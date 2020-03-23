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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5806580758085809 Додано: Вів 24 бер, 2020 10:58 Puente написав: budivelnik

Так це все - ознаки демократії ... Які питання тоді ? Які виборці - так і влада . Тоді треба було ( розуміючи - які виборці ) змінити виборчі закони - хоча б пропорційно IQ , наприклад , встановити "виборчий коефіцієнт" . І все було б інакше ... Чи так все одно не вийде ? Так це все - ознаки демократії ... Які питання тоді ? Які виборці - так і влада . Тоді треба було ( розуміючи - які виборці ) змінити виборчі закони - хоча б пропорційно IQ , наприклад , встановити "виборчий коефіцієнт" . І все було б інакше ... Чи так все одно не вийде ? На жаль - не вийде

Все тече еволюційно

Поки в люмпена не зявиться щось .що він може втратити від свого не вірного політичного рішення - до того часу ми будемо бовтатись як гімно в ополонці

Найшвидше щось можна змінити(на мою думку) - це створити умови ,по яким власник трьохкімнатної в Іпенях - буде вважати себе не люмпеном(якому нічим платити за квартплату) а мільйонером - бо його власність коштує мільйон

Коли найманий працівник,в електронному вигляді побачить

а - скільки він платить податків

б - куди вони йдуть...

Адже 70% не в стані своїми податками утримувати навіть своїх близьких(батьків на пенсії чи дітей в школах/садочках)

Тільки тоді і зменшаться ці шарахання...

ПС

Ще треба пояснити всім

а - сплата мит на митниці,зменшує доступність товару і збільшує його ціну,але при цьому автоматично збільшує ймовірність створення робочих місць для випуску аналогічних товарів.

Тому - якщо людина безробітна,але хоче працювати - вона за високі митні побори

Якщо має роботу - вона проти високих митних поборів... тобто рівень безробіття-повинен мати прямий звязок з рівнем митних тарифів

б - чим вищі податки на бізнес - тим важче працювати працюючим і легше жити бюджетникам+пенсіонерам...-тому податки на бізнес-також повинні мати якийсь звязок з рівнем безробіття-кількістю пенсіонерів і бюджетників.



Тобто все ніби й просто і примітивно - але на жаль

Ті хто можуть проводити подібну інформаційну політику-ті вже в третьому поколінні як еліта і у них інші інтереси(розмір яхти чи розмір частки ринку)

ті ,які розум мають і розуміють,але не мають необхідних важелів - ті поки що не еліта. На жаль - не вийдеВсе тече еволюційноПоки в люмпена не зявиться щось .що він може втратити від свого не вірного політичного рішення - до того часу ми будемо бовтатись як гімно в ополонціНайшвидше щось можна змінити(на мою думку) - це створити умови ,по яким власник трьохкімнатної в Іпенях - буде вважати себе не люмпеном(якому нічим платити за квартплату) а мільйонером - бо його власність коштує мільйонКоли найманий працівник,в електронному вигляді побачитьа - скільки він платить податківб - куди вони йдуть...Адже 70% не в стані своїми податками утримувати навіть своїх близьких(батьків на пенсії чи дітей в школах/садочках)Тільки тоді і зменшаться ці шарахання...ПСЩе треба пояснити всіма - сплата мит на митниці,зменшує доступність товару і збільшує його ціну,але при цьому автоматично збільшує ймовірність створення робочих місць для випуску аналогічних товарів.Тому - якщо людина безробітна,але хоче працювати - вона за високі митні побориЯкщо має роботу - вона проти високих митних поборів... тобто рівень безробіття-повинен мати прямий звязок з рівнем митних тарифівб - чим вищі податки на бізнес - тим важче працювати працюючим і легше жити бюджетникам+пенсіонерам...-тому податки на бізнес-також повинні мати якийсь звязок з рівнем безробіття-кількістю пенсіонерів і бюджетників.Тобто все ніби й просто і примітивно - але на жальТі хто можуть проводити подібну інформаційну політику-ті вже в третьому поколінні як еліта і у них інші інтереси(розмір яхти чи розмір частки ринку)ті ,які розум мають і розуміють,але не мають необхідних важелів - ті поки що не еліта. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22372 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 10:59 Puente написав: budivelnik

Так це все - ознаки демократії ... Які питання тоді ? Які виборці - так і влада . Тоді треба було ( розуміючи - які виборці ) змінити виборчі закони - хоча б пропорційно IQ , наприклад , встановити "виборчий коефіцієнт" . І все було б інакше ... Чи так все одно не вийде ? Ну чи там майновий ценз ... Так це все - ознаки демократії ... Які питання тоді ? Які виборці - так і влада . Тоді треба було ( розуміючи - які виборці ) змінити виборчі закони - хоча б пропорційно IQ , наприклад , встановити "виборчий коефіцієнт" . І все було б інакше ... Чи так все одно не вийде ? Ну чи там майновий ценз ...

