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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5804580558065807
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:56

Ітогі подвєдьом. 2020-03-23

Ітогі подвєдьом. 2020-03-23

1) Украина хочет получить от МВФ до $10 миллиардов - СМИ
Об этом сообщает ЭП со ссылкой на собеседника в НБУ.

2) САП открыла дело из-за отказа Кабмина Гончарука ограничить экспорт медсредств
Зарегистрировано уголовное производство по факту возможной служебной халатности служащих Кабинета министров Украины, которые не приняли никаких мер после получения в январе и феврале двух писем от секретаря Совета национальной безопасности и обороны с требованием ограничить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов, необходимых для противоэпидемиологических мероприятий.

3) Разумков сообщил о подготовке внеочередного заседания Рады
Спикер парламента не назвал дату, но сообщил, что идет подготовка законопроектов к этому заседанию.

Внеочередное заседание ВР может состояться уже на этой неделе – нардеп
По его словам, большинство фракций выступают против введения чрезвычайного положения.

4) В Кабмине рассказали, когда пенсионеры получат одноразовую доплату
"Такую же выплату получат более 400 тысяч получателей социальной помощи. Это лица, имеющие инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий"

Украинцам, получающим субсидии, выплатят дополнительные компенсации в связи с карантином (видео)

5) Кабмин дал добро. Коболев останется главой Нафтогаза до 2024 года

6) В Британии назначили "преемника" премьера - на случай, если тот заболеет коронавирусом

Меркель сдала тест на коронавирус и ждет результата
Как сообщал УНИАН, 22 марта федеральный канцлер Германии Ангела Меркель была помещена на карантин, который будет проходить дома.

7) Не расслабляться: карантин закрыл все офисы. Как настроиться на работу из дома
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 23 бер, 2020 17:56, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:26

Черговий зашквар зеКоманди.
Міністр охорони здоров,я пожартував, що у нього коронвірус.
Достойні люди, нічого сказати.

https://censor.net.ua/ua/video_news/318 ... o_zvilnyat
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:27

Зображення
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 19:01

  budivelnik написав:Проблема звичайно серьозна і нагальна
1 Коли в останній раз тебе особисто нацисти нагинали?
2 Коли в останній раз нацисти в Україні нагинали твоїх знайомих
3 Якою останньою датою датований будь-який злочин нацистів в Україні?


Странно, что эти вопросы задает самоназванный либерал. А может не такой и либерал, как рассказывает? Иначе его чаяния касались бы не только себя, но и незнакомых людей - например, Бузины, которого убили нацисты, не так ли?..

Помню, еще в 2004-м году сторонники Ющенко аж плевались словами "я не хочу жить в стране, где президент - зэк". Что ж ты, уважаемый, не задавал им вопрос, кого из них, или их родственников лично нагнул зэк...

Двойная мораль такая двойная...

  budivelnik написав:То може варто переживати за
1 Коли російський агресор забере свої війська з України
2 Як ідеологія православного руССофашизму впливає на якість життя в Україні?


В целом согласен. Но!

1. Проблема нацистов, которую поднимаю я, может быть решена внутренними усилиями - важно только желание. А вот приструнить россию не в наших силах, сколько бы ты ни писал об этом на форумах. Разница только в этом.

2. Я свое отвращение по отношению к дремучим православным скрепам выражаю регулярно - от них давно пора отказаться.


  budivelnik написав:Так що не знаю як тебе тримають на якійсь відповідальній посаді.якщо тебе проблеми які становлять 0,1% - цікавлять сильніше ніж проблеми які займають 30% твого життя+погрожують твоєму фізичному існуванню(потрапиш в армію на передову.


Прокомментировал выше

  budivelnik написав:а там тебе руССкіє братья і замочать,а знайдуть в сортирі(бо ти ж сцикло-боїшся тих ,хто жив за 50 років до твого народження)) в сортирі і замочать


Они мне не братья, это порохоботские выдумки
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 19:11

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Помню, еще в 2004
Отже
1 При чому тут бузина і нацисти?
2 Сам розуміє як зашкварився.якщо єдине що можна було натягнути на глобус знайшов 15-річної давності
3 Памятаєш як бандюкович закінчив7 - тепер розумієш ,що твоя ссилка до моєї толерантності до бандюковича-не працює
4 І все таки
Дай якнайбільше реальної інформації яка б показала що тобі чи твоїм родичас/сусідам якось завадили жити нацисти...

Я особисто . вважаю що
а - зрадіо не знайде жодного реального прояву нацизму
б - зіги ,смолоскипи - це маразм
У нас Олімпіада починається з смолоскипа,який перевозять через увесь світ...Чи спортсмени-це нацисти?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 19:19

  zРадио написав:Странно, что эти вопросы задает самоназванный либерал. А может не такой и либерал,

Термин либерал, в негативном смысле - это исключительно российская пропаганда
Третий признак, твоего ольгино/лахтино

Ты там хоть зарабатывашь чего-нить ? или на штрафы больше уходит ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 19:28

  pesikot написав:
  zРадио написав:Странно, что эти вопросы задает самоназванный либерал. А может не такой и либерал,

Термин либерал, в негативном смысле - это исключительно российская пропаганда
Третий признак, твоего ольгино/лахтино

Ты там хоть зарабатывашь чего-нить ? или на штрафы больше уходит ? :)


Тролль, термин употреблен мной в позитивном смысле. Я лишь выразил сомнение в том, что будивельник разделяет взгляды, которые сам же пропагандирует.

Тебе еще не надоело позорить себя инфантильными и тупыми вбросами в адрес оппонентов?
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 19:50

  zРадио написав:Тебе еще не надоело позорить себя инфантильными и тупыми вбросами в адрес оппонентов?

Читаю тебя и радуюсь :)

Как твоя легенда о топ-менеджере уничтожается :)
Она достигла уже отрицательных величин :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 19:51

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:24

  zРадио написав:Помню, еще в 2004-м году сторонники Ющенко аж плевались словами "я не хочу жить в стране, где президент - зэк"

если бы в 2004 году не вытерли ноги об законность и здравый смысл, то вероятней всего не было бы вакханалии беззакония 2014...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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