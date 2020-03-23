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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 24 бер, 2020 09:51
Re: Політичні дискусії
Ну че, ребята, довольны ли вы еще своим выбором? Бедность закончилась? Экономика растет? Коррупцию побороли? С кумовством покончено раз и навсегда? Воры сидят в тюрьме? Бесчеловечные тарифы снизили? Деньги на войне больше никто не делает? Путина переиграли?
Додано: Вів 24 бер, 2020 09:53
Друже Аеромакс, я даю Вам гарантію, що ні один зепіл зараз не визнає, що він прогаласував за ватного клоуна та весільних фотографів і кухарок!
Крім російських наймитів і проросійських гнид, які шукають тут "укро-нацистів".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:02
Re: Політичні дискусії
А от скажіть мені - а якщо насправді у нас з 12 року ( чи насправді десь з 11 ) приблизно стабільно все стає гірше і гірше - то хто винен ? Що за дилетантсько-побутове бажання знайти винних ось тут і вже і пальцем тикнути ... Не хочете читати Карла Маркса - почитайте сучасних філософів та економістів - але не підбріхувачів та "обгрунтовувальщиків" природнього капіталізму та ринку як продовження теорії природнього відбору .
Не можете ? То історію повторіть - особливо 20 століття ...
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:18
Вы наверное удивитесь, но точно так же было и с предыдущим Порошенко.
То есть:
И выбором избиратели оного были недовольны.
И жити по-новому не стали.
И войну:
* "Более четыре года назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяц. Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны, неважна и образность этого заявления. Люди восприняли ее, как возможность завершить войну очень быстро. Я сожалею, что породил завышенные ожидания. Искренне прошу прощения, что подал надежду, которая не сбылась", - сказал Порошенко.*
И руки не отрубил...
И новые принципы во власти не започаткував.
И т.д., и т.п.
Безвиз - хорошее достижение, но его оказалось малувато))
З.Ы. в очередной раз подчеркну: выбор ЗЕ - это был по сути бунт. Бунт прежде всего против ПАПа, но и также против всех имеющихся элит.
Бунт есть бунт....
Он априори не созидателен...
Ответственность за него именно на ПАПе, а не ком-то ином.
Именно ПАП привёл к бунту, к самому невозможному для хоть какого-то управления выбору комика.
ЗЕ -- это прямое следствие ПАПа и Ко.
А не народа. Народ тот же самый..., который голосовал за европейский выбор, за ПАПа в 2014.
Можно короче: как действия Яныка на посадi президента привели к Майдану (тоже своего рода бунту), то точно также действия ПАПа в кресле президента привели к избранию ЗЕ.
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:30
При Порошенко
Зріс рівень армії ,отримали більше свободи в пересуванні,навели порядок з Бюджетом і фінансами...
Це він робив правильно чи ні?
А раз правильно
То чия вина,що після нього вибрали клоуна?
Як на мене - тих хто вибрав.
При цьому
Памятаєте,перед виборами я писав
Якщо виграє Порошенко я буду платити на 20% більше податків - щоб допомогти Державі і Президенту
І питав
Чи зроблять те саме ті, хто збирається голосувати за Зеленського
За Зеленського - проголосувало 73%... якби кожен з проголосувавших збільшив свої обовязки перед Державою - Бюджет був би вже на 20% більше ніж при Порошенко
Питання
Чому вони не підтримали того ,кого вважали своїм месією?
Чому вирішили тільки поставити галочку,а далі вмили руки?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:34
А якщо так:
То чого його не переобрали?
Це вже другорядне питання.
P.S. Якщо я хороший, все роблю правильно, а потім мене кидає навіть найближче оточення, то моя вина в тому теж дууже не мала.
Хоча б тому, що оточив себе нелояльними...
P.P.S. Я не суддя, щоб казати правильно чи не правильно хтось робив.
Бо робив як вважав потрібним та як вдавалось.
Але, оскільки образно кажучи "профукав", то що тут поробиш
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:39
Потому что избиратели ЗЕ не считали его своим мессией.
Не считали.
Бунт... Прежде всего.
Чому?
Потому что обыватель есть обыватель.
И не нужно предъявлять к нему таких же требований, как к активной части населения, составляющей малый процент общества.
Управленец должен работать с тем, что есть.
И даже если он имеет цель привлечь к активным действиям обывателя, спонукати его думать, шевелиться в правильном напоавлении, помогать и т.д. -- то это его задача. Управленца.
З.Ы. за ЗЕ голосовал, например, стойкий электорат регионалов и т.п.
Чтобы убрать ПАПа.
Сторонники ЮВТ и т.д.
А Вы о каком-то мессии говорите))
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 24 бер, 2020 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:42
Re: Політичні дискусії
Чи правильно що батьки не дозволяють дітям сунути пальці в розетку?-Правильно
Чи всі діти розуміють що правильно а що ні - не всі.
То в чому проблема тих , хто розумів що правильно і голосував за Порошенка?
В тому що 73% виявились дітьми?
Тому
Діти в (не по віку,а по розуму ) - проголосували за Зеленського...
Якби при цьому.в них вистарчило клепки й далі робити те що вони робили при Порошенко - ситуація б була кращою
Але діти вирішили що проголосували... і досить-тепер нехай Порошенко з порохоботами працює ,а юзіки і лисі поїхали в кривому Розі потоки ділити в сауни з прокурором...
Виявилось - що для того щоб ділити - треба спочатку створити те що можна ділити...а створеного надовго не вистарчило ,прийшлось продажем масок під час епідемії підробляти....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:47
budivelnik
Так це все - ознаки демократії ... Які питання тоді ? Які виборці - так і влада . Тоді треба було ( розуміючи - які виборці ) змінити виборчі закони - хоча б пропорційно IQ , наприклад , встановити "виборчий коефіцієнт" . І все було б інакше ... Чи так все одно не вийде ? Ну чи там майновий ценз ...
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:52
Зароботок на масках никоим образом не является основанием для того, что больше заработать стало не на чём.
Ниша. Образовалась ниша, в неё и клюнули.
А кто учит-то народ?!))))
Кто формирует систему образования, контент СМИ, показывает личный пример, создаёт условия (законы), по которым живёт народ, и т.д.?
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