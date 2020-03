Додано: Вів 24 бер, 2020 22:24

airmax78 написав: https://vesti.ua/business/eurolab-palchevskogo-skryl-polozhitelnye-testy-na-koronavirus-vip-klientov?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

кто-то еще сомневается в положительном тесте Зе на наркоту?

Сцуко, страна конченных далпайопав.

А тих трьох, за умисне поширення зарази? А тих трьох, за умисне поширення зарази?

