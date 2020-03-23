Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Зарегистрировано уголовное производство по факту возможной служебной халатности служащих Кабинета министров Украины, которые не приняли никаких мер после получения в январе и феврале двух писем от секретаря Совета национальной безопасности и обороны с требованием ограничить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов, необходимых для противоэпидемиологических мероприятий.
budivelnik написав:Проблема звичайно серьозна і нагальна 1 Коли в останній раз тебе особисто нацисти нагинали? 2 Коли в останній раз нацисти в Україні нагинали твоїх знайомих 3 Якою останньою датою датований будь-який злочин нацистів в Україні?
Странно, что эти вопросы задает самоназванный либерал. А может не такой и либерал, как рассказывает? Иначе его чаяния касались бы не только себя, но и незнакомых людей - например, Бузины, которого убили нацисты, не так ли?..
Помню, еще в 2004-м году сторонники Ющенко аж плевались словами "я не хочу жить в стране, где президент - зэк". Что ж ты, уважаемый, не задавал им вопрос, кого из них, или их родственников лично нагнул зэк...
Двойная мораль такая двойная...
budivelnik написав:То може варто переживати за 1 Коли російський агресор забере свої війська з України 2 Як ідеологія православного руССофашизму впливає на якість життя в Україні?
В целом согласен. Но!
1. Проблема нацистов, которую поднимаю я, может быть решена внутренними усилиями - важно только желание. А вот приструнить россию не в наших силах, сколько бы ты ни писал об этом на форумах. Разница только в этом.
2. Я свое отвращение по отношению к дремучим православным скрепам выражаю регулярно - от них давно пора отказаться.
budivelnik написав:Так що не знаю як тебе тримають на якійсь відповідальній посаді.якщо тебе проблеми які становлять 0,1% - цікавлять сильніше ніж проблеми які займають 30% твого життя+погрожують твоєму фізичному існуванню(потрапиш в армію на передову.
Прокомментировал выше
budivelnik написав:а там тебе руССкіє братья і замочать,а знайдуть в сортирі(бо ти ж сцикло-боїшся тих ,хто жив за 50 років до твого народження)) в сортирі і замочать
Отже 1 При чому тут бузина і нацисти? 2 Сам розуміє як зашкварився.якщо єдине що можна було натягнути на глобус знайшов 15-річної давності 3 Памятаєш як бандюкович закінчив7 - тепер розумієш ,що твоя ссилка до моєї толерантності до бандюковича-не працює 4 І все таки Дай якнайбільше реальної інформації яка б показала що тобі чи твоїм родичас/сусідам якось завадили жити нацисти...
Я особисто . вважаю що а - зрадіо не знайде жодного реального прояву нацизму б - зіги ,смолоскипи - це маразм У нас Олімпіада починається з смолоскипа,який перевозять через увесь світ...Чи спортсмени-це нацисти?