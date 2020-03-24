Додано: Вів 24 бер, 2020 19:10

airmax78 написав: https://vesti.ua/business/eurolab-palchevskogo-skryl-polozhitelnye-testy-na-koronavirus-vip-klientov?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

кто-то еще сомневается в положительном тесте Зе на наркоту?

Сцуко, страна конченных далпайопав.

PS Надеюсь евролаб этот закроют нах, но перед этим посадят главврача и оштрафуют на пару десятков лямов. https://vesti.ua/business/eurolab-palchevskogo-skryl-polozhitelnye-testy-na-koronavirus-vip-klientov?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_moreкто-то еще сомневается в положительном тесте Зе на наркоту?Сцуко, страна конченных далпайопав.PS Надеюсь евролаб этот закроют нах, но перед этим посадят главврача и оштрафуют на пару десятков лямов.

Вы просто не знаете темы.Расскажу как все было.Евролаб провел экспресс тесты по 1500 грн, обнаружил корону и доложился вирусологам. Те отмахнулась, типа тест на иммуноглобулины имеет низкую точность. Но клиенты оказались дотошными и заказали полноценное тестирование за 16000 грн с отправкой материала в Германию. Из Германии пришло подтверждение, что тест положительный. Вышел скандал, в Евролаб тут же направили комиссию с проверкой, которая криминала не нашла. После этого Евролабу была высказана претензия, что частные клиники не имеют права тестить на коронавирус, типа особая опасность и блаблабла, но ведь тестили в Германии. Снова вышел облом у МОЗа.Максим, Вы же взрослый человек, не верьте желтой прессе.По сути частникам нужно спасибо сказать, что экспресс-тестить начали. Без них сейчас в Киеве было бы обнаружено от силы пара случаев. Ибо нашему жлобоватому МОЗу их по какой-то причине очень жалко использовать.Кстати, именно после этого случая офигевшая Европа выдала нам от щедрот своих дополнительные лабораторные комплексы и тест-комплекты.