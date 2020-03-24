Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ринат Ахметов - Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская; плюс города, где он влияет как, например, Кривой Рог; Игорь Коломойский - Запорожская область; Игорь Палица - Волынская область; Виктор Пинчук - Днепропетровская область; Андрей Веревский - Полтавская и Кировоградская области; Юрий Косюк - Винницкая и Черкасская области; Андрей Ставницер - Одесская область; Александр Ярославский - Харьковская область.
Печерский районный суд Киева подтвердил обязанность ПриватБанка выполнять условия депозитных договоров с офшорными компаниями братьев Суркисов не дожидаясь решения суда по сути, а также апелляции по этому делу.
airmax78 написав:https://vesti.ua/business/eurolab-palchevskogo-skryl-polozhitelnye-testy-na-koronavirus-vip-klientov?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more кто-то еще сомневается в положительном тесте Зе на наркоту? Сцуко, страна конченных далпайопав. PS Надеюсь евролаб этот закроют нах, но перед этим посадят главврача и оштрафуют на пару десятков лямов.
Вы просто не знаете темы. Расскажу как все было. Евролаб провел экспресс тесты по 1500 грн, обнаружил корону и доложился вирусологам. Те отмахнулась, типа тест на иммуноглобулины имеет низкую точность. Но клиенты оказались дотошными и заказали полноценное тестирование за 16000 грн с отправкой материала в Германию. Из Германии пришло подтверждение, что тест положительный. Вышел скандал, в Евролаб тут же направили комиссию с проверкой, которая криминала не нашла. После этого Евролабу была высказана претензия, что частные клиники не имеют права тестить на коронавирус, типа особая опасность и блаблабла, но ведь тестили в Германии. Снова вышел облом у МОЗа. Максим, Вы же взрослый человек, не верьте желтой прессе. По сути частникам нужно спасибо сказать, что экспресс-тестить начали. Без них сейчас в Киеве было бы обнаружено от силы пара случаев. Ибо нашему жлобоватому МОЗу их по какой-то причине очень жалко использовать. Кстати, именно после этого случая офигевшая Европа выдала нам от щедрот своих дополнительные лабораторные комплексы и тест-комплекты.
detroytred написав:Это естественное расхождение в субъективной оценке.
А може обєктивно з різних сторін(галузей) Є наприклад спорт В одного і того ж тренера.тренуються тисячі... Тільки чомусь успіху досягають одиниці....Тобто все як у нормальному житті Є 100 олігархів на 40 млн Є 1 000 000 багатих на тих самих 40 млн Є 10 000 000 - тих хто самі зводять кінці з кінцями...з 40 млн От тільки чомусь є 30 000 000 ,яким постійно щось заважає і їм обовязково треба вибрати того ,хто їм найбільше наобіцяє...
Так проблема в тих хто голосує не за найбільшого обіцяльника ... і програє Чи в тих хто голосує за найбільшого і ...виграє.при чому так,що їм стає ще гірше...а ті які програли - все одно живуть краще від вигравших...
І оповідання що тренер винуватий в тому що Іван став олімпійським чемпіоном.а 1000 його сусідів - не отримали навіть майстра спорту - предявляти тренеру-як мінімум не серьозно.Як максимум -дебілоїдно.
Какие-то неуместные скачки с объективного распределения (спортивных и пр.) результатов внутри группы на выборы.
Не серьёзно или де*** --- это не замечать, что результаты, жизнь большинства (т.е. обывателей) определяется тренерами (управленцами). Хоть в развитых странах, хоть в развивающихся. Хоть в Штатах, хоть в Украине. Это объективное явление...
Факт -- тренера, управленцы там эффективнее. О том и была речь.
Проще: у хорошего тренера посредственности дадут гораздо выше результат, чем те же посредственности у плохого тренера. Их результат будет определяться целями, желаниями, уровнем, умением тренера выполнять свою тренерскую работу, функцию. Сравнение-упоминание с олимпийским чемпионом -- не понятно вообще к чему.
detroytred написав:это не замечать, что результаты, жизнь большинства (т.е. обывателей) определяется тренерами (управленцами).
Брехня. Ви можете привести в країну будь-якого управлінця(тренера), який в себе в Державі показав результат і при цьому - не отримаєте результат тут...І не отримаєте не тому що управлінець поганий. а тому що ті ким керує цей управлінець-живуть ментально в совку і вважають що наявність власної квартири не тягне за собою відповідальність за її стан... Чи власна кваліфікація-це не проблема того хто її повинен мати - а проблема того хто тренує(управляє)
От і виходить Можна пригнати супер/пупер управлінця по керуванню житлом...але поки мешканці дозволятимуть собі сцяти в підїзді - толку не буде.
І останнє Є рівні Не може людина на першому рівні кваліфікації(перший клас середньої школи) розуміти що від неї вимагає викладач Кембріджа...+Викладач Кембріджа - не буде опускатись до рівня першого класу середньої школи.. Тому суспільство росте однаково Еліта - з рівня викладач технікуму доростає до викладача ВУЗу.. Населення з люмпенів яким всі винні виростає до розуміння того ,що від його професійних навиків( і голосування) залежить буде еліта рости вище чи може дозволити собі деградувати до рівня урки (разом з деградацією населення)