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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5810581158125813
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:02

  pesikot написав:Коронавирус. Как после встречи с Зеленским распределили олигархов по Украине
Ринат Ахметов - Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская; плюс города, где он влияет как, например, Кривой Рог;
Игорь Коломойский - Запорожская область;
Игорь Палица - Волынская область;
Виктор Пинчук - Днепропетровская область;
Андрей Веревский - Полтавская и Кировоградская области;
Юрий Косюк - Винницкая и Черкасская области;
Андрей Ставницер - Одесская область;
Александр Ярославский - Харьковская область.

Вот и поделили Украину между олигархами.

По крайней мере, это лучше, чем поделить между участниками Квартала-95.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:05

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Управленец повлиял на изменение в 10%, но из этого НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ, что 90% створили только пересичнi.
Для мене військові пенсіонери відкривають нові математично/економічні закони
Був Укравлінець1(+5одиниць) і Населення (95 одиниць) - разом створили 100
Поміняли управлінця1 на управлінця2(-5)
Стало
Управлінець2(-5)+населення(95)=90
Питання на засипку
Це управлінець1-управлінець2=-10
Чи управлінці помінялись ,прийшов гірший ,але населення стало відразу працювати краще?
Чи навпаки
зеленський як управлінець-кращий,але тоді населення стало працювати гірше

Спробуй розвязати цю просту задачку на логіку...якщо звичайно в голові ще щось крім піску залишилось.

Ну тупий....

Этот управленец (точнее его действия) сказываются-влияют на создаваемое не только в тех сегментах, которые упали (дали минус), но и в тех, которые не изменились.

Так понятно?)))

Для Вас, как любителя крайностей, пример из крайности --- убери управленцев вообще и посмотри сколько создадут без них.
И то -- это будет сверхприблизительно.
Потому что что-то возрастет, что-то упадёт, изменится структура производства.
Изменится база сравнения.

Но Ваша модель распределения в создаваемом совместно управленцем и остальными -- это Ералаш.


Поэтому коллега Puente абсолютно точно заметил, что Ваши картинки нельзя воспринимать серьёзно.
Только ералашиками.
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  #<1 ... 5810581158125813
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