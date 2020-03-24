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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5811581258135814> Додано: Вів 24 бер, 2020 22:02 pesikot написав: Коронавирус. Как после встречи с Зеленским распределили олигархов по Украине

Ринат Ахметов - Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская; плюс города, где он влияет как, например, Кривой Рог;

Игорь Коломойский - Запорожская область;

Игорь Палица - Волынская область;

Виктор Пинчук - Днепропетровская область;

Андрей Веревский - Полтавская и Кировоградская области;

Юрий Косюк - Винницкая и Черкасская области;

Андрей Ставницер - Одесская область;

Александр Ярославский - Харьковская область.

Вот и поделили Украину между олигархами. Коронавирус. Как после встречи с Зеленским распределили олигархов по УкраинеВот и поделили Украину между олигархами.

По крайней мере, это лучше, чем поделить между участниками Квартала-95. По крайней мере, это лучше, чем поделить между участниками Квартала-95. Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16996 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1777 раз. Подякували: 2635 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 22:05 budivelnik написав: detroytred написав: Управленец повлиял на изменение в 10%, но из этого НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ, что 90% створили только пересичнi. Управленец повлиял на изменение в 10%, но из этого НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ, что 90% створили только пересичнi. Для мене військові пенсіонери відкривають нові математично/економічні закони

Був Укравлінець1(+5одиниць) і Населення (95 одиниць) - разом створили 100

Поміняли управлінця1 на управлінця2(-5)

Стало

Управлінець2(-5)+населення(95)=90

Питання на засипку

Це управлінець1-управлінець2=-10

Чи управлінці помінялись ,прийшов гірший ,але населення стало відразу працювати краще?

Чи навпаки

зеленський як управлінець-кращий,але тоді населення стало працювати гірше



Спробуй розвязати цю просту задачку на логіку...якщо звичайно в голові ще щось крім піску залишилось. Для мене військові пенсіонери відкривають нові математично/економічні закониБув Укравлінець1(+5одиниць) і Населення (95 одиниць) - разом створили 100Поміняли управлінця1 на управлінця2(-5)СталоУправлінець2(-5)+населення(95)=90Питання на засипкуЦе управлінець1-управлінець2=-10Чи управлінці помінялись ,прийшов гірший ,але населення стало відразу працювати краще?Чи навпакизеленський як управлінець-кращий,але тоді населення стало працювати гіршеСпробуй розвязати цю просту задачку на логіку...якщо звичайно в голові ще щось крім піску залишилось.

Ну тупий....



Этот управленец (точнее его действия) сказываются-влияют на создаваемое не только в тех сегментах, которые упали-выросли (дали минус-плюс), но и в тех, которые не изменились.



Так понятно?)))



Для Вас, как любителя крайностей, пример из крайности --- убери управленцев вообще и посмотри сколько создадут без них.

И то -- это будет сверхприблизительно.

Потому что что-то возрастет, что-то упадёт, изменится структура производства.

Изменится база сравнения.



Но Ваша модель распределения в создаваемом совместно управленцем и остальными -- это Ералаш.





Поэтому коллега Puente абсолютно точно заметил, что Ваши картинки нельзя воспринимать серьёзно.

Только ералашиками. Ну тупий....Этот управленец (точнее его действия) сказываются-влияют на создаваемое не только в тех сегментах, которые упали-выросли (дали минус-плюс), но и в тех, которые не изменились.Так понятно?)))Для Вас, как любителя крайностей, пример из крайности --- убери управленцев вообще и посмотри сколько создадут без них.И то -- это будет сверхприблизительно.Потому что что-то возрастет, что-то упадёт, изменится структура производства.Изменится база сравнения.Но Ваша модель распределения в создаваемом совместно управленцем и остальными -- это Ералаш.Поэтому коллега Puente абсолютно точно заметил, что Ваши картинки нельзя воспринимать серьёзно.Только ералашиками. detroytred

Повідомлень: 23227 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1896 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 22:24 airmax78 написав: https://vesti.ua/business/eurolab-palchevskogo-skryl-polozhitelnye-testy-na-koronavirus-vip-klientov?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

кто-то еще сомневается в положительном тесте Зе на наркоту?

Сцуко, страна конченных далпайопав.

