чиновник(солдат ,лікар і так далі),який отримав 1000 грн за робочий день - також каже- що він буде відповідати тільки на цю тисячу. БравоТи настільки тупий,що і не помітив,як повторив моє твердження сто сторінок назадЯ писав - з людини можна спитати виключно настільки наскільки вона отримала...ТобтоЯкщо я сплатив в Бюджет 1000 грн в день - то й вимагати від бюджета я можу тільки на 1000 грн в день,але чиновник(солдат ,лікар і так далі),який отримав 1000 грн за робочий день - також каже- що він буде відповідати тільки на цю тисячу. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22338 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 22:03 Starikan написав: pesikot написав: kalinavalera1 написав: Я далекий от войны человек. Поясните мне - - мы теряем в год по 30 млрд на военные расходы. Я далекий от войны человек. Поясните мне - - мы теряем в год по 30 млрд на военные расходы. Не теряем, а тратим на оборону своей страны.

Кто не кормит свою армию, кормит чужую. Ты хочешь кормить чужую армию ? Не теряем, а тратим на оборону своей страны.Кто не кормит свою армию, кормит чужую. Ты хочешь кормить чужую армию ?

Его интересует только пенсия.

Типичный "уставший от войны". Его интересует только пенсия.Типичный "уставший от войны".

Уставший от войны, не сползая с дивана Уставший от войны, не сползая с дивана "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4131 З нами з: 31.08.09 Подякував: 296 раз. Подякували: 871 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 22:17 budivelnik написав: detroytred написав: Разбирается лучше тот, кто лучше имнеазобрался в экономике. Разбирается лучше тот, кто лучше имнеазобрался в экономике. А який резон військовому розбиратись що і звідки?

Його завдання просте - закрити грудьми Батьківщину...

При чому - складна розумова організація - тільки шкодить

Є розум - зявляться питання

А питання в присутності вищого командування= кінець карєрі...

Тому всі ці постійні повторювання - це те саме що примірка окулярів-мавпою

Толку з того що знаєш прізвища кількох економістів-якщо далі військового статуту-нічого не вчив.

Тепер по Бальцеровичу

1 Він ніколи не був військовим пенсіонером

2 Створювати в економіці - це не тільки виконувати економічні закони і створювати матеріальні цінності

Це і писати економічні закони

Який з еконгомічних законів написав військовий?

так що сидіть на своїй гілочці - і не висовуйтесь з марксизмом/ленінізмом-це вчення спромоглось тільки зупинити на 70 років цілу Державу( а в кінці і розвалити її) А який резон військовому розбиратись що і звідки?Його завдання просте - закрити грудьми Батьківщину...При чому - складна розумова організація - тільки шкодитьЄ розум - зявляться питанняА питання в присутності вищого командування= кінець карєрі...Тому всі ці постійні повторювання - це те саме що примірка окулярів-мавпоюТолку з того що знаєш прізвища кількох економістів-якщо далі військового статуту-нічого не вчив.Тепер по Бальцеровичу1 Він ніколи не був військовим пенсіонером2 Створювати в економіці - це не тільки виконувати економічні закони і створювати матеріальні цінностіЦе і писати економічні закониЯкий з еконгомічних законів написав військовий?так що сидіть на своїй гілочці - і не висовуйтесь з марксизмом/ленінізмом-це вчення спромоглось тільки зупинити на 70 років цілу Державу( а в кінці і розвалити її)

Не манипулируйте.

Я не указывал на резон военному разбираться в экономике.



Не тупите насчёт вреда военному иметь *складну розумову организацию*.



Раскройте лаза: бывшие военные вполне способны освоить экономику. Даже такой ералашный бывший вийськовый)), как Вы, стал предпринимателем.



Но Вы опять лепите не те критерии...



На роль писателя экономических законов я не претендую))

Но уж разобраться с азами способен. То есть увидеть и указать на Ваши ошибки. Конкретные.



Я аргументирую по вопросам экономики не своими перлами-выдумками отсебятинными, КАК ВЫ, а утверждениями ведущих экономистов.



Очередное глупое обобщение-приплетение марксизма и тем более ленинизма неуместно.

Абы приткнуть. Не манипулируйте.Я не указывал на резон военному разбираться в экономике.Не тупите насчёт вреда военному иметь *складну розумову организацию*.Раскройте лаза: бывшие военные вполне способны освоить экономику. Даже такой ералашный бывший вийськовый)), как Вы, стал предпринимателем.Но Вы опять лепите не те критерии...На роль писателя экономических законов я не претендую))Но уж разобраться с азами способен. То есть увидеть и указать на Ваши ошибки. Конкретные.Я аргументирую по вопросам экономики не своими перлами-выдумками отсебятинными, КАК ВЫ, а утверждениями ведущих экономистов.Очередное глупое обобщение-приплетение марксизма и тем более ленинизма неуместно.Абы приткнуть. detroytred

Повідомлень: 23192 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 22:24 budivelnik написав: detroytred написав: Что спрашивать нужно не с солдата, учителя, врача и т.п., а с тех,у кого в обязанностях ...

Естественно, с учётом того, сколько ты заплатил в систему. Что спрашивать нужно не с солдата, учителя, врача и т.п., а с тех,у кого в обязанностях ...Естественно, с учётом того, сколько ты заплатил в систему. Браво

Ти настільки тупий,що і не помітив,як повторив моє твердження сто сторінок назад

Я писав - з людини можна спитати виключно настільки наскільки вона отримала...



