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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5810581158125813> Додано: Вів 24 бер, 2020 21:10 budivelnik написав: detroytred написав: Но Вас так и тянет на личные досягнення для усиления аргументации. Но Вас так и тянет на личные досягнення для усиления аргументации. А сказати що хотів-для підсилення своєї аргументації .крім перечислення того чим я займався років 30 тому? А сказати що хотів-для підсилення своєї аргументації .крім перечислення того чим я займався років 30 тому?

Чудак, я Вам, когда идут такие перлы от Вас, не говорю, а только указываю.

Попробуйте уразуметь на что указал ... шевеля губами.



Могу кратко: занимайтесь тем же и дальше (Ваше право!), но только не лгите в адрес оппонентов.

О себе можете сколь угодно. Чудак, я Вам, когда идут такие перлы от Вас, не говорю, а только указываю.Попробуйте уразуметь на что указал ... шевеля губами.Могу кратко: занимайтесь тем же и дальше (Ваше право!), но только не лгите в адрес оппонентов.О себе можете сколь угодно. detroytred

Повідомлень: 23222 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1896 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 21:16 antey1969 написав: Вы просто не знаете темы.

Расскажу как все было.

Евролаб провел экспресс тесты по 1500 грн, обнаружил корону и доложился вирусологам. Те отмахнулась, типа тест на иммуноглобулины имеет низкую точность. Но клиенты оказались дотошными и заказали полноценное тестирование за 16000 грн с отправкой материала в Германию. Из Германии пришло подтверждение, что тест положительный. Вышел скандал, в Евролаб тут же направили комиссию с проверкой, которая криминала не нашла. После этого Евролабу была высказана претензия, что частные клиники не имеют права тестить на коронавирус, типа особая опасность и блаблабла, но ведь тестили в Германии. Снова вышел облом у МОЗа.

Максим, Вы же взрослый человек, не верьте желтой прессе.

По сути частникам нужно спасибо сказать, что экспресс-тестить начали. Без них сейчас в Киеве было бы обнаружено от силы пара случаев. Ибо нашему жлобоватому МОЗу их по какой-то причине очень жалко использовать.

Кстати, именно после этого случая офигевшая Европа выдала нам от щедрот своих дополнительные лабораторные комплексы и тест-комплекты. Вы просто не знаете темы.Расскажу как все было.Евролаб провел экспресс тесты по 1500 грн, обнаружил корону и доложился вирусологам. Те отмахнулась, типа тест на иммуноглобулины имеет низкую точность. Но клиенты оказались дотошными и заказали полноценное тестирование за 16000 грн с отправкой материала в Германию. Из Германии пришло подтверждение, что тест положительный. Вышел скандал, в Евролаб тут же направили комиссию с проверкой, которая криминала не нашла. После этого Евролабу была высказана претензия, что частные клиники не имеют права тестить на коронавирус, типа особая опасность и блаблабла, но ведь тестили в Германии. Снова вышел облом у МОЗа.Максим, Вы же взрослый человек, не верьте желтой прессе.По сути частникам нужно спасибо сказать, что экспресс-тестить начали. Без них сейчас в Киеве было бы обнаружено от силы пара случаев. Ибо нашему жлобоватому МОЗу их по какой-то причине очень жалко использовать.Кстати, именно после этого случая офигевшая Европа выдала нам от щедрот своих дополнительные лабораторные комплексы и тест-комплекты.

Это точно так было как Вы пишете? Если да, то покаюсь. И помойку читать зарекусь. Это точно так было как Вы пишете? Если да, то покаюсь. И помойку читать зарекусь. airmax78 Повідомлень: 33826 З нами з: 25.10.12 Подякував: 851 раз. Подякували: 3905 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 21:17 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Но Вас так и тянет на личные досягнення для усиления аргументации. Но Вас так и тянет на личные досягнення для усиления аргументации. А сказати що хотів-для підсилення своєї аргументації .крім перечислення того чим я займався років 30 тому? А сказати що хотів-для підсилення своєї аргументації .крім перечислення того чим я займався років 30 тому? Чудак, я Вам, когда идут такие перлы от Вас, не говорю, а только указываю.

Попробуйте уразуметь на что указал ... шевеля губами.

