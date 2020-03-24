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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5811581258135814
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:52

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Не тупите, а уберите Управленца из процесса совместного створення и тогда приблизительно увидите его % в создаваемом.
От чмо галіфешне..
1 Я не натягую сову на глобус, я розглядаю реалії
Сьогодні відсутні процеси без управлінця.
2 Управлінці бувають кращі і гірші в порівнянні з якимось середнім рівнем..
При кращих ріст ВВП -вищий від середнього
При гірших - нижчий від середнього (включно з мінусовими величинами)
3 ти запропонував порівняти Порошенко і Зеленського
Я погодився
Вийшло -під керівництвом Зеленського результат діяльності Держави - гірший на 10% від результатів при Порошенко
Чи робить це Зеленського гіршим наприклад від Мадуро? - ні не робить

Але нас цікавить вплив управлінця...
Якщо управлінець прийняв рішення.після яких виконавці виконали свою роботу ще менш ефективно ніж виконували до цього ... То який вплив управлінця?
Всі 100% падіння. чи все таки 100% від падіння мінус вплив від рішень управлінців на інших рівнях...
Тобто
Президент прийняв погане рішення-але є рівень під Президентом.який може або погіршити рішення Президента, або ввести компенсатори і повністю нівелювати втрати )
Але тоді вийде
Втрати Держави в загальному складаються з втрат Держави на усіх рівнях, а за діяльність на кожному з рівнів в кожного своя відповідальність...
От і виходить
200 000 чиновників не можуть відповідати за всі 10% падіння ВВП....
Але марксисту по духу,дезертиру по суті - хіба це поясниш
Цей мудельман 25 років армійську пайку жер - а в АТО навіть на день не заскочив

Что плющит-то так?
Потому что ограничен (глуп и тур).
Опять прыгаете с одного на другого.
Ещё больший ералаш получается.

У Вас похоже комплекс неполноценности.
Самодостаточные люди так себя не ведут.

Но ералашики веселят :lol:

Свои болезные фантазии о пайке, заглядывании в АТО и т.п. держите при себе. Не кусок определяет такие вещи... Знаний маловато.
Хоттаб (бывший в АТО) же Вам очень точно указал.
Не воспринимаете меня, читайте других.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 00:05

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Вы говорили о влиянии.
% 5,10 --- с потолка.

Так кто же отрицает внутренние изменения у населения?
Я Вам лишь указывал на то, что эти внутренние изменения населения тоже находятся под влиянием управленца.
От впертий...
Якщо всі втрати 10%
І у ці втрати входять втрати від управління і виконання
То втрати від управління-можуть бути більшими від загальних тільки в головах двійочників з математики.

Загальна величина завжди більше від похідних які створюють цю величину.
х -втрати від управління
у -втрати від виконання
х+у=10%
То як х може бути більшим від 10%
Це хоч ясно?

Ну тупий...
Речь не о том.

Вы предметом обозначили влияние управленца. Взагали влияние управленца. Потому что указали на объём ответственности управленца, населения.

А потом перепрыгнули на изменения от влияния разных управленцев. Разных управленцев. Хороших-плохих. Это уже другое.

О влиянии (объёме ответственности) управленца вообще можно говорить только при сравнении с полным отсутствием управленца. Ни хорошего, ни плохого.

Вы ералашите....
detroytred
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  #<1 ... 5811581258135814
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