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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5811581258135814 Додано: Вів 24 бер, 2020 23:52 budivelnik написав: detroytred написав: Не тупите, а уберите Управленца из процесса совместного створення и тогда приблизительно увидите его % в создаваемом. Не тупите, а уберите Управленца из процесса совместного створення и тогда приблизительно увидите его % в создаваемом. От чмо галіфешне..

1 Я не натягую сову на глобус, я розглядаю реалії

Сьогодні відсутні процеси без управлінця.

2 Управлінці бувають кращі і гірші в порівнянні з якимось середнім рівнем..

При кращих ріст ВВП -вищий від середнього

При гірших - нижчий від середнього (включно з мінусовими величинами)

3 ти запропонував порівняти Порошенко і Зеленського

Я погодився

Вийшло -під керівництвом Зеленського результат діяльності Держави - гірший на 10% від результатів при Порошенко

Чи робить це Зеленського гіршим наприклад від Мадуро? - ні не робить



Але нас цікавить вплив управлінця...

Якщо управлінець прийняв рішення.після яких виконавці виконали свою роботу ще менш ефективно ніж виконували до цього ... То який вплив управлінця?

Всі 100% падіння. чи все таки 100% від падіння мінус вплив від рішень управлінців на інших рівнях...

Тобто

Президент прийняв погане рішення-але є рівень під Президентом.який може або погіршити рішення Президента, або ввести компенсатори і повністю нівелювати втрати )

Але тоді вийде

Втрати Держави в загальному складаються з втрат Держави на усіх рівнях, а за діяльність на кожному з рівнів в кожного своя відповідальність...

От і виходить

200 000 чиновників не можуть відповідати за всі 10% падіння ВВП....

Але марксисту по духу,дезертиру по суті - хіба це поясниш

Цей мудельман 25 років армійську пайку жер - а в АТО навіть на день не заскочив От чмо галіфешне..1 Я не натягую сову на глобус, я розглядаю реаліїСьогодні відсутні процеси без управлінця.2 Управлінці бувають кращі і гірші в порівнянні з якимось середнім рівнем..При кращих ріст ВВП -вищий від середньогоПри гірших - нижчий від середнього (включно з мінусовими величинами)3 ти запропонував порівняти Порошенко і ЗеленськогоЯ погодивсяВийшло -під керівництвом Зеленського результат діяльності Держави - гірший на 10% від результатів при ПорошенкоЧи робить це Зеленського гіршим наприклад від Мадуро? - ні не робитьАле нас цікавить вплив управлінця...Якщо управлінець прийняв рішення.після яких виконавці виконали свою роботу ще менш ефективно ніж виконували до цього ... То який вплив управлінця?Всі 100% падіння. чи все таки 100% від падіння мінус вплив від рішень управлінців на інших рівнях...ТобтоПрезидент прийняв погане рішення-але є рівень під Президентом.який може або погіршити рішення Президента, або ввести компенсатори і повністю нівелювати втрати )Але тоді вийдеВтрати Держави в загальному складаються з втрат Держави на усіх рівнях, а за діяльність на кожному з рівнів в кожного своя відповідальність...От і виходить200 000 чиновників не можуть відповідати за всі 10% падіння ВВП....Але марксисту по духу,дезертиру по суті - хіба це пояснишЦей мудельман 25 років армійську пайку жер - а в АТО навіть на день не заскочив

Что плющит-то так?

Потому что ограничен (глуп и тур).

Опять прыгаете с одного на другого.

Ещё больший ералаш получается.



У Вас похоже комплекс неполноценности.

Самодостаточные люди так себя не ведут.



Но ералашики веселят



Свои болезные фантазии о пайке, заглядывании в АТО и т.п. держите при себе. Не кусок определяет такие вещи... Знаний маловато.

Хоттаб (бывший в АТО) же Вам очень точно указал.

Не воспринимаете меня, читайте других. Что плющит-то так?Потому что ограничен (глуп и тур).Опять прыгаете с одного на другого.Ещё больший ералаш получается.У Вас похоже комплекс неполноценности.Самодостаточные люди так себя не ведут.Но ералашики веселятСвои болезные фантазии о пайке, заглядывании в АТО и т.п. держите при себе. Не кусок определяет такие вещи... Знаний маловато.Хоттаб (бывший в АТО) же Вам очень точно указал.Не воспринимаете меня, читайте других. detroytred

Повідомлень: 23227 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1896 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 00:05 budivelnik написав: detroytred написав: Вы говорили о влиянии.

% 5,10 --- с потолка.



Так кто же отрицает внутренние изменения у населения?

Я Вам лишь указывал на то, что эти внутренние изменения населения тоже находятся под влиянием управленца. Вы говорили о влиянии.% 5,10 --- с потолка.Так кто же отрицает внутренние изменения у населения?Я Вам лишь указывал на то, что эти внутренние изменения населения тоже находятся под влиянием управленца. От впертий...

Якщо всі втрати 10%

І у ці втрати входять втрати від управління і виконання

То втрати від управління-можуть бути більшими від загальних тільки в головах двійочників з математики.



Загальна величина завжди більше від похідних які створюють цю величину.

х -втрати від управління

у -втрати від виконання

х+у=10%

То як х може бути більшим від 10%

Це хоч ясно? От впертий...Якщо всі втрати 10%І у ці втрати входять втрати від управління і виконанняТо втрати від управління-можуть бути більшими від загальних тільки в головах двійочників з математики.Загальна величина завжди більше від похідних які створюють цю величину.х -втрати від управлінняу -втрати від виконаннях+у=10%То як х може бути більшим від 10%Це хоч ясно?

Ну тупий...

Речь не о том.



Вы предметом обозначили влияние управленца. Взагали влияние управленца. Потому что указали на объём ответственности управленца, населения.



А потом перепрыгнули на изменения от влияния разных управленцев. Разных управленцев. Хороших-плохих. Это уже другое.



О влиянии (объёме ответственности) управленца вообще можно говорить только при сравнении с полным отсутствием управленца. Ни хорошего, ни плохого.



Вы ералашите.... Ну тупий...Речь не о том.Вы предметом обозначили влияние управленца. Взагали влияние управленца. Потому что указали на объём ответственности управленца, населения.А потом перепрыгнули на изменения от влияния разных управленцев. Разных управленцев. Хороших-плохих. Это уже другое.О влиянии (объёме ответственности) управленца вообще можно говорить только при сравнении с полным отсутствием управленца. Ни хорошего, ни плохого.Вы ералашите.... detroytred

Повідомлень: 23227 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1896 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5811581258135814 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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