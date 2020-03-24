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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:10
budivelnik написав: detroytred написав:
Но Вас так и тянет на личные досягнення для усиления аргументации.
А сказати що хотів-для підсилення своєї аргументації .крім перечислення того чим я займався років 30 тому?
Чудак, я Вам, когда идут такие перлы от Вас, не говорю, а только указываю.
Попробуйте уразуметь на что указал ... шевеля губами.
Могу кратко: занимайтесь тем же и дальше (Ваше право!), но только не лгите в адрес оппонентов.
О себе можете сколь угодно.
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detroytred
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:16
antey1969 написав:
Вы просто не знаете темы.
Расскажу как все было.
Евролаб провел экспресс тесты по 1500 грн, обнаружил корону и доложился вирусологам. Те отмахнулась, типа тест на иммуноглобулины имеет низкую точность. Но клиенты оказались дотошными и заказали полноценное тестирование за 16000 грн с отправкой материала в Германию. Из Германии пришло подтверждение, что тест положительный. Вышел скандал, в Евролаб тут же направили комиссию с проверкой, которая криминала не нашла. После этого Евролабу была высказана претензия, что частные клиники не имеют права тестить на коронавирус, типа особая опасность и блаблабла, но ведь тестили в Германии. Снова вышел облом у МОЗа.
Максим, Вы же взрослый человек, не верьте желтой прессе.
По сути частникам нужно спасибо сказать, что экспресс-тестить начали. Без них сейчас в Киеве было бы обнаружено от силы пара случаев. Ибо нашему жлобоватому МОЗу их по какой-то причине очень жалко использовать.
Кстати, именно после этого случая офигевшая Европа выдала нам от щедрот своих дополнительные лабораторные комплексы и тест-комплекты.
Это точно так было как Вы пишете? Если да, то покаюсь. И помойку читать зарекусь.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:17
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Но Вас так и тянет на личные досягнення для усиления аргументации.
А сказати що хотів-для підсилення своєї аргументації .крім перечислення того чим я займався років 30 тому?
Чудак, я Вам, когда идут такие перлы от Вас, не говорю, а только указываю.
Попробуйте уразуметь на что указал ... шевеля губами.
Могу кратко: занимайтесь тем же и дальше (Ваше право!), но только не лгите в адрес оппонентов.
О себе можете сколь угодно.
1 вказувалка в тебе ще не виросла щоб комусь тут вказувати
2 Крім того , що я відповідаю на твої придебілоїдні перли а-ля єралаш.. я ще й пояснюю свою точку зору... і при цьому насильно роблю тебе ж розумнішим
ти вже переконався що заміна Порошенка на Зеленського коштувала Україні - 10% ?
Значит змушений будеш признати , що 90% - це заслуга населення.
А раз так, то моя гіпотеза про відповідальність за справи в Державі лежить на
3% - олігархи
7% - влада
90% - населення
А раз так, то кожен покращивши своє життя на 10% - перетворить Україну на азійського тигра.
Але хіба викладачам і протирачам це поясниш
Їм 25 років втовкмачували в голову
Вони дураки - бо в них є начальники які за них думають
Маркс/Екгельс/Ленін/Сталін - все розписали , а тому треба просто ходити строєм-тоді чим чіткіше махаєш руками/ногами - тим швидше отримаєш наступну зірочку...головне щоб війни не було ,бо під час війни махання і зірочки-не допомагають
а допомагає пенсія і госпіталь...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:28
antey1969 написав: airmax78 написав:
https://vesti.ua/business/eurolab-palchevskogo-skryl-polozhitelnye-testy-na-koronavirus-vip-klientov?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
кто-то еще сомневается в положительном тесте Зе на наркоту?
Сцуко, страна конченных далпайопав.
PS Надеюсь евролаб этот закроют нах, но перед этим посадят главврача и оштрафуют на пару десятков лямов.
Вы просто не знаете темы.
Расскажу как все было.
Евролаб провел экспресс тесты по 1500 грн, обнаружил корону и доложился вирусологам. Те отмахнулась, типа тест на иммуноглобулины имеет низкую точность. Но клиенты оказались дотошными и заказали полноценное тестирование за 16000 грн с отправкой материала в Германию. Из Германии пришло подтверждение, что тест положительный. Вышел скандал, в Евролаб тут же направили комиссию с проверкой, которая криминала не нашла. После этого Евролабу была высказана претензия, что частные клиники не имеют права тестить на коронавирус, типа особая опасность и блаблабла, но ведь тестили в Германии. Снова вышел облом у МОЗа.
