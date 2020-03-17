Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Не тупите, я не отрицал Вашего утверждения насчёт спросить столько сколько заплатил.
Серьозно Значить не будете заперечувати що чиновники , які отримали 1% від ВВП - так само на цей 1% і несуть відповідальність Олігархи ,які отримали 3% від ВВП - тільки на 3% несуть відповідальність А ті хто отримав 96% від ВВП - також несуть 96% відповідальності за це ВВП
ПС Економіка і логіка - це не ваше,признайте і заспокойтесь.Бо в подальшому постійно будете потрапляти в ями які самі собі викопаєте.
Это глупость несусветная. Отсебятинная.
Такого критерия оплаты труда или ответственности нет. Только у Вас ералашного.
Это же нужно провести такую логтческую связь и сделать такой вывод! Ералаш...
detroytred написав:бывшие военные вполне способны освоить экономику. Даже такой ералашный бывший вийськовый)), как Вы, стал предпринимателем.
Труси-хрестик Я був військовим - 7 років Підприємцем на загальній системі оподаткування - 23 роки Той хто був військовим - 25 років Військовим пенсіонером - 5 років...тільки й може вивчити пару фраз з книжки при цьому залишаючись повним профаном в економіці. Це хоч ясно? ПС А впертість військового ,яка зформувалась з найголовнішого військового принципу я начальник - ти дурак У вас залишилась...але ж розуму то це не добавило.
Ваш единственный критерий -- время -- глуп. Это очередной ералашик. Освоение материала не определяется только им. Вам банально не хватает знаний понять это. Тем более, что даже одновременно служащих и занимающихся предпринимательством военнослужащих полно! С оборотами на порядок больше Вашего. Разобрались в экономике)) Это даже при Вашем ералашном критерии))
В мене крім критерію-час Є й інший критерій - успішність... А у вас відсутнє і перше і друге Який третій критерій придумаєте,який би перебив ці два? ПС Наскільки я знаю - військові не мають права одночасно бути військовими і підприємціями... Тому ви крім усього ще й брехло або стукач(брехло - якщо придумали про військових підприємців.стукач - якщо здаєте своїх,знаючи що це заборонено)
Закон України "Про підприємництво", який чинний, з відповідними змінами, і понині. Крім визначення основних понять та принців в галузі підприємницької діяльності, у статті 2 даного Закону чітко визначено категорії громадян заняття підприємницькою діяльністю, яких не допускається. Серед яких і військовослужбовці. Тобто існує пряма заборона на зайняття ними підприємницькою діяльністю. У статті 3 3У "Про запобігання корупції" вказано вичерпний перелік суб'єктів на яких поширюється даний Закон, серед яких і військові посадові особи Збройних Сил України, крім військовослужбовців строкової військової служби.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 18 бер, 2020 22:50, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Не тупите, я не отрицал Вашего утверждения насчёт спросить столько сколько заплатил.
Серьозно Значить не будете заперечувати що чиновники , які отримали 1% від ВВП - так само на цей 1% і несуть відповідальність Олігархи ,які отримали 3% від ВВП - тільки на 3% несуть відповідальність А ті хто отримав 96% від ВВП - також несуть 96% відповідальності за це ВВП
ПС Економіка і логіка - це не ваше,признайте і заспокойтесь.Бо в подальшому постійно будете потрапляти в ями які самі собі викопаєте.
Это глупость несусветная. Отсебятинная.
Такого критерия оплаты труда или ответственности нет. Только у Вас ералашного.
Это же нужно провести такую логтческую связь и сделать такой вывод! Ералаш...
Ви де брехали У виділенному мною червоним чи синім? Адже сине з червоним - це прямопротилежні речі... Тому якщо ви за 15 хвилин прямопротилежне стверджуєте - про яку логіку чи знання з вами дискутувати?
detroytred написав:бывшие военные вполне способны освоить экономику. Даже такой ералашный бывший вийськовый)), как Вы, стал предпринимателем.
Труси-хрестик Я був військовим - 7 років Підприємцем на загальній системі оподаткування - 23 роки Той хто був військовим - 25 років Військовим пенсіонером - 5 років...тільки й може вивчити пару фраз з книжки при цьому залишаючись повним профаном в економіці. Це хоч ясно? ПС А впертість військового ,яка зформувалась з найголовнішого військового принципу я начальник - ти дурак У вас залишилась...але ж розуму то це не добавило.