Тобто

Якщо я сплатив в Бюджет 1000 грн в день - то й вимагати від бюджета я можу тільки на 1000 грн в день,але чиновник(солдат ,лікар і так далі),який отримав 1000 грн за робочий день - також каже- що він буде відповідати тільки на цю тисячу. БравоТи настільки тупий,що і не помітив,як повторив моє твердження сто сторінок назадЯ писав - з людини можна спитати виключно настільки наскільки вона отримала...ТобтоЯкщо я сплатив в Бюджет 1000 грн в день - то й вимагати від бюджета я можу тільки на 1000 грн в день,але чиновник(солдат ,лікар і так далі),який отримав 1000 грн за робочий день - також каже- що він буде відповідати тільки на цю тисячу.

Прорвало?))



Не тупите, я не отрицал взагалi Вашего утверждения насчёт спросить столько сколько заплатил.

Тем более, что в данном случае речь была больше не о зарплате лицу, а об обеспечении структуры.



Поэтому и указываю Вам, что если есть негативная претензия, то приводите мою цитату, утверждение.



Кроме того, напрягите память и вспомните о двух моделях, о которых я говорил. Принципиально разных. Прорвало?))Не тупите, я не отрицал взагалi Вашего утверждения насчёт спросить столько сколько заплатил.Тем более, что в данном случае речь была больше не о зарплате лицу, а об обеспечении структуры.Поэтому и указываю Вам, что если есть негативная претензия, то приводите мою цитату, утверждение.Кроме того, напрягите память и вспомните о двух моделях, о которых я говорил. Принципиально разных. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 бер, 2020 22:28, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23192 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 22:27 detroytred написав: бывшие военные вполне способны освоить экономику. Даже такой ералашный бывший вийськовый)), как Вы, стал предпринимателем. бывшие военные вполне способны освоить экономику. Даже такой ералашный бывший вийськовый)), как Вы, стал предпринимателем. Труси-хрестик

Я був військовим - 7 років

Підприємцем на загальній системі оподаткування - 23 роки

Той хто був військовим - 25 років

Військовим пенсіонером - 5 років...тільки й може вивчити пару фраз з книжки при цьому залишаючись повним профаном в економіці.

Це хоч ясно?



ПС

А впертість військового ,яка зформувалась з найголовнішого військового принципу

я начальник - ти дурак

У вас залишилась...але ж розуму то це не добавило. Труси-хрестикЯ був військовим - 7 роківПідприємцем на загальній системі оподаткування - 23 рокиТой хто був військовим - 25 роківВійськовим пенсіонером - 5 років...тільки й може вивчити пару фраз з книжки при цьому залишаючись повним профаном в економіці.Це хоч ясно?ПСА впертість військового ,яка зформувалась з найголовнішого військового принципуя начальник - ти дуракУ вас залишилась...але ж розуму то це не добавило. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22338 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 22:31 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Не тупите, я не отрицал Вашего утверждения насчёт спросить столько сколько заплатил. Не тупите, я не отрицал Вашего утверждения насчёт спросить столько сколько заплатил. Серьозно

Значить не будете заперечувати що чиновники , які отримали 1% від ВВП - так само на цей 1% і несуть відповідальність

Олігархи ,які отримали 3% від ВВП - тільки на 3% несуть відповідальність

А ті хто отримав 96% від ВВП - також несуть 96% відповідальності за це ВВП



ПС

Економіка і логіка - це не ваше,признайте і заспокойтесь.Бо в подальшому постійно будете потрапляти в ями які самі собі викопаєте. СерьозноЗначить не будете заперечувати що чиновники , які отримали 1% від ВВП - так само на цей 1% і несуть відповідальністьОлігархи ,які отримали 3% від ВВП - тільки на 3% несуть відповідальністьА ті хто отримав 96% від ВВП - також несуть 96% відповідальності за це ВВППСЕкономіка і логіка - це не ваше,признайте і заспокойтесь.Бо в подальшому постійно будете потрапляти в ями які самі собі викопаєте. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22338 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 22:35 budivelnik написав: detroytred написав: бывшие военные вполне способны освоить экономику. Даже такой ералашный бывший вийськовый)), как Вы, стал предпринимателем. бывшие военные вполне способны освоить экономику. Даже такой ералашный бывший вийськовый)), как Вы, стал предпринимателем. Труси-хрестик

Я був військовим - 7 років

Підприємцем на загальній системі оподаткування - 23 роки

Той хто був військовим - 25 років

Військовим пенсіонером - 5 років...тільки й може вивчити пару фраз з книжки при цьому залишаючись повним профаном в економіці.

Це хоч ясно?



ПС

А впертість військового ,яка зформувалась з найголовнішого військового принципу

я начальник - ти дурак

У вас залишилась...але ж розуму то це не добавило. Труси-хрестикЯ був військовим - 7 роківПідприємцем на загальній системі оподаткування - 23 рокиТой хто був військовим - 25 роківВійськовим пенсіонером - 5 років...тільки й може вивчити пару фраз з книжки при цьому залишаючись повним профаном в економіці.Це хоч ясно?ПСА впертість військового ,яка зформувалась з найголовнішого військового принципуя начальник - ти дуракУ вас залишилась...але ж розуму то це не добавило.

Ваш единственный критерий -- время -- глуп. Это очередной ералашик.



Освоение материала не определяется только им.



Вам банально не хватает знаний понять это.



Тем более, что даже одновременно служащих и занимающихся предпринимательством военнослужащих полно! С оборотами на порядок больше Вашего. Разобрались в экономике))

Это даже при Вашем ералашном критерии)) Ваш единственный критерий -- время -- глуп. Это очередной ералашик.Освоение материала не определяется только им.Вам банально не хватает знаний понять это.Тем более, что даже одновременно служащих и занимающихся предпринимательством военнослужащих полно! С оборотами на порядок больше Вашего. Разобрались в экономике))Это даже при Вашем ералашном критерии)) detroytred

Повідомлень: 23192 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5788578957905791 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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