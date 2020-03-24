budivelnik написав:От чмо галіфешне..
1 Я не натягую сову на глобус, я розглядаю реалії
Сьогодні відсутні процеси без управлінця.
2 Управлінці бувають кращі і гірші в порівнянні з якимось середнім рівнем..
При кращих ріст ВВП -вищий від середнього
При гірших - нижчий від середнього (включно з мінусовими величинами)
3 ти запропонував порівняти Порошенко і Зеленського
Я погодився
Вийшло -під керівництвом Зеленського результат діяльності Держави - гірший на 10% від результатів при Порошенко
Чи робить це Зеленського гіршим наприклад від Мадуро? - ні не робить
Але нас цікавить вплив управлінця...
Якщо управлінець прийняв рішення.після яких виконавці виконали свою роботу ще менш ефективно ніж виконували до цього ... То який вплив управлінця?
Всі 100% падіння. чи все таки 100% від падіння мінус вплив від рішень управлінців на інших рівнях...
Тобто
Президент прийняв погане рішення-але є рівень під Президентом.який може або погіршити рішення Президента, або ввести компенсатори і повністю нівелювати втрати )
Але тоді вийде
Втрати Держави в загальному складаються з втрат Держави на усіх рівнях, а за діяльність на кожному з рівнів в кожного своя відповідальність...
От і виходить
200 000 чиновників не можуть відповідати за всі 10% падіння ВВП....
Але марксисту по духу,дезертиру по суті - хіба це поясниш
Цей мудельман 25 років армійську пайку жер - а в АТО навіть на день не заскочив
Что плющит-то так?
Потому что ограничен (глуп и тур).
Опять прыгаете с одного на другого.
Ещё больший ералаш получается.
У Вас похоже комплекс неполноценности.
Самодостаточные люди так себя не ведут.
Но ералашики веселят
Свои болезные фантазии о пайке, заглядывании в АТО и т.п. держите при себе. Не кусок определяет такие вещи... Знаний маловато.
Хоттаб (бывший в АТО) же Вам очень точно указал.
Не воспринимаете меня, читайте других.