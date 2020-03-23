Додано: Вів 24 бер, 2020 10:18

airmax78 написав: Ну че, ребята, довольны ли вы еще своим выбором? Бедность закончилась? Экономика растет? Коррупцию побороли? С кумовством покончено раз и навсегда? Воры сидят в тюрьме? Бесчеловечные тарифы снизили? Деньги на войне больше никто не делает? Путина переиграли? Ну че, ребята, довольны ли вы еще своим выбором? Бедность закончилась? Экономика растет? Коррупцию побороли? С кумовством покончено раз и навсегда? Воры сидят в тюрьме? Бесчеловечные тарифы снизили? Деньги на войне больше никто не делает? Путина переиграли?

Вы наверное удивитесь, но точно так же было и с предыдущим Порошенко.То есть:И выбором избиратели оного были недовольны.И жити по-новому не стали.И войну:* "Более четыре года назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяц. Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны, неважна и образность этого заявления. Люди восприняли ее, как возможность завершить войну очень быстро. Я сожалею, что породил завышенные ожидания. Искренне прошу прощения, что подал надежду, которая не сбылась", - сказал Порошенко.*И руки не отрубил...И новые принципы во власти не започаткував.И т.д., и т.п.Безвиз - хорошее достижение, но его оказалось малувато))З.Ы. в очередной раз подчеркну: выбор ЗЕ - это был по сути бунт. Бунт прежде всего против ПАПа, но и также против всех имеющихся элит.Бунт есть бунт....Он априори не созидателен...Ответственность за него именно на ПАПе, а не ком-то ином.Именно ПАП привёл к бунту, к самому невозможному для хоть какого-то управления выбору комика.ЗЕ -- это прямое следствие ПАПа и Ко.А не народа. Народ тот же самый..., который голосовал за европейский выбор, за ПАПа в 2014.Можно короче: как действия Яныка на посадi президента привели к Майдану (тоже своего рода бунту), то точно также действия ПАПа в кресле президента привели к избранию ЗЕ.