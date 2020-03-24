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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 24 бер, 2020 22:02
pesikot написав:
Коронавирус. Как после встречи с Зеленским распределили олигархов по Украине
Ринат Ахметов - Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская; плюс города, где он влияет как, например, Кривой Рог;
Игорь Коломойский - Запорожская область;
Игорь Палица - Волынская область;
Виктор Пинчук - Днепропетровская область;
Андрей Веревский - Полтавская и Кировоградская области;
Юрий Косюк - Винницкая и Черкасская области;
Андрей Ставницер - Одесская область;
Александр Ярославский - Харьковская область.
Вот и поделили Украину между олигархами.
По крайней мере, это лучше, чем поделить между участниками Квартала-95.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Додано: Вів 24 бер, 2020 22:05
budivelnik написав: detroytred написав:
Управленец повлиял на изменение в 10%, но из этого НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ, что 90% створили только пересичнi.
Для мене військові пенсіонери відкривають нові математично/економічні закони
Був Укравлінець1(+5одиниць) і Населення (95 одиниць) - разом створили 100
Поміняли управлінця1 на управлінця2(-5)
Стало
Управлінець2(-5)+населення(95)=90
Питання на засипку
Це управлінець1-управлінець2=-10
Чи управлінці помінялись ,прийшов гірший ,але населення стало відразу працювати краще?
Чи навпаки
зеленський як управлінець-кращий,але тоді населення стало працювати гірше
Спробуй розвязати цю просту задачку на логіку...якщо звичайно в голові ще щось крім піску залишилось.
Ну тупий....
Этот управленец (точнее его действия) сказываются-влияют на создаваемое не только в тех сегментах, которые упали-выросли (дали минус-плюс), но и в тех, которые не изменились.
Так понятно?)))
Для Вас, как любителя крайностей, пример из крайности --- убери управленцев вообще и посмотри сколько создадут без них.
И то -- это будет сверхприблизительно.
Потому что что-то возрастет, что-то упадёт, изменится структура производства.
Изменится база сравнения.
Но Ваша модель распределения в создаваемом совместно управленцем и остальными -- это Ералаш.
Поэтому коллега Puente абсолютно точно заметил, что Ваши картинки нельзя воспринимать серьёзно.
Только ералашиками.
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detroytred
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Додано: Вів 24 бер, 2020 22:24
airmax78 написав:
https://vesti.ua/business/eurolab-palchevskogo-skryl-polozhitelnye-testy-na-koronavirus-vip-klientov?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
кто-то еще сомневается в положительном тесте Зе на наркоту?
Сцуко, страна конченных далпайопав.
PS Надеюсь евролаб этот закроют нах, но перед этим посадят главврача и оштрафуют на пару десятков лямов.
А тих трьох, за умисне поширення зарази?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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1
Додано: Вів 24 бер, 2020 22:46
budivelnik написав: detroytred написав:
Управленец повлиял на изменение в 10%, но из этого НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ, что 90% створили только пересичнi.
Для мене військові пенсіонери відкривають нові математично/економічні закони
Був Укравлінець1(+5одиниць) і Населення (95 одиниць) - разом створили 100
Поміняли управлінця1 на управлінця2(-5)
Стало
Управлінець2(-5)+населення(95)=90
Питання на засипку
Це управлінець1-управлінець2=-10
Чи управлінці помінялись ,прийшов гірший ,але населення стало відразу працювати краще?
Чи навпаки
зеленський як управлінець-кращий,але тоді населення стало працювати гірше
Спробуй розвязати цю просту задачку на логіку...якщо звичайно в голові ще щось крім піску залишилось.
Кстати, даже!!! из Вашей!!! ералашной модели прямо видна роль управленца в изменениях -- эти управленцы на 100% обеспечивают увеличение или уменьшение создаваемого при константе от населения.
Вы сами моделируете, что управленец обеспечивает все (т.е. 100% изменений.
Питання у Вас тупi....
Ведь в Вашей модели население працювало не гiрше, не краще, а однаково -- 95 одиниць створювало.
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detroytred
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Додано: Вів 24 бер, 2020 22:57
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Управленец повлиял на изменение в 10%, но из этого НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ, что 90% створили только пересичнi.
Для мене військові пенсіонери відкривають нові математично/економічні закони
Був Укравлінець1(+5одиниць) і Населення (95 одиниць) - разом створили 100
Поміняли управлінця1 на управлінця2(-5)
Стало
Управлінець2(-5)+населення(95)=90
Питання на засипку
Це управлінець1-управлінець2=-10
Чи управлінці помінялись ,прийшов гірший ,але населення стало відразу працювати краще?