Есть нюанс.



Кто на кого влияет сильнее?

И главное почему.



У избираемого в руках .... хренова туча ИНСТРУМЕНТОВ ВЛИЯНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЯ.

Побеждает не лучший для избирателя, а тот, кто ловчее, сильнее сумел ПОВЛИЯТЬ на избирателя.

Грубо -- одурачить, манипулировать им.

Естественно в рамках.



Главное -- это то, как потом победитель распорядится полученной властью.

Победа-обещания --- это одно, а

последующее управление --- это другое. Есть нюанс.Кто на кого влияет сильнее?И главное почему.У избираемого в руках .... хренова туча ИНСТРУМЕНТОВ ВЛИЯНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЯ.Побеждает не лучший для избирателя, а тот, кто ловчее, сильнее сумел ПОВЛИЯТЬ на избирателя.Грубо -- одурачить, манипулировать им.Естественно в рамках.Главное -- это то, как потом победитель распорядится полученной властью.Победа-обещания --- это одно, апоследующее управление --- это другое. detroytred

Повідомлень: 23210 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1896 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 11:03 Re: Політичні дискусії detroytred написав: А кто учит-то народ? А кто учит-то народ? А хто вчить армію?

Чому в одних і тих самих умовах

В одного ротного/взводного - підрозділ готовий до виконання бойової задачі, а в 1000 - ні

А раз різниця в підготовці в армії проявляється з найнижчої ланки - то може те що казав Жуков -більш менш вірно

Армією керую я і мої сержанти....



От і виходить

Найлегше тисячам майорів свою профнепридатність звалити на одного генерала.

Але при цьому- порядок зявиться не тоді коли поміняють генерала, а тоді коли сраною мітлою під зад отримають ліниві майори.. А хто вчить армію?Чому в одних і тих самих умовахВ одного ротного/взводного - підрозділ готовий до виконання бойової задачі, а в 1000 - ніА раз різниця в підготовці в армії проявляється з найнижчої ланки - то може те що казав Жуков -більш менш вірноАрмією керую я і мої сержанти....От і виходитьНайлегше тисячам майорів свою профнепридатність звалити на одного генерала.Але при цьому- порядок зявиться не тоді коли поміняють генерала, а тоді коли сраною мітлою під зад отримають ліниві майори.. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22372 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 11:05 detroytred написав: Побеждает не лучший для избирателя, а тот, кто ловчее, сильнее сумел ПОВЛИЯТЬ на избирателя. Побеждает не лучший для избирателя, а тот, кто ловчее, сильнее сумел ПОВЛИЯТЬ на избирателя. Отже демократія працює

Вибирає все одно виборець ,адже по Вашим словам його дурачать різні претенденти на посаду,використовуючи різні технології...

Тому

Якщо виборець не навчиться правильно обирати - то кожні наступні вибори перетворяться в підкидання монетки.... Отже демократія працюєВибирає все одно виборець ,адже по Вашим словам його дурачать різні претенденти на посаду,використовуючи різні технології...ТомуЯкщо виборець не навчиться правильно обирати - то кожні наступні вибори перетворяться в підкидання монетки.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22372 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 11:08 budivelnik написав: Puente написав: budivelnik

Так це все - ознаки демократії ... Які питання тоді ? Які виборці - так і влада . Тоді треба було ( розуміючи - які виборці ) змінити виборчі закони - хоча б пропорційно IQ , наприклад , встановити "виборчий коефіцієнт" . І все було б інакше ... Чи так все одно не вийде ? Так це все - ознаки демократії ... Які питання тоді ? Які виборці - так і влада . Тоді треба було ( розуміючи - які виборці ) змінити виборчі закони - хоча б пропорційно IQ , наприклад , встановити "виборчий коефіцієнт" . І все було б інакше ... Чи так все одно не вийде ? На жаль - не вийде

Все тече еволюційно

Поки в люмпена не зявиться щось .що він може втратити від свого не вірного політичного рішення - до того часу ми будемо бовтатись як гімно в ополонці

Найшвидше щось можна змінити(на мою думку) - це створити умови ,по яким власник трьохкімнатної в Іпенях - буде вважати себе не люмпеном(якому нічим платити за квартплату) а мільйонером - бо його власність коштує мільйон

Коли найманий працівник,в електронному вигляді побачить

а - скільки він платить податків

б - куди вони йдуть...

