RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5806580758085809>
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 09:51

Re: Політичні дискусії

Ну че, ребята, довольны ли вы еще своим выбором? Бедность закончилась? Экономика растет? Коррупцию побороли? С кумовством покончено раз и навсегда? Воры сидят в тюрьме? Бесчеловечные тарифы снизили? Деньги на войне больше никто не делает? Путина переиграли?
airmax78
 
Повідомлень: 33807
З нами з: 25.10.12
Подякував: 851 раз.
Подякували: 3903 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 09:53

  airmax78 написав:Ну че, ребята, довольны ли вы еще своим выбором? Бедность закончилась? Экономика растет? Коррупцию побороли? С кумовством покончено раз и навсегда? Воры сидят в тюрьме? Бесчеловечные тарифы снизили? Деньги на войне больше никто не делает? Путина переиграли?

Друже Аеромакс, я даю Вам гарантію, що ні один зепіл зараз не визнає, що він прогаласував за ватного клоуна та весільних фотографів і кухарок!

Крім російських наймитів і проросійських гнид, які шукають тут "укро-нацистів". :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21139
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:02

Re: Політичні дискусії

А от скажіть мені - а якщо насправді у нас з 12 року ( чи насправді десь з 11 ) приблизно стабільно все стає гірше і гірше - то хто винен ? Що за дилетантсько-побутове бажання знайти винних ось тут і вже і пальцем тикнути ... Не хочете читати Карла Маркса - почитайте сучасних філософів та економістів - але не підбріхувачів та "обгрунтовувальщиків" природнього капіталізму та ринку як продовження теорії природнього відбору .
Не можете ? То історію повторіть - особливо 20 століття ...
Puente
 
Повідомлень: 2690
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:18

  airmax78 написав:Ну че, ребята, довольны ли вы еще своим выбором? Бедность закончилась? Экономика растет? Коррупцию побороли? С кумовством покончено раз и навсегда? Воры сидят в тюрьме? Бесчеловечные тарифы снизили? Деньги на войне больше никто не делает? Путина переиграли?

Вы наверное удивитесь, но точно так же было и с предыдущим Порошенко.

То есть:
И выбором избиратели оного были недовольны.
И жити по-новому не стали.
И войну:
* "Более четыре года назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяц. Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны, неважна и образность этого заявления. Люди восприняли ее, как возможность завершить войну очень быстро. Я сожалею, что породил завышенные ожидания. Искренне прошу прощения, что подал надежду, которая не сбылась", - сказал Порошенко.*
https://tsn.ua/ru/ato/poroshenko-vpervy ... 05607.html

И руки не отрубил...
И новые принципы во власти не започаткував.
И т.д., и т.п.

Безвиз - хорошее достижение, но его оказалось малувато))

З.Ы. в очередной раз подчеркну: выбор ЗЕ - это был по сути бунт. Бунт прежде всего против ПАПа, но и также против всех имеющихся элит.
Бунт есть бунт....
Он априори не созидателен...

Ответственность за него именно на ПАПе, а не ком-то ином.
Именно ПАП привёл к бунту, к самому невозможному для хоть какого-то управления выбору комика.

ЗЕ -- это прямое следствие ПАПа и Ко.
А не народа. Народ тот же самый..., который голосовал за европейский выбор, за ПАПа в 2014.

Можно короче: как действия Яныка на посадi президента привели к Майдану (тоже своего рода бунту), то точно также действия ПАПа в кресле президента привели к избранию ЗЕ.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23210
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1896 раз.
Подякували: 3237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:30

  detroytred написав:действия ПАПа в кресле президента привели к избранию ЗЕ.
При Порошенко
Зріс рівень армії ,отримали більше свободи в пересуванні,навели порядок з Бюджетом і фінансами...
Це він робив правильно чи ні?
А раз правильно
То чия вина,що після нього вибрали клоуна?
Як на мене - тих хто вибрав.
При цьому
Памятаєте,перед виборами я писав
Якщо виграє Порошенко я буду платити на 20% більше податків - щоб допомогти Державі і Президенту
І питав
Чи зроблять те саме ті, хто збирається голосувати за Зеленського
За Зеленського - проголосувало 73%... якби кожен з проголосувавших збільшив свої обовязки перед Державою - Бюджет був би вже на 20% більше ніж при Порошенко
Питання
Чому вони не підтримали того ,кого вважали своїм месією?
Чому вирішили тільки поставити галочку,а далі вмили руки?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22372
З нами з: 15.01.09
Подякував: 164 раз.
Подякували: 2281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:34

А якщо так:

  budivelnik написав:При Порошенко
Зріс рівень армії ,отримали більше свободи в пересуванні,навели порядок з Бюджетом і фінансами...
Це він робив правильно чи ні?
А раз правильно......


То чого його не переобрали?

  budivelnik написав:То чия вина,що після нього вибрали клоуна?
Як на мене - тих хто вибрав.


Це вже другорядне питання.