Могу кратко: занимайтесь тем же и дальше (Ваше право!), но только не лгите в адрес оппонентов.

О себе можете сколь угодно. Чудак, я Вам, когда идут такие перлы от Вас, не говорю, а только указываю.Попробуйте уразуметь на что указал ... шевеля губами.Могу кратко: занимайтесь тем же и дальше (Ваше право!), но только не лгите в адрес оппонентов.О себе можете сколь угодно. 1 вказувалка в тебе ще не виросла щоб комусь тут вказувати

2 Крім того , що я відповідаю на твої придебілоїдні перли а-ля єралаш.. я ще й пояснюю свою точку зору... і при цьому насильно роблю тебе ж розумнішим



ти вже переконався що заміна Порошенка на Зеленського коштувала Україні - 10% ?

Значит змушений будеш признати , що 90% - це заслуга населення.

А раз так, то моя гіпотеза про відповідальність за справи в Державі лежить на

3% - олігархи

7% - влада

90% - населення



А раз так, то кожен покращивши своє життя на 10% - перетворить Україну на азійського тигра.

Але хіба викладачам і протирачам це поясниш

Їм 25 років втовкмачували в голову

Вони дураки - бо в них є начальники які за них думають

Маркс/Екгельс/Ленін/Сталін - все розписали , а тому треба просто ходити строєм-тоді чим чіткіше махаєш руками/ногами - тим швидше отримаєш наступну зірочку...головне щоб війни не було ,бо під час війни махання і зірочки-не допомагають

а допомагає пенсія і госпіталь... 1 вказувалка в тебе ще не виросла щоб комусь тут вказувати2 Крім того , що я відповідаю на твої придебілоїдні перли а-ля єралаш.. я ще й пояснюю свою точку зору... і при цьому насильно роблю тебе ж розумнішимти вже переконався що заміна Порошенка на Зеленського коштувала Україні - 10% ?Значит змушений будеш признати , що 90% - це заслуга населення.А раз так, то моя гіпотеза про відповідальність за справи в Державі лежить на3% - олігархи7% - влада90% - населенняА раз так, то кожен покращивши своє життя на 10% - перетворить Україну на азійського тигра.Але хіба викладачам і протирачам це пояснишЇм 25 років втовкмачували в головуВони дураки - бо в них є начальники які за них думаютьМаркс/Екгельс/Ленін/Сталін - все розписали , а тому треба просто ходити строєм-тоді чим чіткіше махаєш руками/ногами - тим швидше отримаєш наступну зірочку...головне щоб війни не було ,бо під час війни махання і зірочки-не допомагаютьа допомагає пенсія і госпіталь... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22387 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 21:28 antey1969 написав: airmax78 написав: https://vesti.ua/business/eurolab-palchevskogo-skryl-polozhitelnye-testy-na-koronavirus-vip-klientov?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

кто-то еще сомневается в положительном тесте Зе на наркоту?

Сцуко, страна конченных далпайопав.

PS Надеюсь евролаб этот закроют нах, но перед этим посадят главврача и оштрафуют на пару десятков лямов. https://vesti.ua/business/eurolab-palchevskogo-skryl-polozhitelnye-testy-na-koronavirus-vip-klientov?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_moreкто-то еще сомневается в положительном тесте Зе на наркоту?Сцуко, страна конченных далпайопав.PS Надеюсь евролаб этот закроют нах, но перед этим посадят главврача и оштрафуют на пару десятков лямов.

Вы просто не знаете темы.

Расскажу как все было.

Евролаб провел экспресс тесты по 1500 грн, обнаружил корону и доложился вирусологам. Те отмахнулась, типа тест на иммуноглобулины имеет низкую точность. Но клиенты оказались дотошными и заказали полноценное тестирование за 16000 грн с отправкой материала в Германию. Из Германии пришло подтверждение, что тест положительный. Вышел скандал, в Евролаб тут же направили комиссию с проверкой, которая криминала не нашла. После этого Евролабу была высказана претензия, что частные клиники не имеют права тестить на коронавирус, типа особая опасность и блаблабла, но ведь тестили в Германии. Снова вышел облом у МОЗа.

Максим, Вы же взрослый человек, не верьте желтой прессе.