Максим, Вы же взрослый человек, не верьте желтой прессе.
По сути частникам нужно спасибо сказать, что экспресс-тестить начали. Без них сейчас в Киеве было бы обнаружено от силы пара случаев. Ибо нашему жлобоватому МОЗу их по какой-то причине очень жалко использовать.
Кстати, именно после этого случая офигевшая Европа выдала нам от щедрот своих дополнительные лабораторные комплексы и тест-комплекты.
Я вчера так и сказал, что с Евролабом будет 100% фейк.
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unicdima
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:34
budivelnik написав: detroytred"[quote="4914700:budivelnik написав: detroytred написав:
Но Вас так и тянет на личные досягнення для усиления аргументации.
А сказати що хотів-для підсилення своєї аргументації .крім перечислення того чим я займався років 30 тому?
Чудак, я Вам, когда идут такие перлы от Вас, не говорю, а только указываю.
Попробуйте уразуметь на что указал ... шевеля губами.
Могу кратко: занимайтесь тем же и дальше (Ваше право!), но только не лгите в адрес оппонентов.
О себе можете сколь угодно.
1 вказувалка в тебе ще не виросла щоб комусь тут вказувати
2 Крім того , що я відповідаю на твої придебілоїдні перли а-ля єралаш.. я ще й пояснюю свою точку зору... і при цьому насильно роблю тебе ж розумнішим
ти вже переконався що заміна Порошенка на Зеленського коштувала Україні - 10% ?
Значит змушений будеш признати , що 90% - це заслуга населення.
А раз так, то моя гіпотеза про відповідальність за справи в Державі лежить на
3% - олігархи
7% - влада
90% - населення
А раз так, то кожен покращивши своє життя на 10% - перетворить Україну на азійського тигра.
Але хіба викладачам і протирачам це поясниш
Їм 25 років втовкмачували в голову
Вони дураки - бо в них є начальники які за них думають
Маркс/Екгельс/Ленін/Сталін - все розписали , а тому треба просто ходити строєм-тоді чим чіткіше махаєш руками/ногами - тим швидше отримаєш наступну зірочку...головне щоб війни не було ,бо під час війни махання і зірочки-не допомагають
а допомагає пенсія і госпіталь...[/quote]
---------
Вы реально глупы...
Не в чем я не переконався.
Я указал на Ваше это переконання в качестве аргумента -- влияния управленца.
Только в Ералаше можно утверждать такую несiнитницю как -- население влияет на 90% ВВП, а ...
Ложка дегтя может испортить бочку мёда.
Ваши ералашные пропорции неуместны.
Влияние негативное отличается от позитивного. Связи участников перекрестны и сложны.
А у Вас Ералаш.
К чему Ваша очередная брехня о том, что в ЗС втулмачували в голову?
У Вас генератор брехни?))
Фантазируйте о себе...
Если Вы судите по своему опыту, то по Вам оно и видно.
З.Ы. якщо кожен....
Так о том и речь: чтобы кожен ... --- это задача управленцев.
Для этого Джулиани стеклил окна, для этого такая ответственность у янки за неуплату налогов; и т.д.
Инструментов стимулировпния много!
И все они у власть имущих.
Законами даже прямо определено -- это их обязанность.
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detroytred
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:39
detroytred написав:
Посмотрите: Вы и Ко распинались тут о досягненнях ПАПа и Ко
(еліта один
). Как управленцев, которые добились гораздо больших результатов, чем папередныки.
Папабс! ---- с теми же самыми людьми.
Пришли ЗЕ-керувальники(еліта два)
и результат (с теми же самыми людьми
)(населення)
падает...
Це ти написав?
Якщо написав-то якого милого як гімно викручуєшся
На скільки впало ВВП при Зеленському - на 5%
А на скільки росло при Порошенко - на 5%
Отже різниця між керуванням Порошенко і Зеленським - 10%
Чи ти в школі не вчив додавання/віднімання?
А якщо зміна політиків привеле до зміни на 10%
то хто створив тих 90% - які залишились..
