Додано: Вів 24 бер, 2020 11:41

justit написав: detroytred написав: А кто учит-то народ?!))))

Кто формирует систему образования, контент СМИ, показывает личный пример, создаёт условия (законы), по которым живёт народ, и т.д.? А кто учит-то народ?!))))Кто формирует систему образования, контент СМИ, показывает личный пример, создаёт условия (законы), по которым живёт народ, и т.д.?



Батьки вестимо )) Батьки вестимо))

Отож.Как за столом -- так мы элита, на нас ответственность, мы управляем, мы создаём (поэтому нам заводы-пароходы, надра, кресла, оклады, феофании и т.д.)А как - почему в стране-обществе такое --- так а мы причём?! Это они (пересичные) сами ...Это классика.Она вошла в правило.Доходит до абсурда -- когда комбриг в суде официально заявляет --- да лежал у меня на столе какой-то лист...Я не причём))На. Его. Рабочем столе. Документ. (Который никто, кроме него не имеет права изучить. Который именно он обязан рассмотреть, раз положил на свой рабочий стол, принял его).А он не причём...Вы ж посмотрите, как чиновники рассказывают о том, что нужно сделать.Им нужно сделать. Из их обязанностей.Но не делают.Особенно Гройсман полюбял: ми повиннi....