Адже 70% не в стані своїми податками утримувати навіть своїх близьких(батьків на пенсії чи дітей в школах/садочках)

Тільки тоді і зменшаться ці шарахання...

ПС

Ще треба пояснити всім

а - сплата мит на митниці,зменшує доступність товару і збільшує його ціну,але при цьому автоматично збільшує ймовірність створення робочих місць для випуску аналогічних товарів.

Тому - якщо людина безробітна,але хоче працювати - вона за високі митні побори

Якщо має роботу - вона проти високих митних поборів... тобто рівень безробіття-повинен мати прямий звязок з рівнем митних тарифів

б - чим вищі податки на бізнес - тим важче працювати працюючим і легше жити бюджетникам+пенсіонерам...-тому податки на бізнес-також повинні мати якийсь звязок з рівнем безробіття-кількістю пенсіонерів і бюджетників.



Тобто все ніби й просто і примітивно - але на жаль

Ті хто можуть проводити подібну інформаційну політику-ті вже в третьому поколінні як еліта і у них інші інтереси(розмір яхти чи розмір частки ринку)

ті ,які розум мають і розуміють,але не мають необхідних важелів - ті поки що не еліта. На жаль - не вийдеВсе тече еволюційноПоки в люмпена не зявиться щось .що він може втратити від свого не вірного політичного рішення - до того часу ми будемо бовтатись як гімно в ополонціНайшвидше щось можна змінити(на мою думку) - це створити умови ,по яким власник трьохкімнатної в Іпенях - буде вважати себе не люмпеном(якому нічим платити за квартплату) а мільйонером - бо його власність коштує мільйонКоли найманий працівник,в електронному вигляді побачитьа - скільки він платить податківб - куди вони йдуть...Адже 70% не в стані своїми податками утримувати навіть своїх близьких(батьків на пенсії чи дітей в школах/садочках)Тільки тоді і зменшаться ці шарахання...ПСЩе треба пояснити всіма - сплата мит на митниці,зменшує доступність товару і збільшує його ціну,але при цьому автоматично збільшує ймовірність створення робочих місць для випуску аналогічних товарів.Тому - якщо людина безробітна,але хоче працювати - вона за високі митні побориЯкщо має роботу - вона проти високих митних поборів... тобто рівень безробіття-повинен мати прямий звязок з рівнем митних тарифівб - чим вищі податки на бізнес - тим важче працювати працюючим і легше жити бюджетникам+пенсіонерам...-тому податки на бізнес-також повинні мати якийсь звязок з рівнем безробіття-кількістю пенсіонерів і бюджетників.Тобто все ніби й просто і примітивно - але на жальТі хто можуть проводити подібну інформаційну політику-ті вже в третьому поколінні як еліта і у них інші інтереси(розмір яхти чи розмір частки ринку)ті ,які розум мають і розуміють,але не мають необхідних важелів - ті поки що не еліта.

Избирали того же ЗЕ отнюдь не люмпены...

Украина - страна не люмпенов!!!

Не нужно утрировать.





Не важно правильные или не правильные перечисленные Ваши утверждения о том, что нужно: - створити умови ... вважати себе миллионером;

- наемный работник в электронном виде увидит..;

-пояснити, що сплата мит...

- и т.д.



Важно то, что это ФУНКЦИЯ-ЗАДАЧА власти, посадовцiв.

У них инструменты.

Это они обязаны делать.



Но пока об этом на малом форуме рассказыааете десятку граждан Вы, а не должностные лица выполняют эти свои обязанности -- делают, поясняют, сворюють. Избирали того же ЗЕ отнюдь не люмпены...Украина - страна не люмпенов!!!Не нужно утрировать.Не важно правильные или не правильные перечисленные Ваши утверждения о том, что нужно: - створити умови ... вважати себе миллионером;- наемный работник в электронном виде увидит..;-пояснити, що сплата мит...- и т.д.Важно то, что это ФУНКЦИЯ-ЗАДАЧА власти, посадовцiв.У них инструменты.Это они обязаны делать.Но пока об этом на малом форуме рассказыааете десятку граждан Вы, а не должностные лица выполняют эти свои обязанности -- делают, поясняют, сворюють. detroytred

Повідомлень: 23210 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1896 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5806580758085809 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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