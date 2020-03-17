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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5789579057915792
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:40

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Не тупите, я не отрицал Вашего утверждения насчёт спросить столько сколько заплатил.
Серьозно
Значить не будете заперечувати що чиновники , які отримали 1% від ВВП - так само на цей 1% і несуть відповідальність
Олігархи ,які отримали 3% від ВВП - тільки на 3% несуть відповідальність
А ті хто отримав 96% від ВВП - також несуть 96% відповідальності за це ВВП

ПС
Економіка і логіка - це не ваше,признайте і заспокойтесь.Бо в подальшому постійно будете потрапляти в ями які самі собі викопаєте.

Это глупость несусветная.
Отсебятинная.

Такого критерия оплаты труда или ответственности нет.
Только у Вас ералашного.

Это же нужно провести такую логтческую связь и сделать такой вывод!
Ералаш...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:40

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:бывшие военные вполне способны освоить экономику. Даже такой ералашный бывший вийськовый)), как Вы, стал предпринимателем.
Труси-хрестик
Я був військовим - 7 років
Підприємцем на загальній системі оподаткування - 23 роки
Той хто був військовим - 25 років
Військовим пенсіонером - 5 років...тільки й може вивчити пару фраз з книжки при цьому залишаючись повним профаном в економіці.
Це хоч ясно?
ПС
А впертість військового ,яка зформувалась з найголовнішого військового принципу
я начальник - ти дурак
У вас залишилась...але ж розуму то це не добавило.
Ваш единственный критерий -- время -- глуп. Это очередной ералашик.
Освоение материала не определяется только им.
Вам банально не хватает знаний понять это.
Тем более, что даже одновременно служащих и занимающихся предпринимательством военнослужащих полно! С оборотами на порядок больше Вашего. Разобрались в экономике))
Это даже при Вашем ералашном критерии))
В мене крім критерію-час
Є й інший критерій - успішність...
А у вас відсутнє і перше і друге
Який третій критерій придумаєте,який би перебив ці два?
ПС
Наскільки я знаю - військові не мають права одночасно бути військовими і підприємціями...
Тому ви крім усього ще й брехло або стукач(брехло - якщо придумали про військових підприємців.стукач - якщо здаєте своїх,знаючи що це заборонено)
Закон України "Про підприємництво", який чинний, з відповідними змінами, і понині. Крім визначення основних понять та принців в галузі підприємницької діяльності, у статті 2 даного Закону чітко визначено категорії громадян заняття підприємницькою діяльністю, яких не допускається. Серед яких і військовослужбовці. Тобто існує пряма заборона на зайняття ними підприємницькою діяльністю. У статті 3 3У "Про запобігання корупції" вказано вичерпний перелік суб'єктів на яких поширюється даний Закон, серед яких і військові посадові особи Збройних Сил України, крім військовослужбовців строкової військової служби.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 18 бер, 2020 22:50, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:43

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Не тупите, я не отрицал Вашего утверждения насчёт спросить столько сколько заплатил.
Серьозно
Значить не будете заперечувати що чиновники , які отримали 1% від ВВП - так само на цей 1% і несуть відповідальність
Олігархи ,які отримали 3% від ВВП - тільки на 3% несуть відповідальність
А ті хто отримав 96% від ВВП - також несуть 96% відповідальності за це ВВП

ПС
Економіка і логіка - це не ваше,признайте і заспокойтесь.Бо в подальшому постійно будете потрапляти в ями які самі собі викопаєте.
Это глупость несусветная.
Отсебятинная.

Такого критерия оплаты труда или ответственности нет.
Только у Вас ералашного.

Это же нужно провести такую логтческую связь и сделать такой вывод!
Ералаш...
Ви де брехали
У виділенному мною червоним чи синім?
Адже сине з червоним - це прямопротилежні речі...
Тому якщо ви за 15 хвилин прямопротилежне стверджуєте - про яку логіку чи знання з вами дискутувати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:49

  budivelnik написав:
  detroytred"[quote="4906329:budivelnik написав:
  detroytred написав:бывшие военные вполне способны освоить экономику. Даже такой ералашный бывший вийськовый)), как Вы, стал предпринимателем.
Труси-хрестик
Я був військовим - 7 років
Підприємцем на загальній системі оподаткування - 23 роки
Той хто був військовим - 25 років
Військовим пенсіонером - 5 років...тільки й може вивчити пару фраз з книжки при цьому залишаючись повним профаном в економіці.
Це хоч ясно?
ПС
А впертість військового ,яка зформувалась з найголовнішого військового принципу
я начальник - ти дурак
У вас залишилась...але ж розуму то це не добавило.
Ваш единственный критерий -- время -- глуп. Это очередной ералашик.
Освоение материала не определяется только им.
Вам банально не хватает знаний понять это.
Тем более, что даже одновременно служащих и занимающихся предпринимательством военнослужащих полно! С оборотами на порядок больше Вашего. Разобрались в экономике))
Это даже при Вашем ералашном критерии))
В мене крім критерію-час
Є й інший критерій - успішність...
А у вас відсутнє і перше і друге
Який третій критерій придумаєте,який би перебив ці два?
ПС
Наскільки я знаю - військові не мають права одночасно бути військовими і підприємціями...
Тому ви крім усього ще й брехло або стукач(брехло - якщо придумали про військових підприємців.стукач - якщо здаєте своїх,знаючи що це заборонено)[/quote]
---------------------