PS Надеюсь евролаб этот закроют нах, но перед этим посадят главврача и оштрафуют на пару десятков лямов. https://vesti.ua/business/eurolab-palchevskogo-skryl-polozhitelnye-testy-na-koronavirus-vip-klientov?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_moreкто-то еще сомневается в положительном тесте Зе на наркоту?Сцуко, страна конченных далпайопав.PS Надеюсь евролаб этот закроют нах, но перед этим посадят главврача и оштрафуют на пару десятков лямов.

А тих трьох, за умисне поширення зарази? А тих трьох, за умисне поширення зарази? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17848 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1013 раз. Подякували: 1123 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 22:46 budivelnik написав: detroytred написав: Управленец повлиял на изменение в 10%, но из этого НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ, что 90% створили только пересичнi. Управленец повлиял на изменение в 10%, но из этого НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ, что 90% створили только пересичнi. Для мене військові пенсіонери відкривають нові математично/економічні закони

Був Укравлінець1(+5одиниць) і Населення (95 одиниць) - разом створили 100

Поміняли управлінця1 на управлінця2(-5)

Стало

Управлінець2(-5)+населення(95)=90

Питання на засипку

Це управлінець1-управлінець2=-10

Чи управлінці помінялись ,прийшов гірший ,але населення стало відразу працювати краще?

Чи навпаки

зеленський як управлінець-кращий,але тоді населення стало працювати гірше



Спробуй розвязати цю просту задачку на логіку...якщо звичайно в голові ще щось крім піску залишилось. Для мене військові пенсіонери відкривають нові математично/економічні закониБув Укравлінець1(+5одиниць) і Населення (95 одиниць) - разом створили 100Поміняли управлінця1 на управлінця2(-5)СталоУправлінець2(-5)+населення(95)=90Питання на засипкуЦе управлінець1-управлінець2=-10Чи управлінці помінялись ,прийшов гірший ,але населення стало відразу працювати краще?Чи навпакизеленський як управлінець-кращий,але тоді населення стало працювати гіршеСпробуй розвязати цю просту задачку на логіку...якщо звичайно в голові ще щось крім піску залишилось.

Кстати, даже!!! из Вашей!!! ералашной модели прямо видна роль управленца в изменениях -- эти управленцы на 100% обеспечивают увеличение или уменьшение создаваемого при константе от населения.

Вы сами моделируете, что управленец обеспечивает все (т.е. 100% изменений.



Питання у Вас тупi....

Ведь в Вашей модели население працювало не гiрше, не краще, а однаково -- 95 одиниць створювало. Кстати, даже!!! из Вашей!!! ералашной модели прямо видна роль управленца в изменениях -- эти управленцы на 100% обеспечивают увеличение или уменьшение создаваемого при константе от населения.Вы сами моделируете, что управленец обеспечивает все (т.е. 100% изменений.Питання у Вас тупi....Ведь в Вашей модели население працювало не гiрше, не краще, а однаково -- 95 одиниць створювало. detroytred

Повідомлень: 23227 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1896 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 22:57 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Управленец повлиял на изменение в 10%, но из этого НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ, что 90% створили только пересичнi. Управленец повлиял на изменение в 10%, но из этого НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ, что 90% створили только пересичнi. Для мене військові пенсіонери відкривають нові математично/економічні закони

Був Укравлінець1(+5одиниць) і Населення (95 одиниць) - разом створили 100

Поміняли управлінця1 на управлінця2(-5)

Стало

Управлінець2(-5)+населення(95)=90

Питання на засипку

Це управлінець1-управлінець2=-10

Чи управлінці помінялись ,прийшов гірший ,але населення стало відразу працювати краще?

Чи навпаки

зеленський як управлінець-кращий,але тоді населення стало працювати гірше



Спробуй розвязати цю просту задачку на логіку...якщо звичайно в голові ще щось крім піску залишилось. Для мене військові пенсіонери відкривають нові математично/економічні закониБув Укравлінець1(+5одиниць) і Населення (95 одиниць) - разом створили 100Поміняли управлінця1 на управлінця2(-5)СталоУправлінець2(-5)+населення(95)=90Питання на засипкуЦе управлінець1-управлінець2=-10Чи управлінці помінялись ,прийшов гірший ,але населення стало відразу працювати краще?Чи навпакизеленський як управлінець-кращий,але тоді населення стало працювати гіршеСпробуй розвязати цю просту задачку на логіку...якщо звичайно в голові ще щось крім піску залишилось. Ну тупий....

