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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5807580858095810
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:35

  detroytred написав:А кто учит-то народ?!))))
Кто формирует систему образования, контент СМИ, показывает личный пример, создаёт условия (законы), по которым живёт народ, и т.д.?


Батьки вестимо :)))
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:41

  justit написав:
  detroytred написав:А кто учит-то народ?!))))
Кто формирует систему образования, контент СМИ, показывает личный пример, создаёт условия (законы), по которым живёт народ, и т.д.?


Батьки вестимо :)))

Отож.
Как за столом -- так мы элита, на нас ответственность, мы управляем, мы создаём (поэтому нам заводы-пароходы, надра, кресла, оклады, феофании и т.д.)

А как - почему в стране-обществе такое --- так а мы причём?! Это они (пересичные) сами ...


Это классика.
Она вошла в правило.
Доходит до абсурда -- когда комбриг в суде официально заявляет --- да лежал у меня на столе какой-то лист...
Я не причём))
На. Его. Рабочем столе. Документ. (Который никто, кроме него не имеет права изучить. Который именно он обязан рассмотреть, раз положил на свой рабочий стол, принял его).
А он не причём...

Вы ж посмотрите, как чиновники рассказывают о том, что нужно сделать.
Им нужно сделать. Из их обязанностей.
Но не делают.

Особенно Гройсман полюбял: ми повиннi....
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 24 бер, 2020 11:53, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:49

  detroytred написав:Как за столом -- так мы элита, на нас ответственность, мы управляем, мы создаём (поэтому нам заводы-пароходы, надра, кресла, оклады, феофании и т.д.)

А как - почему в стране-обществе такое --- так а мы причём?! Это они (пересичные) сами ...


А разве бывало иначе?
У нас?
Не припоминаю.
Так что все ок.

Где-то на островах едят людей из чужого племени - им нормально.
А у нас - виноват он, я не виноват.
Это тоже нормально
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:00

  justit написав:
  detroytred написав:Как за столом -- так мы элита, на нас ответственность, мы управляем, мы создаём (поэтому нам заводы-пароходы, надра, кресла, оклады, феофании и т.д.)

А как - почему в стране-обществе такое --- так а мы причём?! Это они (пересичные) сами ...


А разве бывало иначе?
У нас?
Не припоминаю.
Так что все ок.

Где-то на островах едят людей из чужого племени - им нормально.
А у нас - виноват он, я не виноват.
Это тоже нормально

Ну так майже всі хочуть - щоб так все-таки не було . Бо піраміда - кількість людей на різних "поверхах" дуже відрізняється ...
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:05

  justit написав:
  detroytred написав:Как за столом -- так мы элита, на нас ответственность, мы управляем, мы создаём (поэтому нам заводы-пароходы, надра, кресла, оклады, феофании и т.д.)

А как - почему в стране-обществе такое --- так а мы причём?! Это они (пересичные) сами ...


А разве бывало иначе?
У нас?
Не припоминаю.
Так что все ок.

Где-то на островах едят людей из чужого племени - им нормально.
А у нас - виноват он, я не виноват.
Это тоже нормально

Я с Вами согласен.
Нормально, даже больше --- низенько-низенько, але летим всё же, а не падаем.
Рассматривал лишь в плоскости причин и скорости.

Но многие расценивают как - точка невозвозврата пройдена, падаем.

Это естественное расхождение в субъективной оценке.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:30

Re: Політичні дискусії

https://vesti.ua/business/eurolab-palch ... n_get_more
кто-то еще сомневается в положительном тесте Зе на наркоту?
Сцуко, страна конченных далпайопав.
PS Надеюсь евролаб этот закроют нах, но перед этим посадят главврача и оштрафуют на пару десятков лямов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:44

Чудо свершилось!

Сайт, который еще недавно на этой ветке называли "желтым", "помойным", и прочими подобными эпитетами, вдруг оказался вполне достойным и цитируемым.

Я имею в виду сайт "vesti.ua".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:10

      yanyura написав:Чудо свершилось!

    Сайт, который еще недавно на этой ветке называли "желтым", "помойным", и прочими подобными эпитетами, вдруг оказался вполне достойным и цитируемым.

    Я имею в виду сайт "vesti.ua".

    для цитирующих важна не репутация сайта и достоверность информации, а лишь то как это ложится на удобрённую ими почву... ;)
    "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
    Тракторист
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    Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:18

      detroytred написав:Это естественное расхождение в субъективной оценке.
    А може обєктивно з різних сторін(галузей)
    Є наприклад спорт
    В одного і того ж тренера.тренуються тисячі...
    Тільки чомусь успіху досягають одиниці....Тобто все як у нормальному житті
    Є 100 олігархів на 40 млн
    Є 1 000 000 багатих на тих самих 40 млн
    Є 10 000 000 - тих хто самі зводять кінці з кінцями...з 40 млн
    От тільки чомусь є 30 000 000 ,яким постійно щось заважає і їм обовязково треба вибрати того ,хто їм найбільше наобіцяє...

    Так проблема в тих хто голосує не за найбільшого обіцяльника ... і програє
    Чи в тих хто голосує за найбільшого і ...виграє.при чому так,що їм стає ще гірше...а ті які програли - все одно живуть краще від вигравших...

    І оповідання що тренер винуватий в тому що Іван став олімпійським чемпіоном.а 1000 його сусідів - не отримали навіть майстра спорту - предявляти тренеру-як мінімум не серьозно.Як максимум -дебілоїдно.
    http://forum.finance.ua/topic93912.html
    http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
    budivelnik
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    Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:19

    Любителі Куршавеля

      airmax78 написав:https://vesti.ua/business/eurolab-palchevskogo-skryl-polozhitelnye-testy-na-koronavirus-vip-klientov?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
    кто-то еще сомневается в положительном тесте Зе на наркоту?
    Сцуко, страна конченных далпайопав.
    PS Надеюсь евролаб этот закроют нах, но перед этим посадят главврача и оштрафуют на пару десятков лямов.


    "Формально, тесты отправили на повторное исследование в Германию, и они там дали ожидаемо положительный результат. Правда, немцы отправили ответ не только к Eurolab, но и санитарным службам нашего государства. Поэтому теперь к Пальчевскому много вопросов, ведь все эти селебритис, они публичные и небедные люди, у них охранники, водители, прислуга, дети, и пока Eurolab в течение 4-х дней скрывал данные тестов, многие заражались. Теперь надо проверять десятки людей", – отметили собеседники."

    Питання в тому, кого за рік посадили Зе- і зеКоманада????
    Нуль.
    І нікого саджати не будуть.
    Вони такі, ці пройдисвіти.
    Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
    Frant
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