По сути частникам нужно спасибо сказать, что экспресс-тестить начали. Без них сейчас в Киеве было бы обнаружено от силы пара случаев. Ибо нашему жлобоватому МОЗу их по какой-то причине очень жалко использовать.

Кстати, именно после этого случая офигевшая Европа выдала нам от щедрот своих дополнительные лабораторные комплексы и тест-комплекты. Вы просто не знаете темы.Расскажу как все было.Евролаб провел экспресс тесты по 1500 грн, обнаружил корону и доложился вирусологам. Те отмахнулась, типа тест на иммуноглобулины имеет низкую точность. Но клиенты оказались дотошными и заказали полноценное тестирование за 16000 грн с отправкой материала в Германию. Из Германии пришло подтверждение, что тест положительный. Вышел скандал, в Евролаб тут же направили комиссию с проверкой, которая криминала не нашла. После этого Евролабу была высказана претензия, что частные клиники не имеют права тестить на коронавирус, типа особая опасность и блаблабла, но ведь тестили в Германии. Снова вышел облом у МОЗа.Максим, Вы же взрослый человек, не верьте желтой прессе.По сути частникам нужно спасибо сказать, что экспресс-тестить начали. Без них сейчас в Киеве было бы обнаружено от силы пара случаев. Ибо нашему жлобоватому МОЗу их по какой-то причине очень жалко использовать.Кстати, именно после этого случая офигевшая Европа выдала нам от щедрот своих дополнительные лабораторные комплексы и тест-комплекты.

Я вчера так и сказал, что с Евролабом будет 100% фейк. Я вчера так и сказал, что с Евролабом будет 100% фейк. unicdima

Повідомлень: 73 З нами з: 10.06.19 Подякував: 4 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 21:34 budivelnik написав: detroytred"[quote="4914700:budivelnik написав: detroytred написав: Но Вас так и тянет на личные досягнення для усиления аргументации. Но Вас так и тянет на личные досягнення для усиления аргументации. А сказати що хотів-для підсилення своєї аргументації .крім перечислення того чим я займався років 30 тому? А сказати що хотів-для підсилення своєї аргументації .крім перечислення того чим я займався років 30 тому? Чудак, я Вам, когда идут такие перлы от Вас, не говорю, а только указываю.

Попробуйте уразуметь на что указал ... шевеля губами.

Могу кратко: занимайтесь тем же и дальше (Ваше право!), но только не лгите в адрес оппонентов.

О себе можете сколь угодно. Чудак, я Вам, когда идут такие перлы от Вас, не говорю, а только указываю.Попробуйте уразуметь на что указал ... шевеля губами.Могу кратко: занимайтесь тем же и дальше (Ваше право!), но только не лгите в адрес оппонентов.О себе можете сколь угодно. 1 вказувалка в тебе ще не виросла щоб комусь тут вказувати

2 Крім того , що я відповідаю на твої придебілоїдні перли а-ля єралаш.. я ще й пояснюю свою точку зору... і при цьому насильно роблю тебе ж розумнішим



ти вже переконався що заміна Порошенка на Зеленського коштувала Україні - 10% ?

Значит змушений будеш признати , що 90% - це заслуга населення.

А раз так, то моя гіпотеза про відповідальність за справи в Державі лежить на

3% - олігархи

7% - влада

90% - населення



А раз так, то кожен покращивши своє життя на 10% - перетворить Україну на азійського тигра.

Але хіба викладачам і протирачам це поясниш

Їм 25 років втовкмачували в голову

Вони дураки - бо в них є начальники які за них думають

Маркс/Екгельс/Ленін/Сталін - все розписали , а тому треба просто ходити строєм-тоді чим чіткіше махаєш руками/ногами - тим швидше отримаєш наступну зірочку...головне щоб війни не було ,бо під час війни махання і зірочки-не допомагають

а допомагає пенсія і госпіталь...[/quote]

---------





Вы реально глупы...

Не в чем я не переконався.

Я указал на Ваше это переконання в качестве аргумента -- влияния управленца.



Только в Ералаше можно утверждать такую несiнитницю как -- население влияет на 90% ВВП, а ...

Ложка дегтя может испортить бочку мёда.

Ваши ералашные пропорции неуместны.

Влияние негативное отличается от позитивного. Связи участников перекрестны и сложны.

А у Вас Ералаш.





