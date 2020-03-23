На жаль - не вийде
Все тече еволюційно
Поки в люмпена не зявиться щось .що він може втратити від свого не вірного політичного рішення - до того часу ми будемо бовтатись як гімно в ополонці
Найшвидше щось можна змінити(на мою думку) - це створити умови ,по яким власник трьохкімнатної в Іпенях - буде вважати себе не люмпеном(якому нічим платити за квартплату) а мільйонером - бо його власність коштує мільйон
Коли найманий працівник,в електронному вигляді побачить
а - скільки він платить податків
б - куди вони йдуть...
Адже 70% не в стані своїми податками утримувати навіть своїх близьких(батьків на пенсії чи дітей в школах/садочках)
Тільки тоді і зменшаться ці шарахання...
ПС
Ще треба пояснити всім
а - сплата мит на митниці,зменшує доступність товару і збільшує його ціну,але при цьому автоматично збільшує ймовірність створення робочих місць для випуску аналогічних товарів.
Тому - якщо людина безробітна,але хоче працювати - вона за високі митні побори
Якщо має роботу - вона проти високих митних поборів... тобто рівень безробіття-повинен мати прямий звязок з рівнем митних тарифів
б - чим вищі податки на бізнес - тим важче працювати працюючим і легше жити бюджетникам+пенсіонерам...-тому податки на бізнес-також повинні мати якийсь звязок з рівнем безробіття-кількістю пенсіонерів і бюджетників.
Тобто все ніби й просто і примітивно - але на жаль
Ті хто можуть проводити подібну інформаційну політику-ті вже в третьому поколінні як еліта і у них інші інтереси(розмір яхти чи розмір частки ринку)
ті ,які розум мають і розуміють,але не мають необхідних важелів - ті поки що не еліта.