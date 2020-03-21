Циничное заявлние конечно, но правдивое.
Вечно жить никто не будет.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 21 бер, 2020 16:08
Додано: Суб 21 бер, 2020 16:16
Как трогательно когда петюнчик рассказывает про обман МВФ.
Он, подписывая Минские соглашения, и не собирался их выполнять как и многие др. международные обязательства Украины, а тут ему приспичило
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 21 бер, 2020 16:17
Ты хоть понимаешь что пишешь, неуч?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 21 бер, 2020 17:49
Советую вам сейчас уже бежать на кладбище.
Вечно жить не будете, хоронитесь сейчас
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 21 бер, 2020 18:43
Ітогі подвєдьом. 2020-03-21
Ітогі подвєдьом. 2020-03-21. "Сумно, б***" (с) zorka
1)
2)
Рюкзакян хочет узурпировать власть.
3)
Ливия, Сирия на повестке дня. Украина нет.
Это всё на уровне Бубочки. Внешняя политика - его прямая обязанность и ответственность
4)
бабы новых депутатов нарожают
5)
А Бубочка ж*** крутит, кто же ему оплатил поездку.
А ведь сам же говорил "як що я порушу закон".
Да мы уже сбились со счёта, сколько раз Бубочка нарушил закон
6)
В тоже время в РПЦ
7)
У нас тут тоже есть свой "топ-менеджер"
Чтобы организовать профессионалов, нужно самому быть профессионалом.
А если он клоун-алкаш, так клоунов-аклкашей и организовывает
К тому же, тупой безгранично
8)
Это торговля на крови или нет ?
Или необходимы точные формулировки - это торговля на эпидемии или нет ?
9)
Истинные ценности во время кризиса, впрочем, дело до конца не довели
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 21 бер, 2020 20:05
"Антикапитулянты" предупредили Зеленского, чтоб тот не вздумал заканчивать войну на Донбассе во время эпидемии коронавируса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 21 бер, 2020 20:58
Все военные конфликты в мире на период эпидемии притихли, преступников просят пока не заниматься своим ремеслом, и только эта украинская публика почему-то называемая "патриотами" никак не угомонится.
Если Зеленский одумается, то эти деятели как минимум должны идти за решетку
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 21 бер, 2020 23:45
Раб, который стал царем (Р.Киплинг - С.Никитин)
Чому бідний? - Тому що дурний
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