P.S. Якщо я хороший, все роблю правильно, а потім мене кидає навіть найближче оточення, то моя вина в тому теж дууже не мала.
Хоча б тому, що оточив себе нелояльними...

P.P.S. Я не суддя, щоб казати правильно чи не правильно хтось робив.
Бо робив як вважав потрібним та як вдавалось.
Але, оскільки образно кажучи "профукав", то що тут поробиш :(
justit
 
Повідомлень: 4968
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1486 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:39

  budivelnik написав:
  detroytred написав:действия ПАПа в кресле президента привели к избранию ЗЕ.
При Порошенко
Зріс рівень армії ,отримали більше свободи в пересуванні,навели порядок з Бюджетом і фінансами...
Це він робив правильно чи ні?
А раз правильно
То чия вина,що після нього вибрали клоуна?
Як на мене - тих хто вибрав.
При цьому
Памятаєте,перед виборами я писав
Якщо виграє Порошенко я буду платити на 20% більше податків - щоб допомогти Державі і Президенту
І питав
Чи зроблять те саме ті, хто збирається голосувати за Зеленського
За Зеленського - проголосувало 73%... якби кожен з проголосувавших збільшив свої обовязки перед Державою - Бюджет був би вже на 20% більше ніж при Порошенко
Питання
Чому вони не підтримали того ,кого вважали своїм месією?
Чому вирішили тільки поставити галочку,а далі вмили руки?

Потому что избиратели ЗЕ не считали его своим мессией.
Не считали.
Бунт... Прежде всего.

Чому?
Потому что обыватель есть обыватель.
И не нужно предъявлять к нему таких же требований, как к активной части населения, составляющей малый процент общества.

Управленец должен работать с тем, что есть.
И даже если он имеет цель привлечь к активным действиям обывателя, спонукати его думать, шевелиться в правильном напоавлении, помогать и т.д. -- то это его задача. Управленца.

З.Ы. за ЗЕ голосовал, например, стойкий электорат регионалов и т.п.
Чтобы убрать ПАПа.
Сторонники ЮВТ и т.д.
А Вы о каком-то мессии говорите))
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 24 бер, 2020 10:43, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23210
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1896 раз.
Подякували: 3237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:42

Re: Політичні дискусії

  justit написав:То чого його не переобрали?
Чи правильно що батьки не дозволяють дітям сунути пальці в розетку?-Правильно
Чи всі діти розуміють що правильно а що ні - не всі.
То в чому проблема тих , хто розумів що правильно і голосував за Порошенка?
В тому що 73% виявились дітьми?
Тому
Діти в (не по віку,а по розуму ) - проголосували за Зеленського...
Якби при цьому.в них вистарчило клепки й далі робити те що вони робили при Порошенко - ситуація б була кращою
Але діти вирішили що проголосували... і досить-тепер нехай Порошенко з порохоботами працює ,а юзіки і лисі поїхали в кривому Розі потоки ділити в сауни з прокурором...
Виявилось - що для того щоб ділити - треба спочатку створити те що можна ділити...а створеного надовго не вистарчило ,прийшлось продажем масок під час епідемії підробляти....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22372
З нами з: 15.01.09
Подякував: 164 раз.
Подякували: 2281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:47

budivelnik
Так це все - ознаки демократії ... Які питання тоді ? Які виборці - так і влада . Тоді треба було ( розуміючи - які виборці ) змінити виборчі закони - хоча б пропорційно IQ , наприклад , встановити "виборчий коефіцієнт" . І все було б інакше ... Чи так все одно не вийде ? Ну чи там майновий ценз ...
Puente
 
Повідомлень: 2690
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:52

  budivelnik написав:
  justit написав:То чого його не переобрали?
Чи правильно що батьки не дозволяють дітям сунути пальці в розетку?-Правильно
Чи всі діти розуміють що правильно а що ні - не всі.
То в чому проблема тих , хто розумів що правильно і голосував за Порошенка?
В тому що 73% виявились дітьми?
Тому
Діти в (не по віку,а по розуму ) - проголосували за Зеленського...
Якби при цьому.в них вистарчило клепки й далі робити те що вони робили при Порошенко - ситуація б була кращою
Але діти вирішили що проголосували... і досить-тепер нехай Порошенко з порохоботами працює ,а юзіки і лисі поїхали в кривому Розі потоки ділити в сауни з прокурором...
Виявилось - що для того щоб ділити - треба спочатку створити те що можна ділити...а створеного надовго не вистарчило ,прийшлось продажем масок під час епідемії підробляти....


Зароботок на масках никоим образом не является основанием для того, что больше заработать стало не на чём.
Ниша. Образовалась ниша, в неё и клюнули.

А кто учит-то народ?!))))
Кто формирует систему образования, контент СМИ, показывает личный пример, создаёт условия (законы), по которым живёт народ, и т.д.?
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23210
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1896 раз.
Подякували: 3237 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5806580758085809>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1362)
24.03.2020 11:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.