Этот управленец (точнее его действия) сказываются-влияют на создаваемое не только в тех сегментах, которые упали-выросли (дали минус-плюс), но и в тех, которые не изменились.

Так понятно?))) Ну тупий....Этот управленец (точнее его действия) сказываются-влияют на создаваемое не только в тех сегментах, которые упали-выросли (дали минус-плюс), но и в тех, которые не изменились.Так понятно?))) Такий дебілоїд мені ще не зустрічався.

Поясню на пальцях

1 Я не визначаю конкретну цифру впливу управлінця на успіхи Держави

2 Я визначаю більшою чи меншою може бути ця цифра в залежності від того кращий чи гірший управлінець приходить до керування

3 Ясно , що будь-який керівник не керує усіма процесами ,але точно так само ясно , що якість керівника створює його команда(підбір радників/виконавців)



Таким чином

Почнемо з початку

Перше

Є Порошенко і Команда які дали можливість Державі створити 3300 млрд ВВП

Є Зеленський і Команда які дадуть можливість Державі створити 3000млрд ВВП



Ясно що ні Порошенко ні Зеленський самостійно це не створювали , а тому в першому наближенні я з стелі беру три цифри,але так ,щоб з цих цифр створити загальну систему рівнянь з двох рівнянь

95% - створює саме населення

+5% - створюють правильні рішення Порошенко і Ко

-5% - забирають не правильні рішення Зеленський і КО

х=3300

95%х+5%х=3300

95%х-5%х=3000

Як бачимо математична спрощена модель-вірна

Друге

Що буде .якщо я помилився і взяв не вірні вихідні данні...

Давайте припустимо що від управлінця залежить не +5/-5 , а +10/-10

Але для перевірки цього припущення ми вмикаємо логіку...і тут стається диво

Якщо управлінець керує погано - то результати діяльності населення також погіршуються

Якщо управлінець керує добре -то результати населення -покращуються



Третє

А чи можна розвязати систему рівнянь коли

під хорошим керуванням Порошенка, чим краще він керує - тим гірше працбює населення

Чи при поганому керуванні Зеленського - чим гірше працює зеленський - тим краще населення.



Ось такий простий логічний казус множить на нуль всього протирача штанів і показує його відсталісь.

Все



ПС

Протирач(він же треуголкін0 - ти спочатку озвірій.потім виріши довести мені що я не правий.і обізвавши мене куском і ларьочником - запропонуй(напиши тут) всього два рівняння, які б показали що-

Якщо Зеленський керує більше ніж на 10% гірше ніж Порошенко - то населення починає працювати краще-щоб знівелювати косяки Зеленського і КО

Бо тільки в такому варіанті

Зеленський мінус10-населення так як і працювало=90%від результату Порошенко

Зеленський мінус20-населення+10,щоб досягнути=90%від результату Порошенко

......

Зеленський мінус70-населення+60,щоб досягнути=90%від результату Порошенко

і так далі...



таким чином

Тобі прийдеться признати , що населення постійно нівелює косяки і чим гірший управлінець - тим краще працює населення

