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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5799580058015802
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 16:08

  pesikot написав:который заявил, что все пенсионеры умрут


Циничное заявлние конечно, но правдивое.
Вечно жить никто не будет.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 16:16

  Schmit написав:

Как трогательно когда петюнчик рассказывает про обман МВФ.
Он, подписывая Минские соглашения, и не собирался их выполнять как и многие др. международные обязательства Украины, а тут ему приспичило
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 16:17

  pesikot написав:
  shapo написав:1) Всю жизнь кроме рожденья живу в столицах
2) Чернигов и есть хацапетовка
3) Хесед не Цахал, а совсем наоборот, очередной знаток евреев

ЧСВ в терминальной стадии

Ты хоть понимаешь что пишешь, неуч?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 17:49

  justit написав:
  pesikot написав:который заявил, что все пенсионеры умрут


Циничное заявлние конечно, но правдивое.
Вечно жить никто не будет.

Советую вам сейчас уже бежать на кладбище.
Вечно жить не будете, хоронитесь сейчас
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 18:43

Ітогі подвєдьом. 2020-03-21

Ітогі подвєдьом. 2020-03-21. "Сумно, б***" (с) zorka

1) В Киеве останавливают весь общественный транспорт: кто сможет пользоваться спецмаршрутами
"С понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни столицы - медработников, спасателей, правоохранителей, работников сферы ЖКХ, магазинов и аптек. Также общественным транспортом смогут пользоваться сотрудники стратегических предприятий", - сказал он.

2) Тотальный карантин: Аваков анонсировал ужесточение ограничений в ближайшие дни
Аваков будет настаивать на введение полного карантина в Украине.

Рюкзакян хочет узурпировать власть.

3) Вопрос Украины исчез с повестки дня Совета Евросоюза на уровне глав МИД
Как отмечается, министры могут затронуть вопрос Ливии и ситуацию в Сирии и ее влияние на внешние границы ЕС с Турцией.
В то же время об Украине теперь в повестке дня не упоминается.
В сообщении от 16 марта говорилось, что Совет ЕС 23 марта рассмотрит текущие украинские реформы и ситуацию на Донбассе.

Ливия, Сирия на повестке дня. Украина нет.
Это всё на уровне Бубочки. Внешняя политика - его прямая обязанность и ответственность

4) Коронавирус в Раде. Если нардеп умрет, то придет новый, по спискам – Потураев
бабы новых депутатов нарожают

5) Зеленского обязали ответить НАПК, кто оплачивал его поездку в Оман
А Бубочка ж*** крутит, кто же ему оплатил поездку.
А ведь сам же говорил "як що я порушу закон".
Да мы уже сбились со счёта, сколько раз Бубочка нарушил закон

6) Коронавирус. Ватикан будет дистанционно отпускать грехи больным и медикам
В тоже время в РПЦ
В РПЦ решили не отменять службы в храмах из-за коронавируса

7) "Я – продюсер, я умею организовать процесс": Сивохо рассказал, что делает в СНБО
«Многие говорят: шоумен, что он в этом понимает? Я - продюсер, я умею организовать процесс. Я умею организовать профессионалов, которые будут способствовать успешному процессу», – сказал он.

У нас тут тоже есть свой "топ-менеджер"
Чтобы организовать профессионалов, нужно самому быть профессионалом.
А если он клоун-алкаш, так клоунов-аклкашей и организовывает
К тому же, тупой безгранично

8) В Испанию завезли украинские респираторы: главный таможенник говорит, что все законно (видео)
Это торговля на крови или нет ?
Или необходимы точные формулировки - это торговля на эпидемии или нет ?

9) Дороже денег: в США преступники угнали фуру с тоннами туалетной бумаги
Истинные ценности во время кризиса, впрочем, дело до конца не довели :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 20:05

"Антикапитулянты" предупредили Зеленского, чтоб тот не вздумал заканчивать войну на Донбассе во время эпидемии коронавируса

https://strana.ua/news/256386-natsionalisty-trebujut-ot-zelenskoho-ne-kapitulirovat-pered-rossiej-vo-vremja-chrezvychajnoho-sostojanija.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 20:58

  Вкладчик1234 написав:"Антикапитулянты" предупредили Зеленского, чтоб тот не вздумал заканчивать войну на Донбассе во время эпидемии коронавируса

https://strana.ua/news/256386-natsionalisty-trebujut-ot-zelenskoho-ne-kapitulirovat-pered-rossiej-vo-vremja-chrezvychajnoho-sostojanija.html

Все военные конфликты в мире на период эпидемии притихли, преступников просят пока не заниматься своим ремеслом, и только эта украинская публика почему-то называемая "патриотами" никак не угомонится.
Если Зеленский одумается, то эти деятели как минимум должны идти за решетку
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Раб, который стал царем (Р.Киплинг - С.Никитин)
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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