К чему Ваша очередная брехня о том, что в ЗС втулмачували в голову?

У Вас генератор брехни?))

Фантазируйте о себе...

Если Вы судите по своему опыту, то по Вам оно и видно.



З.Ы. якщо кожен....

Так о том и речь: чтобы кожен ... --- это задача управленцев.

Для этого Джулиани стеклил окна, для этого такая ответственность у янки за неуплату налогов; и т.д.

Инструментов стимулировпния много!

И все они у власть имущих.

Законами даже прямо определено -- это их обязанность. 1 вказувалка в тебе ще не виросла щоб комусь тут вказувати2 Крім того , що я відповідаю на твої придебілоїдні перли а-ля єралаш.. я ще й пояснюю свою точку зору... і при цьому насильно роблю тебе ж розумнішимти вже переконався що заміна Порошенка на Зеленського коштувала Україні - 10% ?Значит змушений будеш признати , що 90% - це заслуга населення.А раз так, то моя гіпотеза про відповідальність за справи в Державі лежить на3% - олігархи7% - влада90% - населенняА раз так, то кожен покращивши своє життя на 10% - перетворить Україну на азійського тигра.Але хіба викладачам і протирачам це пояснишЇм 25 років втовкмачували в головуВони дураки - бо в них є начальники які за них думаютьМаркс/Екгельс/Ленін/Сталін - все розписали , а тому треба просто ходити строєм-тоді чим чіткіше махаєш руками/ногами - тим швидше отримаєш наступну зірочку...головне щоб війни не було ,бо під час війни махання і зірочки-не допомагаютьа допомагає пенсія і госпіталь...[/quote]---------Вы реально глупы...Не в чем я не переконався.Я указал на Ваше это переконання в качестве аргумента -- влияния управленца.Только в Ералаше можно утверждать такую несiнитницю как -- население влияет на 90% ВВП, а ...Ложка дегтя может испортить бочку мёда.Ваши ералашные пропорции неуместны.Влияние негативное отличается от позитивного. Связи участников перекрестны и сложны.А у Вас Ералаш.К чему Ваша очередная брехня о том, что в ЗС втулмачували в голову?У Вас генератор брехни?))Фантазируйте о себе...Если Вы судите по своему опыту, то по Вам оно и видно.З.Ы. якщо кожен....Так о том и речь: чтобы кожен ... --- это задача управленцев.Для этого Джулиани стеклил окна, для этого такая ответственность у янки за неуплату налогов; и т.д.Инструментов стимулировпния много!И все они у власть имущих.Законами даже прямо определено -- это их обязанность. detroytred

Повідомлень: 23222 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1896 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 21:39 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Посмотрите: Вы и Ко распинались тут о досягненнях ПАПа и Ко ( еліта один ). Как управленцев, которые добились гораздо больших результатов, чем папередныки.

Папабс! ---- с теми же самыми людьми.



Пришли ЗЕ-керувальники (еліта два) и результат ( с теми же самыми людьми ) (населення) падает... Посмотрите: Вы и Ко распинались тут о). Как управленцев, которые добились гораздо больших результатов, чем папередныки.Папабс! ---- с теми же самыми людьми.Пришлии результат (падает... Це ти написав?

Якщо написав-то якого милого як гімно викручуєшся

На скільки впало ВВП при Зеленському - на 5%

А на скільки росло при Порошенко - на 5%

Отже різниця між керуванням Порошенко і Зеленським - 10%

Чи ти в школі не вчив додавання/віднімання?



А якщо зміна політиків привеле до зміни на 10%

то хто створив тих 90% - які залишились..



Так що тобі не те що майором...тобі рядовим необученим років з 5 треба прослужити ,що арифметику вивчити і зрозуміти 5+5=10 а після того як вивчиш це рівняння - перейдеш до наступного

100%(населення + політики)-10%(політики)=90% (населення)



