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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5806580758085809
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:58

  Puente написав:budivelnik
Так це все - ознаки демократії ... Які питання тоді ? Які виборці - так і влада . Тоді треба було ( розуміючи - які виборці ) змінити виборчі закони - хоча б пропорційно IQ , наприклад , встановити "виборчий коефіцієнт" . І все було б інакше ... Чи так все одно не вийде ?
На жаль - не вийде
Все тече еволюційно
Поки в люмпена не зявиться щось .що він може втратити від свого не вірного політичного рішення - до того часу ми будемо бовтатись як гімно в ополонці
Найшвидше щось можна змінити(на мою думку) - це створити умови ,по яким власник трьохкімнатної в Іпенях - буде вважати себе не люмпеном(якому нічим платити за квартплату) а мільйонером - бо його власність коштує мільйон
Коли найманий працівник,в електронному вигляді побачить
а - скільки він платить податків
б - куди вони йдуть...
Адже 70% не в стані своїми податками утримувати навіть своїх близьких(батьків на пенсії чи дітей в школах/садочках)
Тільки тоді і зменшаться ці шарахання...
ПС
Ще треба пояснити всім
а - сплата мит на митниці,зменшує доступність товару і збільшує його ціну,але при цьому автоматично збільшує ймовірність створення робочих місць для випуску аналогічних товарів.
Тому - якщо людина безробітна,але хоче працювати - вона за високі митні побори
Якщо має роботу - вона проти високих митних поборів... тобто рівень безробіття-повинен мати прямий звязок з рівнем митних тарифів
б - чим вищі податки на бізнес - тим важче працювати працюючим і легше жити бюджетникам+пенсіонерам...-тому податки на бізнес-також повинні мати якийсь звязок з рівнем безробіття-кількістю пенсіонерів і бюджетників.

Тобто все ніби й просто і примітивно - але на жаль
Ті хто можуть проводити подібну інформаційну політику-ті вже в третьому поколінні як еліта і у них інші інтереси(розмір яхти чи розмір частки ринку)
ті ,які розум мають і розуміють,але не мають необхідних важелів - ті поки що не еліта.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:59

  Puente написав:budivelnik
Так це все - ознаки демократії ... Які питання тоді ? Які виборці - так і влада . Тоді треба було ( розуміючи - які виборці ) змінити виборчі закони - хоча б пропорційно IQ , наприклад , встановити "виборчий коефіцієнт" . І все було б інакше ... Чи так все одно не вийде ? Ну чи там майновий ценз ...

Есть нюанс.

Кто на кого влияет сильнее?
И главное почему.

У избираемого в руках .... хренова туча ИНСТРУМЕНТОВ ВЛИЯНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЯ.
Побеждает не лучший для избирателя, а тот, кто ловчее, сильнее сумел ПОВЛИЯТЬ на избирателя.
Грубо -- одурачить, манипулировать им.
Естественно в рамках.

Главное -- это то, как потом победитель распорядится полученной властью.
Победа-обещания --- это одно, а
последующее управление --- это другое.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:03

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:А кто учит-то народ?
А хто вчить армію?
Чому в одних і тих самих умовах
В одного ротного/взводного - підрозділ готовий до виконання бойової задачі, а в 1000 - ні
А раз різниця в підготовці в армії проявляється з найнижчої ланки - то може те що казав Жуков -більш менш вірно
Армією керую я і мої сержанти....

От і виходить
Найлегше тисячам майорів свою профнепридатність звалити на одного генерала.
Але при цьому- порядок зявиться не тоді коли поміняють генерала, а тоді коли сраною мітлою під зад отримають ліниві майори..
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:05

  detroytred написав:Побеждает не лучший для избирателя, а тот, кто ловчее, сильнее сумел ПОВЛИЯТЬ на избирателя.
Отже демократія працює
Вибирає все одно виборець ,адже по Вашим словам його дурачать різні претенденти на посаду,використовуючи різні технології...
Тому
Якщо виборець не навчиться правильно обирати - то кожні наступні вибори перетворяться в підкидання монетки....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:08

  budivelnik написав:
  Puente написав:budivelnik
Так це все - ознаки демократії ... Які питання тоді ? Які виборці - так і влада . Тоді треба було ( розуміючи - які виборці ) змінити виборчі закони - хоча б пропорційно IQ , наприклад , встановити "виборчий коефіцієнт" . І все було б інакше ... Чи так все одно не вийде ?
На жаль - не вийде
Все тече еволюційно
Поки в люмпена не зявиться щось .що він може втратити від свого не вірного політичного рішення - до того часу ми будемо бовтатись як гімно в ополонці
Найшвидше щось можна змінити(на мою думку) - це створити умови ,по яким власник трьохкімнатної в Іпенях - буде вважати себе не люмпеном(якому нічим платити за квартплату) а мільйонером - бо його власність коштує мільйон
Коли найманий працівник,в електронному вигляді побачить
а - скільки він платить податків
б - куди вони йдуть...
Адже 70% не в стані своїми податками утримувати навіть своїх близьких(батьків на пенсії чи дітей в школах/садочках)
Тільки тоді і зменшаться ці шарахання...
ПС
Ще треба пояснити всім
а - сплата мит на митниці,зменшує доступність товару і збільшує його ціну,але при цьому автоматично збільшує ймовірність створення робочих місць для випуску аналогічних товарів.
Тому - якщо людина безробітна,але хоче працювати - вона за високі митні побори
Якщо має роботу - вона проти високих митних поборів... тобто рівень безробіття-повинен мати прямий звязок з рівнем митних тарифів
б - чим вищі податки на бізнес - тим важче працювати працюючим і легше жити бюджетникам+пенсіонерам...-тому податки на бізнес-також повинні мати якийсь звязок з рівнем безробіття-кількістю пенсіонерів і бюджетників.

Тобто все ніби й просто і примітивно - але на жаль
Ті хто можуть проводити подібну інформаційну політику-ті вже в третьому поколінні як еліта і у них інші інтереси(розмір яхти чи розмір частки ринку)
ті ,які розум мають і розуміють,але не мають необхідних важелів - ті поки що не еліта.

Избирали того же ЗЕ отнюдь не люмпены...
Украина - страна не люмпенов!!!
Не нужно утрировать.


Не важно правильные или не правильные перечисленные Ваши утверждения о том, что нужно: - створити умови ... вважати себе миллионером;
- наемный работник в электронном виде увидит..;
-пояснити, що сплата мит...
- и т.д.

Важно то, что это ФУНКЦИЯ-ЗАДАЧА власти, посадовцiв.
У них инструменты.
Это они обязаны делать.

Но пока об этом на малом форуме рассказыааете десятку граждан Вы, а не должностные лица выполняют эти свои обязанности -- делают, поясняют, сворюють.
detroytred
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