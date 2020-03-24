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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5811581258135814 Додано: Сер 25 бер, 2020 09:41 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Вы говорили о влиянии.

% 5,10 --- с потолка.

Так кто же отрицает внутренние изменения у населения?

Я Вам лишь указывал на то, что эти внутренние изменения населения тоже находятся под влиянием управленца. Вы говорили о влиянии.% 5,10 --- с потолка.Так кто же отрицает внутренние изменения у населения?Я Вам лишь указывал на то, что эти внутренние изменения населения тоже находятся под влиянием управленца. От впертий...

Якщо всі втрати 10%

І у ці втрати входять втрати від управління і виконання

То втрати від управління-можуть бути більшими від загальних тільки в головах двійочників з математики.

Загальна величина завжди більше від похідних які створюють цю величину.

х -втрати від управління

у -втрати від виконання

х+у=10%

То як х може бути більшим від 10%

Це хоч ясно? От впертий...Якщо всі втрати 10%І у ці втрати входять втрати від управління і виконанняТо втрати від управління-можуть бути більшими від загальних тільки в головах двійочників з математики.Загальна величина завжди більше від похідних які створюють цю величину.х -втрати від управлінняу -втрати від виконаннях+у=10%То як х може бути більшим від 10%Це хоч ясно? Вы предметом обозначили влияние управленца. Взагали влияние управленца. Потому что указали на объём ответственности управленца, населения.

А потом перепрыгнули на изменения от влияния разных управленцев. Разных управленцев. Хороших-плохих. Это уже другое.

О влиянии (объёме ответственности) управленца вообще можно говорить только при сравнении с полным отсутствием управленца. Ни хорошего, ни плохого.

Вы предметом обозначили влияние управленца. Взагали влияние управленца. Потому что указали на объём ответственности управленца, населения.А потом перепрыгнули на изменения от влияния разных управленцев. Разных управленцев. Хороших-плохих. Это уже другое.О влиянии (объёме ответственности) управленца вообще можно говорить только при сравнении с полным отсутствием управленца. Ни хорошего, ни плохого. Отже

Опонент пропонує розглянути сферичногоконя у ваккумі

1 Якщо управлінці зникнуть - виробництво впаде,а ле не до нуля

2 Якщо зникнуть ті ким треба управляти виробництво впаде до нуля.

Таким чином чітко видно , що ті ким управляють більш важливий ланцюжок ніж ті, хто управляє

3 Тепер розглянемо не фантазію галіфешника-а реалії

а - якщо зникне Зеленський - керування перейде до Разумкова-потім до Шмигаля-потім до Авакова-потім до Губернаторів-потім до мерів-потім до голів сільрад-потім до голови сімї.....

Тобто - розглядати що ніхто не керує - не можна

А що можна?

Можна розглядати ефективність керування одною командою в порівнянні з іншою..



Історія останніх 12 місяців показує

Команада Порошенко керувала краще команди Зеленського на 10%....значит вплив команди становить максимум 10%... а в реалі і менше

Адже хороше керування,збільшує ефективність праці тих ким керують ,тому

Якщо загальний ріст 10%. то ріст по групам

керівники(х) - від 0 до 10 , керовані(у) від 0 до 10 , і це обмежується рівнянням

х+у=10% ОтжеОпонент пропонує розглянути сферичногоконя у ваккумі1 Якщо управлінці зникнуть - виробництво впаде,а ле не до нуля2 Якщо зникнуть ті ким треба управляти виробництво впаде до нуля.Таким чином чітко видно , що ті ким управляють більш важливий ланцюжок ніж ті, хто управляє3 Тепер розглянемо не фантазію галіфешника-а реаліїа - якщо зникне Зеленський - керування перейде до Разумкова-потім до Шмигаля-потім до Авакова-потім до Губернаторів-потім до мерів-потім до голів сільрад-потім до голови сімї.....Тобто - розглядати що ніхто не керує - не можнаА що можна?Можна розглядати ефективність керування одною командою в порівнянні з іншою..Історія останніх 12 місяців показуєКоманада Порошенко керувала краще команди Зеленського на 10%....значит вплив команди становить максимум 10%... а в реалі і меншеАдже хороше керування,збільшує ефективність праці тих ким керують ,томуЯкщо загальний ріст 10%. то ріст по групамкерівники(х) - від 0 до 10 , керовані(у) від 0 до 10 , і це обмежується рівняннямх+у=10% http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22388 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 09:53 detroytred написав: Сами же говорите, что ввёл ПАП безвиз и это повлияло на уровень перестчных масс.

Сами же говорите, что ввёл ПАП безвиз и это повлияло на уровень перестчных масс.



Это как раз и не очевидно.

Ибо мусорить меньше у нас не стали, правила дорожного движения тоже не соблюдают. Это как раз и не очевидно.Ибо мусорить меньше у нас не стали, правила дорожного движения тоже не соблюдают. justit Повідомлень: 4973 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1486 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 10:00 budivelnik

Насчёт галифе почитайте мою вторую часть вчерашнего сообщения от 0.05.



Относительно Вашего сегодняшнего Ералашика:

теперь Вы перескочили к категории *важливий*)))

И критерием очередным ералашным выбрали: якщо зникне управленец, то виробництво впаде, але не до нуля; якщо зникнуть исполнители, то...



Важность определяется относительно чего-то.

Но опять же это от Вас уже новый предмет.

Никак не подтверждающий ералашик об ответственности за 10, 90%.



Історія останніх 12 місяців показує

Команада Порошенко керувала краще команди Зеленського на 10%....значит вплив команди становить максимум 10%... а в реалі і менше

Вы пропустили в данном ералашике-- влив команди -- для данной конкретной пары.

Но опять же данный ералашик не является подтверждением по предмету о процентах влияния (первому ералашику). Насчёт галифе почитайте мою вторую часть вчерашнего сообщения от 0.05.Относительно Вашего сегодняшнего Ералашика:теперь Вы перескочили к категории *важливий*)))И критерием очередным ералашным выбрали: якщо зникне управленец, то виробництво впаде, але не до нуля; якщо зникнуть исполнители, то...Важность определяется относительно чего-то.Но опять же это от Вас уже новый предмет.Никак не подтверждающий ералашик об ответственности за 10, 90%.Вы пропустили в данном ералашике-- влив команди -- для данной конкретной пары.Но опять же данный ералашик не является подтверждением по предмету о процентах влияния (первому ералашику). detroytred

Повідомлень: 23226 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1896 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5811581258135814 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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