Ваш единственный критерий -- время -- глуп. Это очередной ералашик. Освоение материала не определяется только им. Вам банально не хватает знаний понять это. Тем более, что даже одновременно служащих и занимающихся предпринимательством военнослужащих полно! С оборотами на порядок больше Вашего. Разобрались в экономике)) Это даже при Вашем ералашном критерии))
В мене крім критерію-час Є й інший критерій - успішність... А у вас відсутнє і перше і друге Який третій критерій придумаєте,який би перебив ці два? ПС Наскільки я знаю - військові не мають права одночасно бути військовими і підприємціями... Тому ви крім усього ще й брехло або стукач(брехло - якщо придумали про військових підприємців.стукач - якщо здаєте своїх,знаючи що це заборонено)[/quote] ---------------------
Не тешьтесь, общая успешность лица никоим образом не является критерием того, что какое-то утверждение из области экономики от этого лица верное.
Да не тупите. Сбу-ки и прокуратура лучше меня знают кто и как предпримничает... Ваша попытка упрека в стукачестве вообще мимо. Потому что я к тому же не указывал конкретных лиц. Так что очередная попытка подленького упрека.
detroytred написав:Не тешьтесь, общая успешность лица никоим образом не является критерием того, что какое-то утверждение из области экономики от этого лица верное.
З мого боку Перше - час ведення бізнесу Друге - досягнення (економічні) під час ведення цього бізнесу з сторони опонента заборона займатись бізнесом жодних успішних дій в бізнесі... І з такими здобутками він пробує довести мені що краще розбираєтьсяв економіці? Треуголка не тисне?
detroytred написав:Не тупите, я не отрицал Вашего утверждения насчёт спросить столько сколько заплатил.
Серьозно Значить не будете заперечувати що чиновники , які отримали 1% від ВВП - так само на цей 1% і несуть відповідальність Олігархи ,які отримали 3% від ВВП - тільки на 3% несуть відповідальність А ті хто отримав 96% від ВВП - також несуть 96% відповідальності за це ВВП
ПС Економіка і логіка - це не ваше,признайте і заспокойтесь.Бо в подальшому постійно будете потрапляти в ями які самі собі викопаєте.
Это глупость несусветная. Отсебятинная.
Такого критерия оплаты труда или ответственности нет. Только у Вас ералашного.
Это же нужно провести такую логтческую связь и сделать такой вывод! Ералаш...
Ви де брехали У виділенному мною червоним чи синім? Адже сине з червоним - це прямопротилежні речі... Тому якщо ви за 15 хвилин прямопротилежне стверджуєте - про яку логіку чи знання з вами дискутувати?[/quote] -----------------
Только такой ералашник может представлять, что имеется в виду прямое равенство, а не соответствие. Естественно, что я согласен был насчёт соответствия (красным).
Поэтому, когда Вы ПОТОМ написали своё ералашное представление о прямом равенстве -- я и указал, что это глупость несусветная.
detroytred написав:Не тешьтесь, общая успешность лица никоим образом не является критерием того, что какое-то утверждение из области экономики от этого лица верное.
З мого боку Перше - час ведення бізнесу Друге - досягнення (економічні) під час ведення цього бізнесу з сторони опонента заборона займатись бізнесом жодних успішних дій в бізнесі... І з такими здобутками він пробує довести мені що краще розбираєтьсяв економіці? Треуголка не тисне?
Не тупите-манипулируйте. Разберитесь, что конкретно я утверждаю (доказываю).
Разжевываю: с Вашим таким критерием Вы можете писать глупую отсебятину, а я только цитаты из учебника, опровергающие эту отсебятину ... и Вы будете считаться краще разбирающемся в экономике.
Ще когось з форумчан цікавить це постійне надування щік і розповіді що воно в чомусь розбирається і щось знає ,бо когось читало і це дає йому право жувати? Я думаю що ні...а раз так - то я перестаю метати бісер перед свинею...все одно не оцінить.
Ще когось з форумчан цікавить це постійне надування щік і розповіді що воно в чомусь розбирається і щось знає ,бо когось читало і це дає йому право жувати? Я думаю що ні...а раз так - то я перестаю метати бісер перед свинею...все одно не оцінить.
Обращение к форумчанам я оценил))
Замолкаете в мой адрес -- це добре. Главное, чтобы не прорывало, как песикота. Надеюсь у Вас сила воли посильнее.