Моя ж теза

Чим кращий управлінець - тим краще працює населення.але при цьому від управлінця залежить 5% від населення 95% Такий дебілоїд мені ще не зустрічався.Поясню на пальцях1 Я не визначаю конкретну цифру впливу управлінця на успіхи Держави2 Я визначаю більшою чи меншою може бути ця цифра в залежності від того кращий чи гірший управлінець приходить до керування3 Ясно , що будь-який керівник не керує усіма процесами ,але точно так само ясно , що якість керівника створює його команда(підбір радників/виконавців)Таким чиномПочнемо з початкуЄ Порошенко і Команда які дали можливість Державі створити 3300 млрд ВВПЄ Зеленський і Команда які дадуть можливість Державі створити 3000млрд ВВПЯсно що ні Порошенко ні Зеленський самостійно це не створювали , а тому в першому наближенні я з стелі беру три цифри,але так ,щоб з цих цифр створити загальну систему рівнянь з двох рівнянь95% - створює саме населення+5% - створюють правильні рішення Порошенко і Ко-5% - забирають не правильні рішення Зеленський і КОх=330095%х+5%х=330095%х-5%х=3000Як бачимо математична спрощена модель-вірнаЩо буде .якщо я помилився і взяв не вірні вихідні данні...Давайте припустимо що від управлінця залежить не +5/-5 , а +10/-10Але для перевірки цього припущення ми вмикаємо логіку...і тут стається дивоЯкщо управлінець керує погано - то результати діяльності населення також погіршуютьсяЯкщо управлінець керує добре -то результати населення -покращуютьсяТретєА чи можна розвязати систему рівнянь колипід хорошим керуванням Порошенка, чим краще він керує - тим гірше працбює населенняЧи при поганому керуванні Зеленського - чим гірше працює зеленський - тим краще населення.Ось такий простий логічний казус множить на нуль всього протирача штанів і показує його відсталісь.ВсеПСПротирач(він же треуголкін0 - ти спочатку озвірій.потім виріши довести мені що я не правий.і обізвавши мене куском і ларьочником - запропонуй(напиши тут) всього два рівняння, які б показали що-Зеленський мінус10-населення так як і працювало=90%від результату ПорошенкоЗеленський мінус20-населення+10,щоб досягнути=90%від результату Порошенко......Зеленський мінус70-населення+60,щоб досягнути=90%від результату Порошенкоі так далі...таким чиномТобі прийдеться признати , що населення постійно нівелює косяки і чим гірший управлінець - тим краще працює населенняМоя ж тезаЧим кращий управлінець - тим краще працює населення.але при цьому від управлінця залежить 5% від населення 95% http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22392 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 23:05 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Кстати, даже!!! из Вашей!!! ералашной модели прямо видна роль управленца в изменениях -- эти управленцы на 100% обеспечивают увеличение или уменьшение создаваемого при константе от населения. Кстати, даже!!! из Вашей!!! ералашной модели прямо видна роль управленца в изменениях -- эти управленцы на 100% обеспечивают увеличение или уменьшение создаваемого при константе от населения. Так... на 100% але відносно 5%...

Тобто управлінці дають можливість населенню працювати так само як воно і працювало ,але при цьому отримати ...на 5% більше....

Все.

Якщо ж вам дуже хочеться.я можу складнити формулу

Якщо управлінець не заважає - населення створює на 100 одиниць ВВП

Якщо управлінець створює своїми рішеннями +5% то і населення може свої 100 одиниць покращити на 5% і таким чином буде створено 110% ВВП

Але ніколи вплив управлінця не перевищить більше 10% ВВП ,без внутрішніх змін у населенні. Так... на 100% але відносно 5%...Тобто управлінці дають можливість населенню працювати так само як воно і працювало ,але при цьому отримати ...на 5% більше....Все.Якщо ж вам дуже хочеться.я можу складнити формулуЯкщо управлінець не заважає - населення створює на 100 одиниць ВВПЯкщо управлінець створює своїми рішеннями +5% то і населення може свої 100 одиниць покращити на 5% і таким чином буде створено 110% ВВПАле ніколи вплив управлінця не перевищить більше 10% ВВП ,без внутрішніх змін у населенні. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22392 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 23:23 budivelnik



Беспросветно туп.



Да нет разницы один Порошенко или с Ко.

Это понятно сразу, что было нормальное обобщение в виде Управленца.

Но Вы суть реалий не второпаете...



Вашп модель -- ералашная.

Начиная с того, что действия управленца влияют на множество сегментов созданного населением и заканчивая тем, что результат определяется ещё многими факторами.

Например, мировой рост экономики дал выхлоп-результат такой, что он обеспечил бы + хоть поганому керувальнику, хоть хуже оаботающему населению.

Кроме того - есть фаза развития экономики - если исчерпался ресурс роста в данных условиях или догнали низкую сравнительгую базу, то и прирост будет иным -- при тех же исходниках от управленца, населения.

К тому же учёт перекрытия...



Вам самому не смешно от ералашиков-то....



Вы в одном случае говорите о влиянии Управленца на всё создаваемое. Начали с этого. С процента влияния относительно всего создаваемого.

А потом перескакиваете на % изменений.

