Отжеdetroytred написав:Вы предметом обозначили влияние управленца. Взагали влияние управленца. Потому что указали на объём ответственности управленца, населения.budivelnik написав:От впертий...
Якщо всі втрати 10%
І у ці втрати входять втрати від управління і виконання
То втрати від управління-можуть бути більшими від загальних тільки в головах двійочників з математики.
Загальна величина завжди більше від похідних які створюють цю величину.
х -втрати від управління
у -втрати від виконання
х+у=10%
То як х може бути більшим від 10%
Це хоч ясно?
А потом перепрыгнули на изменения от влияния разных управленцев. Разных управленцев. Хороших-плохих. Это уже другое.
О влиянии (объёме ответственности) управленца вообще можно говорить только при сравнении с полным отсутствием управленца. Ни хорошего, ни плохого.
Опонент пропонує розглянути сферичногоконя у ваккумі
1 Якщо управлінці зникнуть - виробництво впаде,а ле не до нуля
2 Якщо зникнуть ті ким треба управляти виробництво впаде до нуля.
Таким чином чітко видно , що ті ким управляють більш важливий ланцюжок ніж ті, хто управляє
3 Тепер розглянемо не фантазію галіфешника-а реалії
а - якщо зникне Зеленський - керування перейде до Разумкова-потім до Шмигаля-потім до Авакова-потім до Губернаторів-потім до мерів-потім до голів сільрад-потім до голови сімї.....
Тобто - розглядати що ніхто не керує - не можна
А що можна?
Можна розглядати ефективність керування одною командою в порівнянні з іншою..
Історія останніх 12 місяців показує
Команада Порошенко керувала краще команди Зеленського на 10%....значит вплив команди становить максимум 10%... а в реалі і менше
Адже хороше керування,збільшує ефективність праці тих ким керують ,тому
Якщо загальний ріст 10%. то ріст по групам
керівники(х) - від 0 до 10 , керовані(у) від 0 до 10 , і це обмежується рівнянням
х+у=10%