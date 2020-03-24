budivelnik написав: detroytred написав:
Управленец повлиял на изменение в 10%, но из этого НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ, что 90% створили только пересичнi.
Для мене військові пенсіонери відкривають нові математично/економічні закони
Був Укравлінець1(+5одиниць) і Населення (95 одиниць) - разом створили 100
Поміняли управлінця1 на управлінця2(-5)
Стало
Управлінець2(-5)+населення(95)=90
Питання на засипку
Це управлінець1-управлінець2=-10
Чи управлінці помінялись ,прийшов гірший ,але населення стало відразу працювати краще?
Чи навпаки
зеленський як управлінець-кращий,але тоді населення стало працювати гірше
Спробуй розвязати цю просту задачку на логіку...якщо звичайно в голові ще щось крім піску залишилось.
Ну тупий....
Этот управленец (точнее его действия) сказываются-влияют на создаваемое не только в тех сегментах, которые упали (дали минус), но и в тех, которые не изменились.
Так понятно?)))
Для Вас, как любителя крайностей, пример из крайности --- убери управленцев вообще и посмотри сколько создадут без них.
И то -- это будет сверхприблизительно.
Потому что что-то возрастет, что-то упадёт, изменится структура производства.
Изменится база сравнения.
Но Ваша модель распределения в создаваемом совместно управленцем и остальными -- это Ералаш.
Поэтому коллега Puente абсолютно точно заметил, что Ваши картинки нельзя воспринимать серьёзно.
Только ералашиками.