И с этого винегретного ералаша лепите выводы.





Не тупите, а уберите Управленца из процесса совместного створення и тогда приблизительно увидите его % в создаваемом.

Кроме Вас никто подобной глупостью не занимается!!!

Ералашами. Беспросветно туп.Да нет разницы один Порошенко или с Ко.Это понятно сразу, что было нормальное обобщение в виде Управленца.Но Вы суть реалий не второпаете...Вашп модель -- ералашная.Начиная с того, что действия управленца влияют на множество сегментов созданного населением и заканчивая тем, что результат определяется ещё многими факторами.Например, мировой рост экономики дал выхлоп-результат такой, что он обеспечил бы + хоть поганому керувальнику, хоть хуже оаботающему населению.Кроме того - есть фаза развития экономики - если исчерпался ресурс роста в данных условиях или догнали низкую сравнительгую базу, то и прирост будет иным -- при тех же исходниках от управленца, населения.К тому же учёт перекрытия...Вам самому не смешно от ералашиков-то....Вы в одном случае говорите о влиянии Управленца на всё создаваемое. Начали с этого. С процента влияния относительно всего создаваемого.А потом перескакиваете на % изменений.И с этого винегретного ералаша лепите выводы.Не тупите, а уберите Управленца из процесса совместного створення и тогда приблизительно увидите его % в создаваемом.Кроме Вас никто подобной глупостью не занимается!!!Ералашами. detroytred

Повідомлень: 23227 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1896 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 23:35 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Не тупите, а уберите Управленца из процесса совместного створення и тогда приблизительно увидите его % в создаваемом. Не тупите, а уберите Управленца из процесса совместного створення и тогда приблизительно увидите его % в создаваемом. От чмо галіфешне..

1 Я не натягую сову на глобус, я розглядаю реалії

Сьогодні відсутні процеси без управлінця.

2 Управлінці бувають кращі і гірші в порівнянні з якимось середнім рівнем..

При кращих ріст ВВП -вищий від середнього

При гірших - нижчий від середнього (включно з мінусовими величинами)

3 ти запропонував порівняти Порошенко і Зеленського

Я погодився

Вийшло -під керівництвом Зеленського результат діяльності Держави - гірший на 10% від результатів при Порошенко

Чи робить це Зеленського гіршим наприклад від Мадуро? - ні не робить



Але нас цікавить вплив управлінця...

Якщо управлінець прийняв рішення.після яких виконавці виконали свою роботу ще менш ефективно ніж виконували до цього ... То який вплив управлінця?

Всі 100% падіння. чи все таки 100% від падіння мінус вплив від рішень управлінців на інших рівнях...

Тобто

Президент прийняв погане рішення-але є рівень під Президентом.який може або погіршити рішення Президента, або ввести компенсатори і повністю нівелювати втрати )

Але тоді вийде

Втрати Держави в загальному складаються з втрат Держави на усіх рівнях, а за діяльність на кожному з рівнів в кожного своя відповідальність...

От і виходить

200 000 чиновників не можуть відповідати за всі 10% падіння ВВП....

Але марксисту по духу,дезертиру по суті - хіба це поясниш

Цей мудельман 25 років армійську пайку жер - а в АТО навіть на день не заскочив От чмо галіфешне..1 Я не натягую сову на глобус, я розглядаю реаліїСьогодні відсутні процеси без управлінця.2 Управлінці бувають кращі і гірші в порівнянні з якимось середнім рівнем..При кращих ріст ВВП -вищий від середньогоПри гірших - нижчий від середнього (включно з мінусовими величинами)3 ти запропонував порівняти Порошенко і ЗеленськогоЯ погодивсяВийшло -під керівництвом Зеленського результат діяльності Держави - гірший на 10% від результатів при ПорошенкоЧи робить це Зеленського гіршим наприклад від Мадуро? - ні не робитьАле нас цікавить вплив управлінця...Якщо управлінець прийняв рішення.після яких виконавці виконали свою роботу ще менш ефективно ніж виконували до цього ... То який вплив управлінця?Всі 100% падіння. чи все таки 100% від падіння мінус вплив від рішень управлінців на інших рівнях...ТобтоПрезидент прийняв погане рішення-але є рівень під Президентом.який може або погіршити рішення Президента, або ввести компенсатори і повністю нівелювати втрати )Але тоді вийдеВтрати Держави в загальному складаються з втрат Держави на усіх рівнях, а за діяльність на кожному з рівнів в кожного своя відповідальність...От і виходить200 000 чиновників не можуть відповідати за всі 10% падіння ВВП....Але марксисту по духу,дезертиру по суті - хіба це пояснишЦей мудельман 25 років армійську пайку жер - а в АТО навіть на день не заскочив http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22392 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 23:36 budivelnik написав: detroytred написав: Кстати, даже!!! из Вашей!!! ералашной модели прямо видна роль управленца в изменениях -- эти управленцы на 100% обеспечивают увеличение или уменьшение создаваемого при константе от населения. Кстати, даже!!! из Вашей!!! ералашной модели прямо видна роль управленца в изменениях -- эти управленцы на 100% обеспечивают увеличение или уменьшение создаваемого при константе от населения. Так... на 100% але відносно 5%...

