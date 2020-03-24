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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5808580958105811
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:42

Ітогі подвєдьом. 2020-03-24

Ітогі подвєдьом. 2020-03-24

1) Олимпийские игры-2020 официально перенесены
Олимпиада не состоится в 2020 году. Она перенесена на неопределенный срок, но важным условием является то, что Игры должны быть проведены не позднее лета 2021 года.

2) В Украине создадут Стабилизационный фонд на 200 млрд грн — Шмыгаль
Кабинет министров Украины создаст Стабилизационный фонд, объем которого составит почти 200 млрд грн.

За чей счёт банкет ?

3) Коронавирус. Как после встречи с Зеленским распределили олигархов по Украине
Ринат Ахметов - Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская; плюс города, где он влияет как, например, Кривой Рог;
Игорь Коломойский - Запорожская область;
Игорь Палица - Волынская область;
Виктор Пинчук - Днепропетровская область;
Андрей Веревский - Полтавская и Кировоградская области;
Юрий Косюк - Винницкая и Черкасская области;
Андрей Ставницер - Одесская область;
Александр Ярославский - Харьковская область.

Вот и поделили Украину между олигархами.

4) Сокрытие инфицированного коронавирусом в Киеве: следователи вызвали на допрос работников клиники Eurolab
Это том самый Eurolab, где Бубочка "сдавал" анализы. Результаты тех анализов вызывают большие сомнения

5) В Нидерландах возобновились судебные слушания по делу сбитого "Боинга" МН17 (видео)
«Мельницы Господни мелют медленно, но очень тонко»

6) Заплатить $200 млн. Суд встал на сторону Суркисов в деле против ПриватБанка
Печерский районный суд Киева подтвердил обязанность ПриватБанка выполнять условия депозитных договоров с офшорными компаниями братьев Суркисов не дожидаясь решения суда по сути, а также апелляции по этому делу.

Компенсация для Коломойского: Кабмин утвердил новую версию закона 2571 – НВ
Главное новшество проекта, по сравнению с предыдущими редакциями – изменение формулы, по которой Коломойский и Боголюбов могут в суде потребовать компенсацию за потерю банка.

Учитывая решение Печерского суда по Суркисам, несложно догадаться, что новая редакция закон будет работать в пользу Бабушки

7) Больницы в Украине должны приостановить плановые операции из-за коронавируса - приказ Минздрава (документ)
Невесело

8) Зеленский пригрозил тем, кто "зарабатывает на человеческой беде" в ситуации с пандемией коронавируса
Какой грозный. Но не замечает, что маски из Украины продают в другие страны
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:10

  airmax78 написав:https://vesti.ua/business/eurolab-palchevskogo-skryl-polozhitelnye-testy-na-koronavirus-vip-klientov?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
кто-то еще сомневается в положительном тесте Зе на наркоту?
Сцуко, страна конченных далпайопав.
PS Надеюсь евролаб этот закроют нах, но перед этим посадят главврача и оштрафуют на пару десятков лямов.

Вы просто не знаете темы.
Расскажу как все было.
Евролаб провел экспресс тесты по 1500 грн, обнаружил корону и доложился вирусологам. Те отмахнулась, типа тест на иммуноглобулины имеет низкую точность. Но клиенты оказались дотошными и заказали полноценное тестирование за 16000 грн с отправкой материала в Германию. Из Германии пришло подтверждение, что тест положительный. Вышел скандал, в Евролаб тут же направили комиссию с проверкой, которая криминала не нашла. После этого Евролабу была высказана претензия, что частные клиники не имеют права тестить на коронавирус, типа особая опасность и блаблабла, но ведь тестили в Германии. Снова вышел облом у МОЗа.
Максим, Вы же взрослый человек, не верьте желтой прессе.
По сути частникам нужно спасибо сказать, что экспресс-тестить начали. Без них сейчас в Киеве было бы обнаружено от силы пара случаев. Ибо нашему жлобоватому МОЗу их по какой-то причине очень жалко использовать.
Кстати, именно после этого случая офигевшая Европа выдала нам от щедрот своих дополнительные лабораторные комплексы и тест-комплекты.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:40

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Это естественное расхождение в субъективной оценке.
А може обєктивно з різних сторін(галузей)
Є наприклад спорт
В одного і того ж тренера.тренуються тисячі...
Тільки чомусь успіху досягають одиниці....Тобто все як у нормальному житті
Є 100 олігархів на 40 млн
Є 1 000 000 багатих на тих самих 40 млн
Є 10 000 000 - тих хто самі зводять кінці з кінцями...з 40 млн
От тільки чомусь є 30 000 000 ,яким постійно щось заважає і їм обовязково треба вибрати того ,хто їм найбільше наобіцяє...

Так проблема в тих хто голосує не за найбільшого обіцяльника ... і програє
Чи в тих хто голосує за найбільшого і ...виграє.при чому так,що їм стає ще гірше...а ті які програли - все одно живуть краще від вигравших...

І оповідання що тренер винуватий в тому що Іван став олімпійським чемпіоном.а 1000 його сусідів - не отримали навіть майстра спорту - предявляти тренеру-як мінімум не серьозно.Як максимум -дебілоїдно.

Какие-то неуместные скачки с объективного распределения (спортивных и пр.) результатов внутри группы на выборы.

Не серьёзно или де*** --- это не замечать, что результаты, жизнь большинства (т.е. обывателей) определяется тренерами (управленцами).
Хоть в развитых странах, хоть в развивающихся. Хоть в Штатах, хоть в Украине.
Это объективное явление...

Факт -- тренера, управленцы там эффективнее.
О том и была речь.

Проще: у хорошего тренера посредственности дадут гораздо выше результат, чем те же посредственности у плохого тренера. Их результат будет определяться целями, желаниями, уровнем, умением тренера выполнять свою тренерскую работу, функцию.
Сравнение-упоминание с олимпийским чемпионом -- не понятно вообще к чему.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:51

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:это не замечать, что результаты, жизнь большинства (т.е. обывателей) определяется тренерами (управленцами).
Брехня.
Ви можете привести в країну будь-якого управлінця(тренера), який в себе в Державі показав результат і при цьому - не отримаєте результат тут...І не отримаєте не тому що управлінець поганий. а тому що ті ким керує цей управлінець-живуть ментально в совку і вважають що наявність власної квартири не тягне за собою відповідальність за її стан...
Чи власна кваліфікація-це не проблема того хто її повинен мати - а проблема того хто тренує(управляє)

От і виходить
Можна пригнати супер/пупер управлінця по керуванню житлом...але поки мешканці дозволятимуть собі сцяти в підїзді - толку не буде.

І останнє
Є рівні
Не може людина на першому рівні кваліфікації(перший клас середньої школи) розуміти що від неї вимагає викладач Кембріджа...+Викладач Кембріджа - не буде опускатись до рівня першого класу середньої школи..
Тому суспільство росте однаково
Еліта - з рівня викладач технікуму доростає до викладача ВУЗу..
Населення з люмпенів яким всі винні виростає до розуміння того ,що від його професійних навиків( і голосування) залежить буде еліта рости вище чи може дозволити собі деградувати до рівня урки (разом з деградацією населення)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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