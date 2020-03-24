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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5811581258135814
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:41

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Вы говорили о влиянии.
% 5,10 --- с потолка.
Так кто же отрицает внутренние изменения у населения?
Я Вам лишь указывал на то, что эти внутренние изменения населения тоже находятся под влиянием управленца.
От впертий...
Якщо всі втрати 10%
І у ці втрати входять втрати від управління і виконання
То втрати від управління-можуть бути більшими від загальних тільки в головах двійочників з математики.
Загальна величина завжди більше від похідних які створюють цю величину.
х -втрати від управління
у -втрати від виконання
х+у=10%
То як х може бути більшим від 10%
Це хоч ясно?
Вы предметом обозначили влияние управленца. Взагали влияние управленца. Потому что указали на объём ответственности управленца, населения.
А потом перепрыгнули на изменения от влияния разных управленцев. Разных управленцев. Хороших-плохих. Это уже другое.
О влиянии (объёме ответственности) управленца вообще можно говорить только при сравнении с полным отсутствием управленца. Ни хорошего, ни плохого.
Отже
Опонент пропонує розглянути сферичногоконя у ваккумі
1 Якщо управлінці зникнуть - виробництво впаде,а ле не до нуля
2 Якщо зникнуть ті ким треба управляти виробництво впаде до нуля.
Таким чином чітко видно , що ті ким управляють більш важливий ланцюжок ніж ті, хто управляє
3 Тепер розглянемо не фантазію галіфешника-а реалії
а - якщо зникне Зеленський - керування перейде до Разумкова-потім до Шмигаля-потім до Авакова-потім до Губернаторів-потім до мерів-потім до голів сільрад-потім до голови сімї.....
Тобто - розглядати що ніхто не керує - не можна
А що можна?
Можна розглядати ефективність керування одною командою в порівнянні з іншою..

Історія останніх 12 місяців показує
Команада Порошенко керувала краще команди Зеленського на 10%....значит вплив команди становить максимум 10%... а в реалі і менше
Адже хороше керування,збільшує ефективність праці тих ким керують ,тому
Якщо загальний ріст 10%. то ріст по групам
керівники(х) - від 0 до 10 , керовані(у) від 0 до 10 , і це обмежується рівнянням
х+у=10%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:53

  detroytred написав:Сами же говорите, что ввёл ПАП безвиз и это повлияло на уровень перестчных масс.


Это как раз и не очевидно.
Ибо мусорить меньше у нас не стали, правила дорожного движения тоже не соблюдают.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:00

budivelnik
Насчёт галифе почитайте мою вторую часть вчерашнего сообщения от 0.05.

Относительно Вашего сегодняшнего Ералашика:
теперь Вы перескочили к категории *важливий*)))
И критерием очередным ералашным выбрали: якщо зникне управленец, то виробництво впаде, але не до нуля; якщо зникнуть исполнители, то...

Важность определяется относительно чего-то.
Но опять же это от Вас уже новый предмет.
Никак не подтверждающий ералашик об ответственности за 10, 90%.

Історія останніх 12 місяців показує
Команада Порошенко керувала краще команди Зеленського на 10%....значит вплив команди становить максимум 10%... а в реалі і менше

Вы пропустили в данном ералашике-- влив команди -- для данной конкретной пары.
Но опять же данный ералашик не является подтверждением по предмету о процентах влияния (первому ералашику).
detroytred
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