Тобто управлінці дають можливість населенню працювати так само як воно і працювало ,але при цьому отримати ...на 5% більше....

Все.

Якщо ж вам дуже хочеться.я можу складнити формулу

Якщо управлінець не заважає - населення створює на 100 одиниць ВВП

Якщо управлінець створює своїми рішеннями +5% то і населення може свої 100 одиниць покращити на 5% і таким чином буде створено 110% ВВП

Але ніколи вплив управлінця не перевищить більше 10% ВВП ,без внутрішніх змін у населенні. Так... на 100% але відносно 5%...Тобто управлінці дають можливість населенню працювати так само як воно і працювало ,але при цьому отримати ...на 5% більше....Все.Якщо ж вам дуже хочеться.я можу складнити формулуЯкщо управлінець не заважає - населення створює на 100 одиниць ВВПЯкщо управлінець створює своїми рішеннями +5% то і населення може свої 100 одиниць покращити на 5% і таким чином буде створено 110% ВВПАле ніколи вплив управлінця не перевищить більше 10% ВВП ,без внутрішніх змін у населенні.

Ну и к чему этот сферический конь в вакууме?!

Заважае- не заважае..

Вы говорили о влиянии.

% 5,10 --- с потолка.



Так кто же отрицает внутренние изменения у населения?

Я Вам лишь указывал на то, что эти внутренние изменения населения тоже находятся под влиянием управленца.

Он может их ускорить,затормозить...

Естественно в рамках.



Моисей водил по пустыне, чтобы быстрее созрели)))

А не ждал пока сами. Ну и к чему этот сферический конь в вакууме?!Заважае- не заважае..Вы говорили о влиянии.% 5,10 --- с потолка.Так кто же отрицает внутренние изменения у населения?Я Вам лишь указывал на то, что эти внутренние изменения населения тоже находятся под влиянием управленца.Он может их ускорить,затормозить...Естественно в рамках.Моисей водил по пустыне, чтобы быстрее созрели)))А не ждал пока сами. detroytred

Повідомлень: 23227 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1896 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 23:38 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Вы говорили о влиянии.

% 5,10 --- с потолка.



Так кто же отрицает внутренние изменения у населения?

Я Вам лишь указывал на то, что эти внутренние изменения населения тоже находятся под влиянием управленца. Вы говорили о влиянии.% 5,10 --- с потолка.Так кто же отрицает внутренние изменения у населения?Я Вам лишь указывал на то, что эти внутренние изменения населения тоже находятся под влиянием управленца. От впертий...

Якщо всі втрати 10%

І у ці втрати входять втрати від управління і виконання

То втрати від управління-можуть бути більшими від загальних тільки в головах двійочників з математики.



Загальна величина завжди більше від похідних які створюють цю величину.

х -втрати від управління

у -втрати від виконання

х+у=10%

То як х може бути більшим від 10%

Це хоч ясно? От впертий...Якщо всі втрати 10%І у ці втрати входять втрати від управління і виконанняТо втрати від управління-можуть бути більшими від загальних тільки в головах двійочників з математики.Загальна величина завжди більше від похідних які створюють цю величину.х -втрати від управлінняу -втрати від виконаннях+у=10%То як х може бути більшим від 10%Це хоч ясно? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22392 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2283 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5811581258135814> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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