Не тешьтесь, общая успешность лица никоим образом не является критерием того, что какое-то утверждение из области экономики от этого лица верное.

Да не тупите. Сбу-ки и прокуратура лучше меня знают кто и как предпримничает...
Ваша попытка упрека в стукачестве вообще мимо. Потому что я к тому же не указывал конкретных лиц.
Так что очередная попытка подленького упрека.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:53

  detroytred написав:Не тешьтесь, общая успешность лица никоим образом не является критерием того, что какое-то утверждение из области экономики от этого лица верное.
З мого боку
Перше - час ведення бізнесу
Друге - досягнення (економічні) під час ведення цього бізнесу
з сторони опонента
заборона займатись бізнесом
жодних успішних дій в бізнесі...
І з такими здобутками він пробує довести мені що краще розбираєтьсяв економіці?
Треуголка не тисне?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:56

  budivelnik написав:
  detroytred"[quote="4906334:budivelnik написав:
  detroytred написав:Не тупите, я не отрицал Вашего утверждения насчёт спросить столько сколько заплатил.
Серьозно
Значить не будете заперечувати що чиновники , які отримали 1% від ВВП - так само на цей 1% і несуть відповідальність
Олігархи ,які отримали 3% від ВВП - тільки на 3% несуть відповідальність
А ті хто отримав 96% від ВВП - також несуть 96% відповідальності за це ВВП

ПС
Економіка і логіка - це не ваше,признайте і заспокойтесь.Бо в подальшому постійно будете потрапляти в ями які самі собі викопаєте.
Это глупость несусветная.
Отсебятинная.

Такого критерия оплаты труда или ответственности нет.
Только у Вас ералашного.

Это же нужно провести такую логтческую связь и сделать такой вывод!
Ералаш...
Ви де брехали
У виділенному мною червоним чи синім?
Адже сине з червоним - це прямопротилежні речі...
Тому якщо ви за 15 хвилин прямопротилежне стверджуєте - про яку логіку чи знання з вами дискутувати?[/quote]
-----------------

Только такой ералашник может представлять, что имеется в виду прямое равенство, а не соответствие. Естественно, что я согласен был насчёт соответствия (красным).

Поэтому, когда Вы ПОТОМ написали своё ералашное представление о прямом равенстве -- я и указал, что это глупость несусветная.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:03

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Не тешьтесь, общая успешность лица никоим образом не является критерием того, что какое-то утверждение из области экономики от этого лица верное.
З мого боку
Перше - час ведення бізнесу
Друге - досягнення (економічні) під час ведення цього бізнесу
з сторони опонента
заборона займатись бізнесом
жодних успішних дій в бізнесі...
І з такими здобутками він пробує довести мені що краще розбираєтьсяв економіці?
Треуголка не тисне?

Не тупите-манипулируйте.
Разберитесь, что конкретно я утверждаю (доказываю).

Разжевываю: с Вашим таким критерием Вы можете писать глупую отсебятину, а я только цитаты из учебника, опровергающие эту отсебятину ... и Вы будете считаться краще разбирающемся в экономике.

Для Ваших ералашей моих знаний достаточно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:08

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Для Ваших ералашей моих знаний достаточно.
Ще когось з форумчан цікавить це постійне надування щік і розповіді що воно в чомусь розбирається і щось знає ,бо когось читало і це дає йому право жувати?
Я думаю що ні...а раз так - то я перестаю метати бісер перед свинею...все одно не оцінить.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:34

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Для Ваших ералашей моих знаний достаточно.
Ще когось з форумчан цікавить це постійне надування щік і розповіді що воно в чомусь розбирається і щось знає ,бо когось читало і це дає йому право жувати?
Я думаю що ні...а раз так - то я перестаю метати бісер перед свинею...все одно не оцінить.

Обращение к форумчанам я оценил))

Замолкаете в мой адрес -- це добре. Главное, чтобы не прорывало, как песикота. Надеюсь у Вас сила воли посильнее.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 00:02

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Щодо огульного карантину і закриття метро.
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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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