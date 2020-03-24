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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5810581158125813 Додано: Вів 24 бер, 2020 22:02 pesikot написав: Коронавирус. Как после встречи с Зеленским распределили олигархов по Украине

Ринат Ахметов - Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская; плюс города, где он влияет как, например, Кривой Рог;

Игорь Коломойский - Запорожская область;

Игорь Палица - Волынская область;

Виктор Пинчук - Днепропетровская область;

Андрей Веревский - Полтавская и Кировоградская области;

Юрий Косюк - Винницкая и Черкасская области;

Андрей Ставницер - Одесская область;

Александр Ярославский - Харьковская область.

Вот и поделили Украину между олигархами. Коронавирус. Как после встречи с Зеленским распределили олигархов по УкраинеВот и поделили Украину между олигархами.

По крайней мере, это лучше, чем поделить между участниками Квартала-95. По крайней мере, это лучше, чем поделить между участниками Квартала-95. Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16996 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1776 раз. Подякували: 2635 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 22:05 budivelnik написав: detroytred написав: Управленец повлиял на изменение в 10%, но из этого НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ, что 90% створили только пересичнi. Управленец повлиял на изменение в 10%, но из этого НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ, что 90% створили только пересичнi. Для мене військові пенсіонери відкривають нові математично/економічні закони

Був Укравлінець1(+5одиниць) і Населення (95 одиниць) - разом створили 100

Поміняли управлінця1 на управлінця2(-5)

Стало

Управлінець2(-5)+населення(95)=90

Питання на засипку

Це управлінець1-управлінець2=-10

Чи управлінці помінялись ,прийшов гірший ,але населення стало відразу працювати краще?

Чи навпаки

зеленський як управлінець-кращий,але тоді населення стало працювати гірше



Спробуй розвязати цю просту задачку на логіку...якщо звичайно в голові ще щось крім піску залишилось. Для мене військові пенсіонери відкривають нові математично/економічні закониБув Укравлінець1(+5одиниць) і Населення (95 одиниць) - разом створили 100Поміняли управлінця1 на управлінця2(-5)СталоУправлінець2(-5)+населення(95)=90Питання на засипкуЦе управлінець1-управлінець2=-10Чи управлінці помінялись ,прийшов гірший ,але населення стало відразу працювати краще?Чи навпакизеленський як управлінець-кращий,але тоді населення стало працювати гіршеСпробуй розвязати цю просту задачку на логіку...якщо звичайно в голові ще щось крім піску залишилось.

Ну тупий....



Этот управленец (точнее его действия) сказываются-влияют на создаваемое не только в тех сегментах, которые упали (дали минус), но и в тех, которые не изменились.



Так понятно?)))



Для Вас, как любителя крайностей, пример из крайности --- убери управленцев вообще и посмотри сколько создадут без них.

И то -- это будет сверхприблизительно.

Потому что что-то возрастет, что-то упадёт, изменится структура производства.

Изменится база сравнения.



Но Ваша модель распределения в создаваемом совместно управленцем и остальными -- это Ералаш.





Поэтому коллега Puente абсолютно точно заметил, что Ваши картинки нельзя воспринимать серьёзно.

Только ералашиками. Ну тупий....Этот управленец (точнее его действия) сказываются-влияют на создаваемое не только в тех сегментах, которые упали (дали минус), но и в тех, которые не изменились.Так понятно?)))Для Вас, как любителя крайностей, пример из крайности --- убери управленцев вообще и посмотри сколько создадут без них.И то -- это будет сверхприблизительно.Потому что что-то возрастет, что-то упадёт, изменится структура производства.Изменится база сравнения.Но Ваша модель распределения в создаваемом совместно управленцем и остальными -- это Ералаш.Поэтому коллега Puente абсолютно точно заметил, что Ваши картинки нельзя воспринимать серьёзно.Только ералашиками. detroytred

Повідомлень: 23222 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1896 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5810581158125813 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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