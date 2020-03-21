Додано: Суб 21 бер, 2020 18:43

"С понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни столицы - медработников, спасателей, правоохранителей, работников сферы ЖКХ, магазинов и аптек. Также общественным транспортом смогут пользоваться сотрудники стратегических предприятий", - сказал он.

Аваков будет настаивать на введение полного карантина в Украине.

Как отмечается, министры могут затронуть вопрос Ливии и ситуацию в Сирии и ее влияние на внешние границы ЕС с Турцией.

В то же время об Украине теперь в повестке дня не упоминается.

В сообщении от 16 марта говорилось, что Совет ЕС 23 марта рассмотрит текущие украинские реформы и ситуацию на Донбассе.

«Многие говорят: шоумен, что он в этом понимает? Я - продюсер, я умею организовать процесс. Я умею организовать профессионалов, которые будут способствовать успешному процессу», – сказал он.

Ітогі подвєдьом. 2020-03-21. "Сумно, б***" (с) zorkaРюкзакян хочет узурпировать власть.Ливия, Сирия на повестке дня. Украина нет.Это всё на уровне Бубочки. Внешняя политика - его прямая обязанность и ответственностьбабы новых депутатов нарожаютА Бубочка ж*** крутит, кто же ему оплатил поездку.А ведь сам же говорил "як що я порушу закон".Да мы уже сбились со счёта, сколько раз Бубочка нарушил законВ тоже время в РПЦУ нас тут тоже есть свой "топ-менеджер"Чтобы организовать профессионалов, нужно самому быть профессионалом.А если он клоун-алкаш, так клоунов-аклкашей и организовываетК тому же, тупой безграничноЭто торговля на крови или нет ?Или необходимы точные формулировки - это торговля на эпидемии или нет ?Истинные ценности во время кризиса, впрочем, дело до конца не довели