Чи навпаки
зеленський як управлінець-кращий,але тоді населення стало працювати гірше
Спробуй розвязати цю просту задачку на логіку...якщо звичайно в голові ще щось крім піску залишилось.
Ну тупий....
Этот управленец (точнее его действия) сказываются-влияют на создаваемое не только в тех сегментах, которые упали-выросли (дали минус-плюс), но и в тех, которые не изменились.
Так понятно?)))
Такий дебілоїд мені ще не зустрічався.
Поясню на пальцях
1 Я не визначаю конкретну цифру впливу управлінця на успіхи Держави
2 Я визначаю більшою чи меншою може бути ця цифра в залежності від того кращий чи гірший управлінець приходить до керування
3 Ясно , що будь-який керівник не керує усіма процесами ,але точно так само ясно , що якість керівника створює його команда(підбір радників/виконавців)
Таким чином
Почнемо з початкуПерше
Є Порошенко і Команда які дали можливість Державі створити 3300 млрд ВВП
Є Зеленський і Команда які дадуть можливість Державі створити 3000млрд ВВП
Ясно що ні Порошенко ні Зеленський самостійно це не створювали , а тому в першому наближенні я з стелі беру три цифри,але так ,щоб з цих цифр створити загальну систему рівнянь з двох рівнянь
95% - створює саме населення
+5% - створюють правильні рішення Порошенко і Ко
-5% - забирають не правильні рішення Зеленський і КО
х=3300
95%х+5%х=3300
95%х-5%х=3000
Як бачимо математична спрощена модель-вірнаДруге
Що буде .якщо я помилився і взяв не вірні вихідні данні...
Давайте припустимо що від управлінця залежить не +5/-5 , а +10/-10
Але для перевірки цього припущення ми вмикаємо логіку...і тут стається диво
Якщо управлінець керує погано - то результати діяльності населення також погіршуються
Якщо управлінець керує добре -то результати населення -покращуються
Третє
А чи можна розвязати систему рівнянь коли
під хорошим керуванням Порошенка, чим краще він керує - тим гірше працбює населення
Чи при поганому керуванні Зеленського - чим гірше працює зеленський - тим краще населення.
Ось такий простий логічний казус множить на нуль всього протирача штанів і показує його відсталісь.
Все
ПС
Протирач(він же треуголкін0 - ти спочатку озвірій.потім виріши довести мені що я не правий.і обізвавши мене куском і ларьочником - запропонуй(напиши тут) всього два рівняння, які б показали що-Якщо Зеленський керує більше ніж на 10% гірше ніж Порошенко - то населення починає працювати краще-щоб знівелювати косяки Зеленського і КОБо тільки в такому варіанті
Зеленський мінус10-населення так як і працювало=90%від результату Порошенко
Зеленський мінус20-населення+10,щоб досягнути=90%від результату Порошенко
......
Зеленський мінус70-населення+60,щоб досягнути=90%від результату Порошенко
і так далі...
таким чином
Тобі прийдеться признати , що населення постійно нівелює косяки і чим гірший управлінець - тим краще працює населення
Моя ж теза
Чим кращий управлінець - тим краще працює населення.але при цьому від управлінця залежить 5% від населення 95%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Додано: Вів 24 бер, 2020 23:05
detroytred написав:
Кстати, даже!!! из Вашей!!! ералашной модели прямо видна роль управленца в изменениях -- эти управленцы на 100% обеспечивают увеличение или уменьшение создаваемого при константе от населения.
Так... на 100% але відносно 5%...
Тобто управлінці дають можливість населенню працювати так само як воно і працювало ,але при цьому отримати ...на 5% більше....
Все.
Якщо ж вам дуже хочеться.я можу складнити формулу
Якщо управлінець не заважає - населення створює на 100 одиниць ВВП
Якщо управлінець створює своїми рішеннями +5% то і населення може свої 100 одиниць покращити на 5% і таким чином буде створено 110% ВВП
Але ніколи вплив управлінця не перевищить більше 10% ВВП ,без внутрішніх змін у населенні.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Додано: Вів 24 бер, 2020 23:23
budivelnik
Беспросветно туп.
Да нет разницы один Порошенко или с Ко.
Это понятно сразу, что было нормальное обобщение в виде Управленца.
Но Вы суть реалий не второпаете...
Вашп модель -- ералашная.
Начиная с того, что действия управленца влияют на множество сегментов созданного населением и заканчивая тем, что результат определяется ещё многими факторами.