От настільки вперте-що далі власного носа не бачить і не памятає що саме писало 20 хвилин тому... Це ти написав?Якщо написав-то якого милого як гімно викручуєшсяНа скільки впало ВВП при Зеленському - на 5%А на скільки росло при Порошенко - на 5%Отже різниця між керуванням Порошенко і Зеленським - 10%Чи ти в школі не вчив додавання/віднімання?А якщо зміна політиків привеле до зміни на 10%то хто створив тих 90% - які залишились..Так що тобі не те що майором...тобі рядовим необученим років з 5 треба прослужити ,що арифметику вивчити і зрозуміти 5+5=10 а після того як вивчиш це рівняння - перейдеш до наступного100%(населення + політики)-10%(політики)=90% (населення)От настільки вперте-що далі власного носа не бачить і не памятає що саме писало 20 хвилин тому... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22387 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 21:48 budivelnik написав: detroytred написав: Посмотрите: Вы и Ко распинались тут о досягненнях ПАПа и Ко. Как управленцев, которые добились гораздо больших результатов, чем папередныки.

Папабс! ---- с теми же самыми людьми.



Пришли ЗЕ-керувальники и результат (с теми же самыми людьми) падает... Посмотрите: Вы и Ко распинались тут о досягненнях ПАПа и Ко. Как управленцев, которые добились гораздо больших результатов, чем папередныки.Папабс! ---- с теми же самыми людьми.Пришли ЗЕ-керувальники и результат (с теми же самыми людьми) падает... Це ти написав?

Якщо написав-то якого милого як гімно викручуєшся

На скільки впало ВВП при Зеленському - на 5%

А на скільки росло при Порошенко - на 5%

Отже різниця між керуванням Порошенко і Зеленським - 10%

Чи ти в школі не вчив додавання/віднімання?



А якщо зміна політиків привеле до зміни на 10%

то хто створив тих 90% - які залишились..



Так що тобі не те що майором...тобі рядовим необученим років з 5 треба прослужити ,що арифметику вивчити і зрозуміти 5+5=10. Це ти написав?Якщо написав-то якого милого як гімно викручуєшсяНа скільки впало ВВП при Зеленському - на 5%А на скільки росло при Порошенко - на 5%Отже різниця між керуванням Порошенко і Зеленським - 10%Чи ти в школі не вчив додавання/віднімання?А якщо зміна політиків привеле до зміни на 10%то хто створив тих 90% - які залишились..Так що тобі не те що майором...тобі рядовим необученим років з 5 треба прослужити ,що арифметику вивчити і зрозуміти 5+5=10.

Как ребёнку объяснить, что Ералаш -- это ералаш и не более.



Арифметика верна, а логика и выводы --- как захотелось.

Управленец повлиял на изменение в 10%, но из этого НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ, что 90% створили только пересичнi.



У Вас, ералашного, управленец створив только изменение. В данном случае негативное.

Но в реале тот же управленец обеспечивал створення во многих частях.



Кусок))))

Тупий))))



Ваше само деление на части созданного общественным трудом --- глупая ошибка. Как ребёнку объяснить, что Ералаш -- это ералаш и не более.Арифметика верна, а логика и выводы --- как захотелось.Управленец повлиял на изменение в 10%, но из этого НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ, что 90% створили только пересичнi.У Вас, ералашного, управленец створив только изменение. В данном случае негативное.Но в реале тот же управленец обеспечивал створення во многих частях.Кусок))))Тупий))))Ваше само деление на части созданного общественным трудом --- глупая ошибка. Востаннє редагувалось detroytred в Вів 24 бер, 2020 21:50, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23222 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1896 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 21:50 airmax78 написав: antey1969 написав: Вы просто не знаете темы.

Расскажу как все было.

Евролаб провел экспресс тесты по 1500 грн, обнаружил корону и доложился вирусологам. Те отмахнулась, типа тест на иммуноглобулины имеет низкую точность. Но клиенты оказались дотошными и заказали полноценное тестирование за 16000 грн с отправкой материала в Германию. Из Германии пришло подтверждение, что тест положительный. Вышел скандал, в Евролаб тут же направили комиссию с проверкой, которая криминала не нашла. После этого Евролабу была высказана претензия, что частные клиники не имеют права тестить на коронавирус, типа особая опасность и блаблабла, но ведь тестили в Германии. Снова вышел облом у МОЗа.

Максим, Вы же взрослый человек, не верьте желтой прессе.

По сути частникам нужно спасибо сказать, что экспресс-тестить начали. Без них сейчас в Киеве было бы обнаружено от силы пара случаев. Ибо нашему жлобоватому МОЗу их по какой-то причине очень жалко использовать.