Так що тобі не те що майором...тобі рядовим необученим років з 5 треба прослужити ,що арифметику вивчити і зрозуміти 5+5=10 а після того як вивчиш це рівняння - перейдеш до наступного
100%(населення + політики)-10%(політики)=90% (населення)
От настільки вперте-що далі власного носа не бачить і не памятає що саме писало 20 хвилин тому...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:48
budivelnik написав: detroytred написав:
Посмотрите: Вы и Ко распинались тут о досягненнях ПАПа и Ко. Как управленцев, которые добились гораздо больших результатов, чем папередныки.
Папабс! ---- с теми же самыми людьми.
Пришли ЗЕ-керувальники и результат (с теми же самыми людьми) падает...
Це ти написав?
Якщо написав-то якого милого як гімно викручуєшся
На скільки впало ВВП при Зеленському - на 5%
А на скільки росло при Порошенко - на 5%
Отже різниця між керуванням Порошенко і Зеленським - 10%
Чи ти в школі не вчив додавання/віднімання?
А якщо зміна політиків привеле до зміни на 10%
то хто створив тих 90% - які залишились..
Так що тобі не те що майором...тобі рядовим необученим років з 5 треба прослужити ,що арифметику вивчити і зрозуміти 5+5=10.
Как ребёнку объяснить, что Ералаш -- это ералаш и не более.
Арифметика верна, а логика и выводы --- как захотелось.
Управленец повлиял на изменение в 10%, но из этого НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ, что 90% створили только пересичнi.
У Вас, ералашного, управленец створив только изменение. В данном случае негативное.
Но в реале тот же управленец обеспечивал створення во многих частях.
Кусок))))
Тупий))))
Ваше само деление на части созданного общественным трудом --- глупая ошибка.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 24 бер, 2020 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:50
airmax78 написав: antey1969 написав:
Вы просто не знаете темы.
Расскажу как все было.
Евролаб провел экспресс тесты по 1500 грн, обнаружил корону и доложился вирусологам. Те отмахнулась, типа тест на иммуноглобулины имеет низкую точность. Но клиенты оказались дотошными и заказали полноценное тестирование за 16000 грн с отправкой материала в Германию. Из Германии пришло подтверждение, что тест положительный. Вышел скандал, в Евролаб тут же направили комиссию с проверкой, которая криминала не нашла. После этого Евролабу была высказана претензия, что частные клиники не имеют права тестить на коронавирус, типа особая опасность и блаблабла, но ведь тестили в Германии. Снова вышел облом у МОЗа.
Максим, Вы же взрослый человек, не верьте желтой прессе.
По сути частникам нужно спасибо сказать, что экспресс-тестить начали. Без них сейчас в Киеве было бы обнаружено от силы пара случаев. Ибо нашему жлобоватому МОЗу их по какой-то причине очень жалко использовать.
Кстати, именно после этого случая офигевшая Европа выдала нам от щедрот своих дополнительные лабораторные комплексы и тест-комплекты.
Это точно так было как Вы пишете? Если да, то покаюсь. И помойку читать зарекусь.
Против Евролаба дело завели на волне шума, но по сути бесперспективняк.
Там вообще было весело. Когда они пытались донести инфу по короне, их пол-дня пинали с телефона на телефон, половина из которых тупо не отвечала.
Дозвониться по определенным телефонам МОЗа тот еще трэш.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:55
detroytred написав:
Управленец повлиял на изменение в 10%, но из этого НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ, что 90% створили только пересичнi.
Для мене військові пенсіонери відкривають нові математично/економічні закони
Був Укравлінець1(+5одиниць) і Населення (95 одиниць) - разом створили 100
Поміняли управлінця1 на управлінця2(-5)
Стало
Управлінець2(-5)+населення(95)=90
Питання на засипку
Це управлінець1-управлінець2=-10
Чи управлінці помінялись ,прийшов гірший ,але населення стало відразу працювати краще?
Чи навпаки
зеленський як управлінець-кращий,але тоді населення стало працювати гірше
Спробуй розвязати цю просту задачку на логіку...якщо звичайно в голові ще щось крім піску залишилось.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:55
unicdima написав:
Я вчера так и сказал, что с Евролабом будет 100% фейк.
Однозначно.
Бизнес они ведут, как последние лохи, но!
Если бы вы знали, как они трясутся по поводу того, чтобы все было правильно с точки зрения санэпидправил...
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