Например, мировой рост экономики дал выхлоп-результат такой, что он обеспечил бы + хоть поганому керувальнику, хоть хуже оаботающему населению.
Кроме того - есть фаза развития экономики - если исчерпался ресурс роста в данных условиях или догнали низкую сравнительгую базу, то и прирост будет иным -- при тех же исходниках от управленца, населения.
К тому же учёт перекрытия...
Вам самому не смешно от ералашиков-то....
Вы в одном случае говорите о влиянии Управленца на всё создаваемое. Начали с этого. С процента влияния относительно всего создаваемого.
А потом перескакиваете на % изменений.
И с этого винегретного ералаша лепите выводы.
Не тупите, а уберите Управленца из процесса совместного створення и тогда приблизительно увидите его % в создаваемом.
Кроме Вас никто подобной глупостью не занимается!!!
Ералашами.
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detroytred
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Додано: Вів 24 бер, 2020 23:35
detroytred написав:
Не тупите, а уберите Управленца из процесса совместного створення и тогда приблизительно увидите его % в создаваемом.
От чмо галіфешне..
1 Я не натягую сову на глобус, я розглядаю реалії
Сьогодні відсутні процеси без управлінця.
2 Управлінці бувають кращі і гірші в порівнянні з якимось середнім рівнем..
При кращих ріст ВВП -вищий від середнього
При гірших - нижчий від середнього (включно з мінусовими величинами)
3 ти запропонував порівняти Порошенко і Зеленського
Я погодився
Вийшло -під керівництвом Зеленського результат діяльності Держави - гірший на 10% від результатів при Порошенко
Чи робить це Зеленського гіршим наприклад від Мадуро? - ні не робить
Але нас цікавить вплив управлінця...
Якщо управлінець прийняв рішення.після яких виконавці виконали свою роботу ще менш ефективно ніж виконували до цього ... То який вплив управлінця?
Всі 100% падіння. чи все таки 100% від падіння мінус вплив від рішень управлінців на інших рівнях...
Тобто
Президент прийняв погане рішення-але є рівень під Президентом.який може або погіршити рішення Президента, або ввести компенсатори і повністю нівелювати втрати )
Але тоді вийде
Втрати Держави в загальному складаються з втрат Держави на усіх рівнях, а за діяльність на кожному з рівнів в кожного своя відповідальність...
От і виходить
200 000 чиновників не можуть відповідати за всі 10% падіння ВВП....
Але марксисту по духу,дезертиру по суті - хіба це поясниш
Цей мудельман 25 років армійську пайку жер - а в АТО навіть на день не заскочив
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budivelnik
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Додано: Вів 24 бер, 2020 23:36
budivelnik написав: detroytred написав:
Кстати, даже!!! из Вашей!!! ералашной модели прямо видна роль управленца в изменениях -- эти управленцы на 100% обеспечивают увеличение или уменьшение создаваемого при константе от населения.
Так... на 100% але відносно 5%...
Тобто управлінці дають можливість населенню працювати так само як воно і працювало ,але при цьому отримати ...на 5% більше....
Все.
Якщо ж вам дуже хочеться.я можу складнити формулу
Якщо управлінець не заважає - населення створює на 100 одиниць ВВП
Якщо управлінець створює своїми рішеннями +5% то і населення може свої 100 одиниць покращити на 5% і таким чином буде створено 110% ВВП
Але ніколи вплив управлінця не перевищить більше 10% ВВП ,без внутрішніх змін у населенні.
Ну и к чему этот сферический конь в вакууме?!
Заважае- не заважае..
Вы говорили о влиянии.
% 5,10 --- с потолка.
Так кто же отрицает внутренние изменения у населения?
Я Вам лишь указывал на то, что эти внутренние изменения населения тоже находятся под влиянием управленца.
Он может их ускорить,затормозить...
Естественно в рамках.
Моисей водил по пустыне, чтобы быстрее созрели)))
А не ждал пока сами.
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detroytred
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Додано: Вів 24 бер, 2020 23:38
detroytred написав:
Вы говорили о влиянии.
% 5,10 --- с потолка.
Так кто же отрицает внутренние изменения у населения?
Я Вам лишь указывал на то, что эти внутренние изменения населения тоже находятся под влиянием управленца.
От впертий...
Якщо всі втрати 10%
І у ці втрати входять втрати від управління і виконання
То втрати від управління-можуть бути більшими від загальних тільки в головах двійочників з математики.
Загальна величина завжди більше від похідних які створюють цю величину.
х -втрати від управління
у -втрати від виконання
х+у=10%
То як х може бути більшим від 10%
Це хоч ясно?
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budivelnik
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