Кстати, именно после этого случая офигевшая Европа выдала нам от щедрот своих дополнительные лабораторные комплексы и тест-комплекты. Вы просто не знаете темы.Расскажу как все было.Евролаб провел экспресс тесты по 1500 грн, обнаружил корону и доложился вирусологам. Те отмахнулась, типа тест на иммуноглобулины имеет низкую точность. Но клиенты оказались дотошными и заказали полноценное тестирование за 16000 грн с отправкой материала в Германию. Из Германии пришло подтверждение, что тест положительный. Вышел скандал, в Евролаб тут же направили комиссию с проверкой, которая криминала не нашла. После этого Евролабу была высказана претензия, что частные клиники не имеют права тестить на коронавирус, типа особая опасность и блаблабла, но ведь тестили в Германии. Снова вышел облом у МОЗа.Максим, Вы же взрослый человек, не верьте желтой прессе.По сути частникам нужно спасибо сказать, что экспресс-тестить начали. Без них сейчас в Киеве было бы обнаружено от силы пара случаев. Ибо нашему жлобоватому МОЗу их по какой-то причине очень жалко использовать.Кстати, именно после этого случая офигевшая Европа выдала нам от щедрот своих дополнительные лабораторные комплексы и тест-комплекты.

Это точно так было как Вы пишете? Если да, то покаюсь. И помойку читать зарекусь. Это точно так было как Вы пишете? Если да, то покаюсь. И помойку читать зарекусь.

Против Евролаба дело завели на волне шума, но по сути бесперспективняк.

Там вообще было весело. Когда они пытались донести инфу по короне, их пол-дня пинали с телефона на телефон, половина из которых тупо не отвечала.

Дозвониться по определенным телефонам МОЗа тот еще трэш. Против Евролаба дело завели на волне шума, но по сути бесперспективняк.Там вообще было весело. Когда они пытались донести инфу по короне, их пол-дня пинали с телефона на телефон, половина из которых тупо не отвечала.Дозвониться по определенным телефонам МОЗа тот еще трэш. antey1969 1

Повідомлень: 9391 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1083 раз. Подякували: 2471 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 21:55 detroytred написав: Управленец повлиял на изменение в 10%, но из этого НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ, что 90% створили только пересичнi. Управленец повлиял на изменение в 10%, но из этого НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ, что 90% створили только пересичнi. Для мене військові пенсіонери відкривають нові математично/економічні закони

Був Укравлінець1(+5одиниць) і Населення (95 одиниць) - разом створили 100

Поміняли управлінця1 на управлінця2(-5)

Стало

Управлінець2(-5)+населення(95)=90

Питання на засипку

Це управлінець1-управлінець2=-10

Чи управлінці помінялись ,прийшов гірший ,але населення стало відразу працювати краще?

Чи навпаки

зеленський як управлінець-кращий,але тоді населення стало працювати гірше



Спробуй розвязати цю просту задачку на логіку...якщо звичайно в голові ще щось крім піску залишилось. Для мене військові пенсіонери відкривають нові математично/економічні закониБув Укравлінець1(+5одиниць) і Населення (95 одиниць) - разом створили 100Поміняли управлінця1 на управлінця2(-5)СталоУправлінець2(-5)+населення(95)=90Питання на засипкуЦе управлінець1-управлінець2=-10Чи управлінці помінялись ,прийшов гірший ,але населення стало відразу працювати краще?Чи навпакизеленський як управлінець-кращий,але тоді населення стало працювати гіршеСпробуй розвязати цю просту задачку на логіку...якщо звичайно в голові ще щось крім піску залишилось. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22387 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 21:55 unicdima написав: Я вчера так и сказал, что с Евролабом будет 100% фейк. Я вчера так и сказал, что с Евролабом будет 100% фейк.

Однозначно.

Бизнес они ведут, как последние лохи, но!

Если бы вы знали, как они трясутся по поводу того, чтобы все было правильно с точки зрения санэпидправил... Однозначно.Бизнес они ведут, как последние лохи, но!Если бы вы знали, как они трясутся по поводу того, чтобы все было правильно с точки зрения санэпидправил... antey1969 1

Повідомлень: 9391 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1083 раз. Подякували: 2471 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5810581158125813> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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